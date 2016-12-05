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الصدفة تقود مواطنة بالطائف لكشف خيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا

5 ديسمبر, 2016 , 15:25 م
الصدفة تقود مواطنة بالطائف لكشف خيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا
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صحيفة المرصد: فوجئت زوجة تسكن جنوب الطائف، بخيانة زوجها طيلة 15 عامًا بمحض الصدفة، حينما بعثرة أوراق حقيبة يد خاصة به لتلمح ورقة غريبة، وإذا بها تجد «عقد قران» وعليها اسم زوجها وزوجته السورية.

وحينما عاد زوجها وواجهته أنكر في البداية لكن تحت ضغط دموعها والدليل الدامغ لم ينكر وأسر لها بالحقيقية كاملة؛ علها تسامحه، لكن أبت ذلك واعتبرت أن عمرها ضاع مع زوج خائن.

بعدها توجهت للمحكمة وكشفت أمامها الخديعة التي تعرضت لها، قائلة: “إن زوجها اعتاد على السفر طوال خمسة عشر عامًا لدواعي عمله في التجارة وفي الماضي كانت أغلب سفرياته إلى سوريا ثم انتقلت إلى دبي وكشفت لها ورقة عقد القران أن الزوجة سورية تعيش في دبي فقد حالت ظروف الحرب هناك من مقابلتها في سوريا فاستأجر لها شقة في دبي يقابلها فيها”، مطالبة بأن تعيد لها عمرها الضائع جراء خداع وزيف هذا الزوج.

ووفقًا لموقع “صدى” أضافت الزوجة وهي تغالب دموعها أن كثيرًا من أهله وأهلها توسطوا للصلح بينهما؛ لكنها رافضت كل هذه المحاولات؛ بدعوى أنه لم يصن العشرة وخانها وأخفى خيانتها في بئر عميق طوال خمسة عشر عاما.



تعليقات ( 217 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 217
    5 ديسمبر, 2016 , 18:02 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 216
    5 ديسمبر, 2016 , 17:59 م

    زائر

    هذه مهي خيانة انا لو معي فلوس بتزوج أربعة بيضاء وسمراء وشقراء ولون بني مايل للاصفر
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  3. 215
    5 ديسمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:4

    alfahmi

    هذا ليس من الخيانة في شيئ والشرع رخص له بالزواج من أربع ..******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 214
    5 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    هذا من جد(غبي)عباء لم يسبقه احداً قبله او انه(راضع)الغباء و متلذذ به يا(خروف)ليش ما قلت لزوجتگ يالخواف ودگ تجرب(الحمص و الفتوش وتبوله) الحين بعد هذا كله رأح تأكل(***) (:يعنني15سنه سر الابظاي(:
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  5. 213
    5 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    كلمة حق

    الرجال كل غلطه انه ما اخبر زوجته انه بتزوج. غير كده الرجال ماعمل اي شيء يغظب رب العزه. اتزوج علي سنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
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  6. 212
    5 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    دعبادي

    كفو والله انت اللي عايش حياتك بالحلل
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  7. 211
    5 ديسمبر, 2016 , 17:46 م

    الازدي

    نعم ادبغيه وأرميه لاترجعين له ****لأجل يعرف قيمة بنت بلدنا وقوتها عند الحق اقترح تستخدمين ملعقة الرز
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  8. 210
    5 ديسمبر, 2016 , 17:42 م

    راكاااان

    1945 ديسمبر, 2 فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها بعد أن ثبتت خيانتها لصديقتها المقربة مع زوجها*****
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  9. 209
    5 ديسمبر, 2016 , 17:42 م

    مواطن على قد حاله

    اي خيانه اي بطيخ الرجل محلل له الشرع اربع
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  10. 208
    5 ديسمبر, 2016 , 17:42 م

    تحسبه تطور بولا ذبحهن تقليد المسيحيات وتتسمى بغير اسمها ياكرهي ****
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  11. 207
    5 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الحلال بيّن والحرام بيّن ،، جادلو وقولو خائن لو كان حرام خسر الدنيا والاخره مالكم كيف تحكمون،. لانه فاحشه وساء سبيلا ،، لايتوفق صاحب الحرام عقاب بالدنيا اما مرض قاتل او ابتلاء ويتعثر حظه ويخسر ؟تفكرو
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  12. 206
    5 ديسمبر, 2016 , 17:39 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    182 // أماني - إيمان : وحيدة عاطفياً + تنخدع عاطفيّاً بسهولة .. يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المختصين بعلم الأسماء .. بس إختاري مُختص كويّس هاهـ ..
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  13. 205
    5 ديسمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    من حقها،،،،،تطلب الطلاق،،،،،،وانت مالك مكانه بقلبها،،،،،البته،،،،،😜✌️
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  14. 204
    5 ديسمبر, 2016 , 17:37 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    زوجته مقهوره،،،،،تنتظره لما يسافر،،،،،،ولما يرجع تستقبله بالأشواق ،،،،،وهو مربع بين الحلوه😜✌️
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  15. 203
    5 ديسمبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    الخيانه،،،،،،،وحشه،،،،،،خصوصا،،،،،عندما يكون الخائن،،،،،،أحب حبيب😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 202
    5 ديسمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    الزواج الثاني والثالث والرابع حلال،،،،،،لكن،،،،،تخدعها،،،،،وما تخبرها،،،،،،سنوات وسنوات،،،،،،،وبعدها تقول،،،،دي مش خيانه،،،،،امال هي آيه الخيانه،،،،،يالدلعدي😜✌️
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  17. 201
    5 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    زائره

    زين ما سوت الذكور ناقصين عقل ودين ومخادين ولعابين مالهم امان وغبية الي تثق فيهم كل الذكور كذا مالهم امان يتزوجك وبعد كم شهر يتبطح ويسنتر على النت او يقضيها سفريات واستراحات وبالاخير يبيعك ويتزوج عليك
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  18. 200
    5 ديسمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    انا رجل،،،،، وأحب واتحب،،،، لكن ما اخون احد،،،،،علشان كده،،،،،،لِسَّه ماتزوجت بعد😜✌️
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  19. 199
    5 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    تعليق مخالف
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  20. 198
    5 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    خالد

