صحيفة المرصد: فجر قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، مفاجأتين بشأن الرئيسين الراحلين صدام حسين، ومعمر القذافي.
وقال قذاف الدم، خلال حواره مع الإعلامي أحد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن المخابرات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي صدام حسين وأجرت معه تحقيقًا استغرق شهر كامل على متن حاملة طائرات، مضيفًا أنه عقب ذلك أعادته للحفرة التي تم القبض عليه وهو بداخلها ، مضيفًا أنه يملك العديد من الأسرار التي سيتم عرضها تباعا.
وعن اختباء الرئيس الليبي معمر القذافي في حفرة قبل مقتله، قال “قذاف الدم” أن تلك الشائعات من ادعاء المخابرات الغربية لمحاولة التقليل من بطولته، وإضعاف صورته أمام الليبيين، حسب “قذاف الدم”.
فيديو: “قذاف الدم” يفجر مفاجأة عن مقتل صدام حسين
صحيفة المرصد: فجر قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، مفاجأتين بشأن الرئيسين الراحلين صدام حسين، ومعمر القذافي.
تعليقات ( 79 )
💎🎀سُندُسإذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص أو بإمتلاك شيء مُحدد فما تلك بسعادة .↩️- وليم شكسبير*
✒الراصــــــــــــــــــــد✒لقد شاركت بذلك الحرب. والله ياللي عمل في الخفجي شيئ مايصدق. ثم بعد مادخلنا الكويت تدمير وحرق آبار النفط وذبح النساء والشيوخ والاطفال. شيئ وجد في الخنادق استحي أن اذكره هنا. ولا يمجدله الا جاهل.
✒الراصــــــــــــــــــــد✒لا زلنا نعاني من تبعات غباء وعنتريات صدام الى الان. بغزوه للكويت ومخطط إحتلال دول الخليج والسيطره على النفط. واستغرب من اللي يمجدوه ولم يعرفو عنه شيئ. لقد عاصرت ذلك الحرب وشفت مافعل في الكويت. يتبع
زائر ابوفوازالقذافي وصدام الله يطول عمارهم ليبيا والعراق مزدهره بحكم لابطال وان شالله 2017فال خير على العراق وليبياوارجو من دول الخليج دعم الريس صدام والقائد معمر القذافي لكي نتحد يد وحده ضد لاستعمار
احمد يا قنياول شي كذاب مافي سباكين يمنيين ومافي يماني يجيد مهنة ولا احد يتعامل معهم لأنهم يخربون ما يصلحون وثانيا رح دافع عن بلدك بدل التسدح
عليصدام بشخصه افضل من كل ** من الصفويين واتباعهم
A.awadسألو سباك يمني ماهوالفرق بين الكرسي العربي والكرسي ألأفرنجي قال زي الرئيس العربي والرئيس الأجنبي قالوكيف؟ قال إذاتبغى تغيرالأفرنجي تفك المساميرفقط وإذاتبغى تغير العربي لازم تكسرالحمام كله تدمرالبلد
عبدالعزيز//كانت ومازالت مؤامرة غربيه ايرانيه ضد دولنا لكن للاسف لم تكشف الا متاخر
فهدلا تأسفن على غدر الزمان لطالما...رقصت على جثث الأسود** لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها...تبقى الأسود أسودا **
عموريماتوا وصار يؤلف بطولات
عدد التعليقات:330
الصميلرحم الله صدام حسين قاهر ومذل الخميني ومجرعه السم سيف العرب والمسلمين عزيز العراق لقد وضع رحمه الله صورة بوش الأب في أرضية فندق بغداد ليداس بالأقدام فكان في المقابل إختلاق الحفرة التي قبض عليه فيها
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاترحم الله اسد العروبة صدام..واسكنه فسيح الجنان..اضعناه واي فتى اضعناه .. ففي حياته لم يكن لايران المجوس **.. والان اصبحت الساحة **
محب الشهيد صداميا اخونا الشعب العربي الي صانك شعب فلسطين يا اخونا الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك الشعب العربي الي صانك مع تحيات ابو غضب) إبن الكتائب) كتائب شهداء الأقصى فلسطين
محب الشهيد صدامورح ينعل فيهم سيدهم وينعل فيهم كل من هانك ينعل فيهم كل من سبك ينعل فيهم كل من سبك وكل من شجب وكل من دانك من فلسطين هبينا يا ابو عدي من فلسطين هبينا يا ابو عدي وعادينا الدنيا على شانك شعب فلسطين
