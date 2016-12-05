الصدفة تقود مواطنة بالطائف لكشف خيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا

صحيفة المرصد: فوجئت زوجة تسكن جنوب الطائف، بخيانة زوجها طيلة 15 عامًا بمحض الصدفة، حينما بعثرة أوراق حقيبة يد خاصة به لتلمح ورقة غريبة، وإذا بها تجد «عقد قران» وعليها اسم زوجها وزوجته السورية.
وحينما عاد زوجها وواجهته أنكر في البداية لكن تحت ضغط دموعها والدليل الدامغ لم ينكر وأسر لها بالحقيقية كاملة؛ علها تسامحه، لكن أبت ذلك واعتبرت أن عمرها ضاع مع زوج خائن.
بعدها توجهت للمحكمة وكشفت أمامها الخديعة التي تعرضت لها، قائلة: “إن زوجها اعتاد على السفر طوال خمسة عشر عامًا لدواعي عمله في التجارة وفي الماضي كانت أغلب سفرياته إلى سوريا ثم انتقلت إلى دبي وكشفت لها ورقة عقد القران أن الزوجة سورية تعيش في دبي فقد حالت ظروف الحرب هناك من مقابلتها في سوريا فاستأجر لها شقة في دبي يقابلها فيها”، مطالبة بأن تعيد لها عمرها الضائع جراء خداع وزيف هذا الزوج.
ووفقًا لموقع “صدى” أضافت الزوجة وهي تغالب دموعها أن كثيرًا من أهله وأهلها توسطوا للصلح بينهما؛ لكنها رافضت كل هذه المحاولات؛ بدعوى أنه لم يصن العشرة وخانها وأخفى خيانتها في بئر عميق طوال خمسة عشر عاما.
تعليقات ( 217 )
الهمدانيتعليق مخالف
زائرهذه مهي خيانة انا لو معي فلوس بتزوج أربعة بيضاء وسمراء وشقراء ولون بني مايل للاصفر
عدد التعليقات:4
alfahmiهذا ليس من الخيانة في شيئ والشرع رخص له بالزواج من أربع ..******
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"هذا من جد(غبي)عباء لم يسبقه احداً قبله او انه(راضع)الغباء و متلذذ به يا(خروف)ليش ما قلت لزوجتگ يالخواف ودگ تجرب(الحمص و الفتوش وتبوله) الحين بعد هذا كله رأح تأكل(***) (:يعنني15سنه سر الابظاي(:
كلمة حقالرجال كل غلطه انه ما اخبر زوجته انه بتزوج. غير كده الرجال ماعمل اي شيء يغظب رب العزه. اتزوج علي سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
دعباديكفو والله انت اللي عايش حياتك بالحلل
الازدينعم ادبغيه وأرميه لاترجعين له ****لأجل يعرف قيمة بنت بلدنا وقوتها عند الحق اقترح تستخدمين ملعقة الرز
راكاااان1945 ديسمبر, 2 فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها بعد أن ثبتت خيانتها لصديقتها المقربة مع زوجها*****
مواطن على قد حالهاي خيانه اي بطيخ الرجل محلل له الشرع اربع
سعودي🇸🇦وافتخرالحلال بيّن والحرام بيّن ،، جادلو وقولو خائن لو كان حرام خسر الدنيا والاخره مالكم كيف تحكمون،. لانه فاحشه وساء سبيلا ،، لايتوفق صاحب الحرام عقاب بالدنيا اما مرض قاتل او ابتلاء ويتعثر حظه ويخسر ؟تفكرو
🌸 الملح و القبلة 🌸182 // أماني - إيمان : وحيدة عاطفياً + تنخدع عاطفيّاً بسهولة .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المختصين بعلم الأسماء .. بس إختاري مُختص كويّس هاهـ ..