    المفروض تحمد الله والله هذا رجل أمين أبتعد عن الحرام جزاه الله خير لكن الحكماء والعقلاء في هذا الزمن قليل
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  21. 197
    5 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    بولا هاههههههههه وش ذا الاسم فين مخ انتا
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  22. 196
    5 ديسمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    خيانه ،،،،،للمحبه،،،،خيانه للثقه،،،،،خيانه لكل همسه ولمسه،،،،،آه يا طعم الخيانه ،،،،،ربنا يبتليكم،،،،ياللي تنتقدون المسكينه😜✌️
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  23. 195
    5 ديسمبر, 2016 , 17:26 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اذا عليه ملامه هو انه لازم يخبر زوجته ام عياله اما هو ليس خائن متزوج شرعي وواضح انه محافظ بحث عن الحلال ،، وهذه الملامه لاالومه بعضهم مامن ضلوع تشجعه على مصارحتها خوف وقلق من المشاكل لاتلومونه ههههههه
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  24. 194
    5 ديسمبر, 2016 , 17:26 م

    فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مواطنة من زوجها بعد أن ثبتت خيانتها لصديقتها المقربة مع زوجها هذا مثال واحد سريع لا يكثر ومنشور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 193
    5 ديسمبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:11868

    إنسان منصف

    طبيعي،،،،،تزعل،،،،،لكن،،،،،طبيعي،،،،،،تطلق😜✌️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 192
    5 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    جنوبية..🌻🌻

    معنى اسم بولا الشي الصغير اسم جميل وجديد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 191
    5 ديسمبر, 2016 , 17:24 م

    ali

    انا معها في حاله واحدة لو انتقل لها مرض جنسي من الزوجة الثانية في حالة ان الزوجة الأجنبية تكون خائنه في غياب زوجها لسفرة الي السعودية وانا بصراحة لا اثق في الاجنبيات والله لو كانت تصلي على السجادة
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  28. 190
    5 ديسمبر, 2016 , 17:24 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 189
    5 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    بولا ههههههههه خخ اه يابطني لقب زي تفكيرك
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  30. 188
    5 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    جنوبية..🌻🌻

    بولا انا معاك بكل الي تقوليه احسنتي كلامك درر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 187
    5 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    ابن الطايف

    الزواج ليس خيانة ستر ومنع من الهلاك الخيانة هي الزنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  32. 186
    5 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    بولا

    ست اماني جوزك متجوز عليكي فذا طبيعي عندك والعيال ياخذهم عند الي ماخذها افضل فاصل ونواصل اتقهوا
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  33. 185
    5 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    بولا

    نصيحه اي وحده اذ تجوزت لا تخلف بسرعه ادرسي الرجال اول شي وإذ عيونه زايغه طوالي اطلبي الطلاق منه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  34. 184
    5 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    رزان

    نجر هههههههههههههه أعجبتني وكثره طلعاتها للأسواق
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  35. 183
    5 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    بولا

    تعليق١٧٣مالك شغل باسمي ***بولا واخش بوسط عينك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 182
    5 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    أماني

    السوريه تعتبر زوجه ثانيه مو خيانه عموماً الشرع حلل أربع كذا والا كذا الرجال اذافكر يتزوج بيتزوج اهجدو ياحريم والوحده تجلس في بيتها لااجل عيالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  37. 181
    5 ديسمبر, 2016 , 17:14 م

    عبدالرحمــــن الواثق

    الزواج ميثاق غليظ لا يقوم على الخداع والكذب ولكن على الصدق والشفافية، وللأمانة هذه الظاهرة بدأت تنتشر كثيرا في مجتمعنا خصوصاً لدى كبار السن أصلح الله حالهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  38. 180
    5 ديسمبر, 2016 , 17:13 م

    رجل مخلص

    من حقه انه يتزوج من اللي يعجبه يمشي مع الشرع وهذا رجل مخلص انه مانسيها واستاجر لها شقة وبعدين يوجد عقد ايش المشكلة
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  39. 179
    5 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    نجر

    الله سبحانه وتعالى حلل الزواج من اكثر من امرأة لحكمة ولاجل صيانة الزوج من الوقوع في الحرام وبسبب ايضا ان إمرأة واحده لاتكفي بسبب اعذارها الشرعية مثل الدورة الشهرية والحمل والنفاس وكثرة طلعاتها للاسواق
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  40. 178
    5 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    يمني وافتخر

    السعوديات ايذا حصل سو تفاهم مع زوجها كبرت السالفه وخلتها مشكله وما تخفي على امها وصاحباته لا صغيره ولا كبيره هذا من اسباب الطلاق البيوت اسرار وليست فضايح
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  41. 177
    5 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    لانها كانت واثقه فيه خدعها وكسر قلبها وجرح مشاعرها💔وتلومون الاسبانيات لافضلوا العنوسة على الزواج من اسباني كذاب وغشاش وخاين للعشرة وناكر للجميل وجاحد للمعروف وراعي لف ودوران وسفريات، يازين الاجنبي😍
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  42. 176
    5 ديسمبر, 2016 , 17:10 م

    الحمدلله.....

    15 سنه حسبي الله عليك من مخادع . واضح برفسور بلكذب والخديعه. وتو المسكينه تكشفه هو وخداعه. خل سفرياتك اللحين تنفعك وخل السوريه تنفعك هي اصلا مراءه كفو ولا تستاهلهاانت ووجهك وباذن الله ربي يعوضها
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  43. 175
    5 ديسمبر, 2016 , 17:09 م

    الكيل بمكيالين

    الآن لو تكتشف العانس ان زوج المستقبل يدردش في النت مع بنات لقلبت الدنيا ورفضت خطوبته لها ورمته بالخيانه .. اما هي فتطق حنك مع فلان وعلان من اشباه الرجال واللاعب فلان احلى واقوى من اللاعب فلان..إيه ده
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 174
    5 ديسمبر, 2016 , 17:09 م

    شايف العجائب

    الله اكبر صار التعدد خيانه!!?
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 173
    5 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    بالله فيه صاحيه تسمي حالها بولا ههههه يدلك ع الثقافة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 172
    5 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    زمن

    زواج مافي تكافء نسب هل سأل عن نسبها دينها حجابها حشمتها ماضيها والا الامور هذه مفروضه على المواطنات فقط والغير مواطنة يتزوجها لجمال شكلها فقط والباقي مايهم بعدين يقولون ليه بناتنا متفتحات وجريئات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  47. 171
    5 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    يمني وافتخر

    السعوديه معندها غير السوق والجوال ت***** قلت بعض وهذا سبب كثره الطلاق والمطلاقات في اليوم اكثر من 150 حاله طلاق بالسعوديه اخر الاحصات لهذي الاسباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 170
    5 ديسمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    خييىر. سعودي اشوف اسمي يترردد عل لسانك كثير. يعني اصفق لزوجها الخائن واقول بارك ألله فيك ،، أنا قلت كلمت الحق لو كان صريح من البدايه أفضل من كذاب في النهايه 😂😂وانتهينا. يلا بتقهوى باي فااصل.ونواصل.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  49. 169
    5 ديسمبر, 2016 , 17:05 م

    بولا وش هالاسم اففف 😷 ههههههه قلت الاسامي شف كيف حتى بالالقاب فاشلات اسم ع مسمى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 168
    5 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    يمني وافتخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 167
    5 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    الى جنوبية..