عدد التعليقات:2524
توووووونسيةكل موضوع عن الشهيد صدام إلا واذناب الفرس وعملائها يتكاثرو ويعملون تقية تقية مين والناس نايمين يا اغبياء والله العظيم ما يكره الشهيد صدام إلا عملاء واذناب للفرس
محب الشهيد صدامتاريخك يابو عدي ما ينكر صفوك واحسانك تاريخك يابو عدي ما ينكر صفوك واحسانك ولا ينكر انك اسطورة كوكب ساطع في زمانك تاريخك اقوى يا صدام اقوى من كل واحد خانك راح ينعل فيهم قائدهم راح ينعل فيهم قائدهم
محب الشهيد صدام** وتبكي عيون وتبكي عيون رجال ويبكي عليك الشعب ويغرف دمع اطفال *
محب الشهيد صداملو علوقلك مشنقة لاستصرخت الحبال لو اعدموك بالرصاص كان اعتذر بالحال لو علوقلك مشنقة لاستصرخت الحبال ولا يهمك يابو عدي ولا يهمك يا صدام العرب المشنقة عندك فخر رجوحة للابطال المشنقة عندك فخر رجوح
محب الشهيد صدامما نالو منك يا بطل اسطورة يا جنرال صدام يا مجد الامة صدام يا مجد الامة صدام يا زلزال صدام يا شرف الامة صدام يا مرشال يابو عدي ما يهمك يابو عدي ما يهمك صامد مثل الجبال لو اعدموك بالرصاص كان اعتذر
محب الشهيد صداموبجو كلو مسخرة بدور العدل حكموك خازوق يا باي مكبرة كلاب العرب شافوك يابو عدي المفخرة لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك صدام يا صقر العرب حكموك بإغتيال صدام يا صقر العرب حكموك بإغتيال
محب الشهيد صدامكل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك وبجو كلو مسخرة بدور العدل حكموك خازوق يا باي مكبرة كلاب العرب شافوك لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك كل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك
عدد التعليقات:2524
توووووونسيةرحم الله الشهيد البطل صدام حسين والشهيد مسكوه في مزرعة بعد الوساية به ووضعوه في حفرة المفبركة وخدروه ونفس الشي عملوه مع القذافي لانو هذا أسلوبه الرخيس في تشويه الزعماء العرب
ابوجودوليش صدام ماذكر هذا الكلام في المحكمه المنقوله على التلفزيون مباشره
المجدالمقارنة بين القردافي وصدام الشهيد ، مقارنة ظالمة ، هذا وين وهذا وين ، صدام من قادة الامة العظماء مع صلاح الدين و طارق بن زياد وعبدالرحمن الداخل ،
زائرقذاف الدم احس انو كذاب
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامكذاب ياخيشه
ابو عباسكان ضاغط على الشيعه وحاربهم سنين لكن العبره من اللي ضحك في الاخر هده الدنيا دواره مسكين من قصر مرصع بالذهب الى حفره اهانه مابعدها اهانه الله لا يبلانا مما ابتلاه
📒📙 ريما__Rima📙📒قائد الأمة العربية الملك سلمان حفظه الله 👍
❤️ محب صدام حسين ❤️ويبقى الشهيد ابو عداي قائداً للأمة العربية بلا منازع رغماً عن المجوس و أذنابهم من المستعربين ، رحمه الله رحمةً واسعه
خالدهاؤلاء القومجيين العرب أضاعوا دينهم ودنياهم وأستغلوهم أعداء الامه كعملاء خونه حمير سياسه
📒📙 ريما__Rima📙📒لقوهم بحفرة بصرف أهم شيء سفاحين وهلكو اخذو جزائهم
📒📙 ريما__Rima📙📒ههههه قذاف والمذيع موسى 😂متى قالو شيء صدق والبرنامج على مسؤوليتي بعد❗
من جبل اجا العظيمالسد السد المنيع انهار بين العرب وبين المجوس والغرب
الهمدانيالحقيقة انه وقت الجد لا احد يموت عن احد واذا فلت الامر من يد الزعيم لا احد سيقف معه وهذا ماحصل لصدام وماحصل المعمر الله يرحمهم
من تحت الماءقبل ثلاثطعش سنة دعوت بأن يهلك كل من تآمر على أبو عداي واحدا واحدا والحمدلله رأيت ذلك بام عيني سحلهم وخلعهم واحدا واحدا والباقي بالطريق
هل ترانا نصدق موسى وقذاف الدمكل تلك المقابلة كتب لها سيناريو الاستخبارات العسكرية المصرية بالكامل وقذاف الدم لا يستطيع الخروج عن النص بحرف واحد لانه لاجيء في مصر وثروته بالكامل في مصر.
