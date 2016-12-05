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بالصور: بعد ساعات من خطبة ” الزبيدي”..شاهد ما فعلته بلدية الخرج ببسطات بيع “شاي الجمر”!

5 ديسمبر, 2016 , 18:38 م
بالصور: بعد ساعات من خطبة ” الزبيدي”..شاهد ما فعلته بلدية الخرج ببسطات بيع “شاي الجمر”!
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صحيفة المرصد: بعد ساعات من تحذير الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، من بسطات بيع شاي الجمر، وقوله إنها ربما تكون موطنا لترويج المخدرات ، أزالت اليوم بلدية محافظة الخرج مواقع بيع “شاي الجمر” على الطرقات وأمام المراكز التجارية، وصادرت عديداً من الأواني والمعدات والمواد مجهولة المصدر.

وأكدت البلدية أن حملة الإزالة هذه جاءت بتوجيه من محافظ الخرج المهندس أحمد البكيري، موضحة أنها ضبطت أواني ملوثة، ومواد مجهولة المصدر، فضلاً عن عدم حصول العمالة التي تمارس هذا النشاط على شهادات صحية.

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تعليقات ( 97 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 97
    5 ديسمبر, 2016 , 21:01 م

    مراقب

    تعليق مخالف
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  2. 96
    5 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    ريما Rima

    انت صلح شاهيك واشربه وشتبي بالعماله ***
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  3. 95
    5 ديسمبر, 2016 , 20:59 م

    براد الجمر ليس حلا للبطالة والامل بالله ثم وزير العمل الجديد

    نعم العمل لا عيب به ولكن الذى حاصل البطالة فى ازدياد الحكومة بقيادة خادم الحرمين أعزه الله تشجع على توطين الوظائف الحكومية والخاصة الأمل بالله ثم وزير العمل الجديد بعد 100 يوم نشوف قرارات سارة
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  4. 94
    5 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    إلى الرحال

    ترا التنظيم منتاز وإذا باقي عقلك فيك ما تأثر بالاسطوانه المشروخة وما اظن . فالشيخ حث على التنظيم والمراقبة ووجود اماكن وهي في صالحهم ما هو انت تبغى التقدم والإزدهار لنسير في مصاف الدول فمن المنافق ههه
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  5. 93
    5 ديسمبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:577

    ابونواف...

    وايش رأيك ياعلي العمري بأهل العمائم المعممين لاطمة الخدود شاقين القدود اهل الكذب والدجل والضلال من يقول ان الارنب من الحشرات ولايجوز اكل الجبن الامع الجوز أفتي ياملا علي
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  6. 92
    5 ديسمبر, 2016 , 20:56 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بيعوا ملابس أواني مطبخ نعال مناشف مناديل تحف فرش بطانيات زي كذا وبتصريح وباماكن مخصصة ونظيفة مو بيع أكل وشرب
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  7. 91
    5 ديسمبر, 2016 , 20:55 م

    درهم وقايه خير من قنطار علاج

    الشيخ جزاه الله خير نبه على ثغرة مهمه في وقت مهم وارى ان تشمل الحمله كافة الباعة المتجولين في كل مدينة وهجره وعدم الترخيص الا للسعوديين فقط وبشروط تضمن كافة الشروط المطلوبه من كل بائع وكل نشاط .
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  8. 90
    5 ديسمبر, 2016 , 20:54 م

    بدر

    تصرف سليم وصحيح جدا وتشكر عليه البلديه خصوصا اذا ما تعرفون ان كثير من العماله الاجنبيه ممتهنة بيع الشاي لديهم امراض معديه والاواني قذره فكيف بالله تشرب من شاهيهم
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  9. 89
    5 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الرحال صاحب قلم إيران نقولك أهل السنة بخير ارتاح
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  10. 88
    5 ديسمبر, 2016 , 20:51 م

    REALITY

    الناس ما يعجبهم العجب إن تحركت الحكومة من أجل مصلحتهم و صحتهم و أوقفت المخالفين قالوا قطع ارزاق و إن تراخت قالوا الحكومة تاركة لهم الحبل على الغارب.يا ناس خلوا الحكومة تشوف شغلها بدون شوشرة و بلبلة
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  11. 87
    5 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    الأسود

