فيديو : سائق يتوقف عند لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” .. شاهد ماذا فعل !

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة مواطن للقطة غريبة لسائق سيارة يوقف سيارته في الشارع ثم ينزل ليقوم بتحطيم لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” بحي طيبة في مدينة الدمام وسط استغراب موثق الفيديو و صديقه من هذا العمل الغير مسؤول من هذا الرجل وتصرفه الغريب.