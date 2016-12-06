فيديو: “قذاف الدم” يفجر مفاجأة عن مقتل صدام حسين

صحيفة المرصد: فجر قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، مفاجأتين بشأن الرئيسين الراحلين صدام حسين، ومعمر القذافي.

وقال قذاف الدم، خلال حواره مع الإعلامي أحد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن المخابرات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي صدام حسين وأجرت معه تحقيقًا استغرق شهر كامل على متن حاملة طائرات، مضيفًا أنه عقب ذلك أعادته للحفرة التي تم القبض عليه وهو بداخلها ، مضيفًا أنه يملك العديد من الأسرار التي سيتم عرضها تباعا.

وعن اختباء الرئيس الليبي معمر القذافي في حفرة قبل مقتله، قال “قذاف الدم” أن تلك الشائعات من ادعاء المخابرات الغربية لمحاولة التقليل من بطولته، وإضعاف صورته أمام الليبيين، حسب “قذاف الدم”.