    الضرر يزال . والله إنها براريد تتقلع الكبد ذماة الذماة ومياة ماتدري عن نظافتها . المفروض كشكات باشتراطات صحية ومتابعة للنظافة.
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  12. 86
    5 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    شكل البريقات مالهن علم بالغسل من داخل ومن الخارج
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  13. 85
    5 ديسمبر, 2016 , 20:49 م

    اس اس

    الدوائر الحكوميه ذات العلاقه المفروض انه تعمل على تطبيق النظام دون الخطب الحمسيه فدوالر الدوله لها خط واضح ماهى واقفه على توجيه من ناس ليس لهم علاقه وحتى لو كان النقد صحيح له ابواب وطرق ماهو بخطبه
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  14. 84
    5 ديسمبر, 2016 , 20:45 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    وشلون تجي من ناحية النظافة معهم حق وقطع الأرزاق حرام❗هذا مو رزق هذا يبي يقتل الناس باوانية الملوثة
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  15. 83
    5 ديسمبر, 2016 , 20:42 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اهم شيء أرواح الناس ماحد يموت جوع
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  16. 82
    5 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    زمن يخوف

    الله يقويكم والله قذاره وعشوائيه ولا يؤمنون ان يضعوا فيها اشياء مو طيبه ا.تكون ستار لترويج المخدرات من ينظر لهيئاتهم والله يجيه الشك والظن ما يصح الا الصحيح
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  17. 81
    5 ديسمبر, 2016 , 20:41 م

    زاير 1

    من ناحية النظافه نقول معهم حق ولكن من ناحية قطع رزقهم فعتقد انه حرام عليهم
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  18. 80
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    عفاف اللحياني

    إذا البسطه يعمل فيها شاب سعودي يا مرحبا ومية مسهلا وراح نشجعه ونوقف معه ولاكن الحاصل الأن ومانشاهده أن الأجانب هم من يملكون البسطات ويبيعون الشاهي ولخضروات ولمكسرات ولنعناع أين البلديه ولجوازات عنهم ؟
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  19. 79
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م

    الهيئه

    الدعواء فزعه
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  20. 78
    5 ديسمبر, 2016 , 20:39 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    االي يقول حطو شروط صحية😂المطاعم وهن بمبنى وتفتيش وكميرات بلاوي فكيف باللي يبيعون شاهي على الطرقات وبكل مكان😤😷حتى المنظر غير حضاري____لو يتسمم أحد من اهلكم أو يموت كان رفعتو قضية على البلادية
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  21. 77
    5 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    دغيليج

    شاطرين في قطع الارزاق الرجال بس قال خطبه كم من فم جاع الان
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  22. 76
    5 ديسمبر, 2016 , 20:35 م

    الهيئه

    بشويش علىىىىىىىىىىىىى الشبابببببببببببببببببببببببببب
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  23. 75
    5 ديسمبر, 2016 , 20:34 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله يجزاهم خير اللي ازالوهن 👈 اواني ملوثة😷وع_ الحمدلله اللي ازالوهن وعماله وسخين ويسبب أمراض وتسمم وموت كما قلت سابقا
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  24. 74
    5 ديسمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:6108

    الرحااال

    لايهمهم لا فقير ولا ضعيف..لو رأينا هؤلاء هناك في تلك الدول..لا اريد ان اذكرها..لرأينا الخطب تناشد على نصرتهم وانهم ضعفاء وانهم اخوانكم السنه تحت خط الفقر..هنا يكمن النفاق الذي لاشفاء له..قلوب متحجره
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  25. 73
    5 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    كوكا

    نسأل الله العلي القدير ان يجزي الشيخ خير على تحذيره وتنبيهه من خطر كبير غفل عنه كثير من الناس
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  26. 72
    5 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    ابراهيم سليمان

    بالله هذا منظر ....الاجانب تسى لبلدنا نامل من امانه الرياض ان تحذوا حذو بلديه الخرج
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  27. 71
    5 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  28. 70
    5 ديسمبر, 2016 , 20:26 م

    الهاشمي

    هذا الكلام شغل الهماجة معاد تنفع
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  29. 69
    5 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  30. 68
    5 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    نحسن الظن بالشيخ

