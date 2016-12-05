بالصور: بعد ساعات من خطبة ” الزبيدي”..شاهد ما فعلته بلدية الخرج ببسطات بيع “شاي الجمر”!

صحيفة المرصد: بعد ساعات من تحذير الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، من بسطات بيع شاي الجمر، وقوله إنها ربما تكون موطنا لترويج المخدرات ، أزالت اليوم بلدية محافظة الخرج مواقع بيع “شاي الجمر” على الطرقات وأمام المراكز التجارية، وصادرت عديداً من الأواني والمعدات والمواد مجهولة المصدر.
وأكدت البلدية أن حملة الإزالة هذه جاءت بتوجيه من محافظ الخرج المهندس أحمد البكيري، موضحة أنها ضبطت أواني ملوثة، ومواد مجهولة المصدر، فضلاً عن عدم حصول العمالة التي تمارس هذا النشاط على شهادات صحية.
تعليقات ( 97 )
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ريما Rimaانت صلح شاهيك واشربه وشتبي بالعماله ***
براد الجمر ليس حلا للبطالة والامل بالله ثم وزير العمل الجديدنعم العمل لا عيب به ولكن الذى حاصل البطالة فى ازدياد الحكومة بقيادة خادم الحرمين أعزه الله تشجع على توطين الوظائف الحكومية والخاصة الأمل بالله ثم وزير العمل الجديد بعد 100 يوم نشوف قرارات سارة
إلى الرحالترا التنظيم منتاز وإذا باقي عقلك فيك ما تأثر بالاسطوانه المشروخة وما اظن . فالشيخ حث على التنظيم والمراقبة ووجود اماكن وهي في صالحهم ما هو انت تبغى التقدم والإزدهار لنسير في مصاف الدول فمن المنافق ههه
عدد التعليقات:577
ابونواف...وايش رأيك ياعلي العمري بأهل العمائم المعممين لاطمة الخدود شاقين القدود اهل الكذب والدجل والضلال من يقول ان الارنب من الحشرات ولايجوز اكل الجبن الامع الجوز أفتي ياملا علي
💥💦ريما Rima💥💦بيعوا ملابس أواني مطبخ نعال مناشف مناديل تحف فرش بطانيات زي كذا وبتصريح وباماكن مخصصة ونظيفة مو بيع أكل وشرب
درهم وقايه خير من قنطار علاجالشيخ جزاه الله خير نبه على ثغرة مهمه في وقت مهم وارى ان تشمل الحمله كافة الباعة المتجولين في كل مدينة وهجره وعدم الترخيص الا للسعوديين فقط وبشروط تضمن كافة الشروط المطلوبه من كل بائع وكل نشاط .
بدرتصرف سليم وصحيح جدا وتشكر عليه البلديه خصوصا اذا ما تعرفون ان كثير من العماله الاجنبيه ممتهنة بيع الشاي لديهم امراض معديه والاواني قذره فكيف بالله تشرب من شاهيهم
💥💦ريما Rima💥💦الرحال صاحب قلم إيران نقولك أهل السنة بخير ارتاح
REALITYالناس ما يعجبهم العجب إن تحركت الحكومة من أجل مصلحتهم و صحتهم و أوقفت المخالفين قالوا قطع ارزاق و إن تراخت قالوا الحكومة تاركة لهم الحبل على الغارب.يا ناس خلوا الحكومة تشوف شغلها بدون شوشرة و بلبلة
الأسودالضرر يزال . والله إنها براريد تتقلع الكبد ذماة الذماة ومياة ماتدري عن نظافتها . المفروض كشكات باشتراطات صحية ومتابعة للنظافة.
