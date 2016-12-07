تفاصيل ضبط وافد “عربي” ابتز فتيات في الأحساء

صحيفة المرصد: قبضت شرطة الأحساء على وافد عربي ثلاثيني اعتاد ابتزاز عدد من الفتيات بعد إرسال صور تم التقاطها لهن دون علمهن.
ووفقًا لصحيفة الرياض، أوضح العقيد زياد الرقيطي، الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، أن المختصين بالشرطة باشروا تقصي الأمر عن المبتز، وتوصلوا بالبحث الجنائي والتحريات للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.
وتبين أن هذا الشخص يعمل بمهنة إيصال الطلبات بمطعم للوجبات السريعة وقد استغل مهنته في التقاط صور الضحايا أثناء تقديم الطلب من خلف باب المنزل وبواسطة هاتفه الجوال وهو بوضع التصوير.
تعليقات ( 69 )
دعباديتري غالبية اللي يبيعون في المولات والاسواق يستخدمون السحر الحذر ياخوان وهذا كلام واحد اجنبي منهم وفيهم الحذر واللي تخش السوق تقرا المعوذات .....الا هل بلغت اللهم فاشهد
شهادتي فيه مجروحةقلم الحقيقة يحترم المرأة ويقدرها ويشعر بها وبهمومها وبمعاناتها ويدافع عن حقوقها ويتحدث عنها بإحترام وأدب ويتحدث معها بإحترام وأدب ويقدم لها النصيحة بإحترام وأدب ويوجهها بإحترام وأدب ع عكس الكثيرون هنا
saleh33اي قضيه لعربي زي هذا بالسجن *****لاجل يعيش بقيه حياته يلعن ابو الدنيا اللي جاء بها لبلدنا وبس
المحتسبانتبهوا من الذين يتلزقون بالنساء بالزحمة ويتحرشون بهن لا تتركوا اهلكم بالاسواق عرضة للحيوانات احرصوا من السائقين فالمرءة تستحي وتخاف من الفضيحة وإن كان صوتها عالي وقويه بالبيت تراها تستحق الاهتمام
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهمساء الخير حبيبي أعمل لك فنجان قهوة على ضوء الشموع وصوت فيروز.وشــنـــ هو.فنجان قهوة.قومي تقلعي روحي سوي لي بيض عيون مقلقل وبعدها تعالي علميني سالفة الفنجال وشموعه وفيروزه.أمحق مرة لاوالله البلشة ههه
المحتسبيأخوان انتبهوا لاعراضكم من البياعين بالاسواق والمتسكعين لا تثقوا بالذئاب الذين يتربصون باعراضكم والله رأيت العجب من البياعين والليموزينات وكثير من النساء لا تخبر بما جرى لها لكن الوضع خطير احرصوا على.
زائر المرصدالكلام لا يدخل المخ.كيف يصورهن عيني عينك.إلا إذا كانت هناك موافقه من الطرفين. أو هناك علاقه بين الطرفين. الله يستر على كل بنات المسلمين.
ياسمين🌸قلم الحقيقه اش تبغانا نسوي مااحد حاس فينا وبمعاناتنا غيرك واحنا متى نسمع كلمه حلوه نطير وراها والحال بيستمر الى ان يشاء الله
AGنرجوا من وزارة الداخليه ان تمنع توصيل الطلبات لباب المنزل فقط توصل السياره الي باب الشارع وعلي صاحب الطلب ان يستلمه من السايق في الشارع
الله المستعان41 فهـــــــــد / وين غيرتك؟ وين دورك في إنكار المنكر ؟ يقول ﷺ ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
دعباديويعني الحريم ذولي مو دارين وكاشفات قدامه انا لو اشوف حق توصيل طلبات كسرت رجول الحرمه ام ركبه مانتي كفو للحرية
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهلكن ثقافة الحب والاحترام والرومانسية والتعامل بأخلاق راقية وطيبة مع المرأة لاتجدها لدى الكثير من السعوديين للأسف الشديد.يحسب المحافظة على المرأة لديه بسجنها عنده.ثقافة مدرسة تصحرية عجاجية أخونجية.