    لاشك بان الشيخ عليه وب نقـد المجتمع لغرض الاصلاح منه وان لا تكون الخطبة رتيبة بل تناقش قضايا المجتمع من دون انفعالات لكن المشكلة ان لا تتحرك الجهات المعنية الأبعد خطبة اونحوها فتلك مصيبة
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  31. 67
    5 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    ابن الوغيده

    كل البلديات ترى لها مواقف ايجابية، معدا بلديات جده تسهيلات لكل شىء ممنوع، وتعاطف مع المقيمين، وتطبيق الانظمه بصرامه،، وكره شديد للمواطن ،، يكرهون رؤيت المواطن فى تجارة خاصة له،،وهنا تطبق الانظمه،
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  32. 66
    5 ديسمبر, 2016 , 20:17 م

    في الدول المتحضرة

    طبعاً فيذاك. يعطون هالبسطات تراخيص دون رسوم ولمدة معينة شهر شتة اشهر سنة. ليمارس التجارة البسيطة في موقع معين ويتم الكشف على الموقع والبضاعة بشكل دوري فلا يكون تلاعب
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  33. 65
    5 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    لا يصح الا الصحيح ولاتدخلوا الشيخ بالسالفة لكي تألبوا عليه الرأي فكلامه صحيح ومايندرى عن هاذي البسطات المجهولة ووش يحطون فيها وهي ماعليها رقابة ولا لها ترخيص للبيع ولاعلاقة لقطع الرزق بالموضوع
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  34. 64
    5 ديسمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:324

    الصميل

    قد تستغل من قبل ضعاف النفوس وبستخدمونها لترويج سمومهم بين النشأ خصوصا طلاب المدارس
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  35. 63
    5 ديسمبر, 2016 , 20:09 م

    مواطنه

    اذا اجانب يستحقو التلوث والخراب كله منهم اما السعوديين اتركوهم وشجعوهم ونا عني اضمن نظافتهم واشجعهم قلبا وقالبا
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  36. 62
    5 ديسمبر, 2016 , 20:08 م

    كفى كذب

    ولم يحذر الشيخ الا من خطر وواقع قد يساء استخدمه من قبل ضعفاء النفوس ووالله العلي العظيم ان كلامه صحيح ولكن بكل اسف البعض لايهمه الاخطار التى يجلبهابعض الوافدين وبعض ابناء الوطن ع ابناء وطنهم بجهلهم
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  37. 61
    5 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    واقعي

    اذا كانت البسطاطة للسعوديين حسبي الله عليكم اما اذا كانت للاجانب فالله يقويكم
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  38. 60
    5 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    هل فتشتم

    على المطاعم في وسط البلد ودخلتوا مطابخها. طبعاً لاء والف لاء واكاد اجزم انهم لا يريدون ولن يفعلون والسبب شد لي واقطع لك وافهموها
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  39. 59
    5 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    دعاة على ابواب جهنم ، ماعندنا بطالة ولا فيه فقر واللي يسون شاهي. الجمر من باب التنطع والا ليش مايسوونه على غاز احسن
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  40. 58
    5 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    كفى كذب

    بسطات الشاي المنتشره في معظم المدن مخالفه واغلبها تدار من قبل وافدين وخاصه من الجنسيه اليمنيه واصبحت اغلب الطرق والمنتزهات يوجد بها مثل هؤلاء دون رقابه صحيه اورقابه أمنيه جيده والشيخ لم يحذر الا من
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  41. 57
    5 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    .لن.

    هذه النشاط مفترض من يقوم به مسجل بياناته في البلدية والشرطة يكون سعودي واما عاطل او محتاج ويتم عمل جولات تفتيشية عليهم ويمنع منعا باتا ايا كان من الاجانب مزاولتها انا تفق معا ما قال الشيخ معا حسن الظن
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  42. 56
    5 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    عشتار بندر الحمدان

    تحذير الدكتور إبراهيم الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، من بسطات بيع شاي الجمر، وقوله ربما تكون موطنا لترويج المخدرات .....البينة على من أدعى . لا تتركون كلمة " ربما " تقطع رزق الناس .
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  43. 55
    5 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    وثلاثة ارباع المطاعم

    مانذوح لها ولا نشتري منها وانتم يالبلدية ساكتين عنها والواقع كما وصفكم احمد العرفج صح به!
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  44. 54
    5 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    إلى علي العمري 2 والخنبقه