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 166
    5 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أسماء البنات اللّي لازم يشاركها في زوجها وحدة ثانية : حصة - لولوة - نوف - عليّة - علياء - عُلا - و عالية << إذا كبرت زوجها يهجرها ويروح لوحدة ثانية ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 165
    5 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 164
    5 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    يمني وافتخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 163
    5 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أسماء الرجال اللي يتزوجون أكثر من مرّة : ماجد - أمجد - أكرم - عادل - جمال - عماد - صالح - صلاح - صلاح الدين - عز الدين - خالد - حمد - عبدالله - عبدالعزيز - عبدالرحمن - تركي - خليفة - بدر - بندر - شوقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 162
    5 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    سنافي

    انقلاب المفاهيم . . زواج شرعي كيف يصبح خيانه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  57. 161
    5 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    يمني وافتخر

    تطلقي واتزوجك انسيك 15 سنه الي عشتيها معه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  58. 160
    5 ديسمبر, 2016 , 16:58 م

    نجر

    شرع الله وليس خيانة واذا مو عاجبك وضع زوجك روحي لاهلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  59. 159
    5 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    بولا

    ١٥٥ليتهم يطلعو قرار ويحطو اي واحد متجوز اجباري ياخذ حرمته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 158
    5 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    ريم

    ع اساس الاسباني مافي منه بالوفاء والاخلاص والاحترام والاخلاق والتقدير للزوجة معقولة ١٥ سنه يخدع زوجته ويضحك عليها من حقه يعدد محد قال لا بس انو يستغفلها ١٥ سنه ويلف ويدور من وراها لو العكس ايش شعوره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  61. 157
    5 ديسمبر, 2016 , 16:52 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 144هيفاء اللي تتكلمين عنه مايعطى وجه يتزوج بشرع الله ثانيه احسن من بعض الدول الغربيه الزواج وحده وخمسين زواج يسمى غير قانوني اي عشيقه لذلك الايدز منتشر المسلم يحافظ على نفسه وزوجته بزواج الشرع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 156
    5 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    يعني كان يسافر لسوريا ودبي وهي جالسه بالبيت تستاهل كل وحده زوجها يسافر ولا تعرف ليه مسافر وايش عنده مسافر وليش ماياخذها تسافر معه واذا رفض ياخذها معه المفروض تخلعه اوتطلب الطلاق لا تخلينه يسافر بدونك
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  63. 155
    5 ديسمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    الزواج وشرع الله خيانه وهي طاقه حنك من تصبح لما تمسي ع المواقع هههههههههههه ولا عمري سمعت بمحليه عقلها وتفكيرها ومنطقها سليم ومقنع غارقات بقلب التناقض والكذب والهبل حمق وعته//شوي شوي لا تنجلط يا احمق
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  64. 154
    5 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    زائر ١٢

    لا حول ولا قوة الا بالله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 153
    5 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    محمد الحميد 2030

    تزوج عليها بدون علمها .... ليست خيانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 152
    5 ديسمبر, 2016 , 16:48 م

    الحمدلله.....

    هذا انسان همه نفسه فقط ....وردة فعلك ممتازه... انسان خدعك طول هذي الفتره ...ناس تحب نفسها فقط ...يحسبون المراءه انها ظعيفه وكانها تحت تسلطه فقط ويلعب بلحياه علی كيفه استغفر الله ... حسبك الله ..
    لا يعجبني(3) اعجبني(20)
  67. 151
    5 ديسمبر, 2016 , 16:47 م

    بولا

    بسمه ماعليكي منه القافله تسير والكلاب تنبح خليه مع نفسه ذَا حقود على المراه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 150
    5 ديسمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    تكيلون بمكيالين لو رجل كتب اني خٌدعت بالشوفه الشرعيه وكانت بالميك اب..وظهر شكلها الحقيقي بعد الزواج قلتوا خدعته ومجرمه وطلقها بسسس لانه رجل..لكن انسانه تكتشف ان كل حياتها معاه مقسومه ومخدوعه وكذب تسكت🤐
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 149
    5 ديسمبر, 2016 , 16:45 م

    الزواج وشرع الله خيانه وهي طاقه حنك من تصبح لما تمسي ع المواقع ههههههههههههههههههههههههههههههههه ولا عمري سمعت بمحليه عقلها وتفكيرها ومنطقها سليم ومقنع غارقات بقلب التناقض والكذب والهبل حمق وعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 148
    5 ديسمبر, 2016 , 16:45 م

    بولا

    لعلمكم اذ تجوز اجنبيه وعمله حكومي ينفصل ليتها رسلت لمقر عمله خلي السورية تشيله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  71. 147
    5 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    فهدالجويان

    طالما انه بالحلال وفيه عقد رسمي فلماذ كلمة خيانه للرجل اربع نساء بالحلال وكفايه تكبير الموضوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  72. 146
    5 ديسمبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:6132

    المنتصر بالله

    أنا مااشوفها خيانه بل مداراه لزوجته الإسبانية وأنا بعد أخطط أتزوج الثانيه في السر بس مو سوريه بل من أهل الرياض يا 112 هههههههههه وبدون ما أخبر زوجتي من شأن ماتزعل علي وتأخذ موقف اقشر ويمكن تصير فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  73. 145
    5 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    ريم

    **** مافي منه بالوفاء والاخلاص والاحترام والاخلاق والتقدير للزوجة معقولة ١٥ سنه يخدع زوجته ويضحك عليها من حقه يعدد محد قال لا بس انو يستغفلها ١٥ سنه ويلف ويدور من وراها لو العكس ايش شعوره
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  74. 144
    5 ديسمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    الله يسلم قلبك بولا. أحس بديت اكره الإسباني والله يستاهل الكرف المفروض كل وحده متزوجه تكرفه كرف 😂😂😂😂لليل نهار
    لا يعجبني(3) اعجبني(10)
  75. 143
    5 ديسمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    بسمه يامال التبن ولا عمرك قلتي شي عليه القيمه انتي وصويحباتك العنس //التبن لك ولامثالك وخليك متابع لتعلقي وانت ساكت ومجبور تقرأ وانت كااااوو واذا ماعجبك برضوا راح تقرأة..تافه وغبي ..بلا في عينك 🤓
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  76. 142
    5 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    بولل