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفمن حقها،،،،،تطلب الطلاق،،،،،،وانت مالك مكانه بقلبها،،،،،البته،،،،،😜✌️
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفزوجته مقهوره،،،،،تنتظره لما يسافر،،،،،،ولما يرجع تستقبله بالأشواق ،،،،،وهو مربع بين الحلوه😜✌️
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفالخيانه،،،،،،،وحشه،،،،،،خصوصا،،،،،عندما يكون الخائن،،،،،،أحب حبيب😜✌️
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفالزواج الثاني والثالث والرابع حلال،،،،،،لكن،،،،،تخدعها،،،،،وما تخبرها،،،،،،سنوات وسنوات،،،،،،،وبعدها تقول،،،،دي مش خيانه،،،،،امال هي آيه الخيانه،،،،،يالدلعدي😜✌️
زائرهزين ما سوت الذكور ناقصين عقل ودين ومخادين ولعابين مالهم امان وغبية الي تثق فيهم كل الذكور كذا مالهم امان يتزوجك وبعد كم شهر يتبطح ويسنتر على النت او يقضيها سفريات واستراحات وبالاخير يبيعك ويتزوج عليك
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفانا رجل،،،،، وأحب واتحب،،،، لكن ما اخون احد،،،،،علشان كده،،،،،،لِسَّه ماتزوجت بعد😜✌️
خالدالمفروض تحمد الله والله هذا رجل أمين أبتعد عن الحرام جزاه الله خير لكن الحكماء والعقلاء في هذا الزمن قليل
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفخيانه ،،،،،للمحبه،،،،خيانه للثقه،،،،،خيانه لكل همسه ولمسه،،،،،آه يا طعم الخيانه ،،،،،ربنا يبتليكم،،،،ياللي تنتقدون المسكينه😜✌️
سعودي🇸🇦وافتخراذا عليه ملامه هو انه لازم يخبر زوجته ام عياله اما هو ليس خائن متزوج شرعي وواضح انه محافظ بحث عن الحلال ،، وهذه الملامه لاالومه بعضهم مامن ضلوع تشجعه على مصارحتها خوف وقلق من المشاكل لاتلومونه ههههههه
عدد التعليقات:11868
إنسان منصفطبيعي،،،،،تزعل،،،،،لكن،،،،،طبيعي،،،،،،تطلق😜✌️
جنوبية..🌻🌻معنى اسم بولا الشي الصغير اسم جميل وجديد
aliانا معها في حاله واحدة لو انتقل لها مرض جنسي من الزوجة الثانية في حالة ان الزوجة الأجنبية تكون خائنه في غياب زوجها لسفرة الي السعودية وانا بصراحة لا اثق في الاجنبيات والله لو كانت تصلي على السجادة
جنوبية..🌻🌻بولا انا معاك بكل الي تقوليه احسنتي كلامك درر
ابن الطايفالزواج ليس خيانة ستر ومنع من الهلاك الخيانة هي الزنا
بولاست اماني جوزك متجوز عليكي فذا طبيعي عندك والعيال ياخذهم عند الي ماخذها افضل فاصل ونواصل اتقهوا
بولانصيحه اي وحده اذ تجوزت لا تخلف بسرعه ادرسي الرجال اول شي وإذ عيونه زايغه طوالي اطلبي الطلاق منه
رزاننجر هههههههههههههه أعجبتني وكثره طلعاتها للأسواق
بولاتعليق١٧٣مالك شغل باسمي ***بولا واخش بوسط عينك ***
أمانيالسوريه تعتبر زوجه ثانيه مو خيانه عموماً الشرع حلل أربع كذا والا كذا الرجال اذافكر يتزوج بيتزوج اهجدو ياحريم والوحده تجلس في بيتها لااجل عيالها
عبدالرحمــــن الواثقالزواج ميثاق غليظ لا يقوم على الخداع والكذب ولكن على الصدق والشفافية، وللأمانة هذه الظاهرة بدأت تنتشر كثيرا في مجتمعنا خصوصاً لدى كبار السن أصلح الله حالهم.
رجل مخلصمن حقه انه يتزوج من اللي يعجبه يمشي مع الشرع وهذا رجل مخلص انه مانسيها واستاجر لها شقة وبعدين يوجد عقد ايش المشكلة
نجرالله سبحانه وتعالى حلل الزواج من اكثر من امرأة لحكمة ولاجل صيانة الزوج من الوقوع في الحرام وبسبب ايضا ان إمرأة واحده لاتكفي بسبب اعذارها الشرعية مثل الدورة الشهرية والحمل والنفاس وكثرة طلعاتها للاسواق
يمني وافتخرالسعوديات ايذا حصل سو تفاهم مع زوجها كبرت السالفه وخلتها مشكله وما تخفي على امها وصاحباته لا صغيره ولا كبيره هذا من اسباب الطلاق البيوت اسرار وليست فضايح
الحمدلله.....15 سنه حسبي الله عليك من مخادع . واضح برفسور بلكذب والخديعه. وتو المسكينه تكشفه هو وخداعه. خل سفرياتك اللحين تنفعك وخل السوريه تنفعك هي اصلا مراءه كفو ولا تستاهلهاانت ووجهك وباذن الله ربي يعوضها
الكيل بمكيالينالآن لو تكتشف العانس ان زوج المستقبل يدردش في النت مع بنات لقلبت الدنيا ورفضت خطوبته لها ورمته بالخيانه .. اما هي فتطق حنك مع فلان وعلان من اشباه الرجال واللاعب فلان احلى واقوى من اللاعب فلان..إيه ده
شايف العجائبالله اكبر صار التعدد خيانه!!?
زمنزواج مافي تكافء نسب هل سأل عن نسبها دينها حجابها حشمتها ماضيها والا الامور هذه مفروضه على المواطنات فقط والغير مواطنة يتزوجها لجمال شكلها فقط والباقي مايهم بعدين يقولون ليه بناتنا متفتحات وجريئات.
يمني وافتخرالسعوديه معندها غير السوق والجوال ت***** قلت بعض وهذا سبب كثره الطلاق والمطلاقات في اليوم اكثر من 150 حاله طلاق بالسعوديه اخر الاحصات لهذي الاسباب
عدد التعليقات:15314
هيفاء @خييىر. سعودي اشوف اسمي يترردد عل لسانك كثير. يعني اصفق لزوجها الخائن واقول بارك ألله فيك ،، أنا قلت كلمت الحق لو كان صريح من البدايه أفضل من كذاب في النهايه 😂😂وانتهينا. يلا بتقهوى باي فااصل.ونواصل.
