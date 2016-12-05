فيديو : سائق يتوقف عند لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” .. شاهد ماذا فعل !

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة مواطن للقطة غريبة لسائق سيارة يوقف سيارته في الشارع ثم ينزل ليقوم بتحطيم لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” بحي طيبة في مدينة الدمام وسط استغراب موثق الفيديو و صديقه من هذا العمل الغير مسؤول من هذا الرجل وتصرفه الغريب.
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تعليقات ( 28 )
زائرتعليق ٤ قلم الكذب ليش ما يكون يبي لوحة قاسم سليماني مثل العراق لكن هذي بعيدة على شاربك يا قلم الكذب وادري انك تتمناها
مسعود ال مسعودالدولة تبني ونت تهدم الله يكسر يدك ياخاين ودوه الجبه بالجنوب يتعلم من الا بطال هناك من يفدون الوطن برواحهم
زينب...اللهم صل وسلم على نبينا محمداللهم ارحم( نايف) أسد السنة و اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. .اللهم زد اعدائك أعداء دين نبيك محمد وأعداء سنته غيظا وقهرا. .
عدد التعليقات:577
ابونواف...مخرب يجب القبض علية ومعاقبته
عدد التعليقات:2122
عاشق الجورريمقبوض عليه بأذن الله هذا المخرب و سوف ينال أشد العقاب .
ابوخالدقلم ***.. فك الناس من شرك ومكرك يا ***
عدد التعليقات:1308
ساميةفقاعة من فقاقيع الإخونج المستدعشين وسيلقى الجزاء الرادع بحول الله 😡
عدد التعليقات:6108
الرحااالوبعدها ..يخرج لنا من كان يتهم ناصر القصبي بانه كذاب ويريد الفتنه..مسلسل سيلفي في حلقه من حلقات رمضان الفائت تطرق ع هذا الموضوع..انهم سوسة المجتمع من يظن ان الجنه موضوعه لأجله..الجنه بيد الخالق فقط
معيضماعمله خطأ كبير ولكن من هو نايف بن مالك
واحداللهم احفظ هذا الوطن وولاة الامر والمواطنين وجيشنا البطل في السماء وفي الارض وفي البحر انه على كل شي قدير
عاديالاستهتار ليس وليد اليوم وهو منذ مبطي ولا حولك احد فاصنع ما شئت. طالما بلديه تتهجم على بسطة بعد خطبة جمعة فحدث ولا حرج
واحدنايف بن مالك وجده في انساب العرب
عدد التعليقات:2122
عاشق الجورريأن شاء الله تكتب كذا ي مواطنه !!!!
عدد التعليقات:2122
عاشق الجورريمقبوض عليه بأذن الله هذا المخرب و سوف ينال أشد العقاب .
جبال سديرلا تضيع السالفة ياخنبوقة هذولا معروفين شف اللوحات التي تحمل اسماء قادة هذة البلاد حفظهم الله **** وش سوو فيها وهذة اللوحة عبث فيها عميل ايران لانها تحمل اسم نايف وانت تعرف من هو المقصود
شايف العجائبالصنف اصلي
واحدياقلم الحقيقة اتق الله في كل ردودك تذكر الدواعش وكأن الدواعش فقط عندنا انت تسي لسمعتنا بهذه الردود ياعزيزي الدواعش في كل العالم منتشرين قبحهم الله
زاير 1خذ رقم لوحة السياره وبلغ عنه هذا وراه بلا لا يكن داعشى
محمد الحربيوين الدوريات عنه لويحرق الشارع مافي احد عنده ولو تم القبض عليه انا متأكد حيقولون مختل عقليا مثل هؤلاء المفروض ان تحرق يديه بالاسيد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهزعلان يالأخونجي الخبيث على هلاك البغدادي.تريد أن تحيي اسمه على احدى لوحات شوارعنا بعد هلاكه لارحمك الله ولارحمك معه.لكن انتظر حكومتنا الرشيدة والله انها لترصدك مثل الفأر الوسخ وتلقي القبض عليك يامجرم.
ابن البلدجعل يده تكسر شكله ***
واحدلاحول ولاقوة الا بالله مجنون هذا
مواطنهانشاله الحكومه تمسكه وتربيه ويصير عضه وعبره لغيره من المرضى الي يدمرو الاملاك العامه
عدد التعليقات:16092
قلم الحقيقهداعشي أو أخواني . حسبي الله عليه ونعم الوكيل. لعله يريد اسم البغدادي يكتب بدلآ من الاسم الذي عليها بعد هلاكه في الموصل .
غرم اللهماهو بصاحي همجي الله يقلل امثاله
ابو همساهل العقول في راحة
علي. العمرياتحد. احد. يعرف. من نايف. بن مالك. هذا. اسما. غريبه. عندنا.