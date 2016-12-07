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تفاصيل ضبط وافد “عربي” ابتز فتيات في الأحساء

7 ديسمبر, 2016 , 16:09 م
تفاصيل ضبط وافد “عربي” ابتز فتيات في الأحساء
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صحيفة المرصد: قبضت شرطة الأحساء على وافد عربي ثلاثيني اعتاد ابتزاز عدد من الفتيات بعد إرسال صور تم التقاطها لهن دون علمهن.

ووفقًا لصحيفة الرياض، أوضح العقيد زياد الرقيطي، الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، أن المختصين بالشرطة باشروا تقصي الأمر عن المبتز، وتوصلوا بالبحث الجنائي والتحريات للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه.

وتبين أن هذا الشخص يعمل بمهنة إيصال الطلبات بمطعم للوجبات السريعة وقد استغل مهنته في التقاط صور الضحايا أثناء تقديم الطلب من خلف باب المنزل وبواسطة هاتفه الجوال وهو بوضع التصوير.



تعليقات ( 69 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 69
    7 ديسمبر, 2016 , 18:13 م

    المقصود ٦٦ مادح نفسه الكذاب
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  2. 68
    7 ديسمبر, 2016 , 18:09 م

    ٦٥ يرجع يعزز لحاله ما انت تحرضهن على الدجه ارجع لاخبار صاحب البي ام المجاهر مع البنت وشف وش كتبت وايش تتمنى لهن من ضياع وبكذا خبر يعني القراء مايعرفونك ****
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  3. 67
    7 ديسمبر, 2016 , 18:06 م

    دعبادي

    تري غالبية اللي يبيعون في المولات والاسواق يستخدمون السحر الحذر ياخوان وهذا كلام واحد اجنبي منهم وفيهم الحذر واللي تخش السوق تقرا المعوذات .....الا هل بلغت اللهم فاشهد
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  4. 66
    7 ديسمبر, 2016 , 18:03 م

    شهادتي فيه مجروحة

    قلم الحقيقة يحترم المرأة ويقدرها ويشعر بها وبهمومها وبمعاناتها ويدافع عن حقوقها ويتحدث عنها بإحترام وأدب ويتحدث معها بإحترام وأدب ويقدم لها النصيحة بإحترام وأدب ويوجهها بإحترام وأدب ع عكس الكثيرون هنا
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  5. 65
    7 ديسمبر, 2016 , 18:02 م

    المحتسب الله يهدانا وياك نصيحتك هذي قبل سنوات تمشي الان ماتجي غير مع السواق ولا يحلا لها التسوق غير بكنف السواق ولوحدها وبالساعات ورايحه جايه شبه يومي وين عايش لا يقولون عليك متخلف ههه
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  6. 64
    7 ديسمبر, 2016 , 18:01 م

    saleh33

    اي قضيه لعربي زي هذا بالسجن *****لاجل يعيش بقيه حياته يلعن ابو الدنيا اللي جاء بها لبلدنا وبس
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  7. 63
    7 ديسمبر, 2016 , 17:59 م

    قليل اللي تقبل بسعودي وتتعامل معه بشكل مباشر وعن قرب وكثب مع شروط يدخل مزاجها وبعد اختبارات وبعضهن تفضل يكون كاش العلاقات مع السعودي اغلبها في برامج التواصل وعن بعد فضحنا مع الوافدين بكره يألفون كتب
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  8. 62
    7 ديسمبر, 2016 , 17:57 م

    المحتسب

    انتبهوا من الذين يتلزقون بالنساء بالزحمة ويتحرشون بهن لا تتركوا اهلكم بالاسواق عرضة للحيوانات احرصوا من السائقين فالمرءة تستحي وتخاف من الفضيحة وإن كان صوتها عالي وقويه بالبيت تراها تستحق الاهتمام
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  9. 61
    7 ديسمبر, 2016 , 17:54 م