يمني وافتخرتعليق مخالف
الى جنوبية..تعليق مخالف
🌸 الملح و القبلة 🌸أسماء البنات اللّي لازم يشاركها في زوجها وحدة ثانية : حصة - لولوة - نوف - عليّة - علياء - عُلا - و عالية << إذا كبرت زوجها يهجرها ويروح لوحدة ثانية ..
يمني وافتخرتعليق مخالف
🌸 الملح و القبلة 🌸أسماء الرجال اللي يتزوجون أكثر من مرّة : ماجد - أمجد - أكرم - عادل - جمال - عماد - صالح - صلاح - صلاح الدين - عز الدين - خالد - حمد - عبدالله - عبدالعزيز - عبدالرحمن - تركي - خليفة - بدر - بندر - شوقي
سنافيانقلاب المفاهيم . . زواج شرعي كيف يصبح خيانه ..
يمني وافتخرتطلقي واتزوجك انسيك 15 سنه الي عشتيها معه
نجرشرع الله وليس خيانة واذا مو عاجبك وضع زوجك روحي لاهلك
بولا١٥٥ليتهم يطلعو قرار ويحطو اي واحد متجوز اجباري ياخذ حرمته
ريمع اساس الاسباني مافي منه بالوفاء والاخلاص والاحترام والاخلاق والتقدير للزوجة معقولة ١٥ سنه يخدع زوجته ويضحك عليها من حقه يعدد محد قال لا بس انو يستغفلها ١٥ سنه ويلف ويدور من وراها لو العكس ايش شعوره
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 144هيفاء اللي تتكلمين عنه مايعطى وجه يتزوج بشرع الله ثانيه احسن من بعض الدول الغربيه الزواج وحده وخمسين زواج يسمى غير قانوني اي عشيقه لذلك الايدز منتشر المسلم يحافظ على نفسه وزوجته بزواج الشرع
عدد التعليقات:6252
بسمهالزواج وشرع الله خيانه وهي طاقه حنك من تصبح لما تمسي ع المواقع هههههههههههه ولا عمري سمعت بمحليه عقلها وتفكيرها ومنطقها سليم ومقنع غارقات بقلب التناقض والكذب والهبل حمق وعته//شوي شوي لا تنجلط يا احمق
زائر ١٢لا حول ولا قوة الا بالله ***
محمد الحميد 2030تزوج عليها بدون علمها .... ليست خيانة
الحمدلله.....هذا انسان همه نفسه فقط ....وردة فعلك ممتازه... انسان خدعك طول هذي الفتره ...ناس تحب نفسها فقط ...يحسبون المراءه انها ظعيفه وكانها تحت تسلطه فقط ويلعب بلحياه علی كيفه استغفر الله ... حسبك الله ..
بولابسمه ماعليكي منه القافله تسير والكلاب تنبح خليه مع نفسه ذَا حقود على المراه
عدد التعليقات:6252
بسمهتكيلون بمكيالين لو رجل كتب اني خٌدعت بالشوفه الشرعيه وكانت بالميك اب..وظهر شكلها الحقيقي بعد الزواج قلتوا خدعته ومجرمه وطلقها بسسس لانه رجل..لكن انسانه تكتشف ان كل حياتها معاه مقسومه ومخدوعه وكذب تسكت🤐
بولالعلمكم اذ تجوز اجنبيه وعمله حكومي ينفصل ليتها رسلت لمقر عمله خلي السورية تشيله
فهدالجويانطالما انه بالحلال وفيه عقد رسمي فلماذ كلمة خيانه للرجل اربع نساء بالحلال وكفايه تكبير الموضوع
عدد التعليقات:6132
المنتصر باللهأنا مااشوفها خيانه بل مداراه لزوجته الإسبانية وأنا بعد أخطط أتزوج الثانيه في السر بس مو سوريه بل من أهل الرياض يا 112 هههههههههه وبدون ما أخبر زوجتي من شأن ماتزعل علي وتأخذ موقف اقشر ويمكن تصير فيها
ريم**** مافي منه بالوفاء والاخلاص والاحترام والاخلاق والتقدير للزوجة معقولة ١٥ سنه يخدع زوجته ويضحك عليها من حقه يعدد محد قال لا بس انو يستغفلها ١٥ سنه ويلف ويدور من وراها لو العكس ايش شعوره
عدد التعليقات:15314
هيفاء @الله يسلم قلبك بولا. أحس بديت اكره الإسباني والله يستاهل الكرف المفروض كل وحده متزوجه تكرفه كرف 😂😂😂😂لليل نهار
عدد التعليقات:6252
بسمهبسمه يامال التبن ولا عمرك قلتي شي عليه القيمه انتي وصويحباتك العنس //التبن لك ولامثالك وخليك متابع لتعلقي وانت ساكت ومجبور تقرأ وانت كااااوو واذا ماعجبك برضوا راح تقرأة..تافه وغبي ..بلا في عينك 🤓
بوللوالله صادقه ياجنوبيه دهيا تاخده واطي****ومخادع
عدد التعليقات:2114
عاشق الجورريبيض الله وجه مزوج انت كذا 👍
REALITYالرجل متزوج بعقد قران و على سنة الله و رسوله و تسمين هذا خيانة و خديعة و لم يخفي هذه الحقيقة طوال 15 عاما إلا جبراً لخاطرك.لكن مع الأسف بعض الحريم ما تنعطى وجه.
