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القبض على شاب قام بنزع لوحة شارع ” نايف بن مالك ” في الدمام – فيديو

6 ديسمبر, 2016 , 20:42 م
القبض على شاب قام بنزع لوحة شارع ” نايف بن مالك ” في الدمام – فيديو
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صحيفة المرصد:تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من تحديد هوية المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بإتلاف ممتلكات عامة بالدمام، وإلقاء القبض عليه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه بالإشارة للمقطع المتداول عن اعتداء شاب على الأملاك العامة، وإتلاف لوحة لمسمى إحدى الطرق بمدينة الدمام، فقد تم رصد الحالة، وتحديد هوية الجاني، وإلقاء القبض عليه.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    6 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    تراك مصختها
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  2. 12
    6 ديسمبر, 2016 , 21:10 م

    الحمزة

    توفي الشيخ في يوم الخميس 12 رجب 1407 هـ من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى التحية, الموافق 12 آذار 1987م.
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  3. 11
    6 ديسمبر, 2016 , 21:09 م

    الاذكياء يسألون عن اسم اللوحة ولا سألو عن سبب هيجانه وتحطيم اللوحة ؟
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  4. 10
    6 ديسمبر, 2016 , 21:06 م

    زائر صريح

    نايف بن مالك قطعا ليس من ** واول مرة اسمع بهذا الاسم نادر جدا وجود هذا الاسم
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  5. 9
    6 ديسمبر, 2016 , 21:05 م

    يالطيف

    هل السبب........او.......اعتقد انها الاولى......ً..لاكن ننتظر التوضيح اجل خلوها مريض نفسي يله تمشي شوي
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  6. 8
    6 ديسمبر, 2016 , 21:05 م

    رايح فيها

    المضحك المبكي حتى موظفي **لا يعرفون نايف بن مالك اصبح الاسم لغز لا يعرف اجابته احد البعض يقول ربما اللي كتب اللوحه غلط في الاسم
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  7. 7
    6 ديسمبر, 2016 , 21:05 م

    خالد

    والسبب اكيد في سبب
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  8. 6
    6 ديسمبر, 2016 , 21:04 م

    انا مالي دخل تحملوني شئ مالي فيه
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  9. 5
    6 ديسمبر, 2016 , 21:03 م

    الحمزة

    اللي اعرفه ان شيخ مختص في علم اصول الفقه
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  10. 4
    6 ديسمبر, 2016 , 20:57 م

    مواطن ولكن ،،،،

    ياليت احد يفيدنا من هو نايف بن مالك
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  11. 3
    6 ديسمبر, 2016 , 20:53 م

    يمقن

    مقطع تمثيلي او اسم شهيد بالحرب في الحد الجنوبي او شخصية تاريخية لا نعرفها بعد
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  12. 2
    6 ديسمبر, 2016 , 20:50 م

    حسن

    منهو نايف بن مالك ؟؟؟؟
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  13. 1
    6 ديسمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:6263

    بسمه

    اول حاجه مين نايف بن مالك ؟؟؟ بعدهانتفاهم 🤔
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