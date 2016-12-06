القبض على شاب قام بنزع لوحة شارع ” نايف بن مالك ” في الدمام – فيديو

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من تحديد هوية المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بإتلاف ممتلكات عامة بالدمام، وإلقاء القبض عليه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه بالإشارة للمقطع المتداول عن اعتداء شاب على الأملاك العامة، وإتلاف لوحة لمسمى إحدى الطرق بمدينة الدمام، فقد تم رصد الحالة، وتحديد هوية الجاني، وإلقاء القبض عليه.