سعودي🇸🇦وافتخراحد المعلقين كلامه صحيح اللي يعدد يجب منعه من الزواج بالخارج وفيه عوانس ومطلقات وارامل لاتحسبون انه بس مطلقات وعوانس ارامل كثر الحوادث اللي يكفي الشر كثيره وكلهن بنات وطن من بيئتنا امنعو الزواج برى
اسيروليه ضاع عمرك فراضا ماتزوج يعني مالشغله واحده وهذا شرع وليس خيانه على قولة الخبر يوجد عقد قران بين الطرفين والصحف تبلف خيانه هذا شي من حقوقه مهما حصل شرع الله حلل هذا الشي لذالك بالتوفيق له
بولاتعليق ١٢٢ ليه التحريف بلقران ليه تشربك الكلام واعرف واحد كان يتريق على قريبه اخواته عوانس الأيام لفت ودارت بناتهم على أخواتهم على فخذتهم ماتجوزو مايجوز تطلق عليهم كذا يعني يمكن عندك اخت خاله عمه وبنت
جنوبية..🌻🌻مو بس خاين جبان كمان ماقدر يواجهك وربي حسيت فيها كويس ضبطي اعصابك ورحتي المحكمة ماقتلتيه وقطعتيه قطع كل هذه السنين يخدع فيك ماله أمان تكملي معاه وخايف عليهامن الحرب موديها دبي ليت داعش قضى عليهم اثنين
الغامدياي خيانه واي كلام هذا شرع الله يتزوج بعلمك بدون مو خداغ ولا خيانه
سلماننوال خنبوقة ابو المعرفات ههههه
كلامي صحيحزوجته سوريا ومن حقه وكونه اخفى الزواج مرعاة شعورها وهو مو مجبور يخفي عليها وشرع الله حق وواضح واللي ما عجبه كيفه
اردني نشمي =107 يازلمه اصمت هلا الواحد مابعرف شو يحكي
بولا😂😂😂😂😂وربي تستاهلي
من قالمن قال انه خائن ؟ عالم غريبه ؟؟ الحلال صار خيانه في نظرهم ؟! تزوج ثانيه سرا فقط لاغير
عدد التعليقات:15314
هيفاء @أتوقع الي متزوجين في السر. ويعلقون الحين ودي اعرف شعورهم إيش لو انكشفوا ونظرة الناس لهم. 😂😂😂😭😂😂 ونظره أولادهم لهم وطابع التربيه الصدق والكذب هههه
زاير 1الرجل متزوج وبعقد اي خيانه المفروض ***خيانه الشرع حلل اربع قالت خيانه كلام فاضي والظاهر تبي الفكه من زوجها ولجت لهذي الحياله وهي الخيانه
رامي عياش الحلهفعلاً النساء ناقصات عقل وزين الرجل متزوج بشرع الله وهؤلاء استنفرن ويتهمنه بالخيانه ؟ الخيانه هي ** اما الزواج الشرعي فهو شرف وعفه فهمتن ولا هههههههه
سلطانالخيانة لا تطلق على الرجل المتزوج بثنتين وثلاثة ما دام على سنة الله ورسوله بطلو غباء
صريحخاين مررررررره وحده الرجال متزوج وعنده عقد زواج المفروض الحرمه تحمد ربها ان زوجها انسان شريف ويخاف ربنا ويدور الحلال البلى في بعض اشباه الرجال اللي سردح مردح سفريات والجماعة عارفين ايش يهبب لكن
عدد التعليقات:6252
بسمهمسمار //طيب مثنى وثلاث ورباع هذا للرجل الواثق القادر غير المخادع ..ولانسميها خيانه ..كذبه هو الخيانه والتمثيل طوال15سنه من عمرهم ..ليش ماسكين في حكايه (وهل التعدد خيانه )اي طفل بيقول لكم (لا)سلامااات😳
بولاتعليق ١١٣ خذ سوريه من مقامك
عدد التعليقات:15314
هيفاء @بولا. مليون اشوفها قليله نخليها 6 مليون 😂😂😂😂😂. الله يسعدك
نبض الحقكيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
المحقق كونانخيانة مرة وحدة اجل لو مشي معاها بالحرام ايش كان قلتوا
بولالبا بسمه ياقلبي والله بصميم
ملكيلايوجد خيانة ولا حاجة. بالعكس هذه محبة وخايف على مشاعرك ومايرد يفقدك والا من زمان مسك الباب.