💥💦ريما Rima💥💦شكل البريقات مالهن علم بالغسل من داخل ومن الخارج
اس اسالدوائر الحكوميه ذات العلاقه المفروض انه تعمل على تطبيق النظام دون الخطب الحمسيه فدوالر الدوله لها خط واضح ماهى واقفه على توجيه من ناس ليس لهم علاقه وحتى لو كان النقد صحيح له ابواب وطرق ماهو بخطبه
💥💦ريما Rima💥💦وشلون تجي من ناحية النظافة معهم حق وقطع الأرزاق حرام❗هذا مو رزق هذا يبي يقتل الناس باوانية الملوثة
💥💦ريما Rima💥💦اهم شيء أرواح الناس ماحد يموت جوع
زمن يخوفالله يقويكم والله قذاره وعشوائيه ولا يؤمنون ان يضعوا فيها اشياء مو طيبه ا.تكون ستار لترويج المخدرات من ينظر لهيئاتهم والله يجيه الشك والظن ما يصح الا الصحيح
زاير 1من ناحية النظافه نقول معهم حق ولكن من ناحية قطع رزقهم فعتقد انه حرام عليهم
عفاف اللحيانيإذا البسطه يعمل فيها شاب سعودي يا مرحبا ومية مسهلا وراح نشجعه ونوقف معه ولاكن الحاصل الأن ومانشاهده أن الأجانب هم من يملكون البسطات ويبيعون الشاهي ولخضروات ولمكسرات ولنعناع أين البلديه ولجوازات عنهم ؟
الهيئهالدعواء فزعه
💥💦ريما Rima💥💦االي يقول حطو شروط صحية😂المطاعم وهن بمبنى وتفتيش وكميرات بلاوي فكيف باللي يبيعون شاهي على الطرقات وبكل مكان😤😷حتى المنظر غير حضاري____لو يتسمم أحد من اهلكم أو يموت كان رفعتو قضية على البلادية
دغيليجشاطرين في قطع الارزاق الرجال بس قال خطبه كم من فم جاع الان
الهيئهبشويش علىىىىىىىىىىىىى الشبابببببببببببببببببببببببببب
💥💦ريما Rima💥💦الله يجزاهم خير اللي ازالوهن 👈 اواني ملوثة😷وع_ الحمدلله اللي ازالوهن وعماله وسخين ويسبب أمراض وتسمم وموت كما قلت سابقا
عدد التعليقات:6108
الرحاااللايهمهم لا فقير ولا ضعيف..لو رأينا هؤلاء هناك في تلك الدول..لا اريد ان اذكرها..لرأينا الخطب تناشد على نصرتهم وانهم ضعفاء وانهم اخوانكم السنه تحت خط الفقر..هنا يكمن النفاق الذي لاشفاء له..قلوب متحجره
كوكانسأل الله العلي القدير ان يجزي الشيخ خير على تحذيره وتنبيهه من خطر كبير غفل عنه كثير من الناس
ابراهيم سليمانبالله هذا منظر ....الاجانب تسى لبلدنا نامل من امانه الرياض ان تحذوا حذو بلديه الخرج
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الهاشميهذا الكلام شغل الهماجة معاد تنفع
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
نحسن الظن بالشيخلاشك بان الشيخ عليه وب نقـد المجتمع لغرض الاصلاح منه وان لا تكون الخطبة رتيبة بل تناقش قضايا المجتمع من دون انفعالات لكن المشكلة ان لا تتحرك الجهات المعنية الأبعد خطبة اونحوها فتلك مصيبة
ابن الوغيدهكل البلديات ترى لها مواقف ايجابية، معدا بلديات جده تسهيلات لكل شىء ممنوع، وتعاطف مع المقيمين، وتطبيق الانظمه بصرامه،، وكره شديد للمواطن ،، يكرهون رؤيت المواطن فى تجارة خاصة له،،وهنا تطبق الانظمه،
في الدول المتحضرةطبعاً فيذاك. يعطون هالبسطات تراخيص دون رسوم ولمدة معينة شهر شتة اشهر سنة. ليمارس التجارة البسيطة في موقع معين ويتم الكشف على الموقع والبضاعة بشكل دوري فلا يكون تلاعب
عدد التعليقات:324
الصميلقد تستغل من قبل ضعاف النفوس وبستخدمونها لترويج سمومهم بين النشأ خصوصا طلاب المدارس
