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كيف تسببت إعادة محاكمة أخطر إرهابي في تخفيض عقوبته من القتل للسجن؟!

5 ديسمبر, 2016 , 7:30 ص
كيف تسببت إعادة محاكمة أخطر إرهابي في تخفيض عقوبته من القتل للسجن؟!
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صحيفة المرصد : أسفرت إعادة محاكمة واحد من أخطر الإرهابيين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف عن تخفيض عقوبة القتل تعزيرا التي كانت مقررة بحقه، وإيقاع عقوبة السجن عليه لمدة 30 عاما، وهو الحكم الذي جاء بتأييد اثنين من أصل 3 من قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

وتضمن الحكم الصادر بحق المدعى عليه في القضية، إدانته بعدد من الأفعال الجرمية الخطرة، يأتي منها تفجيره أسطوانة غاز في أحد شوارع القطيف، ومحاولته تفجير أخرى بالقرب من مركز شرطة العوامية حسب صحيفة “مكة”.

ورد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة الذين أعادوا نظر القضية طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيرا احتياطا للدماء المعصومة، وإمكانية ردعه بما دون القتل، فيما شملت العقوبة المقررة بحقه تغريمه 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر 30 عاما، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

الإدانات الموجهة إليه.. كيف كانت؟
1 الخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن.
2 تفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف.
3 اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مولوتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية.
4 محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية.
5 إغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات.
6 اشتراكه مع غيره في السطو المسلح على محلات تجارية واستيقاف وافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ وأجهزة جوال.
7 اشتراكه مع آخرين في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف.
8 اشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في محافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
9 تستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات.
10 توسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين
العقوبة المنقوضة: القتل تعزيرا
العقوبة الجديدة: السجن 30 عاما



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    رصاصة الرحمة

    ٣٠ سنة منع من السفر تبدا بعد الخروج ، اول مرة نسمع ان نفس الارهابي معصومة يالله يرحم جنودنا .
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  2. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    من جبل اجا العظيم

    الافساد في الارض
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  3. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    اطياف راحلة

    يستاهل السجن .. الي الاحضة بامريكا والدول الاوربية انهم ما يعدمون الارهابيين ويكتفون بسجنهم .. وقوانتنمو اكبر دليل وكل الي كانو مسجونين بها ما كملون عشر سنوات وطلعو ...
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  4. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 8:43 ص

    نورا

    ماقول ال العوامية غير و كفى
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  5. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    نمشه

    هذا فاسد و مفسد في الارض و ساعي في قتل انفس معصومة و يخفف حكمة من قصاص الى سجن في الموضوع ان ماهو لا ندري
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  6. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    قد أمن الارهابيين العقاب ، المفروض اي قضية ارهاب****
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  7. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 8:23 ص

    حافظ الود

    ما شاءالله تخيف حكم الشروعوبالقتل بحد نفسه يوجب القصاص فكيف بكل جرائمه المذكوره انما يخشى الله من عباده العلماء
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  8. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 8:20 ص

    منصور

    الشرع وش يقول وخلاص ثم النظام وش يقول وخلاص إذاتم الحكم بهالطريقة فسوف يفرخ الإرهابيين وهوبالسجن ويكثروينتشرالسرطان
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  9. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص

    منصور

    الشرع وش يقول وخلاص ثم النظام وش يقول وخلاص
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  10. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 8:16 ص

    مع زاتك

    انا لي رأي شخصي.تقنيين القضاء أفضل حل.تعرف اللي لك واللي عليك..
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  11. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    احكام ما انزل الله بها من سلطان ارتكاب جرائم تمس الامن الوطني،وتخفيف عقوبات الي ٣٠سنة منع السفر كم دفع .
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  12. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 8:01 ص

    Moe

    ثلاثين سنة في السجن بينحرف ألاف تحت يده و يطلعون ضد الدولة لكن أقتله و خله عبره بالرغم من السلب هذا عليه تعزير.
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  13. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    مستشار شرعي وقانوني

    ههههههههههههههههههههههههههههه اي دماء معصومة واي كلام فاضي ، لتحقيق الامن وردع المتربصين من اهل الاهواء والفتن يجب ويتحتم ان لايكون هناك اي دماء معصومة انا ماادري باي منظار ينظرون هؤلاء القضاة
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  14. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    محمد الغامدي

    هذه الاحكام الضعيفة من 3 قضاة هي سبب اساسي في استفحال مشاكل اجتماعية تؤدي الى جرائم كبرى فالحكم الشرعي في من سعى في الارض فسادا وخرج على ولي الامر وروع الامنين وقعد كل مقعد لرجال الامن ومقراتهم يقتل
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  15. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص

    جبال سدير

    لوكان عند جماعة الربع في ايران كان علقو ة على الونش المشنقة كما يفعلون بالعرب الاحواز سنة وشيعة حتى انهم يحاكمون الذي يلبس العربي وممنوع التعليم باللغة العربية
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  16. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 7:46 ص

    منصور

    كل هالتهم والبلاوي والنتيجةثلاثون عام ليه على رأسه ريشة
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  17. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    أبو فيصل - الرياض

    ****الرافضه والعلمانيين واليبراليين واهلكم أجمعين وافضحهم بالدنيا والآخرة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك سبحانك ياقدير وياعظيم
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