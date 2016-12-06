محامي “سعد لمجرد” يؤكد ما نقلته الـCNN عن قضيته!

صحيفة المرصد: نشر موقع شبكة (CNN) الأميركية أخبارًا عن احتمال الإفراج عن الفنان الشاب المغربي سعد لمجرد، ليقوم محاميه الخاص “رفعت حرب” بتأكيد هذا الخبر. حيث قال: “التسوية التي حدثت بين لمجرد والادعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والاعتداء الجنسي على سيدة أميركية أثناء عام 2010، سيكون له تأثير كبير على سير القضية بفرنسا، بالرغم من أن قضية نيويورك مستقلة تمامًا عن القضية الفرنسية، إلا أن التطور الأخير سيؤثر بقوة على المحاكمة”.