    والله صادقه ياجنوبيه دهيا تاخده واطي****ومخادع
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  77. 141
    5 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    حاسداته هن ودهن بالتعدد ولو الشرع يسمح يسون اكثر من الرجال مقهورات انه معدد وهن ماهن لاقيات احد معبرهن على اساس ان مالكن سوالف وعلوم وكل يوم فيه خبر اكثر من الشباب وهو ماغلط مثل بعض النساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 140
    5 ديسمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:2114

    عاشق الجورري

    بيض الله وجه مزوج انت كذا 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 139
    5 ديسمبر, 2016 , 16:40 م

    REALITY

    الرجل متزوج بعقد قران و على سنة الله و رسوله و تسمين هذا خيانة و خديعة و لم يخفي هذه الحقيقة طوال 15 عاما إلا جبراً لخاطرك.لكن مع الأسف بعض الحريم ما تنعطى وجه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  80. 138
    5 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    احد المعلقين كلامه صحيح اللي يعدد يجب منعه من الزواج بالخارج وفيه عوانس ومطلقات وارامل لاتحسبون انه بس مطلقات وعوانس ارامل كثر الحوادث اللي يكفي الشر كثيره وكلهن بنات وطن من بيئتنا امنعو الزواج برى
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  81. 137
    5 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    اسير

    وليه ضاع عمرك فراضا ماتزوج يعني مالشغله واحده وهذا شرع وليس خيانه على قولة الخبر يوجد عقد قران بين الطرفين والصحف تبلف خيانه هذا شي من حقوقه مهما حصل شرع الله حلل هذا الشي لذالك بالتوفيق له
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  82. 136
    5 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    بولا

    تعليق ١٢٢ ليه التحريف بلقران ليه تشربك الكلام واعرف واحد كان يتريق على قريبه اخواته عوانس الأيام لفت ودارت بناتهم على أخواتهم على فخذتهم ماتجوزو مايجوز تطلق عليهم كذا يعني يمكن عندك اخت خاله عمه وبنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 135
    5 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    جنوبية..🌻🌻

    مو بس خاين جبان كمان ماقدر يواجهك وربي حسيت فيها كويس ضبطي اعصابك ورحتي المحكمة ماقتلتيه وقطعتيه قطع كل هذه السنين يخدع فيك ماله أمان تكملي معاه وخايف عليهامن الحرب موديها دبي ليت داعش قضى عليهم اثنين
    لا يعجبني(7) اعجبني(7)
  84. 134
    5 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    لا تكفين لا تشدين على زوجك راعية ضرورى وراعي تجارته وسفرة من أجل رزقك ورزقة ورزق أولادكم مدد طويلة ويشوف الفتن تبينة والعياذ بالله يرتكب المحرم تركية ياخذ بالحلال .. ..عين ماسوى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  85. 133
    5 ديسمبر, 2016 , 16:34 م

    الغامدي

    اي خيانه واي كلام هذا شرع الله يتزوج بعلمك بدون مو خداغ ولا خيانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  86. 132
    5 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    سلمان

    نوال خنبوقة ابو المعرفات ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  87. 131
    5 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    كلامي صحيح

    زوجته سوريا ومن حقه وكونه اخفى الزواج مرعاة شعورها وهو مو مجبور يخفي عليها وشرع الله حق وواضح واللي ما عجبه كيفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  88. 130
    5 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    اردني نشمي =

    107 يازلمه اصمت هلا الواحد مابعرف شو يحكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 129
    5 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    بولا

    😂😂😂😂😂وربي تستاهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 128
    5 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    من قال

    من قال انه خائن ؟ عالم غريبه ؟؟ الحلال صار خيانه في نظرهم ؟! تزوج ثانيه سرا فقط لاغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  91. 127
    5 ديسمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    أتوقع الي متزوجين في السر. ويعلقون الحين ودي اعرف شعورهم إيش لو انكشفوا ونظرة الناس لهم. 😂😂😂😭😂😂 ونظره أولادهم لهم وطابع التربيه الصدق والكذب هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  92. 126
    5 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    زاير 1

    الرجل متزوج وبعقد اي خيانه المفروض ***خيانه الشرع حلل اربع قالت خيانه كلام فاضي والظاهر تبي الفكه من زوجها ولجت لهذي الحياله وهي الخيانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  93. 125
    5 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    رامي عياش الحله

    فعلاً النساء ناقصات عقل وزين الرجل متزوج بشرع الله وهؤلاء استنفرن ويتهمنه بالخيانه ؟ الخيانه هي ** اما الزواج الشرعي فهو شرف وعفه فهمتن ولا هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  94. 124
    5 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    سلطان

    الخيانة لا تطلق على الرجل المتزوج بثنتين وثلاثة ما دام على سنة الله ورسوله بطلو غباء
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  95. 123
    5 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    صريح

    خاين مررررررره وحده الرجال متزوج وعنده عقد زواج المفروض الحرمه تحمد ربها ان زوجها انسان شريف ويخاف ربنا ويدور الحلال البلى في بعض اشباه الرجال اللي سردح مردح سفريات والجماعة عارفين ايش يهبب لكن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  96. 122
    5 ديسمبر, 2016 , 16:30 م

    بسمه يامال التبن ولا عمرك قلتي شي عليه القيمه انتي وصويحباتك العنس والجواري الكنس لما تلقون اول احد يضفكم ويقبل فيكم وبعدين تفلسفي انتي وهي شايفه العرسان ماسكين سرى عليكم هههههه وع لا اشكال ولا فهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  97. 121
    5 ديسمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    مسمار //طيب مثنى وثلاث ورباع هذا للرجل الواثق القادر غير المخادع ..ولانسميها خيانه ..كذبه هو الخيانه والتمثيل طوال15سنه من عمرهم ..ليش ماسكين في حكايه (وهل التعدد خيانه )اي طفل بيقول لكم (لا)سلامااات😳
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  98. 120
    5 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    بولا

    تعليق ١١٣ خذ سوريه من مقامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  99. 119
    5 ديسمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    بولا. مليون اشوفها قليله نخليها 6 مليون 😂😂😂😂😂. الله يسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 118
    5 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    نبض الحق

    كيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  101. 117
    5 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    المحقق كونان

    خيانة مرة وحدة اجل لو مشي معاها بالحرام ايش كان قلتوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  102. 116
    5 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    بولا

