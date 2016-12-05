الصدفة تقود مواطنة بالطائف لكشف خيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا

صحيفة المرصد: فوجئت زوجة تسكن جنوب الطائف، بخيانة زوجها طيلة 15 عامًا بمحض الصدفة، حينما بعثرة أوراق حقيبة يد خاصة به لتلمح ورقة غريبة، وإذا بها تجد «عقد قران» وعليها اسم زوجها وزوجته السورية.

وحينما عاد زوجها وواجهته أنكر في البداية لكن تحت ضغط دموعها والدليل الدامغ لم ينكر وأسر لها بالحقيقية كاملة؛ علها تسامحه، لكن أبت ذلك واعتبرت أن عمرها ضاع مع زوج خائن.

بعدها توجهت للمحكمة وكشفت أمامها الخديعة التي تعرضت لها، قائلة: “إن زوجها اعتاد على السفر طوال خمسة عشر عامًا لدواعي عمله في التجارة وفي الماضي كانت أغلب سفرياته إلى سوريا ثم انتقلت إلى دبي وكشفت لها ورقة عقد القران أن الزوجة سورية تعيش في دبي فقد حالت ظروف الحرب هناك من مقابلتها في سوريا فاستأجر لها شقة في دبي يقابلها فيها”، مطالبة بأن تعيد لها عمرها الضائع جراء خداع وزيف هذا الزوج.

ووفقًا لموقع “صدى” أضافت الزوجة وهي تغالب دموعها أن كثيرًا من أهله وأهلها توسطوا للصلح بينهما؛ لكنها رافضت كل هذه المحاولات؛ بدعوى أنه لم يصن العشرة وخانها وأخفى خيانتها في بئر عميق طوال خمسة عشر عاما.