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فيديو: “قذاف الدم” يفجر مفاجأة عن مقتل صدام حسين

6 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص
فيديو: “قذاف الدم” يفجر مفاجأة عن مقتل صدام حسين
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صحيفة المرصد: فجر قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، مفاجأتين بشأن الرئيسين الراحلين صدام حسين، ومعمر القذافي.
وقال قذاف الدم، خلال حواره مع الإعلامي أحد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن المخابرات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي صدام حسين وأجرت معه تحقيقًا استغرق شهر كامل على متن حاملة طائرات، مضيفًا أنه عقب ذلك أعادته للحفرة التي تم القبض عليه وهو بداخلها ، مضيفًا أنه يملك العديد من الأسرار التي سيتم عرضها تباعا.
وعن اختباء الرئيس الليبي معمر القذافي في حفرة قبل مقتله، قال “قذاف الدم” أن تلك الشائعات من ادعاء المخابرات الغربية لمحاولة التقليل من بطولته، وإضعاف صورته أمام الليبيين، حسب “قذاف الدم”.



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 79
    6 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    💎🎀سُندُس

    إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص أو بإمتلاك شيء مُحدد فما تلك بسعادة .↩️- وليم شكسبير*
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  2. 78
    6 ديسمبر, 2016 , 15:07 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    لقد شاركت بذلك الحرب. والله ياللي عمل في الخفجي شيئ مايصدق. ثم بعد مادخلنا الكويت تدمير وحرق آبار النفط وذبح النساء والشيوخ والاطفال. شيئ وجد في الخنادق استحي أن اذكره هنا. ولا يمجدله الا جاهل.
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  3. 77
    6 ديسمبر, 2016 , 14:57 م

    ✒الراصــــــــــــــــــــد✒

    لا زلنا نعاني من تبعات غباء وعنتريات صدام الى الان. بغزوه للكويت ومخطط إحتلال دول الخليج والسيطره على النفط. واستغرب من اللي يمجدوه ولم يعرفو عنه شيئ. لقد عاصرت ذلك الحرب وشفت مافعل في الكويت. يتبع
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  4. 76
    6 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    زائر ابوفواز

    القذافي وصدام الله يطول عمارهم ليبيا والعراق مزدهره بحكم لابطال وان شالله 2017فال خير على العراق وليبياوارجو من دول الخليج دعم الريس صدام والقائد معمر القذافي لكي نتحد يد وحده ضد لاستعمار
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  5. 75
    6 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    احمد يا قني

    اول شي كذاب مافي سباكين يمنيين ومافي يماني يجيد مهنة ولا احد يتعامل معهم لأنهم يخربون ما يصلحون وثانيا رح دافع عن بلدك بدل التسدح
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  6. 74
    6 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    علي

    صدام بشخصه افضل من كل ** من الصفويين واتباعهم
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  7. 73
    6 ديسمبر, 2016 , 13:51 م

    A.awad

    سألو سباك يمني ماهوالفرق بين الكرسي العربي والكرسي ألأفرنجي قال زي الرئيس العربي والرئيس الأجنبي قالوكيف؟ قال إذاتبغى تغيرالأفرنجي تفك المساميرفقط وإذاتبغى تغير العربي لازم تكسرالحمام كله تدمرالبلد
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  8. 72
    6 ديسمبر, 2016 , 13:44 م

    عبدالعزيز//

    كانت ومازالت مؤامرة غربيه ايرانيه ضد دولنا لكن للاسف لم تكشف الا متاخر
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  9. 71
    6 ديسمبر, 2016 , 13:41 م

    فهد

    لا تأسفن على غدر الزمان لطالما...رقصت على جثث الأسود** لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها...تبقى الأسود أسودا **
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  10. 70
    6 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    عموري

    ماتوا وصار يؤلف بطولات
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  11. 69
    6 ديسمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:330

    الصميل

    رحم الله صدام حسين قاهر ومذل الخميني ومجرعه السم سيف العرب والمسلمين عزيز العراق لقد وضع رحمه الله صورة بوش الأب في أرضية فندق بغداد ليداس بالأقدام فكان في المقابل إختلاق الحفرة التي قبض عليه فيها
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  12. 68
    6 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    رحم الله اسد العروبة صدام..واسكنه فسيح الجنان..اضعناه واي فتى اضعناه .. ففي حياته لم يكن لايران المجوس **.. والان اصبحت الساحة **
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  13. 67
    6 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    محب الشهيد صدام

