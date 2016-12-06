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هادي يحدد 3 شروط لتسليم الحكم إلى رئيس منتخب.. تعرف عليهم

6 ديسمبر, 2016 , 7:21 ص
هادي يحدد 3 شروط لتسليم الحكم إلى رئيس منتخب.. تعرف عليهم
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صحيفة المرصد – أ ف ب: أعلن الجيش اليمني أمس، استكمال تحرير منفذ علب ‏الحدودي التابع لمحافظة صعدة شمال اليمن.‏ وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تحرير ‏المنفذ تم بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، ‏وشملت عملية التحرير معظم منطقة مندبة التابعة ‏لمديرية باقم بصعدة.‏

في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه لن يسلم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية. وأوضحت المصادر أن هادي يشدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب الحوثيين في أيلول (سبتمبر) 2014.

واكد هادي أنه سيسلم الحكم إلى رئيس منتخب بعد استكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية. كما طلب أن يعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي «تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن في حقهما».

من جهة أخرى، أفاد القيادي في جبهة صعدة الزعيم القبلي يحيى ‏مقيت، بأن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال ‏دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع ‏جنوب المنطقة.‏
وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عادل ‏القميري، إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة ‏الشعبية على أهبة الاستعداد لاستكمال معركة التحرير واستعادة الشرعية وتحرير صنعاء ‏وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ‏الميليشيات الانقلابية.‏

وجاء تصريح ‏القميري خلال زيارات قام بها إلى مواقع ‏للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرق اليمن حيث اطلع على مستوى الاستعدادات ‏والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير.‏



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 8:48 ص

    لدي احساس

    بان تواجد علي صالح في اليمن حتى الان لصالحنا لضرب ايران واطرافها وقطع يدها من اليمن والخليج العربي . لاشك بانه يوجد لدينا عقول سياسية تدير ملفات دولية كبيره ، خطة حكومتنا لقطع يد ايران في المنطقه
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  2. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 8:39 ص

    88

    راجعوني بعد 50 سنه لنعرف من من الطرفين تقدم اكثر فى الارض و من المتحمل فوزه بعد 500 سنه
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  3. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 8:24 ص
    عدد التعليقات:2573

    سهم

    اللهم انصر جيشنا على الحوثي وعفاش الخائنين لوطنهما أتباع الملالي .
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  4. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 8:15 ص

    زائر ابوفواز

    تبون اليمن ترجع مثل أول أمن وامان وترتاحون طايرات زراعيه ورش القات بي ماده تقضي عليه شرط أسبوع الزيود يصيرون سلحفاة أو حلزون مايقدرون يمشون
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  5. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص
    عدد التعليقات:8682

    الحرمان

    الوكاد طالت السالفه
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  6. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    الفيصل

    وتتشرط بعد هذا زي الي يبيع سمك وهو في البحر
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  7. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 8:03 ص

    88

    وقال المرصد السوري المعارض إن الجيش السوري سيطر أيضا على منطقة قاضي عسكر - الذي كان يستخدم كسجن من قبل جبهة النصرة - بعد سيطرته على كرْم الميسر، وكرم القاطرجي، وكرم الطحان
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  8. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص

    مع زاتك

    الحل في اليمن القضاء على عفاش والحوثي..قرنيي الشيطان..وترجع الأمور إلى مجاريها
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  9. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص

    اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثي

    تبقى اليمن لليمنيين ولن تسلب اليمن عروبتها من قبل اذناب الفرس
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  10. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 7:56 ص

    اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثي

    اقترح على التحالف العربية باليمن قتل كل حوثي يحمل السلاح وقتل زعيم الحوثيين عبدالملك حتى يستقر اليمن اما المخلوع صالح فاقترح شنقه
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  11. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 7:53 ص

    اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثي

    مشكله اليمن في المخلوع والحوثي قتلهم افضل حل لستقرار اليمن
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  12. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    محمد الشوكي

    لاتصدقونه اعجبته فنادق الرياض بيحكم اليمن من المنفاء هههههههههه
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