    تحريض مستمت هههه الافغاني وقبض عليه واظن انه نزل خبره في المرصد وكنت انت من المعلقين انت فقط تجمع لك كلام من هنا وهناك وفي بالك انك تأثر لتنال مقصدك اتعبت نفسك ويجي الرخال يصفق لك تشابهت قلوبكم وخبثكم
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  45. 53
    5 ديسمبر, 2016 , 20:00 م

    هذا ما يسمى

    بالجهل الفادح. علشان خطب اعتبرتوا كلامه صحيح وطول هالفترة اعتبرتوا انفسكم جهلاء. فلقد اثبتم جهلكم بفعلكم و مكافحة المخدرات مسؤلة عن عملها وماهو بأنتم. من أنتم🤔
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  46. 52
    5 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    واحد

    بطل ياشيخ بارك الله فيك هكذا الاخلاص للوطن وللمواطن
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  47. 51
    5 ديسمبر, 2016 , 19:54 م

    علي. العمري

    بكره. يجي. شيخ. علي. النبر. ويقولا لزم. نغير. اسم. مطعم. البخاري. احترام للأمام. البخاري. ليش. اسمه. علي. مطعم. وغدا. نشوف. اخر صحبات. اهل اللحي. يريدو يمشو علي البلد. علي. مزجهم بس. بعيد عنهم
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  48. 50
    5 ديسمبر, 2016 , 19:53 م

    واحد

    بلديات الجنوب نايمه في العسل العمالة التي تبيع الشاي والخبز والفاكهه على طريق الملك عبدالله تارسين الخط ولابسين لبس سعودي على انهم سعوديين والبلديات تتفرج
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  49. 49
    5 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    اغلبهم اجانب

    يااخون انا اراقب هذه البسطات والله اغلبهم اجانب احتلوها من السعودي
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  50. 48
    5 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    يالطيف

    كلهم وافدة وخلو عنا يوم تحركت البلديه قلتو خطبت الزبيدي ليش تحريف الواقع خطبته بها احساس والبلديه تحركت حسب مسؤليتها
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  51. 47
    5 ديسمبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:6108

    الرحااال

    ياقلم الحقيقه..الافغاني اخوهم بالرضاع الاخونجيين..نفس الفكر ونفس المواهب
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  52. 46
    5 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    اغلبهم اجانب

    ياقلم الحقيقة صدقني الي مسكوهم اليوم اجانب مستحيل يعملون مع ابن الوطن هذا الشي فضلاً عن عدم حصول العمالة التي تمارس هذا النشاط على شهادات صحية..
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  53. 45
    5 ديسمبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  54. 44
    5 ديسمبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:6108

    الرحااال

    ماهي ملوثه..هو كذا البريق اذا لمسته نار الجمر..ليه قطع الارزاق..كل الذنوب في رقبة من قالها وسعالها..اعوذ بالله من قطع الارزاق
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  55. 43
    5 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    يكفينا فخراً ان حكامنا حفظهم الله يجلون علمائنا ويستمعون لنصحهم ويتشاورون معهم لعلمهم بصدقهم واخلاصهم لله ولولاة امرهم
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  56. 42
    5 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    صدق الشيخ الزبيدي وصدق والله الشيخ ابو فروة يجب ان نأخذ تحذيرات مشائخنا بجدية اكثر فهم من يخاف على البلد اكثر من اللذين يفسدون في البلد المطالبين بالحرية وسينما واختلاط من بني ليبرال مطايا المجوس
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  57. 41
    5 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    اغلبهم اجانب

    والله كفو ياابطال اغلبهم اجانب نرجو توطين هذه المهنه لانها تدر الشهد ونرجو من امانة عسير ان تحذو حذو هؤلاء الابطال ونرجو ان تنصحو الشباب السعودي بالا يتركو هذه المهنه طريق ابها نجران عمالة اجنبية
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  58. 40
    5 ديسمبر, 2016 , 19:46 م

    نفر من الناس

    تعليق مخالف
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  59. 39
    5 ديسمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    المواطن الشريف عدو للأخونجي الخبيث.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  60. 38
    5 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    __ل

    كسرو البسطه على راسه..... ويقولو ليه الشباب السعودي ما يحب يشتغل
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  61. 37
    5 ديسمبر, 2016 , 19:41 م