عدد التعليقات:420
الفارس ابو زيدالله يرحمه وامره لله ولانعلم بواطن الامور وحقائق لايعلمها الاالله لاكن الي نعرفه ان ظرب الاكراد بالكيماوي وخلاهم موتى كالحشرات وغزا السعوديه والكويت ولم يغزو اسرائيل وحربه مع ايران دفع تكاليفها الخليج
zoroاهل العراق وجميع دول الخليج تتمنى لو كان صدام موجود الان فالعراق اصبحت محافظه ايرانية تشكل خطر على الجميع رحم الله ابو عدي شهيد العراق
zoroصدام حسين رحمه الله كان عدو في فتره للمملكة العربية السعودية ولكنه كان عدو شريف والعدو الشريف خير من الصديق الاحمق ولا اييييييه
ابو عبدالعزيزاللي يسب الان شوف العراق كيف الان راحت للفرس وايام البطل القائد صدام كيف كانت العراق
ولد الظهيرةحتسين في الماضي نقصانن في العقل نظرية المؤامرة بتبقى معشعشتن في دمج من يدعون الثورية وما يقول هالكلام الا واحدن يجيب العلم يعني عميل ( مع الإعتذار للغة العربية )
؟؟؟خيانة العرب. هي سبب. موت الأسد. ؟؟؟
جريس الحمدقوميان عربيان هم من عرفوا خطط اليهود والصليبيين من عقود وازمنة مديدة قتلوهم لأنهم ليسوا خونه ولا عملاء كمثل حكام العراق المجوسيين الآن . لايمكن مسح التاريخ وطمسه
محب آل البيتاللهم أهلك كل طاغية مثل بشار النعجة والخمينئي وخسن نصر ابليس زميرة لبنان والمالكي والعبادي وسليمان وكل من قتل المسلمين وهدم بيوتهم واوطانهم
العابرلستُ مقتنعا أن هذا صدام حسين الحقيقي ... فإما مختفي كنائبه الدوري أو أنه عميل لأمريكا وأخفته عندها
زائر المرصدإلى تعليق غير سعودي.ومحب هدام.تفتخر بشخص ضرب عاصمتنا بالصواريخ.وضرب الشرقيه بصواريخه. وحاول يحتل الخفجي.واحتل الكويت. وشرد شعبها.واغتصب نسائها. الله يحشركم معه في جهنم. بطل الحفره.
zoroفرق الثرا عن الثريا واحد يتشهد والحبل ملفوف حول رقبته ويقول هاي هيا المرجلة لعملاء ايران والثاني يقول حرام عليكم حرام عليكم
سواق وايت مويةمنذ أستشهاد القائد أبو عدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ضاع الأمن والأمان في العراق خاصة بعد ان تولى الطائفيون الحكم حيث زاد الدمار والهلاك والفساد
قمة التناقضافضوا الى ربهم
اسمرعبرإلى مزبلة التاريخ اثنينهم .. احتلال دولة الكويت وهجومه على بلدنا بالصواريخ نقطة سوداء لا تنسى في تاريخ صدام ..
