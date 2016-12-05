  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

منع حزب الله أغاني فيروز بالجامعة اللبنانية يثير غضباً عارماً

5 ديسمبر, 2016 , 13:03 م
منع حزب الله أغاني فيروز بالجامعة اللبنانية يثير غضباً عارماً
  • 819
  • 9
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أثارت الأنباء التي تم تداولها في لبنان عن قيام “التعبئة الطالبية” التابعة لحزب الله بمنع بث أغاني المطربة فيروز في الجامعة اللبنانية غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، فقد منع أعضاء “التعبئة الطالبية” مجموعة من الطلاب من إحياء ذكرى وفاة زميلهم بعد أن أدركوا أن الحفل سيتخلله بث أغاني لفيروز ومطربين آخرين.

وقد عبّر رواد مواقع التواصل عن غضبهم مما جرى ودشّنوا وسم “مين بيمنع” كما تفاعل العديد من النشطاء في لبنان وخارجه مع الخبر، حيث سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من الأمر وذلك عن طريق تغريردة على حسابه الخاص بتويتر.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة فقط على احتفال لبنان بعيد ميلاد فيروز الـ81، ووضع صورتها بالضوء على أعمدة مدينة بعلبك.

CNN



تعليقات ( 9 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ههههه زميره صووايخ هههه هي عم بتقول حبيتك بالصيف حبيت بالشتي ،، انا السيد ليه ماعم تحبني بالغبيع والخغيف ههههه سيد وتاجغ مخدغات وعم احغغ القدس بحلب ههههههه شو عم بنقول صووايخ هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    عبدالله

    فيروز من مؤيدي حزب الله المجرم ههههههه حيلهم يبنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 14:45 م

    نجر

    حسن زميره يتنثر على اغنية بوس الواوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 13:43 م

    محب آل البيت

    حزب ابليس حزب خسن زميرة تجارته في المخدرات صناعة وترويج وكذلك الجنس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:248

    Xx5halidxX

    اهل العقول في راحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    جحدر

    متشددين قاتلهم الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:14484

    برق الحرم

    ((((((شكل الرئيس بالفعل مثل سابقيه ................وهجوم اليوم على موقع للجيش اللبناني ومقتل 2 من الجنود واصابة آخرين ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 13:14 م

    مع زاتك

    😅😅😅😅هؤلا مثل اللي مايأكل الجيفه ويشرب مرقتها😅😅😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    علي. العمري

    حزب. الله. الحاكم. الفعلي. للبنان. والباقي. ديكور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم