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7 أعراض للخيانات الزوجية .. تعرف عليهم

6 ديسمبر, 2016 , 5:40 ص
7 أعراض للخيانات الزوجية .. تعرف عليهم
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صحيفة المرصد : كشفت دراسة أعدتها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن أول العوامل التي تسهم في خيانة الأزواج لزوجاتهم، هو العامل الاجتماعي بنسبة 0.86 يليه العامل النفسي بنسبة 0.84 ثم العامل الجنسي بنسبة 0.77، وذلك بحسب التحليل العاملي من الدرجة الثانية بطريقة المكونات الأساسية لتدوير “فايرماكس”، وذلك من خلال استبانة أجريت على عدد من المرشدين الاجتماعيين.

وحسب صحيفة “الوطن” أبانت الدراسة أن الخلافات بين الزوجين وضعف الانتماء بينهما تنشأ في ظل تخلي كل طرف عن القيام بما عليه من حقوق وواجبات وانصرافه لإشباع رغباته وأهوائه، ويصبح كل منهما يبحث عن إشباع رغباته بمعزل عن الآخر وبأساليب مختلفة منها الخيانة الزوجية.
وأكدت الدراسة أن أسباب الخيانة الزوجية متعددة ومتنوعة، إلا أنها تشترك جميعا في التسبب في اضطراب الحياة الزوجية واستقرارها وهدوئها وتعرض الزوجة المتضررة للآثار النفسية، وقد كشفت العديد من الزوجات أن أعراضا نفسية وصحية تحدث لهن بعد صدمة الخيانة.

ويقول الدكتور الفوزان إن ضعف الوازع الديني من العوامل التي تسهم في حدوث الخيانات الزوجية من الطرفين، ومهما كانت ظروف العلاقة الزوجية ومهما أصابها من قصور وتصدعات وخلافات إلا أن قوة الإيمان بالله تردع أي طرف عن الوقوع في المحظور الشرعي. أما حين يضعف إيمان الشخص ذكرا كان أو أنثى فقد يكون عرضة للوقوع في الخيانة الزوجية، ومن أهم أسبابها إكراه أحد الطرفين على الآخر وعدم تقبل أحدهما للآخر، بالإضافة إلى غياب المودة والرحمة بينهما وهجر أحدهما للآخر وسوء المعاملة والبخل المادي والعاطفي وتأثير أصدقاء وصديقات السوء والانجراف وراء الاستدراج من الغرباء عبر الإنترنت. وتابع: “لذلك لابد من تقوية الوازع الديني وبناء العلاقات الزوجية كما أرادها الله وفق تعاليم الشريعة الإسلامية وتعزيز الثقافة الزوجية إذا أردنا الحد من هذه المشكلة”.

أعراض الخيانة النفسية والصحية
1- الشعور بالدونية
2- ظهور أعراض الاكتئاب والصداع
3- الرغبة في الاختفاء أو الموت السريع
4- ظهور علامات على المرأة تجعلها تبدو أكبر عمرا
5- البكاء والعويل
6-العصبية
7- الرغبة في الانتقام



تعليقات ( 24 )

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  1. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 9:01 ص

    نيرا

    تعليق مخالف
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  2. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    صبحك الله بالخير والفل🌲
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  3. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 8:49 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  4. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 8:46 ص

    مستحيل اقرب الزنا اول شي البعد عن مقدماته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 8:44 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    البكاء المرأة متى توقفت دموعها
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  6. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 8:41 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    عهود ياصبر زوجها تقولين والله بعض الحريم هن ياصبرهن على أزواجهن يبي الزوجة تتكشخ وتعمل رياضه وتتجمل وهو لايلبس لبس كشخه ولايستشور وزود بخل💸
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  7. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 8:40 ص