بولا😂وربي صادقه هيفا فديتك هيفا تستأهل مليون مو ٣٠٠٠٠٠٠فداها الماس وذهب وياتعليق ١٠٦ خذ دوره كيف تتعامل مع المراه نصيحه يابنات لازم تاخذي برنت من يوم تلقا في سفر برا ممنوع تاخذي
عدد التعليقات:15314
هيفاء @كلام الزعيمة بسمه 100/100
نوالالخيانه انه خبى عليها زواجه من غيرها 15 سنة يعني كان مفهمها انها زوجته الوحيده هذا واحد كذاب وغشاش لها حق تطلب الطلاق 15 سنة وهي عايشه معاه مغفله اذا انت رجال وقد التعدد قول لها ليش خايف وشغلك بالسر
عدد التعليقات:6252
بسمه◀️الخطأمن الزوج واضح ومثل فلق الصبح وجايين تقولون ليش وليش تهدمين بيتك ..بيت انبنى على الكذب والخديعه بيكون اوهن من بيت العنكبوت واتركوا عنكم الانحياز الظالم لرجل اقل مايقال عنه جبان.الاااالكذب بالزواج
مسماروهل اصبح الزواج من الثانيه خيانه فماذا تسميه لو كان بدون زواج وعقد شرعي؟!! يحل للزوج مثنى وثلاث ورباع وقد احله الله وسماه تعدد ويلزم العدل بينهم فلايحق القول انها خيانه الا في قاموس النساء
الله يعينحسبي الله على كل زوج أخلصت له زوجته وباعها حسبي الله عليه
سعودي🇸🇦وافتخراحداهن عندما كانت فتاة لم تتزوج كانت تقول كما تقول هيفا لا وكلا ولن جريمه التعدد تزوجت ثم تطلقت وطبعا معظم الشباب اللي لم يسبق له الزواج لايتزوجها فصارت تقول التعدد بشرع الله وش فية ومالوه ههههههههههه
عدد التعليقات:6252
بسمه◀️اتركوا عنكم العنصرية الذكوريه ولو واحد منكم بنته او اخته خدعها زوجها مثل كذا قومتوا الدنيا على راسه !!!طبيعي ومن حقها تزعل وتفقد الثقه فيه مووو كفوو وشخصيته مهزوزه وكاذب ✋🏻
عدد التعليقات:15314
هيفاء @بولا. يخليها توقع وهيا ناايمه 😂😂😂😂
بولاخلاص خلي السورية تشيل عياله اتحدا تقعد اكثر من شهر خصوصا عندنا مافي خرجات على كيفها
عدد التعليقات:6252
بسمهلمّا هوه مسوي شي صح وعلى سنة الله ورسوله ليش مخبي طيب!!!اكيد بتسميها خيانه لانه خدعها وشوفوا من 15سنه من عشرتهم كم تفاصيل مرت عليهم كذب في كذب..انتوا تتكلمون بالظاهر لكن ما حطيتوا نفسكم مكانها وبوضعها◀️
بولاوالله التوقع غالبيتهم كدا متجوزين😂😂😂😂عشان كذا جو من ناحيه الدين استغفر الله
عبد الرزاقكان على الرجال ان يخبرها بالامر مند الاول طبعا ستكون هده صدمة بالنسبة لها كما ان له الحق في الزواج ولو باربعة
العدلوين الخيانة سود الله ........... الرجال متزوج البنية بالحلال
بولاليتهم يطلعو قانون الزوج مايسافر غير بتوقيع من الزوجه وموافقتها😈
بولااكيد هيفا بكل كلمه قلتيها
صريحليه هدمتي بيتك بيدك !!! ليه تعملي كذا بعد مافضحتي زوجك ونفسك وضحك عليك الناس ايش الفايده؟هل تعتقدين ان زوجك بيرجع لك خلاص حبيبتي السوريه بيعمل لها استقدام ويسكنها بيتك زي ما عمل جارنا ومبروك عليها
بولااكيد هيفا معاكي معرفوني اصلن فضحونا زي ***
سعودي🇸🇦وافتخروفيه ناس جزاهم الله خير في مجاال الدعوة يسافرون بلدان واحيانا يطولون بالشهور لو تزوجو بدون ان يعلمن زوجاتهم عادي المهم بشرع الله لاتعقدون الامور بعض المعلقين ضد التعدد وهذا يزيد العنوسه والمطلقات
الله يحفظ لنا ملكناصار الزواج من مثنى وثلاث ورباع في هذي الايام يسمى خيانة حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:15314
هيفاء @بولا. أتوقع نصفهم هنا متزوجين الثانيه اجنبيه او سعوديه وفي السر. 😂😂😂😂.ماتلاحظين في ردودهم خايفين ويقولون مو خاين ههههههه
اسمرعبرهي زعلانه ليه ما ادري .. مشكلة النساء عندنا اغلبهم غير متعلمات والدليل عدم معرفتهم بتكوين الرجل الفسيولوجي .. الرجل لا يستطيع العيش مع امرأة واحدة لانه يميل للتغيير والتعدد وأحمدي ربك انه تزوج ولم يخن
اخر زمنأصعب شي الخيانه لا و15 عام..! الله يصبرها
عاطلانا حمدلله متزوج سعوديه وخطط لزواج من قطرية واستقر بقطر
الى قلم حقيقة3000,000 ألف ريال هذا رقم جديد يمكن تقصد 3 مليون
مدريالزواج صحيح لوجود العقد فأين الخيانة؟ ***
الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقةيقول علماء النفس والقانون أن جريمة الخيانة انواع فلا تقتصرعلى العلاقات الزوجية خارج الأطار الشرعي فقط بل كل أمر فى خارج الأطار الشرعي يعتبر خيانة فمثلاً المزاح اوالضحك اوالمهاتفه اوالملاطفه كلها خيانة
