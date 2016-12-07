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شاهد:لحظة ذرف دموع رئيس وزراء كندا وهو يستمع لشهادة لاجئ سوري فرّ من الموت

7 ديسمبر, 2016 , 13:09 م
شاهد:لحظة ذرف دموع رئيس وزراء كندا وهو يستمع لشهادة لاجئ سوري فرّ من الموت
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صحيفة المرصد:ظهر الرجل الذي يتمتع بالكثير من “الكاريزما” في العديد من المواقف والمناسبات، لاسيما تلك التي تتعلق بملف المهاجرين، رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، وهو يبكي في أحد برامج قناة CBC الكندية.

“دموع ترودو” ظهرت عقِب شهادة لاجئ سوري فرّ من الموت في بلاده إلى لبنان ومنه إلى كندا، عبر طائرة محملة باللاجئين الذين استقبلهم رئيس الوزراء الكندي العام الماضي.

وأدلى الرجل المدعو، فانيغ غارابيديان، بشهادته هذه في لقاء مصغر عقد مع مجموعة من اللاجئين السوريين ورئيس الحكومة ضمن “برنامج اللاجئين السوريين”، للحديث عن تجربتهم بعد مرور أول سنة لهم في كندا، بحسب ما أوردت قناة CBC الكندية، ضمن برنامجها الصباحي “ميترو مورنينغ”.

ومما قاله غارابيديان وأثر عميقاً على ما يبدو في ترودو، الذي ظهر في الفيديو ودموعه تنهال غزيرة على وجنتيه، إن أول يد استقبلته قبل عام على طائرة كانت لرجل كندي قال له: “اذهب واجعل كندا أفضل”، أما الوجه الآخر الذي استقبله في العاشر من ديسمبر الماضي، فكان ترودو الذي قال له في المطار قبل عام: “أهلاً بكم في بيتكم”.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 14:35 م

    مع زاتك

    دمع التماسيح
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  2. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 14:16 م

    فارس

    مسيحي بكا على مسيحي لو مسلم ماضنيت ذرف دمعه وحده ... مبروك عليك كندا ودموع رئيس وزرائها يا غار ابيديان
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  3. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    كثير تحس ان الاجانب ارحم من العرب بشار مايفلعة بشعبة وكثير من روساء الدول والقاعدة وداعش اغلب افعالهم على العرب وايران الافعى
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  4. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    احمد عسيري

    عندما تنتصر الانسانية على كل موقف مؤلم يكون صدق المشاعر سفيرها .... عربي يقتل عربي لان الانسانية ماتت في قلوبهم السوداء بالحقد والكراهية . اللهم عليك بكل ظالم قاهر مغتصب لشعبه يارب العالمين .
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  5. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    محب آل البيت

    ذرفت دموع غير المسلمين على المسلمين ومدعي الإسلام الرافضة يقتلونهم بشتى الطرق وهذا دليل على أن الرافضة أشد عداء من غير المسلمين
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  6. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 13:40 م

    هلال الصاعدي

    شتان بين من تملكته الإنسانية وبين من تجرد منها. ((سبحان الله العزيز الحكيم عدد ماخلق))
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  7. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 13:32 م

    أشكركِ على زخات العطر التى نثرتها علينا فى تلك اللحضات .... ننتظر عزف اوتار نبضك وعطر كلماتك وفيض مشاعرك الجياشة ...
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  8. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 13:27 م

    الغامدي

    اخس على بشار اخس انسان قذر جبان عديم الاحساس والمشاعر لعنه الله
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  9. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 13:18 م

    جاسم

    قلم الحقيقه ورحال تفرجوا المقطع لعله يحرك فيك شئ انسان متبلد لاتملك من الرحمه شئ والله وتذكر كلامي ان باقي حياتك تعاسه وهم وغم واكتئاب مالم تغير في شخصك انا عارف تعليقي لن يجيب نتيجه لكن لعل وعسى
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  10. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    ابوعابد

    سبحان الله فيهم رحمة
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