    يا اخونا الشعب العربي الي صانك شعب فلسطين يا اخونا الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك مع تحيات ابو غضب) إبن الكتائب) كتائب شهداء الأقصى فلسطين
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  14. 66
    6 ديسمبر, 2016 , 13:29 م

    محب الشهيد صدام

    ورح ينعل فيهم سيدهم وينعل فيهم كل من هانك ينعل فيهم كل من سبك ينعل فيهم كل من سبك وكل من شجب وكل من دانك من فلسطين هبينا يا ابو عدي من فلسطين هبينا يا ابو عدي وعادينا الدنيا على شانك شعب فلسطين
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  15. 65
    6 ديسمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    كل موضوع عن الشهيد صدام إلا واذناب الفرس وعملائها يتكاثرو ويعملون تقية تقية مين والناس نايمين يا اغبياء والله العظيم ما يكره الشهيد صدام إلا عملاء واذناب للفرس
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  16. 64
    6 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    محب الشهيد صدام

    تاريخك يابو عدي ما ينكر صفوك واحسانك تاريخك يابو عدي ما ينكر صفوك واحسانك ولا ينكر انك اسطورة كوكب ساطع في زمانك تاريخك اقوى يا صدام اقوى من كل واحد خانك راح ينعل فيهم قائدهم راح ينعل فيهم قائدهم
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  17. 63
    6 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    محب الشهيد صدام

    ** وتبكي عيون وتبكي عيون رجال ويبكي عليك الشعب ويغرف دمع اطفال *
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 62
    6 ديسمبر, 2016 , 13:26 م

    محب الشهيد صدام

    لو علوقلك مشنقة لاستصرخت الحبال لو اعدموك بالرصاص كان اعتذر بالحال لو علوقلك مشنقة لاستصرخت الحبال ولا يهمك يابو عدي ولا يهمك يا صدام العرب المشنقة عندك فخر رجوحة للابطال المشنقة عندك فخر رجوح
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  19. 61
    6 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    محب الشهيد صدام

    ما نالو منك يا بطل اسطورة يا جنرال صدام يا مجد الامة صدام يا مجد الامة صدام يا زلزال صدام يا شرف الامة صدام يا مرشال يابو عدي ما يهمك يابو عدي ما يهمك صامد مثل الجبال لو اعدموك بالرصاص كان اعتذر
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  20. 60
    6 ديسمبر, 2016 , 13:25 م

    محب الشهيد صدام

    وبجو كلو مسخرة بدور العدل حكموك خازوق يا باي مكبرة كلاب العرب شافوك يابو عدي المفخرة لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك صدام يا صقر العرب حكموك بإغتيال صدام يا صقر العرب حكموك بإغتيال
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  21. 59
    6 ديسمبر, 2016 , 13:24 م

    محب الشهيد صدام

    كل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك وبجو كلو مسخرة بدور العدل حكموك خازوق يا باي مكبرة كلاب العرب شافوك لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك كل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك
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  22. 58
    6 ديسمبر, 2016 , 13:21 م
    عدد التعليقات:2524

    توووووونسية

    رحم الله الشهيد البطل صدام حسين والشهيد مسكوه في مزرعة بعد الوساية به ووضعوه في حفرة المفبركة وخدروه ونفس الشي عملوه مع القذافي لانو هذا أسلوبه الرخيس في تشويه الزعماء العرب
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  23. 57
    6 ديسمبر, 2016 , 13:16 م

    ابوجود

    وليش صدام ماذكر هذا الكلام في المحكمه المنقوله على التلفزيون مباشره
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  24. 56
    6 ديسمبر, 2016 , 13:12 م

    المجد

    المقارنة بين القردافي وصدام الشهيد ، مقارنة ظالمة ، هذا وين وهذا وين ، صدام من قادة الامة العظماء مع صلاح الدين و طارق بن زياد وعبدالرحمن الداخل ،
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  25. 55
    6 ديسمبر, 2016 , 12:58 م

