منع حزب الله أغاني فيروز بالجامعة اللبنانية يثير غضباً عارماً

صحيفة المرصد: أثارت الأنباء التي تم تداولها في لبنان عن قيام “التعبئة الطالبية” التابعة لحزب الله بمنع بث أغاني المطربة فيروز في الجامعة اللبنانية غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، فقد منع أعضاء “التعبئة الطالبية” مجموعة من الطلاب من إحياء ذكرى وفاة زميلهم بعد أن أدركوا أن الحفل سيتخلله بث أغاني لفيروز ومطربين آخرين.

وقد عبّر رواد مواقع التواصل عن غضبهم مما جرى ودشّنوا وسم “مين بيمنع” كما تفاعل العديد من النشطاء في لبنان وخارجه مع الخبر، حيث سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من الأمر وذلك عن طريق تغريردة على حسابه الخاص بتويتر.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة فقط على احتفال لبنان بعيد ميلاد فيروز الـ81، ووضع صورتها بالضوء على أعمدة مدينة بعلبك.

CNN

نهدى أغنية " السح الدح إمبو " لحزب الله بدلا من أغانى فيروز …يمكن تعجب اكتر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 4, 2016

#حسين_مرتضى

ما جرى في الجامعة اللبنانية خطأ ولتترك الناس كل على هواه وما يحب لبنان جميل بتنوعه

بس يخفف البعض استغلال للحادثة رح نعالجها — hosein mortada (@HoseinMortada) December 4, 2016

#مين_بيمنع معقول أن يمنع البعض صوت فيروز الأقرب الى الصلاة بالجامعة اللبنانية ؟…الى أين يريد هؤلاء أن يأخذوننا؟…#لبنان_بلد_حرية_التعبير — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) December 3, 2016

لا اعرف لماذا الصدمة من تصرف #حزب_الله تجاه اغاني فيروز في الجامعة ما هو مصادر الوطن اللبناني وليس فقط الجامعة اللبنانية #مين_بيمنع — ميسون نويهض (@mnabou) December 4, 2016

ميليشيا حزب الله تمنع أغاني فيروز

في ميادين الجامعة اللبنانية

سامع يازياد : (الست تحب السيد)…!!!!

بس السيد ما يحب الست ….!!!! — عبدالله الغذامي (@ghathami) December 4, 2016

ما الفرق بين داعش حين يمنع الموسيقى في الرقة وحزب الله حين يمنعها في الجامعة اللبنانية، كيف يمنع فيروز ويسمح باقامة مجلس عزاء في المطار؟ — كريستيان بيسري (@chrisbaissary) December 4, 2016