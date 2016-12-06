مواطن يطلق النار على شقيقين ويلوذ بالفرار بالقريات

صحيفة المرصد : تبحث الجهات الأمنية بمحافظة القريات عن مواطن في الثلاثينيات من عمره, قام بصدم مركبة وإطلاق النار على شقيقين أمام منزلهم في أحد أحياء القريات, مما نتج عنها إصابتهم بالعيارات النارية، ووجه مدير شرطة محافظة القريات العميد مفضي الخميس بتكثيف الجهود والتحرى ووضع خطة محكمة للإطاحة بالجاني.
وحسب صحيفة “عكاظ” أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس, أنه تعرض مواطنيين شقيقين في العقد الثاني والثالث من العمر بمحافظة القريات لإطلاق نار من قبل مواطن قام بصدم مركبتهم المتوقفة أمام منزلهم, ومن ثم قام بالاتصال بهم هاتفيا وعند خروجهم من المنزل بادرهم بإطلاق النار بعدها لاذ بالفرار، ونتج عن اطلاق النار تعرضهما لإصابات متفرقة وحالة أحدهما حرجة في مستشفى القريات العام.
هذا ولايزال التحقق مستمرا في ملابسات القضية وفيما البحث جار عن الجاني.
تعليقات ( 9 )
ابو محمدهذا كله بسبب جاهيات عتق رقبة القاتل المنشرة حاليا ودفع الديات المليونية.!!
يمكنالمخدرات طرف الجريمه
📒📙 ريما__Rima📙📒استغفر الله يتصل عليهم ويوم خرجو أطلق النار عليهم _الله اعلم يمكن الاخوين المصابين رفضو له طلب او خاف لايبلغون عليه بشيء ما
عدد التعليقات:6140
المنتصر باللهالمخدرات والمسكرات وراء جرائم القتل يجي بعدها التحرش الجنسي في الأطفال والنساء يجي بعدها المنازعات على الأراضي وهكذا دواليك...........?
بقايا مشاعر.....♡اللهم امنا في اوطاننا ..
علي. العمرييا. صباح. خير. اوله. قتل. وطلاق. نار. يوم. من اوله. زفت.
أفريقيمجرد خروجك من منزلك فأنت عرضه لأن تكون الضحية التالية لأتفه سبب
محمديوم انك رجال واطلقت عليهم ليش ما وجهت الرجاجيل لما انت مسوي نفسك رجال واسد ليش هربت انت زي خنبوقة جعجعة من ورا الكيبورد وما يواجه الرجاجيل ههههههه
اسمرعبرللاسف الأسلحة انتشرت بين الشباب