زلومة الأقرعالرجل يبغى يتهنى وبشرع الله وليس خائن يبي يغير المرقوق والجريش الى كبه وفتوش وكلمة تعا ابن عمي وما يبي يسمع حظي الردي بلاني فيك...***
بولااسمع ماني شيهانه ولا هيفاء انا بولا واحترم الأخوات ذولا لانا نحس بيبعض ليه كذا يعاملها طيب لو طلعت مريضه ايش تسوي
جزاه الله خيرخيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مدير الموارد البشريةفعلا هذا واقعي ألي عايشه والحمدلله على سنة الله ورسوله بل الحلال ياالله من فضلك ودي بمغربيه أوبدويه ونختم أبها
بولاشوفو ابو غيث ذَا من الي ودك تحطيه بعيونك في رجال ودك تحطيهم فوق راسك يقدر الحرمه واحترم الي زي كذا وفي بعضهم ودك👊🏻اخلاق زفت ودك تنشق الارض وتبلعه
العمدهشكوى غريبه .زواج شرعى اصبح فى نظرها خيانه طيب ماذنب الزوجه الثانيه .لو كانت مكانها هل تعتبر نفسها متزوجة خائن لزوجته الاولى ولا عادى بدون تعقيد وشكوك .مجرد سؤال!!!؟؟
سعودي🇸🇦وافتخرهو بس اللي يتزوج يسافر برى فيه سفر داخلي نهايه الاسبوع معزوم مع اصدقائي بالبر ويروح زوجته الثانيه فيه بنفس البلد بس العذر قاط بااستراحه نشوي ونلعب بلوت وهو من العصر مسنتر عند الثانيه لانهم جبناء هههه
تبوك الوردهالله يصلح الحال
بولاأبشر الموارد البشرية مريض بلايدز
عدد التعليقات:6132
المنتصر باللهبولا) هي نفسها شيهانه أعرف خطها وهيفاء نفس بولا كلهم معرفات 112 الأخت شيهانه مبين الأسلوب والخط والردح هههههههههه
عدد التعليقات:15314
هيفاء @كلام قلم الحقيقه صح. والله لو كل واحد منكم عنده بنت. وشاف دموع بنته وقهرها وزجها كيف خدعها سنين والله راح تحسون حرقه بقلوبكم وجعلكم ماتعيشون هذا الشعور ،😂😂
عتريس يعشق المريسهههههه ولعن العوانس وطلعت معرفات عجيبه غريبه ما ندري من وين وقامن يردحن.. الرجال متزوج على سنة الله ورسوله ايها الأخوة اسمعوا وعوا الزواج شرعي ويبي الفكه من بعض العينات هههههاااااي
بولاصح كلامك هيفا المفروض ترمي عياله خليه يشيلهم كمان ليه هيا تضحي خلي ****يجيب السورية تكر عنده مو وقت الاجازات والفنيز عند السورية والطبخ والنفخ والكر السعوديه لا تخليه يشيلهم وياخد عياله كلهم
اردني نشمي =مدير الموارد البشريه تعليق 63 ههههههههه قويه كثرلي منها يازلمه
نبض الحقكيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقةبعض النساء متأثرات بالمسلسلات المدبلجه التى تعتبر الزوج بأخري خاينه !! الزواج بأخري ليس خيانة كما تعتقدين ياأختاه لو كان بالسر-الخيانة هي ماتكون خارج أطار الزواج الشرعي التعددمباح للرجل طالما كان شرعي
أبو غيث - مكة المكرمةإلى تعليق 43: وينك فيه؟ لا تكون جالس تعلق من الحد الجنوبي؟ -أتمتهن المراة التى حملتك فى بطنها خلقا بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت اشدك يا (خليفة) والعوانس قد يكونوا إخوتك أو بنات عمك.
زائر صريحراح فيها
تركي2الرجال ما راح الحرام حتي هي ما حست انه تغير عليها. كشفته بورقة بالصدفة. المفروض ما تكون رده فعلها كذا.
اردني نشمي =ياسعودي وافتحر تعليق رقم 47 ياخي التزم الصمت
مدير الموارد البشريةمثلي أنا متزوج تايلنديه وعايشه في البحرين ولي معها 8 سنوات ولا من شاف ولا من دري والكل الأمور طيبه وهذاني أخطط على بحرينيه بس نتظر موافقة أهلها والله يكتب لنا ولكم الخير والقديمة معززة مكرمه في قصرها
فيفادولياخنبوق لعن الله من خبب امراءة ع زوجها هو لم يفعل حراما ساتر نفسه بالحلال
الحسينيالزواج صار خيانة اعوذ بالله
سبحان الله وبحمدهظنيت انه خيانه حقيقية لكن مدام زواج شرعي الحمدلله صحيح مؤلم للمرأة وخاصة إخفاءه للزواج ولكن بعض الرجال يخفيه بحجة المحافظة ع بيته وأسرته مع اني اخالفه وارى ان تعرف بزواجك بداية الأمر اهون من خداعها
فوازاجل قلتولي السعودية ملكة واميرة ومعززه ومدلله 🤔
عدد التعليقات:6132
المنتصر باللههذا الموضوع يحتاج حسينيه ولطم من هؤلاء النساء في ذا المرصد ههههههههه
عدد التعليقات:15314
هيفاء @بولا. فديتك. اكيد فاهمه قصدي. لو كان صريح أفصل مليون مره. يكون كذاب سنين ....الله يعينها السعوديه من جد موقف صعب اتوقع لوحده غيرها ماتت من القهر اذ تحبه😭
ابوغلااعوذ بالله كيف اصبح الحلال خيانة!!!!!
