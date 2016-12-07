بالصور: مسافر حاول يخدع جمارك مطار الدمام لتهريب 3 كيلو ذهب

صحيفة المرصد: حاول أحد الأشخاص تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 3 كيلوجرامات و599 جراماً، عبر تخبئتها داخل الجوارب والملابس الداخلية التي كان يرتديها، وتغليفها بمشد طبي كان يلبسه، إلا جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام أحبطت محاولته.
وأوضح يوسف الزاكان مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي أنه كان القصد من تهريب الذهب “المشغول” التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته السادسة عشرة على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات” تزيد قيمتها على (60.000) ستين ألف ريال سعودي، يجب الإقرار (الإفصاح) عنها، وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكدًا أن عدم الإقرار يُعد مخالفة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
تعليقات ( 9 )
مواطنالسلام الحمدالله تم اكتشافة الله يبارك بجنودنا وبجهدهم اكيد عامل ابو بنغال او ابو هنود ( بابا أنا مسكين راتب شوي) عليه من الله اذا هذا 3 كيلو اما الاخرين كم نهبوا من البلد خاصة( ابو شكيم تبولة) وال
يالطيفالم يعلم انه سوف يمر من عندجهاز كاشف المعادن
saleh33فتشوا عن الاجانب وخاصه العرب ومن اين لك هذا وياتي بعقد رمسي وقانوني وفق قوانين العالم ..المرتب ونوع العمل والكفيل ومده العقد وشوي ويملك سيارات بمئات الالالف وتحويلات مئات الالاف ومن لاشي يصبح مليونير
فهد سعدونحلاله وهو حر فيه لهم عليه 2.5% إذا حال الحول غير كذا مالهم شيء عنده
العويدمن اين لك هذا🤔
==في أكثر الدول يتم التشهير بصورة وجنسية أي وافد أو مواطن يخالف الأنظمة ****
خالدهالوافديين والمشرديين اكثر من اثنان وعشرون مليون وافد بالبلد لو يحصلهم يسرقو البلد كلها سرقوها ما يجينا الا النطيحة والمتردية مجرمين وخرجين سجون وحرمية وعصابة
محب للسيسيهههههههه شالوه
عدد التعليقات:2591
سهمههههههههههههههههههه ، جابه الله ، خسرها كلها .