مواطنهاذا اجانب يستحقو التلوث والخراب كله منهم اما السعوديين اتركوهم وشجعوهم ونا عني اضمن نظافتهم واشجعهم قلبا وقالبا
كفى كذبولم يحذر الشيخ الا من خطر وواقع قد يساء استخدمه من قبل ضعفاء النفوس ووالله العلي العظيم ان كلامه صحيح ولكن بكل اسف البعض لايهمه الاخطار التى يجلبهابعض الوافدين وبعض ابناء الوطن ع ابناء وطنهم بجهلهم
واقعياذا كانت البسطاطة للسعوديين حسبي الله عليكم اما اذا كانت للاجانب فالله يقويكم
هل فتشتمعلى المطاعم في وسط البلد ودخلتوا مطابخها. طبعاً لاء والف لاء واكاد اجزم انهم لا يريدون ولن يفعلون والسبب شد لي واقطع لك وافهموها
كفى كذببسطات الشاي المنتشره في معظم المدن مخالفه واغلبها تدار من قبل وافدين وخاصه من الجنسيه اليمنيه واصبحت اغلب الطرق والمنتزهات يوجد بها مثل هؤلاء دون رقابه صحيه اورقابه أمنيه جيده والشيخ لم يحذر الا من
.لن.هذه النشاط مفترض من يقوم به مسجل بياناته في البلدية والشرطة يكون سعودي واما عاطل او محتاج ويتم عمل جولات تفتيشية عليهم ويمنع منعا باتا ايا كان من الاجانب مزاولتها انا تفق معا ما قال الشيخ معا حسن الظن
عشتار بندر الحمدانتحذير الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، من بسطات بيع شاي الجمر، وقوله ربما تكون موطنا لترويج المخدرات .....البينة على من أدعى . لا تتركون كلمة " ربما " تقطع رزق الناس .
وثلاثة ارباع المطاعممانذوح لها ولا نشتري منها وانتم يالبلدية ساكتين عنها والواقع كما وصفكم احمد العرفج صح به!
إلى علي العمري 2 والخنبقهتحريض مستمت هههه الافغاني وقبض عليه واظن انه نزل خبره في المرصد وكنت انت من المعلقين انت فقط تجمع لك كلام من هنا وهناك وفي بالك انك تأثر لتنال مقصدك اتعبت نفسك ويجي الرخال يصفق لك تشابهت قلوبكم وخبثكم
هذا ما يسمىبالجهل الفادح. علشان خطب اعتبرتوا كلامه صحيح وطول هالفترة اعتبرتوا انفسكم جهلاء. فلقد اثبتم جهلكم بفعلكم و مكافحة المخدرات مسؤلة عن عملها وماهو بأنتم. من أنتم🤔
واحدبطل ياشيخ بارك الله فيك هكذا الاخلاص للوطن وللمواطن
علي. العمريبكره. يجي. شيخ. علي. النبر. ويقولا لزم. نغير. اسم. مطعم. البخاري. احترام للأمام. البخاري. ليش. اسمه. علي. مطعم. وغدا. نشوف. اخر صحبات. اهل اللحي. يريدو يمشو علي البلد. علي. مزجهم بس. بعيد عنهم
واحدبلديات الجنوب نايمه في العسل العمالة التي تبيع الشاي والخبز والفاكهه على طريق الملك عبدالله تارسين الخط ولابسين لبس سعودي على انهم سعوديين والبلديات تتفرج
اغلبهم اجانبيااخون انا اراقب هذه البسطات والله اغلبهم اجانب احتلوها من السعودي
يالطيفكلهم وافدة وخلو عنا يوم تحركت البلديه قلتو خطبت الزبيدي ليش تحريف الواقع خطبته بها احساس والبلديه تحركت حسب مسؤليتها
عدد التعليقات:6108
الرحااالياقلم الحقيقه..الافغاني اخوهم بالرضاع الاخونجيين..نفس الفكر ونفس المواهب
اغلبهم اجانبياقلم الحقيقة صدقني الي مسكوهم اليوم اجانب مستحيل يعملون مع ابن الوطن هذا الشي فضلاً عن عدم حصول العمالة التي تمارس هذا النشاط على شهادات صحية..