    لبا بسمه ياقلبي والله بصميم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 115
    5 ديسمبر, 2016 , 16:27 م

    ملكي

    لايوجد خيانة ولا حاجة. بالعكس هذه محبة وخايف على مشاعرك ومايرد يفقدك والا من زمان مسك الباب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  104. 114
    5 ديسمبر, 2016 , 16:27 م

    بولا

    😂وربي صادقه هيفا فديتك هيفا تستأهل مليون مو ٣٠٠٠٠٠٠فداها الماس وذهب وياتعليق ١٠٦ خذ دوره كيف تتعامل مع المراه نصيحه يابنات لازم تاخذي برنت من يوم تلقا في سفر برا ممنوع تاخذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  105. 113
    5 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    سوالف حريم ناقصات عقل وادراك الشرهة عليه اللي صابر عليها ولا يبي يزعلها وموفر لها كل شي ويجلس معها اكثر من الاخرى فضحت بنفسها واسرتها حتى ما انسحبت بهدوء ولا قدرت ايجابياته وحرصه ع عدم الطلاق قلعتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  106. 112
    5 ديسمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    كلام الزعيمة بسمه 100/100
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 111
    5 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    نوال

    الخيانه انه خبى عليها زواجه من غيرها 15 سنة يعني كان مفهمها انها زوجته الوحيده هذا واحد كذاب وغشاش لها حق تطلب الطلاق 15 سنة وهي عايشه معاه مغفله اذا انت رجال وقد التعدد قول لها ليش خايف وشغلك بالسر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 110
    5 ديسمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    ◀️الخطأمن الزوج واضح ومثل فلق الصبح وجايين تقولون ليش وليش تهدمين بيتك ..بيت انبنى على الكذب والخديعه بيكون اوهن من بيت العنكبوت واتركوا عنكم الانحياز الظالم لرجل اقل مايقال عنه جبان.الاااالكذب بالزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  109. 109
    5 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    مسمار

    وهل اصبح الزواج من الثانيه خيانه فماذا تسميه لو كان بدون زواج وعقد شرعي؟!! يحل للزوج مثنى وثلاث ورباع وقد احله الله وسماه تعدد ويلزم العدل بينهم فلايحق القول انها خيانه الا في قاموس النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  110. 108
    5 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    الله يعين

    حسبي الله على كل زوج أخلصت له زوجته وباعها حسبي الله عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  111. 107
    5 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    احداهن عندما كانت فتاة لم تتزوج كانت تقول كما تقول هيفا لا وكلا ولن جريمه التعدد تزوجت ثم تطلقت وطبعا معظم الشباب اللي لم يسبق له الزواج لايتزوجها فصارت تقول التعدد بشرع الله وش فية ومالوه ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  112. 106
    5 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    هيفا ام لسان متبري منها السخيفه ا من كم شهر تقول دفعولي مهر 300 الف ورفضت ههه والله ماتسوين 30 ريال***
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  113. 105
    5 ديسمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    ◀️اتركوا عنكم العنصرية الذكوريه ولو واحد منكم بنته او اخته خدعها زوجها مثل كذا قومتوا الدنيا على راسه !!!طبيعي ومن حقها تزعل وتفقد الثقه فيه مووو كفوو وشخصيته مهزوزه وكاذب ✋🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  114. 104
    5 ديسمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    بولا. يخليها توقع وهيا ناايمه 😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  115. 103
    5 ديسمبر, 2016 , 16:20 م

    بولا

    خلاص خلي السورية تشيل عياله اتحدا تقعد اكثر من شهر خصوصا عندنا مافي خرجات على كيفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 102
    5 ديسمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:6252

    بسمه

    لمّا هوه مسوي شي صح وعلى سنة الله ورسوله ليش مخبي طيب!!!اكيد بتسميها خيانه لانه خدعها وشوفوا من 15سنه من عشرتهم كم تفاصيل مرت عليهم كذب في كذب..انتوا تتكلمون بالظاهر لكن ما حطيتوا نفسكم مكانها وبوضعها◀️
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  117. 101
    5 ديسمبر, 2016 , 16:19 م

    بولا

    والله التوقع غالبيتهم كدا متجوزين😂😂😂😂عشان كذا جو من ناحيه الدين استغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 100
    5 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    عبد الرزاق

    كان على الرجال ان يخبرها بالامر مند الاول طبعا ستكون هده صدمة بالنسبة لها كما ان له الحق في الزواج ولو باربعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 99
    5 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    العدل

    وين الخيانة سود الله ........... الرجال متزوج البنية بالحلال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  120. 98
    5 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    بولا

    ليتهم يطلعو قانون الزوج مايسافر غير بتوقيع من الزوجه وموافقتها😈
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  121. 97
    5 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    بولا

    اكيد هيفا بكل كلمه قلتيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 96
    5 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    صريح

    ليه هدمتي بيتك بيدك !!! ليه تعملي كذا بعد مافضحتي زوجك ونفسك وضحك عليك الناس ايش الفايده؟هل تعتقدين ان زوجك بيرجع لك خلاص حبيبتي السوريه بيعمل لها استقدام ويسكنها بيتك زي ما عمل جارنا ومبروك عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  123. 95
    5 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    بولا

    اكيد هيفا معاكي معرفوني اصلن فضحونا زي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 94
    5 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وفيه ناس جزاهم الله خير في مجاال الدعوة يسافرون بلدان واحيانا يطولون بالشهور لو تزوجو بدون ان يعلمن زوجاتهم عادي المهم بشرع الله لاتعقدون الامور بعض المعلقين ضد التعدد وهذا يزيد العنوسه والمطلقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  125. 93
    5 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    صار الزواج من مثنى وثلاث ورباع في هذي الايام يسمى خيانة حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  126. 92
    5 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    لانها كانت واثقه فيه خدعها وكسر قلبها وجرح مشاعرها💔وتلومون الاسبانيات لافضلوا العنوسة على الزواج من اسباني كذاب وغشاش وخاين للعشرة وناكر للجميل وجاحد للمعروف وراعي لف ودوران وسفريات، يازين الاجنبي😍
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  127. 91
    5 ديسمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    بولا. أتوقع نصفهم هنا متزوجين الثانيه اجنبيه او سعوديه وفي السر. 😂😂😂😂.ماتلاحظين في ردودهم خايفين ويقولون مو خاين ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  128. 90
    5 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    اسمرعبر

    هي زعلانه ليه ما ادري .. مشكلة النساء عندنا اغلبهم غير متعلمات والدليل عدم معرفتهم بتكوين الرجل الفسيولوجي .. الرجل لا يستطيع العيش مع امرأة واحدة لانه يميل للتغيير والتعدد وأحمدي ربك انه تزوج ولم يخن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  129. 89
    5 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    اخر زمن