    زائر

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص

    زائر

    زعلنا انا وزوجتي اكثر من سنه وكانت ايام صعبه وكنت اتقرب الى الله بغض البصر في كل مكان واعانني الله على هذا لجأت لله بصلاة الفرائض والقران والوتر .الى ان يسر الله الأمر بيننا .لذا دراستهم ليست مقياس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 8:36 ص

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    أجل اللي ماتزوجو من الإناث والذكور بنعمة 👈شوفو أعراض الخيانة___وشوله الخيانة الطلاق الحل
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  10. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 8:34 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 8:08 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    البعد عن الدين ، وعن اللجوء لله وضعف الوازع الديني في الأوقات العصيبة هو أحد أهم السباب للخيانة الزوجية ولاغير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 8:06 ص

    لا إله إلا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    اختر الجليس الصالح لعله ينفعك بيوم القيامة.. أغلب الشباب مابيسمع كلمة أهلو وبيتأثر بكلام الأصدقاء (( فأحسن جليسك ))
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  14. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 7:57 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    أهمها ضعف الوازع الديني و((جليس السوء)) ﻷنو بيخلي يتحمس عالخيانة من خلال بطولاتو كما يدعي وصداقاتو مع البنات فبينجرف شوي شوي عالخيانة
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  15. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 7:34 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    منتصر 😂😂 يالله ماتنظف خشمها ولا تمشط شوشتها ههههه وبعضهم كرشتها احسبها حامل ولاتشتري جهاز سير للمشي وتبلع اربع وعشرين ساعة ثم تقول انا آكل دايت 😂 والله فيه حريم أقول ياصبر زوجها عليها كيف يتحملها
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  16. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 7:27 ص

    خالد

    الدرسات من برا في الدول الاجنبيه ويجون هنا يهايطون ويقلك دراستهم احنا في بلد مسلم له دينه لا تطبقون دراسات الاجانب وتنسبوها لكم علينا الخلا بس
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  17. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 7:24 ص
    عدد التعليقات:8682

    الحرمان

    ضعف وازع ديني. بلاضافه الي حرمان عاطفي المغربيه ماعنده سحر عنده سبل للوصول لتكييف الرجل واشباعه هذه هي الحقيقه بدون وين اذنك ياحبشي انزرع عندهن ثقافه العيب حتي شعوره تخجل تظهره طفي المبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  18. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 7:07 ص

    حلبوب

    الخيانات من المسلسلات ومشاهدة القنوات الهابطه والدخول على المواقع الجنسيه
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  19. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 6:49 ص

    علي مرشد

    **** وهي لاتنطبق على كل المجتمعات فالمسلمه يمنعها من الخيانه دينها وسمعتها وطهارها ونظافتها وغالب من يمارس ذلك فهم مرضى نفسيين
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  20. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 6:39 ص

    ليس الفقر اخشى عليكم ولكن ان تفتح عليكم الدنيا فاتتنافسوها كم تنافسها من قبلكم فاتهلككم كما اهلكتهم او كما جاء في الحديث الشريف
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  21. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص
    عدد التعليقات:6140

    المنتصر بالله

    أسباب الخيانه ليس كما ذكر أعلاه بل هو ضعف الوازع الديني فساد العقل والطمع في أكثر من وجبه حب تنوع فواكه والسماح لابليس الدخول في عقول هؤلاء والزوجه الرفلاء إللي ماتضبط نفسها وتمشط شوشتها وتنظف خشمها
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  22. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 6:33 ص

    يالطيف

    احمد ربي واشكرة اني لن اتزوج ولن اقرب الحرام باذن الله مهما طالبي العزوف عن الزواج لان الزواج لم يعد ذاك الارتباط والتفاهم والكل من الطرفين عارف واجبه الزوجه تبي رجل مثل الصرافه والزوج لايريد تحمل شئ
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  23. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 6:12 ص

    انا

    الله يحفظنا واياكم
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  24. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 6:09 ص

    موجود

    الوازع الديني ومخافت الله في السر والعلن
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