تفاصيل ضبط وافد “عربي” ابتز فتيات في الأحساء

صحيفة المرصد: قبضت شرطة الأحساء على وافد عربي ثلاثيني اعتاد ابتزاز عدد من الفتيات بعد إرسال صور تم التقاطها لهن دون علمهن.

ووفقًا لصحيفة الرياض، أوضح العقيد زياد الرقيطي، الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، أن المختصين بالشرطة باشروا تقصي الأمر عن المبتز، وتوصلوا بالبحث الجنائي والتحريات للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.

وتبين أن هذا الشخص يعمل بمهنة إيصال الطلبات بمطعم للوجبات السريعة وقد استغل مهنته في التقاط صور الضحايا أثناء تقديم الطلب من خلف باب المنزل وبواسطة هاتفه الجوال وهو بوضع التصوير.