والله اقول الحققال فتيات لو مواطنة كان كتبت بالخط العريض لكن الاجنبيات تكتب فتيات عشان نبقى مشككين في الموضوع على كل حال جات سوريه وطلبت من الخضار بعض الاغراض وقالت وصلها لليمني راح ساعتين رجع والهيئة ضابطه من اول
ساميةقلم الحقيقه كلامك كله حقيقه و درر
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهنسائكم مثل الزجاج الملون الجميل كل ماعتنيتم به كلما زاد جماله وبريقه ولمعانه لديكم. وكلما تجاهلتوه وتركتوه لعالم النسيان وقسيتم عليه بالاهانة والضرب حينها سينكسر ويتحول الى شظايا جارحة أنتم ضحاياه.
زاير 1الله يسلط عليك يابنت الحقيقه المريضه
فهـــــــــدللاسف كم مره اشوف صاحب توصيل واقف عند الباب وشفت واحده تستلم منه الاغراض والله العظيم انها لابسه لبس خلاعه لبس غير محتشم وتسولف مع العامل ماتخاف الله من هذا التصرف الغبي
الاحساء 🍎🍏ظاهرة توصيل الطلبات للمنازل يجب أن تنتهي وعلى وزير الداخليه التدخل ووضع حد لتلك الظاهره حيث ان مشاكل توصيل الطلبات مسجله بالأرقام لدى الداخليه وهي بدون شك قابله والتوسع في أشغال الجهات الامنيه لهذا الجانب
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهعاملو نسائكم بكل أدب واحترام وأخلاق راقية وحب ورومانسية وامنحوهم الثقة كاملة ولاتجعلونهم يشعرون معكم أنكم سجانين لهم متسلطين عليهم كل منكم عليه أن يصبح مهند أخلاق لها حينها لن تبحث عن مهند آخر مطلقآ.
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهالمسألة حصانة وقناعة لدى الفتاة أو المرأة نفسها قبل كل شيء في أن لاتقوم بعمل تشعرمعه أنه لاينبغي القيام به اطلاقآ وأنها هي الحامي الأول لأخلاقها وكرامتها وشرفهاقبل أي شخص آخر.افهمو هذاالأمر مع نسائكم.
عدد التعليقات:6158
المنتصر باللهيجب إعطاء السعودي صلاحيات واسعة لدفاع عن نفسه من ابتزاز العمال وتسلطهم على المواطنيين كفايه دلع هؤلاء الأوغاد علم
😘😍عاجبهن ويلاعبنه والايادي تحتك عند اخذ الطلب والفلوس ومتعودات عليه واخذ عليهن لدرجة الميانه والتصوير ولا ما يتجرئ يصورهن كذا وهن محشومات ومكالمات شبه يوميه اكثر من يتصل ع هذي الاشكال والسواقين البنات 😋
عدد التعليقات:6158
المنتصر باللهتعليق مخالف
الهمدانيهذا بسبب ادمان البرجر
زمن ماتت فيه الغيرة ..انا ما الوم الفتيات بس انا الوم ابوها واخوها وزوجها اشباه الرجال تلقى الواحد فيهم متبطح ومتسدح داخل البيت على النت وتارك زوجته وبنته واخته تفتح للأجنبي الباب وتقابله وجها لوجه ...هذولا رجال بالاسم
عدد التعليقات:6158
المنتصر باللهبسمه ماقالت شيء غلط أنت إللي تتبلى عليها بلا في شكلك
المزن🌸يوصل طلبات ويصور بدون علمهن كيف تجي بالله!! ، هوخارج المنزل وهم داخل!! الله وحده أعلم 🌸
وتبونها تسوق وماتتعامل مع ذكور 😳عايشين بتناقض فضيع من جهه نلومها ونقول ليش تتعامل مع وافد ومن جهه تجيبون لها سواق تتعامل معه كأنه محرم وتوضفونهن باختلاط تتعامل معهم يوميا وترسلونهن للدراسة بالبلدان المتحررة وعندهن قنوات متحررة
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهوالله لاأجد نفسي الا مع كل فتاة وانسانة تحترم نفسها وأخلاقها ضد كل شخص عابث خبيث مهما كانت جنسيته أو مهنته.فالأمر اولآ وأخيرآ يعود لكرامتك التي هي أغلى مالدى الانسان بدلآ أن يدنسها كلب شوارع قذر.