    زائر

    قذاف الدم احس انو كذاب
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  26. 54
    6 ديسمبر, 2016 , 12:44 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    كذاب ياخيشه
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  27. 53
    6 ديسمبر, 2016 , 12:44 م

    ابو عباس

    كان ضاغط على الشيعه وحاربهم سنين لكن العبره من اللي ضحك في الاخر هده الدنيا دواره مسكين من قصر مرصع بالذهب الى حفره اهانه مابعدها اهانه الله لا يبلانا مما ابتلاه
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  28. 52
    6 ديسمبر, 2016 , 12:43 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    قائد الأمة العربية الملك سلمان حفظه الله 👍
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  29. 51
    6 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ويبقى الشهيد ابو عداي قائداً للأمة العربية بلا منازع رغماً عن المجوس و أذنابهم من المستعربين ، رحمه الله رحمةً واسعه
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  30. 50
    6 ديسمبر, 2016 , 12:36 م

    خالد

    هاؤلاء القومجيين العرب أضاعوا دينهم ودنياهم وأستغلوهم أعداء الامه كعملاء خونه حمير سياسه
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  31. 49
    6 ديسمبر, 2016 , 12:35 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    لقوهم بحفرة بصرف أهم شيء سفاحين وهلكو اخذو جزائهم
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  32. 48
    6 ديسمبر, 2016 , 12:32 م

    📒📙 ريما__Rima📙📒

    ههههه قذاف والمذيع موسى 😂متى قالو شيء صدق والبرنامج على مسؤوليتي بعد❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  33. 47
    6 ديسمبر, 2016 , 12:24 م

    من جبل اجا العظيم

    السد السد المنيع انهار بين العرب وبين المجوس والغرب
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  34. 46
    6 ديسمبر, 2016 , 12:19 م

    الهمداني

    الحقيقة انه وقت الجد لا احد يموت عن احد واذا فلت الامر من يد الزعيم لا احد سيقف معه وهذا ماحصل لصدام وماحصل المعمر الله يرحمهم
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  35. 45
    6 ديسمبر, 2016 , 12:13 م

    من تحت الماء

    قبل ثلاثطعش سنة دعوت بأن يهلك كل من تآمر على أبو عداي واحدا واحدا والحمدلله رأيت ذلك بام عيني سحلهم وخلعهم واحدا واحدا والباقي بالطريق
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  36. 44
    6 ديسمبر, 2016 , 12:12 م

    هل ترانا نصدق موسى وقذاف الدم

    كل تلك المقابلة كتب لها سيناريو الاستخبارات العسكرية المصرية بالكامل وقذاف الدم لا يستطيع الخروج عن النص بحرف واحد لانه لاجيء في مصر وثروته بالكامل في مصر.
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  37. 43
    6 ديسمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:420

    الفارس ابو زيد

    الله يرحمه وامره لله ولانعلم بواطن الامور وحقائق لايعلمها الاالله لاكن الي نعرفه ان ظرب الاكراد بالكيماوي وخلاهم موتى كالحشرات وغزا السعوديه والكويت ولم يغزو اسرائيل وحربه مع ايران دفع تكاليفها الخليج
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  38. 42
    6 ديسمبر, 2016 , 12:10 م

    zoro

    اهل العراق وجميع دول الخليج تتمنى لو كان صدام موجود الان فالعراق اصبحت محافظه ايرانية تشكل خطر على الجميع رحم الله ابو عدي شهيد العراق
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  39. 41
    6 ديسمبر, 2016 , 12:08 م

    zoro

    صدام حسين رحمه الله كان عدو في فتره للمملكة العربية السعودية ولكنه كان عدو شريف والعدو الشريف خير من الصديق الاحمق ولا اييييييه
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  40. 40
    6 ديسمبر, 2016 , 12:07 م

    ابو عبدالعزيز

    اللي يسب الان شوف العراق كيف الان راحت للفرس وايام البطل القائد صدام كيف كانت العراق
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  41. 39
    6 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    ولد الظهيرة

    حتسين في الماضي نقصانن في العقل نظرية المؤامرة بتبقى معشعشتن في دمج من يدعون الثورية وما يقول هالكلام الا واحدن يجيب العلم يعني عميل ( مع الإعتذار للغة العربية )
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  42. 38
    6 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    ؟؟؟

    خيانة العرب. هي سبب. موت الأسد. ؟؟؟
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  43. 37
    6 ديسمبر, 2016 , 12:03 م

    سوف رقم 24 كم لايك وضع لنفس 130 وعدد المعلقين لا يتعدا 10 خنبوقه المكار يفكرنا هنود ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 36
    6 ديسمبر, 2016 , 12:02 م

    جريس الحمد

    قوميان عربيان هم من عرفوا خطط اليهود والصليبيين من عقود وازمنة مديدة قتلوهم لأنهم ليسوا خونه ولا عملاء كمثل حكام العراق المجوسيين الآن . لايمكن مسح التاريخ وطمسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 35
    6 ديسمبر, 2016 , 12:02 م

    محب آل البيت

    اللهم أهلك كل طاغية مثل بشار النعجة والخمينئي وخسن نصر ابليس زميرة لبنان والمالكي والعبادي وسليمان وكل من قتل المسلمين وهدم بيوتهم واوطانهم
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  46. 34
    6 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    العابر

    لستُ مقتنعا أن هذا صدام حسين الحقيقي ... فإما مختفي كنائبه الدوري أو أنه عميل لأمريكا وأخفته عندها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 33
    6 ديسمبر, 2016 , 12:01 م

    زائر المرصد

    إلى تعليق غير سعودي.ومحب هدام.تفتخر بشخص ضرب عاصمتنا بالصواريخ.وضرب الشرقيه بصواريخه. وحاول يحتل الخفجي.واحتل الكويت. وشرد شعبها.واغتصب نسائها. الله يحشركم معه في جهنم. بطل الحفره.
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  48. 32
    6 ديسمبر, 2016 , 11:59 ص

    zoro

    فرق الثرا عن الثريا واحد يتشهد والحبل ملفوف حول رقبته ويقول هاي هيا المرجلة لعملاء ايران والثاني يقول حرام عليكم حرام عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 31
    6 ديسمبر, 2016 , 11:58 ص

    سواق وايت موية

    منذ أستشهاد القائد أبو عدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ضاع الأمن والأمان في العراق خاصة بعد ان تولى الطائفيون الحكم حيث زاد الدمار والهلاك والفساد
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  50. 30
    6 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    قمة التناقض

    افضوا الى ربهم
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  51. 29
    6 ديسمبر, 2016 , 11:55 ص

    اسمرعبر

    إلى مزبلة التاريخ اثنينهم .. احتلال دولة الكويت وهجومه على بلدنا بالصواريخ نقطة سوداء لا تنسى في تاريخ صدام ..
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  52. 28
    6 ديسمبر, 2016 , 11:54 ص

    خنبوقه وتعدد المعرفات

    اول مره اعرف ان اردني يقول بتاع . لكن عرفت انه خنبوقه اللئم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 27
    6 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص

    المفروض يسمونك قذاف الكذب واحمد موسى مثلك الطيور على اشكالها تقع
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  54. 26
    6 ديسمبر, 2016 , 11:52 ص

    الشئالي مشهرين به العرب هو كان وانا اقولهم فعل ماضي كلما اسمع هاذا الاسم يقشعر جسمي قذاف الدم لو يموه جحش اوصخر مثل ااجاهلية كان احسن والمعلق فجر مفاجئه ما شفنا ﻣﻔﺎﺟﺄﺕ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 25
    6 ديسمبر, 2016 , 11:50 ص

    سعد القحطاني

    رحم الله صدام حسين اسد العرب قاهر المجوس الروافض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 24
    6 ديسمبر, 2016 , 11:49 ص

    هؤلاء طغاءة

    هؤلاء طغاءة الله لايرحمهم لو كانوا عايشين ومنعمين بالحرس والجيش وعملوا اعمال منافية للدين الحنيف وجدت الذين يترحمون عليهم الان يشتمونهم وهم لم يعرفوا الله الاعندما عرفوا نهايتهم اخزاهم الله واذلهم
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  57. 23
    6 ديسمبر, 2016 , 11:48 ص

    محمد العمري

    مايبغض صدام الا مجوسي ذاق الذل على يديه رحمه الله
    لا يعجبني(39) اعجبني(3)
  58. 22
    6 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:4532

    العنيد

    يا علي يا حسين يا ابو العباس يا فاطمة الزهراء يا صاحب العصر والزمان عج عج عج وينكم عن رحمه ،، وخنبوقه وربعها !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 21
    6 ديسمبر, 2016 , 11:47 ص

    الواقع الاليم

    رجاء لا تقارن الشهيد البطل القائد صدام الذي كان حصن حصين للبوابة الشرقيه للامة العربيه من تمدد الفرس الايراني.. وبين معمر القردافي الذي وجه كل سلاحه على شعبه من اجل السلطه وحب الدات والمال
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  60. 20
    6 ديسمبر, 2016 , 11:46 ص

    ابو فرج البحتري

    نفسي اعرف من وين تقذف الدم؟ ههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 19
    6 ديسمبر, 2016 , 11:46 ص

    سلمان

    واحد نعرف أنه كذاب . والثاني الله أعلم به .
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  62. 18
    6 ديسمبر, 2016 , 11:45 ص

    اس اس

    الله يرحم جميع الاموات لايبقى الا العمل الطيب سواء رئيس او مواطن صدام حسين لو اراد لنفسه موته لن يحلم ان تتحقق له بهذه الصوره المهيبه وقف امام المشنقه بكل جبروت وقوه وغيره لم يستطع الوقف باالمحكمه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 17
    6 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    سعودي وافتخر

    الله يرحم صدام كان لاعن وقاهر المجوس الرافضة ابناء *** صدام لاعن ام الخنيثي المجوسي الخنزير الهالك خميني عليه اعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخميني الكافر الفاجر النجس الزنديق كلب النار وحطب
    لا يعجبني(141) اعجبني(7)
  64. 16
    6 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    اردني اصيل

    ههههههههههههه العبوا غيرها هو بتاع الحفرة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 15
    6 ديسمبر, 2016 , 11:39 ص

    حمدا

    ياحبي لنا اذا مات الشخص نمجده وهو حي نسبه ياحبي لنا على كيفنا ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  66. 14
    6 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    الحمدلله رجعوه لحفره المجاري واختاروا له نهايه سعيده
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  67. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 11:36 ص

    سبهلل

    انا استغرب من بعض الناس لتقديسهم الطغاة فصدام حسين لم يكن يومآ مع دول الخليج إلا للابتزاز بدعوى محاربة إيران لاغراضه هو وان يكون قائد الأمة العربية حاول احتلال الكويت ولم يفلح اعتدى على المملكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(19)
  68. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    وش الجديد بغل ولقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 11:34 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    طبعا هذا مكانه ذل في ذل راح كلب من الكلاب عدو الخليج والبشريه والعالم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:4532

    العنيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 11:31 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    فرق كبير بين القائد الشهيد ابو عداي وفرق بين القذافي ، ابو عداي مايهاب الموت ، وكلام الليبي غير صحيح ومردود عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 11:29 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    حي هالوجه مرعب الفرس المجوس ، رحمك الله ياقاهر المجوس رغماً عن من يبغضك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص

    جحدر

    يمكن كلامه صحيح
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  74. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص

    خالد

    فجر والا مآ فجر مات وانتهينا خلاص
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  75. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    سن توب

    تعليق مخالف
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  76. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    الشريف

    هذه نهاية كل طاغية استباح القتل والتعذيب وهل تريدون وفاة مثل هذين الطغاة سجدا وقياما لله حاشا الله الا ان يريهم الخزي في الحياة الدنيا وسوء الدار في الآخرة جرذان المجاري
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  77. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 11:23 ص

    زين

    صدام ضيع نفسه و ضيعنا معه..وشعبه أشبه بالبغال على الأغلب
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  78. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص

    محب آل البيت

    اللهم أهلك جميع الطغاة
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  79. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:4532

    العنيد

    اللهم ارحم صدام حسين بعده طلع للروافض حس وعاثوا في بلاد المسلمين فساد رحمك الله تعالى ياابوعدي !!!
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