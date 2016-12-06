مقتل الطالب الإماراتي سيف ناصر برصاص الشرطة الأمريكية يشعل تويتر

صحيفة المرصد:أثار مقتل الطالب الإماراتي، في الولايات المتحدة الأمريكية، سيف ناصر، برصاص الشرطة، موجة من الغضب في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع الحادثة، من خلال هاشتاغ #سيف_ناصر_في_ذمة_الله، حيث وأبدى المتفاعلون غضبهم من الحادثة، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها وفقاً لموقع إرم نيوز .
وقال وزارة الخارجية الإماراتية “إنها بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن تتابع حاليا سير التحقيق في ملابسات الحادث المؤلم، الذي أدى إلى وفاة أحد مبتعثي الدولة في ولاية أوهايو الأمريكية”.
وأضاف بيان للخارجية “إنه على ضوء هذه المتابعة، ستصدر الوزارة بيانا أشمل في وقت لاحق بعد أن تتضح التفاصيل من الجهات الرسمية حول هذا الحادث الأليم”.
وقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ناصر العودة “سيف بن ناصر تعرض لـ اطلاق نار من الشرطه الامريكيه ، بدون سبب مقنع حسبي الله ونعم الوكيل عزاءنا لـ شعب الامارات”.
وغرد محمد المسابي قائلا “في بلد الحريات الزائفة ، تُسلب حياة الشاب برصاص بالشرطة ! الشرطة في كل مكان بالعالم أداة أمان إلا في أمريكا أداة قتل”.
وأضاف بدران الرزيني في نفس الاتجاه “في دولة تدّعي الحرية و تقديس حق الإنسان ، شرطي أمريكي يقتل طالب إماراتي .. اللهم ارحم روحهُ الطاهرة و اغفرله”.
أما محمد بن حضييه فقال في تغريدة “في الآونة الأخيرة كثرت الاعتداءات على المبتعثين الخليجين في #أمريكا “بلد الحرية”!!ونطالب السفارات بوضع حد لهذه المهزلة”.
وقالت مرام عبدالله “مبتعثون سعوديون و الان اخوتنا الاماراتيين طلاب مبتعثين مسالمين يُقتلون في بلد نسمع عن عدالته بالأفلام فقط حسبنا الله”.
تعليقات ( 21 )
المزن🌸الله يرحمه ويغفر له ويلهم اهله الصبر والسلوان ، من قال بلد الحرية قصدكم العنصرية ، بلد العصابات ومجرمي المخدرات والله أفلامهم تفضح حريتهم المزعومة ، امريكا بلد يستقوي على الضعيف حسبي الله عليهم🌸
.لن.الله اعلم ... نعم فيه عنصرية بس لا نعمم ولكن هناك سلبيات بكل بلد فل نكن منصفين وفيه جهل ايضا من بعض المبتعثين يتصرف بنفس ما اعتاد عليه من سلبيات في وطنه فيصتدم بواقع مختلف .
الله فوووقارجعوا لدياركم يالمبتعثين ديار الدين والامان والخير وراحة البال الاسلام عز
شايمامريكا بلد العنصريات المقيتة بلد يحتقر كل انسان ليس ابيض يقيمون الانسان بلونه حتى وان كان امريكي ويرون ان الشعوب الاخرى ليس لهم حق في الحياة وانهم شعب فوق الجمع يحترمون الروس والصينيين خوفا منهم
بلوتوفوضى عارمه
الهمداني14-محق هذه بلد الحريات يابني علمان((امريكا بلد احتلال زيه زي اسرائيل ونفس الفكر والنظام ولو كانت بلد حريات كان العالم كله اصبح دمقراطي فهمت ياهذا))
السفياني(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن لا يبقى في بلاد العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
محقهذه بلد الحريات يابني علمان انتم وبعض الوافدين المنحلين أخلاقيا وكل من يريد الفلتة
عكاش ابوعجرهاصدق ما قيل امريكا بلد الحريات الزائفة.اذا كانت ملامحك افريقيه او شرق اوسطية ومسلماً،فأنت في نظرهم ارهابي او ارهابي محتمل او ستتحول الى ارهابي. نتمى على المسؤولين ايقاف الابتعاث لامريكا ولو مؤقتا.
الهمدانيالشرطة في كل مكان بالعالم أداة أمان إلا في أمريكا أداة قتل((امريكا وشياطينها في كل مكان))
معيضمشيناها خطى كتبت علينا=== ومن كتبت عليه خطى مشاها*** ومن كانا منيته بأرض === فليس يموت في أرض سواها
منصورالله يرحمه وحسبي الله على هالامريكان
مصرقعلماذا لا يتم الابتعاث للدول المتحضرة الإسلامية أمثال ماليزيا وتركيا والدول المسالمة أمثال كوريا الجنوبية واليابان رحم الله المتوفي والهم أهله الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون
احمد ال محيارحمه الله واسكنه فسيح جناته ولعنة الله على من قتله أما امريكا فهي بلد الفساد والفتنه عساها بزلزال أن شاء الله
غرم اللهامريكا دوله مجرمه كم فقدنا من ابنائنا هناك في حوادث غريبه وعدد مسجونين بتهم باطله الله المستعان على الظالم
الحق يقالقلتها قبل عشر سنوات اللي يذهب لامريكا لاي سبب فيتحمل مايجيه لانها لاتختلف عن اسرائيل بتاتا
حسنيجب الغاء الابتعاث الى امريكا ... وامريكا الخسرانه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
حسبي الله عليهالحقيقة يجب ان نقف بقوة وحزم ضد هذي التصرفات الحمقاء من امريكا ضد المبتعثيين الخليجين . رحم الله المبتعث الاماراتي .