    علي. العمري

    لماذا. الزبيدي. هذا. لم. يتكلم. عن المخيمات الدعويه. في. الصحاري. ايش. فيه. وماذا. يعملون. بعيدان. عن. الناس. بس. هو شاف بن فرواه. وقال. لزم. اجيب. شي. جديد. علي. الناس. شاهي الجمر
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  62. 36
    5 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    خنبوقه تورط توه مشتري الفين ابريق و 9 طن حطب يا فرحه ما تمت هههههههههه التجاره شطاره يا خنبوقي ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  63. 35
    5 ديسمبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    أين أنتم من الأفغاني الذي يبصق على عجين الخبز.أين أنتم عن هؤلاء الأجانب الذين يبيعون ويسوقون الأمراض للمواطنين لم نشاهدامامكم المتشدد صعدعلى منبره هاجمهم أو خاطب البلدية باغلاق محلاتهم قوتكم على مواطن
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  64. 34
    5 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    خنبوقه شيل اباريقك المصدية وعلى برى يا الله غوووور لمااااسر هههههههه
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  65. 33
    5 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    مواطن محب لوطنه

    بسطات الشاهي المنتشره الان في شوارعنا الذينا يمارسون الشغله فيها اجانب ومجهولي الهوية وهي مضره على صحة الانسان ومنظر غير حضاري وليس لها عادئد او فائدة على الوطن والمواطن نعم يجب ازالتها ومنعها بتاتا
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  66. 32
    5 ديسمبر, 2016 , 19:36 م

    طلما انها عمالة مخالفة

    واشياء مجهولة المصدر . هذا يواكد ان كلام الشيخ صحيح . وللأسف هذي عمالة تدوج في البلد . والمفروض أي عامل مخالف او هارب او يعمل بدون كفيل ويقبض عليه تحرر المخالفة وتحمل على الاستقدام ووزارة العمل .
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  67. 31
    5 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    إلى علي العمري 2 والخنبقه

    ههههه منهم اصحاب النفوذ والمناعة الحديدة وضح او ابلع لسانك ظاهركلامك الرحمه وباطنه التحريض والخبث لن تنطلي الاعيبك على شباب الوطن فلا تتعب نفسك تستغل مثل هذه المواضيع لعلك تحصل ع مرادك لكن*****
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  68. 30
    5 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    يجب الحفاظ على صحة المواطن.. خنبوقه هههههه هههههههه هههههههه ههههههه هههههههه
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  69. 29
    5 ديسمبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    زكي باشاء

    كل المباسط يتم وضع ضوابظ وشروط صحية ورقابه من اجهز الامن ويتم احتواء الشباب المسكين الضايع وتشجيعهم علي العمل وتخفيف معاناتهم وانشاء مجتمع متكافل مسلم يتعاطف مع جميع شرائح المجتمع مهو بخطبة مقية حاقد
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  71. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    البارع

    كما اقترح على الشباب السعودي ان يكون له مطعم لبيع الشاورما والبرستد ووجبة العشاء مطبق والله ان تشوفون الخير حتى لو مافيه وجبة للفطور ابدؤا بعمل مطعم اربعة او خمسة من الشباب الطموح ولاتنسون تتدعون لي ،
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  72. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    بارك الله فيكم يا بلدية الخرج وكل الشعب يؤازركم ويقف معكم وخنيبيقه خلك في ماااسر ورؤية السيسي 2063 والدولار حيوصل 100 جنيه بعد اسبوع هههههههههه
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  73. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    إلى علي العمري 2 والخنبقه

    هههههه تراك مكشوف اشوفك كتبت المؤسسه الدينيه صح وايضا العلمانيه وراك ما تكتب العاميه بدل العلمانيه او هذا الكلمتين حافظها مظبوط اقول لك وللمندسين ترا الشباب فدا للوطن بأموالهم وانفسهم ومشكلتهم ستحل
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  74. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    Saad

    حينما تسافر خارج السعوديه تجد البائعين على جوانب الطرق ولم يحسدهم احد على مصدر رزقهم وهي من أسباب تساقط الأمطار عليهم اما ديار الحسد حارمها الله من الأمطار
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  75. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 19:25 م

    الى الامانه

    سوا لهم اكشاك واجروها بمبالغ رمزيه مش هد حيل مثل اللي على البحر في جده وهيا يالزبيدي مثل ماوقفت لهم في ارزاقهم بين ان نيتك طيبه واسعى لهم بان الموضوع يتقنن والا كلام وزعيق
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  76. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 19:25 م

