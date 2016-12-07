شاهد:لحظة ذرف دموع رئيس وزراء كندا وهو يستمع لشهادة لاجئ سوري فرّ من الموت

صحيفة المرصد:ظهر الرجل الذي يتمتع بالكثير من “الكاريزما” في العديد من المواقف والمناسبات، لاسيما تلك التي تتعلق بملف المهاجرين، رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، وهو يبكي في أحد برامج قناة CBC الكندية.

“دموع ترودو” ظهرت عقِب شهادة لاجئ سوري فرّ من الموت في بلاده إلى لبنان ومنه إلى كندا، عبر طائرة محملة باللاجئين الذين استقبلهم رئيس الوزراء الكندي العام الماضي.

وأدلى الرجل المدعو، فانيغ غارابيديان، بشهادته هذه في لقاء مصغر عقد مع مجموعة من اللاجئين السوريين ورئيس الحكومة ضمن “برنامج اللاجئين السوريين”، للحديث عن تجربتهم بعد مرور أول سنة لهم في كندا، بحسب ما أوردت قناة CBC الكندية، ضمن برنامجها الصباحي “ميترو مورنينغ”.

ومما قاله غارابيديان وأثر عميقاً على ما يبدو في ترودو، الذي ظهر في الفيديو ودموعه تنهال غزيرة على وجنتيه، إن أول يد استقبلته قبل عام على طائرة كانت لرجل كندي قال له: “اذهب واجعل كندا أفضل”، أما الوجه الآخر الذي استقبله في العاشر من ديسمبر الماضي، فكان ترودو الذي قال له في المطار قبل عام: “أهلاً بكم في بيتكم”.