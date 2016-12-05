بالصور: بعد ساعات من خطبة ” الزبيدي”..شاهد ما فعلته بلدية الخرج ببسطات بيع “شاي الجمر”!

صحيفة المرصد: بعد ساعات من تحذير الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، من بسطات بيع شاي الجمر، وقوله إنها ربما تكون موطنا لترويج المخدرات ، أزالت اليوم بلدية محافظة الخرج مواقع بيع “شاي الجمر” على الطرقات وأمام المراكز التجارية، وصادرت عديداً من الأواني والمعدات والمواد مجهولة المصدر.

وأكدت البلدية أن حملة الإزالة هذه جاءت بتوجيه من محافظ الخرج المهندس أحمد البكيري، موضحة أنها ضبطت أواني ملوثة، ومواد مجهولة المصدر، فضلاً عن عدم حصول العمالة التي تمارس هذا النشاط على شهادات صحية.