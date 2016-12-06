هادي يحدد 3 شروط لتسليم الحكم إلى رئيس منتخب.. تعرف عليهم

صحيفة المرصد – أ ف ب: أعلن الجيش اليمني أمس، استكمال تحرير منفذ علب الحدودي التابع لمحافظة صعدة شمال اليمن. وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن تحرير المنفذ تم بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، وشملت عملية التحرير معظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بصعدة.
في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه لن يسلم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية. وأوضحت المصادر أن هادي يشدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب الحوثيين في أيلول (سبتمبر) 2014.
واكد هادي أنه سيسلم الحكم إلى رئيس منتخب بعد استكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية. كما طلب أن يعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي «تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن في حقهما».
من جهة أخرى، أفاد القيادي في جبهة صعدة الزعيم القبلي يحيى مقيت، بأن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع جنوب المنطقة.
وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عادل القميري، إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد لاستكمال معركة التحرير واستعادة الشرعية وتحرير صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وجاء تصريح القميري خلال زيارات قام بها إلى مواقع للجيش في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب شرق اليمن حيث اطلع على مستوى الاستعدادات والجاهزية القتالية للجيش والمقاومة في معركة التحرير.
تعليقات ( 12 )
لدي احساسبان تواجد علي صالح في اليمن حتى الان لصالحنا لضرب ايران واطرافها وقطع يدها من اليمن والخليج العربي . لاشك بانه يوجد لدينا عقول سياسية تدير ملفات دولية كبيره ، خطة حكومتنا لقطع يد ايران في المنطقه
88راجعوني بعد 50 سنه لنعرف من من الطرفين تقدم اكثر فى الارض و من المتحمل فوزه بعد 500 سنه
عدد التعليقات:2573
سهماللهم انصر جيشنا على الحوثي وعفاش الخائنين لوطنهما أتباع الملالي .
زائر ابوفوازتبون اليمن ترجع مثل أول أمن وامان وترتاحون طايرات زراعيه ورش القات بي ماده تقضي عليه شرط أسبوع الزيود يصيرون سلحفاة أو حلزون مايقدرون يمشون
عدد التعليقات:8682
الحرمانالوكاد طالت السالفه
الفيصلوتتشرط بعد هذا زي الي يبيع سمك وهو في البحر
88وقال المرصد السوري المعارض إن الجيش السوري سيطر أيضا على منطقة قاضي عسكر - الذي كان يستخدم كسجن من قبل جبهة النصرة - بعد سيطرته على كرْم الميسر، وكرم القاطرجي، وكرم الطحان
مع زاتكالحل في اليمن القضاء على عفاش والحوثي..قرنيي الشيطان..وترجع الأمور إلى مجاريها
اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثيتبقى اليمن لليمنيين ولن تسلب اليمن عروبتها من قبل اذناب الفرس
اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثياقترح على التحالف العربية باليمن قتل كل حوثي يحمل السلاح وقتل زعيم الحوثيين عبدالملك حتى يستقر اليمن اما المخلوع صالح فاقترح شنقه
اضف لنقاط هادي نقطه محاكمه المخلوع وذنب ايران الحوثيمشكله اليمن في المخلوع والحوثي قتلهم افضل حل لستقرار اليمن
محمد الشوكيلاتصدقونه اعجبته فنادق الرياض بيحكم اليمن من المنفاء هههههههههه