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:6108
الرحااالماهي ملوثه..هو كذا البريق اذا لمسته نار الجمر..ليه قطع الارزاق..كل الذنوب في رقبة من قالها وسعالها..اعوذ بالله من قطع الارزاق
اغلبهم اجانبوالله كفو ياابطال اغلبهم اجانب نرجو توطين هذه المهنه لانها تدر الشهد ونرجو من امانة عسير ان تحذو حذو هؤلاء الابطال ونرجو ان تنصحو الشباب السعودي بالا يتركو هذه المهنه طريق ابها نجران عمالة اجنبية
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عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهالمواطن الشريف عدو للأخونجي الخبيث.
__لكسرو البسطه على راسه..... ويقولو ليه الشباب السعودي ما يحب يشتغل
علي. العمريلماذا. الزبيدي. هذا. لم. يتكلم. عن المخيمات الدعويه. في. الصحاري. ايش. فيه. وماذا. يعملون. بعيدان. عن. الناس. بس. هو شاف بن فرواه. وقال. لزم. اجيب. شي. جديد. علي. الناس. شاهي الجمر
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهأين أنتم من الأفغاني الذي يبصق على عجين الخبز.أين أنتم عن هؤلاء الأجانب الذين يبيعون ويسوقون الأمراض للمواطنين لم نشاهدامامكم المتشدد صعدعلى منبره هاجمهم أو خاطب البلدية باغلاق محلاتهم قوتكم على مواطن
مواطن محب لوطنهبسطات الشاهي المنتشره الان في شوارعنا الذينا يمارسون الشغله فيها اجانب ومجهولي الهوية وهي مضره على صحة الانسان ومنظر غير حضاري وليس لها عادئد او فائدة على الوطن والمواطن نعم يجب ازالتها ومنعها بتاتا
طلما انها عمالة مخالفةواشياء مجهولة المصدر . هذا يواكد ان كلام الشيخ صحيح . وللأسف هذي عمالة تدوج في البلد . والمفروض أي عامل مخالف او هارب او يعمل بدون كفيل ويقبض عليه تحرر المخالفة وتحمل على الاستقدام ووزارة العمل .
إلى علي العمري 2 والخنبقهههههه منهم اصحاب النفوذ والمناعة الحديدة وضح او ابلع لسانك ظاهركلامك الرحمه وباطنه التحريض والخبث لن تنطلي الاعيبك على شباب الوطن فلا تتعب نفسك تستغل مثل هذه المواضيع لعلك تحصل ع مرادك لكن*****
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهتعليق مخالف
زكي باشاءكل المباسط يتم وضع ضوابظ وشروط صحية ورقابه من اجهز الامن ويتم احتواء الشباب المسكين الضايع وتشجيعهم علي العمل وتخفيف معاناتهم وانشاء مجتمع متكافل مسلم يتعاطف مع جميع شرائح المجتمع مهو بخطبة مقية حاقد
البارعكما اقترح على الشباب السعودي ان يكون له مطعم لبيع الشاورما والبرستد ووجبة العشاء مطبق والله ان تشوفون الخير حتى لو مافيه وجبة للفطور ابدؤا بعمل مطعم اربعة او خمسة من الشباب الطموح ولاتنسون تتدعون لي ،
إلى علي العمري 2 والخنبقههههههه تراك مكشوف اشوفك كتبت المؤسسه الدينيه صح وايضا العلمانيه وراك ما تكتب العاميه بدل العلمانيه او هذا الكلمتين حافظها مظبوط اقول لك وللمندسين ترا الشباب فدا للوطن بأموالهم وانفسهم ومشكلتهم ستحل
Saadحينما تسافر خارج السعوديه تجد البائعين على جوانب الطرق ولم يحسدهم احد على مصدر رزقهم وهي من أسباب تساقط الأمطار عليهم اما ديار الحسد حارمها الله من الأمطار
