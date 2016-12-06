هادي يحدد 3 شروط لتسليم الحكم إلى رئيس منتخب.. تعرف عليهم

صحيفة المرصد – أ ف ب: أعلن الجيش اليمني أمس، استكمال تحرير منفذ علب ‏الحدودي التابع لمحافظة صعدة شمال اليمن.‏ وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تحرير ‏المنفذ تم بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، ‏وشملت عملية التحرير معظم منطقة مندبة التابعة ‏لمديرية باقم بصعدة.‏

في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه لن يسلم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية. وأوضحت المصادر أن هادي يشدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب الحوثيين في أيلول (سبتمبر) 2014.

واكد هادي أنه سيسلم الحكم إلى رئيس منتخب بعد استكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية. كما طلب أن يعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي «تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن في حقهما».

من جهة أخرى، أفاد القيادي في جبهة صعدة الزعيم القبلي يحيى ‏مقيت، بأن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال ‏دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع ‏جنوب المنطقة.‏

وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عادل ‏القميري، إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة ‏الشعبية على أهبة الاستعداد لاستكمال معركة التحرير واستعادة الشرعية وتحرير صنعاء ‏وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ‏الميليشيات الانقلابية.‏

وجاء تصريح ‏القميري خلال زيارات قام بها إلى مواقع ‏للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرق اليمن حيث اطلع على مستوى الاستعدادات ‏والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير.‏