    أصعب شي الخيانه لا و15 عام..! الله يصبرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  130. 88
    5 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    عاطل

    انا حمدلله متزوج سعوديه وخطط لزواج من قطرية واستقر بقطر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  131. 87
    5 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    الى قلم حقيقة

    3000,000 ألف ريال هذا رقم جديد يمكن تقصد 3 مليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 86
    5 ديسمبر, 2016 , 16:09 م

    مدري

    الزواج صحيح لوجود العقد فأين الخيانة؟ ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  133. 85
    5 ديسمبر, 2016 , 16:08 م

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  134. 84
    5 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقة

    يقول علماء النفس والقانون أن جريمة الخيانة انواع فلا تقتصرعلى العلاقات الزوجية خارج الأطار الشرعي فقط بل كل أمر فى خارج الأطار الشرعي يعتبر خيانة فمثلاً المزاح اوالضحك اوالمهاتفه اوالملاطفه كلها خيانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  135. 83
    5 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    زلومة الأقرع

    الرجل يبغى يتهنى وبشرع الله وليس خائن يبي يغير المرقوق والجريش الى كبه وفتوش وكلمة تعا ابن عمي وما يبي يسمع حظي الردي بلاني فيك...***
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  136. 82
    5 ديسمبر, 2016 , 16:06 م

    بولا

    اسمع ماني شيهانه ولا هيفاء انا بولا واحترم الأخوات ذولا لانا نحس بيبعض ليه كذا يعاملها طيب لو طلعت مريضه ايش تسوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  137. 81
    5 ديسمبر, 2016 , 16:06 م

    جزاه الله خير

    خيانة زوجها مع سورية طيلة 15 عامًا.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  138. 80
    5 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    مدير الموارد البشرية

    فعلا هذا واقعي ألي عايشه والحمدلله على سنة الله ورسوله بل الحلال ياالله من فضلك ودي بمغربيه أوبدويه ونختم أبها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  139. 79
    5 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    بولا

    شوفو ابو غيث ذَا من الي ودك تحطيه بعيونك في رجال ودك تحطيهم فوق راسك يقدر الحرمه واحترم الي زي كذا وفي بعضهم ودك👊🏻اخلاق زفت ودك تنشق الارض وتبلعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  140. 78
    5 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    العمده

    شكوى غريبه .زواج شرعى اصبح فى نظرها خيانه طيب ماذنب الزوجه الثانيه .لو كانت مكانها هل تعتبر نفسها متزوجة خائن لزوجته الاولى ولا عادى بدون تعقيد وشكوك .مجرد سؤال!!!؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  141. 77
    5 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هو بس اللي يتزوج يسافر برى فيه سفر داخلي نهايه الاسبوع معزوم مع اصدقائي بالبر ويروح زوجته الثانيه فيه بنفس البلد بس العذر قاط بااستراحه نشوي ونلعب بلوت وهو من العصر مسنتر عند الثانيه لانهم جبناء هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 76
    5 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    تبوك الورده

    الله يصلح الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  143. 75
    5 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    بولا

    أبشر الموارد البشرية مريض بلايدز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  144. 74
    5 ديسمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:6132

    المنتصر بالله

    بولا) هي نفسها شيهانه أعرف خطها وهيفاء نفس بولا كلهم معرفات 112 الأخت شيهانه مبين الأسلوب والخط والردح هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  145. 73
    5 ديسمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    كلام قلم الحقيقه صح. والله لو كل واحد منكم عنده بنت. وشاف دموع بنته وقهرها وزجها كيف خدعها سنين والله راح تحسون حرقه بقلوبكم وجعلكم ماتعيشون هذا الشعور ،😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  146. 72
    5 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    عتريس يعشق المريس

    هههههه ولعن العوانس وطلعت معرفات عجيبه غريبه ما ندري من وين وقامن يردحن.. الرجال متزوج على سنة الله ورسوله ايها الأخوة اسمعوا وعوا الزواج شرعي ويبي الفكه من بعض العينات هههههاااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  147. 71
    5 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    بولا

    صح كلامك هيفا المفروض ترمي عياله خليه يشيلهم كمان ليه هيا تضحي خلي ****يجيب السورية تكر عنده مو وقت الاجازات والفنيز عند السورية والطبخ والنفخ والكر السعوديه لا تخليه يشيلهم وياخد عياله كلهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  148. 70
    5 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    اردني نشمي =

    مدير الموارد البشريه تعليق 63 ههههههههه قويه كثرلي منها يازلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  149. 69
    5 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    نبض الحق

    كيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  150. 68
    5 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقة

    بعض النساء متأثرات بالمسلسلات المدبلجه التى تعتبر الزوج بأخري خاينه !! الزواج بأخري ليس خيانة كما تعتقدين ياأختاه لو كان بالسر-الخيانة هي ماتكون خارج أطار الزواج الشرعي التعددمباح للرجل طالما كان شرعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  151. 67
    5 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    إلى تعليق 43: وينك فيه؟ لا تكون جالس تعلق من الحد الجنوبي؟ -أتمتهن المراة التى حملتك فى بطنها خلقا بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت اشدك يا (خليفة) والعوانس قد يكونوا إخوتك أو بنات عمك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  152. 66
    5 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    زائر صريح

    راح فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  153. 65
    5 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    تركي2

    الرجال ما راح الحرام حتي هي ما حست انه تغير عليها. كشفته بورقة بالصدفة. المفروض ما تكون رده فعلها كذا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  154. 64
    5 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    اردني نشمي =

    ياسعودي وافتحر تعليق رقم 47 ياخي التزم الصمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  155. 63
    5 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    مدير الموارد البشرية

    مثلي أنا متزوج تايلنديه وعايشه في البحرين ولي معها 8 سنوات ولا من شاف ولا من دري والكل الأمور طيبه وهذاني أخطط على بحرينيه بس نتظر موافقة أهلها والله يكتب لنا ولكم الخير والقديمة معززة مكرمه في قصرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  156. 62
    5 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    فيفادول

    ياخنبوق لعن الله من خبب امراءة ع زوجها هو لم يفعل حراما ساتر نفسه بالحلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  157. 61
    5 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    الحسيني

    الزواج صار خيانة اعوذ بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  158. 60
    5 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    سبحان الله وبحمده

    ظنيت انه خيانه حقيقية لكن مدام زواج شرعي الحمدلله صحيح مؤلم للمرأة وخاصة إخفاءه للزواج ولكن بعض الرجال يخفيه بحجة المحافظة ع بيته وأسرته مع اني اخالفه وارى ان تعرف بزواجك بداية الأمر اهون من خداعها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  159. 59
    5 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    فواز

    اجل قلتولي السعودية ملكة واميرة ومعززه ومدلله 🤔
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  160. 58
    5 ديسمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:6132

    المنتصر بالله

    هذا الموضوع يحتاج حسينيه ولطم من هؤلاء النساء في ذا المرصد ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  161. 57
    5 ديسمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    بولا. فديتك. اكيد فاهمه قصدي. لو كان صريح أفصل مليون مره. يكون كذاب سنين ....الله يعينها السعوديه من جد موقف صعب اتوقع لوحده غيرها ماتت من القهر اذ تحبه😭
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  162. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 15:54 م

    ابوغلا

    اعوذ بالله كيف اصبح الحلال خيانة!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  163. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    سنونو

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  164. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    اردني نشمي =

    يازلمات انا بدي اتزوج سعوديه هلا الواحد بيرتاح لاكفيل ولاهم انا بدي اعيش مريش مليت من المرمطه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  165. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    انا كرجل اكره النوعية هاذي من الرجال طالما انت مقتدر وناوي تتزوج بأخرى ليش تخفي عن زوجتك الاولى وكأنك مسوي شي حرام؟ استرجل ياضعيف وتحمل المسؤولية حتى لو كنت خايف على مشاعرها فمصارحتها اهون من فعلك هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  166. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    ناقد

    حقه الشرعي التعدد بالزوجات لكن باسلوب راقي والاشهار مستحب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  167. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م

    بولا

    يا خبل خليفه تجوز سوريه من مقامك تناسبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  168. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    المفروض كل وحده زوجها يسافر تسافر معه غصب عنه حتى لو يومين. لو نص يوم اعرفي حوالينك مو بعيد 😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  169. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:6132

    المنتصر بالله

    كل النساء يزعلون من هذا الشخص لأنه تزوج ف السر لأنه جبان ويخاف من زوجته طيب هو أخطأ لكن يجب علاها مراعاة ظروفه واحتواء الحاله في حكمه وتعقل وليس في فضائح وحماقه صح يا هيفاء جعلس تعرسين على معيض أو أنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  170. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    بولا

    لا والله ياخ عبد الرحمن يعني عايدي ***يتجوز عليها كذا🤔طيب انت ضامن السورية دي والله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  171. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ايها المعلقين الافاضل فبل شوي بالمرصد قضيه تخبيب وكلكم صرتو قمة وتسنكرونه ههههه الان انتم تخببون ،، لاتنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم ،،، اقولكم التناقض ذابحنا صار ثقافه والتقليد هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  172. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    بولا

    كلامك 👍🏻هيفا ميه بلميه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  173. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    نوال

    الخيانه انه خبى عليها زواجه من غيرها 15 سنة يعني كان مفهمها انها زوجته الوحيده هذا واحد كذاب وغشاش لها حق تطلب الطلاق 15 سنة وهي عايشه معاه مغفله اذا انت رجال وقد التعدد قول لها ليش خايف وشغلك بالسر
    لا يعجبني(2) اعجبني(14)
  174. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    بولا

    قلتكم في سعودين لا والله مو كلهم ودك تحطيه فوق راسك وتنثرليه الورد وفي رجال اعوذ بلله ودك ترميه لاقرب زباله اخلاق مافي وسفيه ومدمن حريم وعيون زايغه ليتهم يطلعو قانون اي واحد يسافر من دون مرته ممنوع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  175. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    خليفه خلف الله المحامي

    ها الخبر اقلق العوانس اللي مرابطات على النت 24 ساعه اقول لو فيه خير ما رماه الطير اقعدن اقعدن على النت وتضاحكن مع اشباه الرجال حتى تصكن التسعين من العمر علم
    لا يعجبني(8) اعجبني(8)
  176. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    عبدالرحمن

    الرجل لم ياتي منكر .بعض النساء تعتقد انها تملك الرجل لاتؤمن بالدين ولا بالشرع عند التعدد ,واضح انه لم يقصر خلال المده هذي المسلسلات التركيه وما تفعل السعودية لاتابه بالرجل عندما تنجب وتعتبر الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  177. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    فارس نحد

    ممكن تعيش مع زوجتك اكثر من 15 عاما وانت لا تحبها ولا تهتم لذلك اذاقمت بحقوقها لاكن تتزوج عليها طول تزعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  178. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    الدنيا حلوة اجعل حكمك على ماتراه عينك وليس مايراه غيرك فيحكيه لك على غير وجه الحقيقة

    اذا كان زوجها تزوج زواج شرعي فلا تعتبر خيانه -لأن الخيانة هي ماتكون خارج اطار الزواج الشرعي والخيانة انواع لاتقتصر على اشياء معينه فمثلا الكلام مع الرجل الغريب خاينة والمزاح والمراسلة كلها تعتبرخيانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  179. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    اقوول ليه تدفعون عنه. لايكون بعضكم متزوجين في السر وخاينين أهاليهم. هذا زوج حقير لازم يتادب. ههههه آه يا قلبي ع السعوديه حرق قلبها الله يحرق قلبه
    لا يعجبني(5) اعجبني(9)
  180. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:16081

    قلم الحقيقه

    يوافق على هذا الشرط المادي ولايمسك الباب لاحفظه الله.من زين عاد الحياة معه تجيب الهم والغم لااحترام ولاتقدير ولا رومانسية ولاخروج ماعنده غير قومي اطبخي قومي اغسلي بوديك أمي وأهلي وأهلك تحلمين بشوفتهم.
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  181. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 15:46 م

    صرررريح

    لماذا تسمى خيانه مادام تزوج على سنه الله ورسوله ممكن اخفى الامر لكي لايجرح مشاعر زوجته
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  182. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 15:46 م

    شيعي برونزي

    تعليق 30 مسوي فيهاخخخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  183. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تع18هيفاء لاتخببين ليس خائن متزوج بشرع الله ثانيا زوجته الثانيه اول في بلدها ثم دبي ولا يبي يزعل زوجته وهي ليست بالمملكه ماالداعي للمشاكل بما ان الامور ماشيه ١٥ سنه ليه العند والمشاكل وتشريد الاطفال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  184. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    بولا

    تعليق ٨٨ اجل خلاص الوحده لاتتجوز سعودي مافي زي الاجنبي واضح وصريح السعودي يلف ويدور
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  185. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    زائر

    متزوج على سنة الله ورسولة وتنعته بالخائن ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  186. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    البوجي

    صحيح هو غلط بس اعتقد هو يحبك وما يبي يفرط بك وما حد جبره يخفي السر 15سنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  187. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 15:44 م

    بولا

    😂ضحكتيني ياهيفا والله صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  188. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    واضح

    عاد هالجنسية يبغالها كرتون موسي ولا تنهظم لا ومن زين الطبايع اعاشرها 15 سنه هزلت والله لبى قلب الوطنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  189. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    88

    استغرب من الشعب الذي يصفه بالنذل الحين المتزوج حسب الشرع نذل ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  190. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    مرمر

    ياصبحي انت شكل حياتك زي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  191. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:16081

    قلم الحقيقه

    كل سعودية تقدم على الزواج أن تجعل على زوجها شرط مادي بقيمة 3000,000 ألف ريال في حال اكتشافها بزواجه من امرأة ثانية أو خيانته لها مع أخرى مع طلاقها لها. عليكم بالمتصحرين والمتخنوجين لاترحمونهم اطلاقآ.
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  192. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 15:42 م

    88

    اي خيانه اي خرابيط زوجته على سنه الله و رسوله يعني حلال مائه فى المائه ما تعلمون ان الشرع حلل اربع و الا انتم حرمتوا ما احل الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  193. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    بولا. 😂😂.. ترمي الاثنين من السطح مع بعض حتى السوريه اول شي وهو بعدها هههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  194. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    عاطل

    الرجال عاقد عليها يعني زوجته ويجوز لراجل يخفي على زوجته زواجه من اخرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  195. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    صبحي

    اقول انثبري بس والزمي بيتك وعيالك خلي افلام الرومنسياات اللي تشاهدينها بالقنوات تنفعك انشاء الله يتوج ميه مادام قايم بامورك وواجباتك بحريقه تحرقه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  196. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    انا حلو

    الله يهدي الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  197. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    بولا

    وسوي فحص بدم كويس ربي سلمك منه خلي النذل الواطي يفحص دمه اكيد إيدز مريض
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  198. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 15:38 م

    نبض الحق

    كيف نعالج مشكلة العنوسة عندنا ,اذا كان بعض السعوديين يتزوج من اجنبية,وبعضهم زوجته الاولى سعودية والبقية اجنبيات؟كيف نعالج العنوسة؟ العنوسة عندنا مالها حل الا بصدور قانون يمنع زواج السعوديين من الخارج!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  199. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    بولا

    ذَا المفروض اول شي تجننيه وتحيلها يعيف حياته ويرمي نفسه بسطوح بعدين قولي مابغاك مادام خيره برا والنكد عندك خذي سوري وتجوزي خليه يذوق الي ذقتيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  200. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    خاين ونص وحقير بعد. 15سنه يكذب عليها والمسكينه مصدقته آه يالقهر. الله لايوفقه
    لا يعجبني(7) اعجبني(8)
  201. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    سعوديوافتخر

    رجل معدد كيف يقال خائن الخيانه بالحرام ثانيا لم تتكشفي الا بالورقه معناته رجل زبن عايش معك لم يظلمك او يشعرك انه لايحبك او لا يعاشرك،، ***ه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  202. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    حنان

    افاااااااا ***.... تخون ام عيالك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  203. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    يالطيف

    جرح الزوجة اصعب جرح فلن يتداوى والي سبب الجرح امامهاياكل ويشرب وينام هنى واصبح الحاج متولي لاكن طلبها لطلاق يسوى نفس الجرح بالصانتي والملي وكلهما انهيار لاحلامها فلا تلمونها ودعوها تفعل ميبردغليلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  204. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:786

    عاشق وطنه

    ولما ذا تعتبروها خيانه دامه زواج على سنة الله ورسوله اذا ما كان على سنة الشيطان هذي فعلا خيانه ولكنه زواج محلل شرعا وله حق في اربع مشكلة النساء حينما تتزوج الرجل تظن انها تملكه فهي غلطانه الرجل حر
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  205. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:16081

    قلم الحقيقه

    كفو بنت رجال . تسلم يمينك والله عليك في هالخائن الخبيث لاتسامحينه ولاترحمينه وعليك الاسراع في طلب ورقة طلاقك وانعتاقك منه ومن العيش بجواره.وروحي افحصي دمك بعد لايكون مع السورية سوريات وأجنبيات .
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  206. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    بولا

    تعليق٣بصميم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  207. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 15:33 م

    العويد

    الباب يفوت جمل ، الرجال متزوج بالحلال وانتي تجسستي على اغراض زوجك الشخصية فهنيئاً له الخلاص من واحدة مثلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  208. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    صنداحي

    في هذا الزمن اللي مايتزوج 3 او 4 غلطان وجبان
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  209. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    الزواج على سنة الله ورسوله ليست خيانه ، الخيانه هي العلاقه المحرمه ، ومع ذلك انا مع الزوجه في غضبها وطلبها الطلاق ،هذا ابسط حقوقها ، لانه خدعها وكذب عليها وبدلها باجنبيه بعد !!!! قليل خاتمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  210. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    مُحقّق جنائي

    أن يعيد لها عمرها الضائع جراء خداع وزيف هذا الزوج !!! هذا في أي شرع أو قانون !! الزوج لم يرتكب جريمة او خطيئة لتطالبه برد عمرها الضائع.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  211. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 15:32 م

    توت

    وين الخيانه الشرع حلل 4
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  212. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 15:31 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    يااخ مفطح 😂😂 اذ ماقال وأخفى هذا الشي عنها خاين . والله ياليت ****بوجهه ولاتنزل دمعه عشانهم وتتركه يذلف ،،
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  213. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    الزواج ليس خيانة ! ممكن نقول خدعها أو استغفلها أما خانها فهذه كبيرة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  214. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 15:30 م

    زائره

    كل الرجال كل مالهم امان العنوسة ارحم ظل راتب ولا ظل راجل عديم المسؤلية خاين الأمانة والعشرة
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  215. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 15:29 م
    عدد التعليقات:15314

    هيفاء @

    حسبي الله عليه الخاين. لو قال لها من البدايه ماكان طلع خائن . لابارك الله فيه ولا في زوجتة السوريه.
    لا يعجبني(12) اعجبني(15)
  216. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    مها

    هذا المواطن الرومانسي الطيب المخلص الوفي افضل رجل في الكون
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  217. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    مفطح مثلوثة

    زوجته طيب وين الخيانه في الموضوع
    لا يعجبني(9) اعجبني(9)

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