الى الامانهسوا لهم اكشاك واجروها بمبالغ رمزيه مش هد حيل مثل اللي على البحر في جده وهيا يالزبيدي مثل ماوقفت لهم في ارزاقهم بين ان نيتك طيبه واسعى لهم بان الموضوع يتقنن والا كلام وزعيق
البارعياليت البلديات في جميع المناطق والمحافظات تعمل بوفيهات للمنتزهات وتكون متنقله لان بائعي الشاهي عملهم موسمي في فصل الشتاء بالطرق المؤدية للتنزهات البرية . وياليت السعوديين يبدأون العمل في الشاورما
زكي باشاءتعليق مخالف
ماجد الدوسريتعليق مخالف
سلمانتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخرعمليه بيع الشاي والبليله وشوي الذره والاسكريم تحتاج عمليه تنظيميه ويجب ولازم ولابد من سعودتها خففو الاجانب كلن يروح بلده الى متى يشاركوننا ارزافنا والماء تحليه يكلف ملايين والكهرباء مخفظه والدعم سعودو
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهكلنا وجميعنا باعة شاي. نقف معكم ونؤيدكم بقوة الحديد .نصركم الله على من ظلمكم.
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهتستقوون على الفقراء المساكين من شباب الوطن .الذين لاحيلة لهم ولاقوة.بينما غيرهم من أصحاب النفوذ والمناعة الحديدية ولاواحد منكم يستطيع الاقتراب منهم بل تمجدونهم ومرحب بهم لديكم.
الله المستعانالزبيدي وش همه ماكل شارب ساكن و راتب . والله ستسأل امام الله كم دعوه حصلتها
سنافيالمشكلة أي مشروع له علاقة بالبلدية فيه من التعب والخسائر مالاتحصي من أجل تصريح وشروط تعجيزية . حتى ولو كان تصريح بيع فصفص ..
عدد التعليقات:2122
عاشق الجورريأحسنتم صنعاً بلدية الخرج ،، و القادم أجمل
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهتعليق مخالف
بإذن اللهبإذن الله يجي الرد من ولي الأمر لأمثال بن فروه والزبيدي . يارب اليك المشتكى
اسماءيحرام ابناء الوطن حتى يترقزون الله منعوهم
علي. العمريالى الزبيدي حسبي الله ونعم الوكيل*******الله. لا يوفقك.
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهحسبي الله عليكم ونعم الوكيل. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل.*******
سعودي🇸🇦وافتخرهذه ملاحظات على البلديه هذه الملاحظات اللي لقوها من اختصاهم يعني ينتظرون خطبه شيخ ينتقد الخضار او البوفيهات لماذا لايقوم كلن باختصاصه ينتظر احد يخطب فتشو دققو على اي شي لاتنتظرون احد يعلمكم شغلكم عجب
الى الزبيديحسبي الله ونعم الوكيل*******
سعودي🇸🇦وافتخرقلنا العماله تمنع ياناس تمنع العماله بالمطاعم يغشون واوساخ اجعلو الشوارع فقط للمواطنين وصرحو لهم ببيع الشاي بشروط صحيه واعطوهم اكشاك ثابته بدون رسوم ماهذا لماذا البلديه ماتمنع الاجنبي قادم بفيزه تخالف
شايمالبلدية على حق ويجب ان تنظم العملية ووجود تراخيص وشهادات صحيه
علي. العمريالي. متي. المؤسسه الدينيه. تقطع. رزق. الناس. هذا. الزبيدي. كان. يبغه. الشهره. ما لقي. سوا الشاهي ما. عمري. سمعت. العلمانيه. قطعته. رزق احد.
اسمرعبرهذا اللي المفروض يصير .. صحة الانسان اهم من اي شي وكثير من الأمراض تنتشر ولا تكون ضاهرة كالكبد الوبائي .. التصريح للشباب والكشف الصحي ضروري ثم أعطاءهم رخصة مزاولة البيع حتى يتكسبون ..