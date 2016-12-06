للحفاظ على أسرارك.. 10 مميزات جديدة على “واتساب” يجب أن تتعلمها !

صحيفة المرصد : يصنف تطبيق “واتساب” في قائمة البرامج الأكثر انتشارًا حول العالم، وذلك لاستخدامه على نطاق واسع في المملكة وعدد من دول العالم، ومن وقت لآخر تصدر الشركة تحديثات للبرنامج، وذلك لسد الثغرات التي يمكن أن يستخدمها المخترقون والهاكرز.

ومؤخرًا، أعلنت الشركة المنتجة للبرنامج استبعاد عدد من أنظمة التشغيل، لعدم قدرة تلك الأنظمة على التكيف مع التحديثات التي تُريد الشركة إدخالها، فكان أول الضحايا هو نظام “السيمبيان” الخاصة بشركة نوكيا.

ولكن ليس الجميع ملم بكل شئ في تطبيق “واتساب” الذي يحوي العديد من المميزات الرائعة التي يجب على المستخدم أن يعلمها، فوقًا لموقع “هافنتجون بوست”، إليك 10 أمور يجب أن تعلمها إذا كنت من مستخدمي البرنامج:

1- تنسيق الخطوط

يوفر “واتساب” 3 خيارات لتنسيق الخطوط وهي:

للكتابة بشكل عريض (Bold) عليك وضع علامة النجمة (*) قبل وبعد الكلمة أو الجملة (*مرحبا*)؛ أما إذا كنت تفضل أن يكون تنسيق الخط مائل (Italic) فيمكنك ذلك عن طريق وضع علامة(_) قبل وبعد الكلمة أو الجملة (_ مرحبا_)، وفي حالة أردت أن تظهر الكلمات كأنها مشطوبة أو يتوسطها خط (strikethrough) فتستطيع ذلك عبر وضع علامة (~) قبل وبعد الكلمة أو الجملة (~مرحبا~).

2. الرد على رسالة معينة

يمكنك الرد على رسالة معينة أثناء الدردشة في مجموعة أو مع صديق لك على “واتساب”، كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على رسالة محددة ومن ثم النقر على رد (Reply)، بعدها سترى الرسالة مُضمّنة في مربع الدردشة وبهذا يمكنك الرد عليها.

3- مع من تقضي وقتاً طويلاً على “واتساب”

هذه الميزة متاحة لمستخدمي الآيفون حيث يمكن معرفة أكثر الأشخاص الذين تقضي معهم الكثير من الوقت على “واتساب”، وذلك من خلال حجم رسائل الدردشة المتبادلة بين الطرفين، ويمكن معرفة ذلك عبر الوصول لإعدادات التطبيق ثم الحساب وبعدها استخدام البيانات ( settings >> Account >> Storage Usage).

4- مؤشر قراءة الرسائل وإخفاء “آخر ظُهور”

ميزتان رائعتان قد لايعلم الكثيرون عنهما رغم شدة احتياجهم لهما، إذ يُمكنك إخفاء آخر ظهور لك وقراءة الرسائل على التطبيق دون أن يعلم الطرف الآخر، وذلك عن طريق الذهاب للإعدادات ثُم الحساب وبعدها الخصوصية وضبط خيار آخر ظهور (settings >> Account >> Privacy >> Last seen) بحيث يظهر لكافة المستخدمين أو جهات الاتصال لديك فقط أو لا يظهر لأي شخص.

أما بالنسبة لمؤشر قراءة الرسائل فستجده بالأسفل وعبر إزالة العلامة من المربع (Read Receipts)، سوف يتم تعطيله. ويجب أن تعلم بأن تعطيل تلك الميزتين سيمنعك أنت الآخر من معرفة هل تمت قراءة رسالتك ومتى كان آخر ظهور لأصدقائك.

5- تعطيل إخطارات الرسائل

عندما تصلك رسائل “واتساب”، ويكون هاتفك مع صديقك أو شخص ما يمكنه أن يقرأ الرسائل الواردة، لذا إن كنت قلقاً بخصوص هذا الأمر فيمكنك إيقاف وصول الإخطارات وتعطيلها من التطبيق نفسه كالتالي:

من الآيفون عبر الإعدادات ثم إخطارات وبعدها تعطيل المعاينة settings >> notification.

أما هاتف الأندرويد فلا يوجد به خيار تعطيل الإخطارات من التطبيق، ومع ذلك يمكن إخفاؤها عبر إعدادات الهاتف ثم تطبيق “واتساب” وبعدها إيقاف الإخطارات settings >> whatsapp >> notifications.

6- التقاط سيلفي عبر تشغيل الفلاش للكاميرا الأمامية

أطلق تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تم اختبارها منذ فترة وهي التقاط صور السيلفي مع فلاش عبر الكاميرا الأمامية ولكن يتبادر إلى ذهنك جملة سريعة وهي “لا يوجد فلاش لكاميرا الهاتف الأمامية”، بالفعل ولكن الميزة الجديدة والتي لن تجدها إلا في أحدث نسخة لتطبيق “واتساب” تعتمد على درجة السطوع ومستوى الإضاءة الخاص بشاشة الهاتف كفلاش من أجل التقاط صور السيلفي، ولتجربة الأمر عليك الذهاب إلى تطبيق “واتساب” على هاتفك، ثم فتح محادثة مع أحد الأصدقاء لديك وقم بالتقاط صورة وسوف تجد علامة الفلاش والتي سوف تفيدك كثيراً أثناء تصوير السيلفي في الظلام.

7- تعديل الصور مثل تطبيق سناب شات

أضاف تطبيق “واتساب” في أحدث نسخة منه بعض الأدوات الرائعة لتحرير الصور، حيث يُمكن للمستخدم تقطيع الصور لأجزاء وإدراج التعليقات والرسومات عليها، كما يمكنه أيضا تلوين العناصر بالصورة بكل سهولة، بالضبط كما لو كنت تستخدم تطبيق سناب شات، ولتجربة تلك الميزة التقط صورة أو افتح واحدة من الألبوم وانقر على أداة القلم في أعلى الزاوية اليمنى.



8. إخفاء أي دردشة

لتجربة تلك الميزة عليك فقط النقر مطولاً على أي محادثة، وبعدها اختر أرشيف (Archive). وإذا أردت استعراضها قم بالتحرك لأسفل وحتى النهاية وسوف تجد الدردشات المُؤرشفة.

9. الرسائل المفضلة

يمكنك تمييز أي رسالة مهمة عبر النقر عليها مطولاً ومن ثم اختيار علامة النجمة، بعد ذلك يمكنك الرجوع لرسائلك المفضلة من خلال واجهة التطبيق ثم الإعدادات (settings) واختيار الرسائل المميزة بنجمة (Starred messages).



10. تغيير رقمك دون فقدان المحادثات

في حال قررت تغيير رقم هاتفك الذي قمت باستخدامه لتفعيل تطبيق “واتساب” وتخشى من ضياع محادثاتك، فلا داعي للقلق حيث يمكنك وبكل سهولة تغيير رقمك مع الاحتفاظ بسجل المحادثات من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الحساب وبعدها اختيار تغيير الرقم (settings >> Account >> Change number) وبهذا ستجد جميع محادثاتك القديمة عندما تبدأ تشغيل الرقم الجديد.