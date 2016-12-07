بالصور: مسافر حاول يخدع جمارك مطار الدمام لتهريب 3 كيلو ذهب

صحيفة المرصد: حاول أحد الأشخاص تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 3 كيلوجرامات و599 جراماً، عبر تخبئتها داخل الجوارب والملابس الداخلية التي كان يرتديها، وتغليفها بمشد طبي كان يلبسه، إلا جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام أحبطت محاولته.

وأوضح يوسف الزاكان مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي أنه كان القصد من تهريب الذهب “المشغول” التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته السادسة عشرة على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات” تزيد قيمتها على (60.000) ستين ألف ريال سعودي، يجب الإقرار (الإفصاح) عنها، وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكدًا أن عدم الإقرار يُعد مخالفة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.