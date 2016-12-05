كيف تسببت إعادة محاكمة أخطر إرهابي في تخفيض عقوبته من القتل للسجن؟!

صحيفة المرصد : أسفرت إعادة محاكمة واحد من أخطر الإرهابيين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف عن تخفيض عقوبة القتل تعزيرا التي كانت مقررة بحقه، وإيقاع عقوبة السجن عليه لمدة 30 عاما، وهو الحكم الذي جاء بتأييد اثنين من أصل 3 من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وتضمن الحكم الصادر بحق المدعى عليه في القضية، إدانته بعدد من الأفعال الجرمية الخطرة، يأتي منها تفجيره أسطوانة غاز في أحد شوارع القطيف، ومحاولته تفجير أخرى بالقرب من مركز شرطة العوامية حسب صحيفة “مكة”.
ورد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة الذين أعادوا نظر القضية طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيرا احتياطا للدماء المعصومة، وإمكانية ردعه بما دون القتل، فيما شملت العقوبة المقررة بحقه تغريمه 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر 30 عاما، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
الإدانات الموجهة إليه.. كيف كانت؟
1 الخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن.
2 تفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف.
3 اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مولوتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية.
4 محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية.
5 إغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات.
6 اشتراكه مع غيره في السطو المسلح على محلات تجارية واستيقاف وافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ وأجهزة جوال.
7 اشتراكه مع آخرين في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف.
8 اشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في محافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
9 تستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات.
10 توسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين
العقوبة المنقوضة: القتل تعزيرا
العقوبة الجديدة: السجن 30 عاما
تعليقات ( 17 )
رصاصة الرحمة٣٠ سنة منع من السفر تبدا بعد الخروج ، اول مرة نسمع ان نفس الارهابي معصومة يالله يرحم جنودنا .
من جبل اجا العظيمالافساد في الارض
اطياف راحلةيستاهل السجن .. الي الاحضة بامريكا والدول الاوربية انهم ما يعدمون الارهابيين ويكتفون بسجنهم .. وقوانتنمو اكبر دليل وكل الي كانو مسجونين بها ما كملون عشر سنوات وطلعو ...
نوراماقول ال العوامية غير و كفى
نمشههذا فاسد و مفسد في الارض و ساعي في قتل انفس معصومة و يخفف حكمة من قصاص الى سجن في الموضوع ان ماهو لا ندري
حسبنا الله ونعم الوكيلقد أمن الارهابيين العقاب ، المفروض اي قضية ارهاب****
حافظ الودما شاءالله تخيف حكم الشروعوبالقتل بحد نفسه يوجب القصاص فكيف بكل جرائمه المذكوره انما يخشى الله من عباده العلماء
منصورالشرع وش يقول وخلاص ثم النظام وش يقول وخلاص إذاتم الحكم بهالطريقة فسوف يفرخ الإرهابيين وهوبالسجن ويكثروينتشرالسرطان
منصورالشرع وش يقول وخلاص ثم النظام وش يقول وخلاص
مع زاتكانا لي رأي شخصي.تقنيين القضاء أفضل حل.تعرف اللي لك واللي عليك..
حسبنا الله ونعم الوكيلاحكام ما انزل الله بها من سلطان ارتكاب جرائم تمس الامن الوطني،وتخفيف عقوبات الي ٣٠سنة منع السفر كم دفع .
Moeثلاثين سنة في السجن بينحرف ألاف تحت يده و يطلعون ضد الدولة لكن أقتله و خله عبره بالرغم من السلب هذا عليه تعزير.
مستشار شرعي وقانونيههههههههههههههههههههههههههههه اي دماء معصومة واي كلام فاضي ، لتحقيق الامن وردع المتربصين من اهل الاهواء والفتن يجب ويتحتم ان لايكون هناك اي دماء معصومة انا ماادري باي منظار ينظرون هؤلاء القضاة
محمد الغامديهذه الاحكام الضعيفة من 3 قضاة هي سبب اساسي في استفحال مشاكل اجتماعية تؤدي الى جرائم كبرى فالحكم الشرعي في من سعى في الارض فسادا وخرج على ولي الامر وروع الامنين وقعد كل مقعد لرجال الامن ومقراتهم يقتل
جبال سديرلوكان عند جماعة الربع في ايران كان علقو ة على الونش المشنقة كما يفعلون بالعرب الاحواز سنة وشيعة حتى انهم يحاكمون الذي يلبس العربي وممنوع التعليم باللغة العربية
منصوركل هالتهم والبلاوي والنتيجةثلاثون عام ليه على رأسه ريشة
أبو فيصل - الرياض****الرافضه والعلمانيين واليبراليين واهلكم أجمعين وافضحهم بالدنيا والآخرة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك سبحانك ياقدير وياعظيم