    البارع

    ياليت البلديات في جميع المناطق والمحافظات تعمل بوفيهات للمنتزهات وتكون متنقله لان بائعي الشاهي عملهم موسمي في فصل الشتاء بالطرق المؤدية للتنزهات البرية . وياليت السعوديين يبدأون العمل في الشاورما
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  77. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    زكي باشاء

    تعليق مخالف
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  78. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    ماجد الدوسري

    تعليق مخالف
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  79. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    سلمان

    تعليق مخالف
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  80. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    عمليه بيع الشاي والبليله وشوي الذره والاسكريم تحتاج عمليه تنظيميه ويجب ولازم ولابد من سعودتها خففو الاجانب كلن يروح بلده الى متى يشاركوننا ارزافنا والماء تحليه يكلف ملايين والكهرباء مخفظه والدعم سعودو
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  81. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    كلنا وجميعنا باعة شاي. نقف معكم ونؤيدكم بقوة الحديد .نصركم الله على من ظلمكم.
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  82. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    تستقوون على الفقراء المساكين من شباب الوطن .الذين لاحيلة لهم ولاقوة.بينما غيرهم من أصحاب النفوذ والمناعة الحديدية ولاواحد منكم يستطيع الاقتراب منهم بل تمجدونهم ومرحب بهم لديكم.
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  83. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    الله المستعان

    الزبيدي وش همه ماكل شارب ساكن و راتب . والله ستسأل امام الله كم دعوه حصلتها
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  84. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 19:11 م

    سنافي

    المشكلة أي مشروع له علاقة بالبلدية فيه من التعب والخسائر مالاتحصي من أجل تصريح وشروط تعجيزية . حتى ولو كان تصريح بيع فصفص ..
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  85. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:2122

    عاشق الجورري

    أحسنتم صنعاً بلدية الخرج ،، و القادم أجمل
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  86. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  87. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 19:09 م

    بإذن الله

    بإذن الله يجي الرد من ولي الأمر لأمثال بن فروه والزبيدي . يارب اليك المشتكى
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  88. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    اسماء

    يحرام ابناء الوطن حتى يترقزون الله منعوهم
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  89. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 19:08 م

    علي. العمري

    الى الزبيدي حسبي الله ونعم الوكيل*******الله. لا يوفقك.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  90. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 19:04 م

    تعليق رقم 2 تقدر تشرب من البريق اللي صورته فوق ..والا بس هياط
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  91. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليكم ونعم الوكيل. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل.*******
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  92. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 19:03 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هذه ملاحظات على البلديه هذه الملاحظات اللي لقوها من اختصاهم يعني ينتظرون خطبه شيخ ينتقد الخضار او البوفيهات لماذا لايقوم كلن باختصاصه ينتظر احد يخطب فتشو دققو على اي شي لاتنتظرون احد يعلمكم شغلكم عجب
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  93. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    الى الزبيدي

    حسبي الله ونعم الوكيل*******
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  94. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 18:56 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    قلنا العماله تمنع ياناس تمنع العماله بالمطاعم يغشون واوساخ اجعلو الشوارع فقط للمواطنين وصرحو لهم ببيع الشاي بشروط صحيه واعطوهم اكشاك ثابته بدون رسوم ماهذا لماذا البلديه ماتمنع الاجنبي قادم بفيزه تخالف
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  95. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 18:56 م

    شايم

    البلدية على حق ويجب ان تنظم العملية ووجود تراخيص وشهادات صحيه
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  96. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 18:55 م

    علي. العمري

    الي. متي. المؤسسه الدينيه. تقطع. رزق. الناس. هذا. الزبيدي. كان. يبغه. الشهره. ما لقي. سوا الشاهي ما. عمري. سمعت. العلمانيه. قطعته. رزق احد.
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  97. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 18:54 م

    اسمرعبر

    هذا اللي المفروض يصير .. صحة الانسان اهم من اي شي وكثير من الأمراض تنتشر ولا تكون ضاهرة كالكبد الوبائي .. التصريح للشباب والكشف الصحي ضروري ثم أعطاءهم رخصة مزاولة البيع حتى يتكسبون ..
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