    قلم جاي يعلمكم كيف تتعاملون مع قزازكم وكيف تلمعونه السعوديه ماهي******
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  10. 60
    7 ديسمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    مساء الخير حبيبي أعمل لك فنجان قهوة على ضوء الشموع وصوت فيروز.وشــنـــ هو.فنجان قهوة.قومي تقلعي روحي سوي لي بيض عيون مقلقل وبعدها تعالي علميني سالفة الفنجال وشموعه وفيروزه.أمحق مرة لاوالله البلشة ههه
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  11. 59
    7 ديسمبر, 2016 , 17:51 م

    المحتسب

    يأخوان انتبهوا لاعراضكم من البياعين بالاسواق والمتسكعين لا تثقوا بالذئاب الذين يتربصون باعراضكم والله رأيت العجب من البياعين والليموزينات وكثير من النساء لا تخبر بما جرى لها لكن الوضع خطير احرصوا على.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 58
    7 ديسمبر, 2016 , 17:50 م

    عاد حنا مالنا نصيب كل الشغل للوافدين لا سواقين ولا موصلين طلبات واذا عرفت انك سعودي كنها ملدوغة 🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 57
    7 ديسمبر, 2016 , 17:50 م

    زائر المرصد

    الكلام لا يدخل المخ.كيف يصورهن عيني عينك.إلا إذا كانت هناك موافقه من الطرفين. أو هناك علاقه بين الطرفين. الله يستر على كل بنات المسلمين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 56
    7 ديسمبر, 2016 , 17:50 م

    تعليق 51 - الله المستعان فيه مثل يقول ابعد عن الشر وغني له وش دخلني فيها هي لو انها محترمه ماطلعت بها الشكل ابلش نفسه كلا مسؤل عن نفسه وبكيفها تروح تتهمنى خلني بعيد عنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 55
    7 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    ياسمين🌸

    قلم الحقيقه اش تبغانا نسوي مااحد حاس فينا وبمعاناتنا غيرك واحنا متى نسمع كلمه حلوه نطير وراها والحال بيستمر الى ان يشاء الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  16. 54
    7 ديسمبر, 2016 , 17:48 م

    ❤️قلم الحقيقه❤️ كلامك كله حقيقه و درر🌹
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 53
    7 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    تعليق 43 هي المتشبه سويميه اللي تلاحق خنبوقه وتعطيه لايكات ههههه وش ترجون من مريضة قبل امس تقول نحن اوجدنا من تراكم ذرات غبار النجوم وأمس تقول نحن احفاد مخلوقات فضائية تواصلت مع حضارة المايا هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 52
    7 ديسمبر, 2016 , 17:45 م

    AG

    نرجوا من وزارة الداخليه ان تمنع توصيل الطلبات لباب المنزل فقط توصل السياره الي باب الشارع وعلي صاحب الطلب ان يستلمه من السايق في الشارع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 51
    7 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    الله المستعان

    41 فهـــــــــد / وين غيرتك؟ وين دورك في إنكار المنكر ؟ يقول ﷺ ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
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  20. 50
    7 ديسمبر, 2016 , 17:43 م

    دعبادي

    ويعني الحريم ذولي مو دارين وكاشفات قدامه انا لو اشوف حق توصيل طلبات كسرت رجول الحرمه ام ركبه مانتي كفو للحرية
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  21. 49
    7 ديسمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    لكن ثقافة الحب والاحترام والرومانسية والتعامل بأخلاق راقية وطيبة مع المرأة لاتجدها لدى الكثير من السعوديين للأسف الشديد.يحسب المحافظة على المرأة لديه بسجنها عنده.ثقافة مدرسة تصحرية عجاجية أخونجية.
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  22. 48
    7 ديسمبر, 2016 , 17:42 م

    تعليق مخالف
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  23. 47
    7 ديسمبر, 2016 , 17:41 م

