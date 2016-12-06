القبض على شاب قام بنزع لوحة شارع ” نايف بن مالك ” في الدمام – فيديو

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من تحديد هوية المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بإتلاف ممتلكات عامة بالدمام، وإلقاء القبض عليه.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه بالإشارة للمقطع المتداول عن اعتداء شاب على الأملاك العامة، وإتلاف لوحة لمسمى إحدى الطرق بمدينة الدمام، فقد تم رصد الحالة، وتحديد هوية الجاني، وإلقاء القبض عليه.
تعليقات ( 13 )
الحمزةتوفي الشيخ في يوم الخميس 12 رجب 1407 هـ من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى التحية, الموافق 12 آذار 1987م.
زائر صريحنايف بن مالك قطعا ليس من ** واول مرة اسمع بهذا الاسم نادر جدا وجود هذا الاسم
يالطيفهل السبب........او.......اعتقد انها الاولى......ً..لاكن ننتظر التوضيح اجل خلوها مريض نفسي يله تمشي شوي
رايح فيهاالمضحك المبكي حتى موظفي **لا يعرفون نايف بن مالك اصبح الاسم لغز لا يعرف اجابته احد البعض يقول ربما اللي كتب اللوحه غلط في الاسم
خالدوالسبب اكيد في سبب
الحمزةاللي اعرفه ان شيخ مختص في علم اصول الفقه
مواطن ولكن ،،،،ياليت احد يفيدنا من هو نايف بن مالك
يمقنمقطع تمثيلي او اسم شهيد بالحرب في الحد الجنوبي او شخصية تاريخية لا نعرفها بعد
حسنمنهو نايف بن مالك ؟؟؟؟
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بسمهاول حاجه مين نايف بن مالك ؟؟؟ بعدهانتفاهم 🤔