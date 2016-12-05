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فيديو : سائق يتوقف عند لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” .. شاهد ماذا فعل !

5 ديسمبر, 2016 , 19:53 م
فيديو : سائق يتوقف عند لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” .. شاهد ماذا فعل !
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة مواطن للقطة غريبة لسائق سيارة يوقف سيارته في الشارع ثم ينزل ليقوم بتحطيم لوحة تحمل اسم “شارع نايف بن مالك” بحي طيبة في مدينة الدمام وسط استغراب موثق الفيديو و صديقه من هذا العمل الغير مسؤول من هذا الرجل وتصرفه الغريب.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    5 ديسمبر, 2016 , 21:00 م

    زائر

    تعليق ٤ قلم الكذب ليش ما يكون يبي لوحة قاسم سليماني مثل العراق لكن هذي بعيدة على شاربك يا قلم الكذب وادري انك تتمناها
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  2. 27
    5 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    مسعود ال مسعود

    الدولة تبني ونت تهدم الله يكسر يدك ياخاين ودوه الجبه بالجنوب يتعلم من الا بطال هناك من يفدون الوطن برواحهم
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  3. 26
    5 ديسمبر, 2016 , 20:43 م

    زينب...اللهم صل وسلم على نبينا محمد

    اللهم ارحم( نايف) أسد السنة و اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. .اللهم زد اعدائك أعداء دين نبيك محمد وأعداء سنته غيظا وقهرا. .
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  4. 25
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:577

    ابونواف...

    مخرب يجب القبض علية ومعاقبته
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  5. 24
    5 ديسمبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:2122

    عاشق الجورري

    مقبوض عليه بأذن الله هذا المخرب و سوف ينال أشد العقاب .
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  6. 23
    5 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    ابوخالد

    قلم ***.. فك الناس من شرك ومكرك يا ***
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  7. 22
    5 ديسمبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:1308

    سامية

    فقاعة من فقاقيع الإخونج المستدعشين وسيلقى الجزاء الرادع بحول الله 😡
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  8. 21
    5 ديسمبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:6108

    الرحااال

    وبعدها ..يخرج لنا من كان يتهم ناصر القصبي بانه كذاب ويريد الفتنه..مسلسل سيلفي في حلقه من حلقات رمضان الفائت تطرق ع هذا الموضوع..انهم سوسة المجتمع من يظن ان الجنه موضوعه لأجله..الجنه بيد الخالق فقط
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  9. 20
    5 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    معيض

    ماعمله خطأ كبير ولكن من هو نايف بن مالك
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  10. 19
    5 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    واحد

    اللهم احفظ هذا الوطن وولاة الامر والمواطنين وجيشنا البطل في السماء وفي الارض وفي البحر انه على كل شي قدير
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  11. 18
    5 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    عادي

    الاستهتار ليس وليد اليوم وهو منذ مبطي ولا حولك احد فاصنع ما شئت. طالما بلديه تتهجم على بسطة بعد خطبة جمعة فحدث ولا حرج
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  12. 17
    5 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    واحد

    نايف بن مالك وجده في انساب العرب
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  13. 16
    5 ديسمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:2122

    عاشق الجورري

    أن شاء الله تكتب كذا ي مواطنه !!!!
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  14. 15
    5 ديسمبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:2122

    عاشق الجورري

    مقبوض عليه بأذن الله هذا المخرب و سوف ينال أشد العقاب .
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  15. 14
    5 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    جبال سدير

    لا تضيع السالفة ياخنبوقة هذولا معروفين شف اللوحات التي تحمل اسماء قادة هذة البلاد حفظهم الله **** وش سوو فيها وهذة اللوحة عبث فيها عميل ايران لانها تحمل اسم نايف وانت تعرف من هو المقصود
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  16. 13
    5 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    شايف العجائب

    الصنف اصلي
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  17. 12
    5 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    واحد

    ياقلم الحقيقة اتق الله في كل ردودك تذكر الدواعش وكأن الدواعش فقط عندنا انت تسي لسمعتنا بهذه الردود ياعزيزي الدواعش في كل العالم منتشرين قبحهم الله
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  18. 11
    5 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    زاير 1

    خذ رقم لوحة السياره وبلغ عنه هذا وراه بلا لا يكن داعشى
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  19. 10
    5 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    محمد الحربي

    وين الدوريات عنه لويحرق الشارع مافي احد عنده ولو تم القبض عليه انا متأكد حيقولون مختل عقليا مثل هؤلاء المفروض ان تحرق يديه بالاسيد
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  20. 9
    5 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  21. 8
    5 ديسمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    زعلان يالأخونجي الخبيث على هلاك البغدادي.تريد أن تحيي اسمه على احدى لوحات شوارعنا بعد هلاكه لارحمك الله ولارحمك معه.لكن انتظر حكومتنا الرشيدة والله انها لترصدك مثل الفأر الوسخ وتلقي القبض عليك يامجرم.
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  22. 7
    5 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    ابن البلد

    جعل يده تكسر شكله ***
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  23. 6
    5 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    واحد

    لاحول ولاقوة الا بالله مجنون هذا
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  24. 5
    5 ديسمبر, 2016 , 20:01 م

    مواطنه

    انشاله الحكومه تمسكه وتربيه ويصير عضه وعبره لغيره من المرضى الي يدمرو الاملاك العامه
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  25. 4
    5 ديسمبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:16092

    قلم الحقيقه

    داعشي أو أخواني . حسبي الله عليه ونعم الوكيل. لعله يريد اسم البغدادي يكتب بدلآ من الاسم الذي عليها بعد هلاكه في الموصل .
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  26. 3
    5 ديسمبر, 2016 , 19:59 م

    غرم الله

    ماهو بصاحي همجي الله يقلل امثاله
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  27. 2
    5 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    ابو همس

    اهل العقول في راحة
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  28. 1
    5 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    علي. العمري

    اتحد. احد. يعرف. من نايف. بن مالك. هذا. اسما. غريبه. عندنا.
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