    والله اقول الحق

    قال فتيات لو مواطنة كان كتبت بالخط العريض لكن الاجنبيات تكتب فتيات عشان نبقى مشككين في الموضوع على كل حال جات سوريه وطلبت من الخضار بعض الاغراض وقالت وصلها لليمني راح ساعتين رجع والهيئة ضابطه من اول
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  24. 46
    7 ديسمبر, 2016 , 17:38 م

    سامية

    قلم الحقيقه كلامك كله حقيقه و درر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  25. 45
    7 ديسمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    نسائكم مثل الزجاج الملون الجميل كل ماعتنيتم به كلما زاد جماله وبريقه ولمعانه لديكم. وكلما تجاهلتوه وتركتوه لعالم النسيان وقسيتم عليه بالاهانة والضرب حينها سينكسر ويتحول الى شظايا جارحة أنتم ضحاياه.
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  26. 44
    7 ديسمبر, 2016 , 17:38 م

    تكتب وتعزز لنفسها بنت الحقيقه وهي المعلقه رقم 42
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  27. 43
    7 ديسمبر, 2016 , 17:35 م

    ❤️قلم الحقيقه❤️ كلامك كله حقيقه و درر🌹
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  28. 42
    7 ديسمبر, 2016 , 17:34 م

    زاير 1

    الله يسلط عليك يابنت الحقيقه المريضه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  29. 41
    7 ديسمبر, 2016 , 17:32 م

    فهـــــــــد

    للاسف كم مره اشوف صاحب توصيل واقف عند الباب وشفت واحده تستلم منه الاغراض والله العظيم انها لابسه لبس خلاعه لبس غير محتشم وتسولف مع العامل ماتخاف الله من هذا التصرف الغبي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  30. 40
    7 ديسمبر, 2016 , 17:30 م

    قلم اللي يحرض على العلاقات ويقول مالكم دخل فيهن وهن حرات يقصد اللي قبض عليهن مع شباب وقال اكثر واشنع جاي ينصح هههه ولا هي اول ولا اخر مره يناقض حاله ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 39
    7 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    الاحساء 🍎🍏

    ظاهرة توصيل الطلبات للمنازل يجب أن تنتهي وعلى وزير الداخليه التدخل ووضع حد لتلك الظاهره حيث ان مشاكل توصيل الطلبات مسجله بالأرقام لدى الداخليه وهي بدون شك قابله والتوسع في أشغال الجهات الامنيه لهذا الجانب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 38
    7 ديسمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    عاملو نسائكم بكل أدب واحترام وأخلاق راقية وحب ورومانسية وامنحوهم الثقة كاملة ولاتجعلونهم يشعرون معكم أنكم سجانين لهم متسلطين عليهم كل منكم عليه أن يصبح مهند أخلاق لها حينها لن تبحث عن مهند آخر مطلقآ.
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  33. 37
    7 ديسمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    المسألة حصانة وقناعة لدى الفتاة أو المرأة نفسها قبل كل شيء في أن لاتقوم بعمل تشعرمعه أنه لاينبغي القيام به اطلاقآ وأنها هي الحامي الأول لأخلاقها وكرامتها وشرفهاقبل أي شخص آخر.افهمو هذاالأمر مع نسائكم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  34. 36
    7 ديسمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:6158

    المنتصر بالله

    يجب إعطاء السعودي صلاحيات واسعة لدفاع عن نفسه من ابتزاز العمال وتسلطهم على المواطنيين كفايه دلع هؤلاء الأوغاد علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 35
    7 ديسمبر, 2016 , 17:15 م

    😘😍

    عاجبهن ويلاعبنه والايادي تحتك عند اخذ الطلب والفلوس ومتعودات عليه واخذ عليهن لدرجة الميانه والتصوير ولا ما يتجرئ يصورهن كذا وهن محشومات ومكالمات شبه يوميه اكثر من يتصل ع هذي الاشكال والسواقين البنات 😋
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  36. 34
    7 ديسمبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:6158

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 33
    7 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    الهمداني

    هذا بسبب ادمان البرجر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 32
    7 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    زمن ماتت فيه الغيرة ..

    انا ما الوم الفتيات بس انا الوم ابوها واخوها وزوجها اشباه الرجال تلقى الواحد فيهم متبطح ومتسدح داخل البيت على النت وتارك زوجته وبنته واخته تفتح للأجنبي الباب وتقابله وجها لوجه ...هذولا رجال بالاسم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  39. 31
    7 ديسمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:6158

    المنتصر بالله

    بسمه ماقالت شيء غلط أنت إللي تتبلى عليها بلا في شكلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  40. 30
    7 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    المزن

    🌸يوصل طلبات ويصور بدون علمهن كيف تجي بالله!! ، هوخارج المنزل وهم داخل!! الله وحده أعلم 🌸
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  41. 29
    7 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    وتبونها تسوق وماتتعامل مع ذكور 😳

    عايشين بتناقض فضيع من جهه نلومها ونقول ليش تتعامل مع وافد ومن جهه تجيبون لها سواق تتعامل معه كأنه محرم وتوضفونهن باختلاط تتعامل معهم يوميا وترسلونهن للدراسة بالبلدان المتحررة وعندهن قنوات متحررة
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  42. 28
    7 ديسمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    والله لاأجد نفسي الا مع كل فتاة وانسانة تحترم نفسها وأخلاقها ضد كل شخص عابث خبيث مهما كانت جنسيته أو مهنته.فالأمر اولآ وأخيرآ يعود لكرامتك التي هي أغلى مالدى الانسان بدلآ أن يدنسها كلب شوارع قذر.
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  43. 27
    7 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    بن حرب

    اطلب من اعظاء الهيئه مراقبة جميع مندوبين الطلبات وتفحص جولاتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 26
    7 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    عفاف اللحياني

    اللهم أسترني في الدنيا ولأخره ورضى عني ودخلني الجنه من غير حساب يارب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 25
    7 ديسمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:6278

    بسمه

    لا زالت المدعوة بسمة تدلس وتكذب وتحرف وترقع وتحلل على هواها وتتعامى وتستخف بعقول المتابعين وتبرر وتبحث عن حجج واهية الشق اكبر من الرقعة//شقوا وجهك يابعيد خييير ياشطور وضح اكثر ليش تبكي 😳
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  46. 24
    7 ديسمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:6158

    المنتصر بالله

    مسكين السعودي حتى عمال المطعم المنحاشين من كفيلهم يبتزون راع المطعم وأبو توصيل طلبات يصور البنات ويبتزهم وإذا تم جلد العامل قالوا أنت ظالم هذا عامل مسكين والله مامسكين غير أنتم وعقولكم ***وساذجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 23
    7 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    💎🎀سُندُس

    الناس ثلاثة:فمنهم مثل الغذاء لابد منه على كل حال ، ومنهم كالدواء يحتاج إليه في حال المرض ، ومنهم كالداء مكروه على كل حال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 22
    7 ديسمبر, 2016 , 16:54 م

    لا زالت المدعوة بسمة تدلس وتكذب وتحرف وترقع وتحلل على هواها وتتعامى وتستخف بعقول المتابعين وتبرر وتبحث عن حجج واهية الشق اكبر من الرقعة
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  49. 21
    7 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    Mohammed

    انا ما الوم الأجنبي بس انا الوم الفتاة اللي تفتح له الباب وتقابله وجها لوجه اما الأجانب كلهم ***الا من رحم الله لأنهم لايوجد لديهم اي وازع ديني
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  50. 20
    7 ديسمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:4544

    العنيد

    وما هو وضعها أثناء استلام الطلب منه؟ ما هو الشيء الذي تسمح له أن يراه ولا تريد أن يراه باقي الرجال؟ للأسف يوجد نساء لا يعتبرن السائق والبائع والمندوب رجالاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 19
    7 ديسمبر, 2016 , 16:49 م

    الحمزة

    طلع مصري ابو صرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 18
    7 ديسمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:4544

    العنيد

    امسكو غنمكم تيسنا ما يجيها
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  53. 17
    7 ديسمبر, 2016 , 16:46 م

    مواطن

    السلام عليكم مباشرة ترحيل وهو معلق من رجليه كي يتأدب هو وغيره بدلاً ان يشكر الله والمملكة لاحتوته يترزق الله اساء يتوكل على الله ابرك من شوفت وجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 16
    7 ديسمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:16149

    قلم الحقيقه

    خلونا نكون صريحين جدآ النملة لاتصبح مهند الا اذا وجدت أمامها قطعة سكر تشجعها على هذا التحول.هؤلاء الأجانب يكرهون السعودي ويحقدون عليه ومن هنا يريدون ذبحه بسكينه الناعمة .
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  55. 15
    7 ديسمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:4544

    العنيد

    بسمه ::: أنتبهي لاتطلبين من مطعم أخذ الحطه والحذر 😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 14
    7 ديسمبر, 2016 , 16:42 م

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    ودنا نعرف ماذا يتم بحقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 13
    7 ديسمبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:4544

    العنيد

    الشرهه والله ماهي بعليه على الفاغر اللي مايدري وين راسه راعي البيت اللي تارك الحبل الغارب . وهالاجنبي ماراح يتجرأ ع التصوير وغيره الا انه تعود من ( البعض ) يعطونه وجه للاسف ؟؟
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  58. 12
    7 ديسمبر, 2016 , 16:28 م

    زمن ماتت فيه الغيرة ..

    3 كازمر ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات.....اللوم ع ابوها وزوجها واخوها عديمين الغيرة وينهم عن محارمهم؟ ليش ما يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم؟ ليش نايمين وتاركين محارمهم يطلعون عند الوافد ياخذون الطلب؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 11
    7 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    علي. العمري

    دون علمهن. أصل. القرا ه. هنا. هنود وربي با علمهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  60. 10
    7 ديسمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:6278

    بسمه

    اكيد يلتقطها بأحتيال بدون ما يحسوا ،،الحمدلله وقع بسيئات أعمالة !
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  61. 9
    7 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    يطلبون بأنفسهم من المطعم؟ الي ما عندها احد كلش بالبيت يتصل بالمطعم وعندها عيال يخلونهم يدخلون الطلب للبيت على الاقل ترى المطاعم وسواقينهم الاجانب والكاشير يقدرو يبتزوا بسهوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 8
    7 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    زمن ماتت فيه الغيرة ..

    3 كازمر ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات.....اللوم ع ابوها وزوجها واخوها عديمين الغيرة وينهم عن محارمهم؟ ليش ما يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم؟ ليش نايمين وتاركين محارمهم يطلعون عند الوافد ياخذون الطلب؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 7
    7 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    وسيم جداااااا مصيبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 6
    7 ديسمبر, 2016 , 16:22 م

    عموري

    بيان الشرطة لا يمت للحقيقية بصلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 5
    7 ديسمبر, 2016 , 16:20 م

    عموري

    المفروض تسجن الفتاة الي ترسل صورها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 4
    7 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    آخر الزمان

    يعمل بمهنة إيصال الطلبات بالاضافة للسواقين ،احذروا منهم هؤلاء يستغلون ضعف المراة وثقتها فيهم ،ثم يصورونها وهي غافله دون علمها ,ثم يقومون بإبتزازها , اين اولياء امور هؤلاء النساء, لقد ضيعوا الأمانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 3
    7 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    كازمر

    ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات....
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  68. 2
    7 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    زين

    سوري او يمني..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 1
    7 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    كازمر

    ليش تطلع كاشفه قدام موصل الطلبات....
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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