سنونوتعليق مخالف
اردني نشمي =يازلمات انا بدي اتزوج سعوديه هلا الواحد بيرتاح لاكفيل ولاهم انا بدي اعيش مريش مليت من المرمطه
ناقدحقه الشرعي التعدد بالزوجات لكن باسلوب راقي والاشهار مستحب .
بولايا خبل خليفه تجوز سوريه من مقامك تناسبك
عدد التعليقات:15314
هيفاء @المفروض كل وحده زوجها يسافر تسافر معه غصب عنه حتى لو يومين. لو نص يوم اعرفي حوالينك مو بعيد 😂😂
عدد التعليقات:6132
المنتصر باللهكل النساء يزعلون من هذا الشخص لأنه تزوج ف السر لأنه جبان ويخاف من زوجته طيب هو أخطأ لكن يجب علاها مراعاة ظروفه واحتواء الحاله في حكمه وتعقل وليس في فضائح وحماقه صح يا هيفاء جعلس تعرسين على معيض أو أنا
بولالا والله ياخ عبد الرحمن يعني عايدي ***يتجوز عليها كذا🤔طيب انت ضامن السورية دي والله ***
سعودي🇸🇦وافتخرايها المعلقين الافاضل فبل شوي بالمرصد قضيه تخبيب وكلكم صرتو قمة وتسنكرونه ههههه الان انتم تخببون ،، لاتنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم ،،، اقولكم التناقض ذابحنا صار ثقافه والتقليد هههههه
بولاكلامك 👍🏻هيفا ميه بلميه
نوالالخيانه انه خبى عليها زواجه من غيرها 15 سنة يعني كان مفهمها انها زوجته الوحيده هذا واحد كذاب وغشاش لها حق تطلب الطلاق 15 سنة وهي عايشه معاه مغفله اذا انت رجال وقد التعدد قول لها ليش خايف وشغلك بالسر
بولاقلتكم في سعودين لا والله مو كلهم ودك تحطيه فوق راسك وتنثرليه الورد وفي رجال اعوذ بلله ودك ترميه لاقرب زباله اخلاق مافي وسفيه ومدمن حريم وعيون زايغه ليتهم يطلعو قانون اي واحد يسافر من دون مرته ممنوع
خليفه خلف الله المحاميها الخبر اقلق العوانس اللي مرابطات على النت 24 ساعه اقول لو فيه خير ما رماه الطير اقعدن اقعدن على النت وتضاحكن مع اشباه الرجال حتى تصكن التسعين من العمر علم
عبدالرحمنالرجل لم ياتي منكر .بعض النساء تعتقد انها تملك الرجل لاتؤمن بالدين ولا بالشرع عند التعدد ,واضح انه لم يقصر خلال المده هذي المسلسلات التركيه وما تفعل السعودية لاتابه بالرجل عندما تنجب وتعتبر الرجل
فارس نحدممكن تعيش مع زوجتك اكثر من 15 عاما وانت لا تحبها ولا تهتم لذلك اذاقمت بحقوقها لاكن تتزوج عليها طول تزعل
الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقةاذا كان زوجها تزوج زواج شرعي فلا تعتبر خيانه -لأن الخيانة هي ماتكون خارج اطار الزواج الشرعي والخيانة انواع لاتقتصر على اشياء معينه فمثلا الكلام مع الرجل الغريب خاينة والمزاح والمراسلة كلها تعتبرخيانه
عدد التعليقات:15314
هيفاء @اقوول ليه تدفعون عنه. لايكون بعضكم متزوجين في السر وخاينين أهاليهم. هذا زوج حقير لازم يتادب. ههههه آه يا قلبي ع السعوديه حرق قلبها الله يحرق قلبه
عدد التعليقات:16081
قلم الحقيقهيوافق على هذا الشرط المادي ولايمسك الباب لاحفظه الله.من زين عاد الحياة معه تجيب الهم والغم لااحترام ولاتقدير ولا رومانسية ولاخروج ماعنده غير قومي اطبخي قومي اغسلي بوديك أمي وأهلي وأهلك تحلمين بشوفتهم.
