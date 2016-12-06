7 أعراض للخيانات الزوجية .. تعرف عليهم

صحيفة المرصد : كشفت دراسة أعدتها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن أول العوامل التي تسهم في خيانة الأزواج لزوجاتهم، هو العامل الاجتماعي بنسبة 0.86 يليه العامل النفسي بنسبة 0.84 ثم العامل الجنسي بنسبة 0.77، وذلك بحسب التحليل العاملي من الدرجة الثانية بطريقة المكونات الأساسية لتدوير “فايرماكس”، وذلك من خلال استبانة أجريت على عدد من المرشدين الاجتماعيين.
وحسب صحيفة “الوطن” أبانت الدراسة أن الخلافات بين الزوجين وضعف الانتماء بينهما تنشأ في ظل تخلي كل طرف عن القيام بما عليه من حقوق وواجبات وانصرافه لإشباع رغباته وأهوائه، ويصبح كل منهما يبحث عن إشباع رغباته بمعزل عن الآخر وبأساليب مختلفة منها الخيانة الزوجية.
وأكدت الدراسة أن أسباب الخيانة الزوجية متعددة ومتنوعة، إلا أنها تشترك جميعا في التسبب في اضطراب الحياة الزوجية واستقرارها وهدوئها وتعرض الزوجة المتضررة للآثار النفسية، وقد كشفت العديد من الزوجات أن أعراضا نفسية وصحية تحدث لهن بعد صدمة الخيانة.
ويقول الدكتور الفوزان إن ضعف الوازع الديني من العوامل التي تسهم في حدوث الخيانات الزوجية من الطرفين، ومهما كانت ظروف العلاقة الزوجية ومهما أصابها من قصور وتصدعات وخلافات إلا أن قوة الإيمان بالله تردع أي طرف عن الوقوع في المحظور الشرعي. أما حين يضعف إيمان الشخص ذكرا كان أو أنثى فقد يكون عرضة للوقوع في الخيانة الزوجية، ومن أهم أسبابها إكراه أحد الطرفين على الآخر وعدم تقبل أحدهما للآخر، بالإضافة إلى غياب المودة والرحمة بينهما وهجر أحدهما للآخر وسوء المعاملة والبخل المادي والعاطفي وتأثير أصدقاء وصديقات السوء والانجراف وراء الاستدراج من الغرباء عبر الإنترنت. وتابع: “لذلك لابد من تقوية الوازع الديني وبناء العلاقات الزوجية كما أرادها الله وفق تعاليم الشريعة الإسلامية وتعزيز الثقافة الزوجية إذا أردنا الحد من هذه المشكلة”.
أعراض الخيانة النفسية والصحية
1- الشعور بالدونية
2- ظهور أعراض الاكتئاب والصداع
3- الرغبة في الاختفاء أو الموت السريع
4- ظهور علامات على المرأة تجعلها تبدو أكبر عمرا
5- البكاء والعويل
6-العصبية
7- الرغبة في الانتقام
تعليقات ( 24 )
نيراتعليق مخالف
📒📙 ريما__Rima📙📒صبحك الله بالخير والفل🌲
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
📒📙 ريما__Rima📙📒البكاء المرأة متى توقفت دموعها
📒📙 ريما__Rima📙📒عهود ياصبر زوجها تقولين والله بعض الحريم هن ياصبرهن على أزواجهن يبي الزوجة تتكشخ وتعمل رياضه وتتجمل وهو لايلبس لبس كشخه ولايستشور وزود بخل💸
زائرأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
زائرزعلنا انا وزوجتي اكثر من سنه وكانت ايام صعبه وكنت اتقرب الى الله بغض البصر في كل مكان واعانني الله على هذا لجأت لله بصلاة الفرائض والقران والوتر .الى ان يسر الله الأمر بيننا .لذا دراستهم ليست مقياس
📒📙 ريما__Rima📙📒أجل اللي ماتزوجو من الإناث والذكور بنعمة 👈شوفو أعراض الخيانة___وشوله الخيانة الطلاق الحل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
عدد التعليقات:2573
سهمالبعد عن الدين ، وعن اللجوء لله وضعف الوازع الديني في الأوقات العصيبة هو أحد أهم السباب للخيانة الزوجية ولاغير .
أرزة 🌲 لبناناختر الجليس الصالح لعله ينفعك بيوم القيامة.. أغلب الشباب مابيسمع كلمة أهلو وبيتأثر بكلام الأصدقاء (( فأحسن جليسك ))
أرزة 🌲 لبنانأهمها ضعف الوازع الديني و((جليس السوء)) ﻷنو بيخلي يتحمس عالخيانة من خلال بطولاتو كما يدعي وصداقاتو مع البنات فبينجرف شوي شوي عالخيانة
💎💛عــــهــــــود💛💎منتصر 😂😂 يالله ماتنظف خشمها ولا تمشط شوشتها ههههه وبعضهم كرشتها احسبها حامل ولاتشتري جهاز سير للمشي وتبلع اربع وعشرين ساعة ثم تقول انا آكل دايت 😂 والله فيه حريم أقول ياصبر زوجها عليها كيف يتحملها
خالدالدرسات من برا في الدول الاجنبيه ويجون هنا يهايطون ويقلك دراستهم احنا في بلد مسلم له دينه لا تطبقون دراسات الاجانب وتنسبوها لكم علينا الخلا بس
عدد التعليقات:8682
الحرمانضعف وازع ديني. بلاضافه الي حرمان عاطفي المغربيه ماعنده سحر عنده سبل للوصول لتكييف الرجل واشباعه هذه هي الحقيقه بدون وين اذنك ياحبشي انزرع عندهن ثقافه العيب حتي شعوره تخجل تظهره طفي المبه
حلبوبالخيانات من المسلسلات ومشاهدة القنوات الهابطه والدخول على المواقع الجنسيه
علي مرشد**** وهي لاتنطبق على كل المجتمعات فالمسلمه يمنعها من الخيانه دينها وسمعتها وطهارها ونظافتها وغالب من يمارس ذلك فهم مرضى نفسيين
عدد التعليقات:6140
المنتصر باللهأسباب الخيانه ليس كما ذكر أعلاه بل هو ضعف الوازع الديني فساد العقل والطمع في أكثر من وجبه حب تنوع فواكه والسماح لابليس الدخول في عقول هؤلاء والزوجه الرفلاء إللي ماتضبط نفسها وتمشط شوشتها وتنظف خشمها
يالطيفاحمد ربي واشكرة اني لن اتزوج ولن اقرب الحرام باذن الله مهما طالبي العزوف عن الزواج لان الزواج لم يعد ذاك الارتباط والتفاهم والكل من الطرفين عارف واجبه الزوجه تبي رجل مثل الصرافه والزوج لايريد تحمل شئ
اناالله يحفظنا واياكم
موجودالوازع الديني ومخافت الله في السر والعلن