خنبوقه وتعدد المعرفاتاول مره اعرف ان اردني يقول بتاع . لكن عرفت انه خنبوقه اللئم
سعد القحطانيرحم الله صدام حسين اسد العرب قاهر المجوس الروافض
هؤلاء طغاءةهؤلاء طغاءة الله لايرحمهم لو كانوا عايشين ومنعمين بالحرس والجيش وعملوا اعمال منافية للدين الحنيف وجدت الذين يترحمون عليهم الان يشتمونهم وهم لم يعرفوا الله الاعندما عرفوا نهايتهم اخزاهم الله واذلهم
محمد العمريمايبغض صدام الا مجوسي ذاق الذل على يديه رحمه الله
عدد التعليقات:4532
العنيديا علي يا حسين يا ابو العباس يا فاطمة الزهراء يا صاحب العصر والزمان عج عج عج وينكم عن رحمه ،، وخنبوقه وربعها !!!
الواقع الاليمرجاء لا تقارن الشهيد البطل القائد صدام الذي كان حصن حصين للبوابة الشرقيه للامة العربيه من تمدد الفرس الايراني.. وبين معمر القردافي الذي وجه كل سلاحه على شعبه من اجل السلطه وحب الدات والمال
ابو فرج البحترينفسي اعرف من وين تقذف الدم؟ ههههه
سلمانواحد نعرف أنه كذاب . والثاني الله أعلم به .
اس اسالله يرحم جميع الاموات لايبقى الا العمل الطيب سواء رئيس او مواطن صدام حسين لو اراد لنفسه موته لن يحلم ان تتحقق له بهذه الصوره المهيبه وقف امام المشنقه بكل جبروت وقوه وغيره لم يستطع الوقف باالمحكمه ؟؟؟
سعودي وافتخرالله يرحم صدام كان لاعن وقاهر المجوس الرافضة ابناء *** صدام لاعن ام الخنيثي المجوسي الخنزير الهالك خميني عليه اعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخميني الكافر الفاجر النجس الزنديق كلب النار وحطب
اردني اصيلههههههههههههه العبوا غيرها هو بتاع الحفرة
حمداياحبي لنا اذا مات الشخص نمجده وهو حي نسبه ياحبي لنا على كيفنا ههههه
رحمه ⭐⭐⭐الحمدلله رجعوه لحفره المجاري واختاروا له نهايه سعيده
سبهللانا استغرب من بعض الناس لتقديسهم الطغاة فصدام حسين لم يكن يومآ مع دول الخليج إلا للابتزاز بدعوى محاربة إيران لاغراضه هو وان يكون قائد الأمة العربية حاول احتلال الكويت ولم يفلح اعتدى على المملكة
رحمه ⭐⭐⭐وش الجديد بغل ولقوه
رحمه ⭐⭐⭐طبعا هذا مكانه ذل في ذل راح كلب من الكلاب عدو الخليج والبشريه والعالم
عدد التعليقات:4532
العنيدتعليق مخالف
❤️ محب صدام حسين ❤️فرق كبير بين القائد الشهيد ابو عداي وفرق بين القذافي ، ابو عداي مايهاب الموت ، وكلام الليبي غير صحيح ومردود عليه
❤️ محب صدام حسين ❤️حي هالوجه مرعب الفرس المجوس ، رحمك الله ياقاهر المجوس رغماً عن من يبغضك
جحدريمكن كلامه صحيح
خالدفجر والا مآ فجر مات وانتهينا خلاص
سن توبتعليق مخالف
الشريفهذه نهاية كل طاغية استباح القتل والتعذيب وهل تريدون وفاة مثل هذين الطغاة سجدا وقياما لله حاشا الله الا ان يريهم الخزي في الحياة الدنيا وسوء الدار في الآخرة جرذان المجاري
زينصدام ضيع نفسه و ضيعنا معه..وشعبه أشبه بالبغال على الأغلب
محب آل البيتاللهم أهلك جميع الطغاة
عدد التعليقات:4532
العنيداللهم ارحم صدام حسين بعده طلع للروافض حس وعاثوا في بلاد المسلمين فساد رحمك الله تعالى ياابوعدي !!!