بن حرباطلب من اعظاء الهيئه مراقبة جميع مندوبين الطلبات وتفحص جولاتهم
عفاف اللحيانياللهم أسترني في الدنيا ولأخره ورضى عني ودخلني الجنه من غير حساب يارب العالمين
عدد التعليقات:6278
بسمهلا زالت المدعوة بسمة تدلس وتكذب وتحرف وترقع وتحلل على هواها وتتعامى وتستخف بعقول المتابعين وتبرر وتبحث عن حجج واهية الشق اكبر من الرقعة//شقوا وجهك يابعيد خييير ياشطور وضح اكثر ليش تبكي 😳
عدد التعليقات:6158
المنتصر باللهمسكين السعودي حتى عمال المطعم المنحاشين من كفيلهم يبتزون راع المطعم وأبو توصيل طلبات يصور البنات ويبتزهم وإذا تم جلد العامل قالوا أنت ظالم هذا عامل مسكين والله مامسكين غير أنتم وعقولكم ***وساذجه
💎🎀سُندُسالناس ثلاثة:فمنهم مثل الغذاء لابد منه على كل حال ، ومنهم كالدواء يحتاج إليه في حال المرض ، ومنهم كالداء مكروه على كل حال.
Mohammedانا ما الوم الأجنبي بس انا الوم الفتاة اللي تفتح له الباب وتقابله وجها لوجه اما الأجانب كلهم ***الا من رحم الله لأنهم لايوجد لديهم اي وازع ديني
عدد التعليقات:4544
العنيدوما هو وضعها أثناء استلام الطلب منه؟ ما هو الشيء الذي تسمح له أن يراه ولا تريد أن يراه باقي الرجال؟ للأسف يوجد نساء لا يعتبرن السائق والبائع والمندوب رجالاً
الحمزةطلع مصري ابو صرة
عدد التعليقات:4544
العنيدامسكو غنمكم تيسنا ما يجيها
مواطنالسلام عليكم مباشرة ترحيل وهو معلق من رجليه كي يتأدب هو وغيره بدلاً ان يشكر الله والمملكة لاحتوته يترزق الله اساء يتوكل على الله ابرك من شوفت وجه
عدد التعليقات:16149
قلم الحقيقهخلونا نكون صريحين جدآ النملة لاتصبح مهند الا اذا وجدت أمامها قطعة سكر تشجعها على هذا التحول.هؤلاء الأجانب يكرهون السعودي ويحقدون عليه ومن هنا يريدون ذبحه بسكينه الناعمة .
عدد التعليقات:4544
العنيدبسمه ::: أنتبهي لاتطلبين من مطعم أخذ الحطه والحذر 😂😂😂😂
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودودنا نعرف ماذا يتم بحقه
عدد التعليقات:4544
العنيدالشرهه والله ماهي بعليه على الفاغر اللي مايدري وين راسه راعي البيت اللي تارك الحبل الغارب . وهالاجنبي ماراح يتجرأ ع التصوير وغيره الا انه تعود من ( البعض ) يعطونه وجه للاسف ؟؟
زمن ماتت فيه الغيرة ..3 كازمر ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات.....اللوم ع ابوها وزوجها واخوها عديمين الغيرة وينهم عن محارمهم؟ ليش ما يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم؟ ليش نايمين وتاركين محارمهم يطلعون عند الوافد ياخذون الطلب؟
علي. العمريدون علمهن. أصل. القرا ه. هنا. هنود وربي با علمهم.
عدد التعليقات:6278
بسمهاكيد يلتقطها بأحتيال بدون ما يحسوا ،،الحمدلله وقع بسيئات أعمالة !
زمن ماتت فيه الغيرة ..3 كازمر ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات.....اللوم ع ابوها وزوجها واخوها عديمين الغيرة وينهم عن محارمهم؟ ليش ما يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم؟ ليش نايمين وتاركين محارمهم يطلعون عند الوافد ياخذون الطلب؟
عموريبيان الشرطة لا يمت للحقيقية بصلة
عموريالمفروض تسجن الفتاة الي ترسل صورها
آخر الزمانيعمل بمهنة إيصال الطلبات بالاضافة للسواقين ،احذروا منهم هؤلاء يستغلون ضعف المراة وثقتها فيهم ،ثم يصورونها وهي غافله دون علمها ,ثم يقومون بإبتزازها , اين اولياء امور هؤلاء النساء, لقد ضيعوا الأمانه
كازمرليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات....
زينسوري او يمني..
كازمرليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات....