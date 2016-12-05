منع حزب الله أغاني فيروز بالجامعة اللبنانية يثير غضباً عارماً

صحيفة المرصد: أثارت الأنباء التي تم تداولها في لبنان عن قيام “التعبئة الطالبية” التابعة لحزب الله بمنع بث أغاني المطربة فيروز في الجامعة اللبنانية غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، فقد منع أعضاء “التعبئة الطالبية” مجموعة من الطلاب من إحياء ذكرى وفاة زميلهم بعد أن أدركوا أن الحفل سيتخلله بث أغاني لفيروز ومطربين آخرين.
وقد عبّر رواد مواقع التواصل عن غضبهم مما جرى ودشّنوا وسم “مين بيمنع” كما تفاعل العديد من النشطاء في لبنان وخارجه مع الخبر، حيث سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من الأمر وذلك عن طريق تغريردة على حسابه الخاص بتويتر.
يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة فقط على احتفال لبنان بعيد ميلاد فيروز الـ81، ووضع صورتها بالضوء على أعمدة مدينة بعلبك.
CNN
نهدى أغنية " السح الدح إمبو " لحزب الله بدلا من أغانى فيروز …يمكن تعجب اكتر !
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 4, 2016
#حسين_مرتضى
ما جرى في الجامعة اللبنانية خطأ ولتترك الناس كل على هواه وما يحب لبنان جميل بتنوعه
بس يخفف البعض استغلال للحادثة رح نعالجها
— hosein mortada (@HoseinMortada) December 4, 2016
#مين_بيمنع معقول أن يمنع البعض صوت فيروز الأقرب الى الصلاة بالجامعة اللبنانية ؟…الى أين يريد هؤلاء أن يأخذوننا؟…#لبنان_بلد_حرية_التعبير
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 3, 2016
لا اعرف لماذا الصدمة من تصرف #حزب_الله تجاه اغاني فيروز في الجامعة ما هو مصادر الوطن اللبناني وليس فقط الجامعة اللبنانية #مين_بيمنع
— ميسون نويهض (@mnabou) December 4, 2016
ميليشيا حزب الله تمنع أغاني فيروز
في ميادين الجامعة اللبنانية
سامع يازياد : (الست تحب السيد)…!!!!
بس السيد ما يحب الست ….!!!!
— عبدالله الغذامي (@ghathami) December 4, 2016
ما الفرق بين داعش حين يمنع الموسيقى في الرقة وحزب الله حين يمنعها في الجامعة اللبنانية، كيف يمنع فيروز ويسمح باقامة مجلس عزاء في المطار؟
— كريستيان بيسري (@chrisbaissary) December 4, 2016
فيروز تُدرّس لا تُمنع .تحية لطلاب الجامعة اللبنانية .
— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) December 4, 2016
تعليقات ( 9 )
سعودي🇸🇦وافتخرههههه زميره صووايخ هههه هي عم بتقول حبيتك بالصيف حبيت بالشتي ،، انا السيد ليه ماعم تحبني بالغبيع والخغيف ههههه سيد وتاجغ مخدغات وعم احغغ القدس بحلب ههههههه شو عم بنقول صووايخ هههههه
عبداللهفيروز من مؤيدي حزب الله المجرم ههههههه حيلهم يبنهم
نجرحسن زميره يتنثر على اغنية بوس الواوا
محب آل البيتحزب ابليس حزب خسن زميرة تجارته في المخدرات صناعة وترويج وكذلك الجنس
عدد التعليقات:248
Xx5halidxXاهل العقول في راحه
جحدرمتشددين قاتلهم الله
عدد التعليقات:14484
برق الحرم((((((شكل الرئيس بالفعل مثل سابقيه ................وهجوم اليوم على موقع للجيش اللبناني ومقتل 2 من الجنود واصابة آخرين ))))))
مع زاتك😅😅😅😅هؤلا مثل اللي مايأكل الجيفه ويشرب مرقتها😅😅😅
علي. العمريحزب. الله. الحاكم. الفعلي. للبنان. والباقي. ديكور