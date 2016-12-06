محامي “سعد لمجرد” يؤكد ما نقلته الـCNN عن قضيته!

صحيفة المرصد: نشر موقع شبكة (CNN) الأميركية أخبارًا عن احتمال الإفراج عن الفنان الشاب المغربي سعد لمجرد، ليقوم محاميه الخاص “رفعت حرب” بتأكيد هذا الخبر. حيث قال: “التسوية التي حدثت بين لمجرد والادعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والاعتداء الجنسي على سيدة أميركية أثناء عام 2010، سيكون له تأثير كبير على سير القضية بفرنسا، بالرغم من أن قضية نيويورك مستقلة تمامًا عن القضية الفرنسية، إلا أن التطور الأخير سيؤثر بقوة على المحاكمة”.
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تعليقات ( 5 )
ابتسام تسكت عشقناالله يكون معك سعد فديتك
عشتار بندر الحمدانكم قبضت الامريكية ، لكنها ذكية فعلا بأستغلالها وضع المجرد في باريس . قالت له تدفع و اتنازل او اضم قضيتي لقضية البنت الفرنسية ، المجرد دفع باللتي هي أحسن ... برافو على الذكاء
عزوزكوخطير ذو أنياب
عدد التعليقات:664
خواطر...بسلامته
زائرمجردمن الانسانية والشرف