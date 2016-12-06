مواطن يطلق النار على شقيقين ويلوذ بالفرار بالقريات

صحيفة المرصد : تبحث الجهات الأمنية بمحافظة القريات عن مواطن في الثلاثينيات من عمره, قام بصدم مركبة وإطلاق النار على شقيقين أمام منزلهم في أحد أحياء القريات, مما نتج عنها إصابتهم بالعيارات النارية، ووجه مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي الخميس بتكثيف الجهود والتحرى ووضع خطة محكمة للإطاحة بالجاني.

وحسب صحيفة “عكاظ” أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس, أنه تعرض مواطنيين شقيقين في العقد الثاني والثالث من العمر بمحافظة القريات لإطلاق نار من قبل مواطن قام بصدم مركبتهم المتوقفة أمام منزلهم, ومن ثم قام بالاتصال بهم هاتفيا وعند خروجهم من المنزل بادرهم بإطلاق النار بعدها لاذ بالفرار، ونتج عن اطلاق النار تعرضهما لإصابات متفرقة وحالة أحدهما حرجة في مستشفى القريات العام.

هذا ولايزال التحقق مستمرا في ملابسات القضية وفيما البحث جار عن الجاني.