صرررريحلماذا تسمى خيانه مادام تزوج على سنه الله ورسوله ممكن اخفى الامر لكي لايجرح مشاعر زوجته
شيعي برونزيتعليق 30 مسوي فيهاخخخخخخخخخخخخ
سعودي🇸🇦وافتخرتع18هيفاء لاتخببين ليس خائن متزوج بشرع الله ثانيا زوجته الثانيه اول في بلدها ثم دبي ولا يبي يزعل زوجته وهي ليست بالمملكه ماالداعي للمشاكل بما ان الامور ماشيه ١٥ سنه ليه العند والمشاكل وتشريد الاطفال
بولاتعليق ٨٨ اجل خلاص الوحده لاتتجوز سعودي مافي زي الاجنبي واضح وصريح السعودي يلف ويدور
زائرمتزوج على سنة الله ورسولة وتنعته بالخائن ***
البوجيصحيح هو غلط بس اعتقد هو يحبك وما يبي يفرط بك وما حد جبره يخفي السر 15سنه
بولا😂ضحكتيني ياهيفا والله صح
واضحعاد هالجنسية يبغالها كرتون موسي ولا تنهظم لا ومن زين الطبايع اعاشرها 15 سنه هزلت والله لبى قلب الوطنية
88استغرب من الشعب الذي يصفه بالنذل الحين المتزوج حسب الشرع نذل ***
مرمرياصبحي انت شكل حياتك زي ***
عدد التعليقات:16081
قلم الحقيقهكل سعودية تقدم على الزواج أن تجعل على زوجها شرط مادي بقيمة 3000,000 ألف ريال في حال اكتشافها بزواجه من امرأة ثانية أو خيانته لها مع أخرى مع طلاقها لها. عليكم بالمتصحرين والمتخنوجين لاترحمونهم اطلاقآ.
88اي خيانه اي خرابيط زوجته على سنه الله و رسوله يعني حلال مائه فى المائه ما تعلمون ان الشرع حلل اربع و الا انتم حرمتوا ما احل الله
عدد التعليقات:15314
هيفاء @بولا. 😂😂.. ترمي الاثنين من السطح مع بعض حتى السوريه اول شي وهو بعدها هههههه
عاطلالرجال عاقد عليها يعني زوجته ويجوز لراجل يخفي على زوجته زواجه من اخرى
صبحياقول انثبري بس والزمي بيتك وعيالك خلي افلام الرومنسياات اللي تشاهدينها بالقنوات تنفعك انشاء الله يتوج ميه مادام قايم بامورك وواجباتك بحريقه تحرقه.
انا حلوالله يهدي الجميع
بولاوسوي فحص بدم كويس ربي سلمك منه خلي النذل الواطي يفحص دمه اكيد إيدز مريض
نبض الحقكيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
بولاذَا المفروض اول شي تجننيه وتحيلها يعيف حياته ويرمي نفسه بسطوح بعدين قولي مابغاك مادام خيره برا والنكد عندك خذي سوري وتجوزي خليه يذوق الي ذقتيه
عدد التعليقات:15314
هيفاء @خاين ونص وحقير بعد. 15سنه يكذب عليها والمسكينه مصدقته آه يالقهر. الله لايوفقه
سعوديوافتخررجل معدد كيف يقال خائن الخيانه بالحرام ثانيا لم تتكشفي الا بالورقه معناته رجل زبن عايش معك لم يظلمك او يشعرك انه لايحبك او لا يعاشرك،، ***ه
حنانافاااااااا ***.... تخون ام عيالك
يالطيفجرح الزوجة اصعب جرح فلن يتداوى والي سبب الجرح امامهاياكل ويشرب وينام هنى واصبح الحاج متولي لاكن طلبها لطلاق يسوى نفس الجرح بالصانتي والملي وكلهما انهيار لاحلامها فلا تلمونها ودعوها تفعل ميبردغليلها
عدد التعليقات:786
عاشق وطنهولما ذا تعتبروها خيانه دامه زواج على سنة الله ورسوله اذا ما كان على سنة الشيطان هذي فعلا خيانه ولكنه زواج محلل شرعا وله حق في اربع مشكلة النساء حينما تتزوج الرجل تظن انها تملكه فهي غلطانه الرجل حر
عدد التعليقات:16081
قلم الحقيقهكفو بنت رجال . تسلم يمينك والله عليك في هالخائن الخبيث لاتسامحينه ولاترحمينه وعليك الاسراع في طلب ورقة طلاقك وانعتاقك منه ومن العيش بجواره.وروحي افحصي دمك بعد لايكون مع السورية سوريات وأجنبيات .
بولاتعليق٣بصميم
العويدالباب يفوت جمل ، الرجال متزوج بالحلال وانتي تجسستي على اغراض زوجك الشخصية فهنيئاً له الخلاص من واحدة مثلك
صنداحيفي هذا الزمن اللي مايتزوج 3 او 4 غلطان وجبان
مُحقّق جنائيأن يعيد لها عمرها الضائع جراء خداع وزيف هذا الزوج !!! هذا في أي شرع أو قانون !! الزوج لم يرتكب جريمة او خطيئة لتطالبه برد عمرها الضائع.
توتوين الخيانه الشرع حلل 4
عدد التعليقات:15314
هيفاء @يااخ مفطح 😂😂 اذ ماقال وأخفى هذا الشي عنها خاين . والله ياليت ****بوجهه ولاتنزل دمعه عشانهم وتتركه يذلف ،،
زائرهكل الرجال كل مالهم امان العنوسة ارحم ظل راتب ولا ظل راجل عديم المسؤلية خاين الأمانة والعشرة
عدد التعليقات:15314
هيفاء @حسبي الله عليه الخاين. لو قال لها من البدايه ماكان طلع خائن . لابارك الله فيه ولا في زوجتة السوريه.
مهاهذا المواطن الرومانسي الطيب المخلص الوفي افضل رجل في الكون
مفطح مثلوثةزوجته طيب وين الخيانه في الموضوع