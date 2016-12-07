تعرف على الهدايا و الأموال التي قدمتها المخابرات الإيرانية لأفراد خلية التجسس

صحيفة المرصد:أظهرت الأحكام التي قضت بإيقاع عقوبة القتل تعزيرا على 15 متهما، جلهم من العسكريين، وسجن 15 آخرين لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 عاما، وتبرئة اثنين من المتهمين، أحدهما أفغاني والآخر عسكري سعودي يعمل بقوات الحج والعمرة، تلقي 18 مدانا مبالغ كبيرة من الأموال نظير أعمالهم وأدوارهم التجسسية، تارة لتزويد إيران بمعلومات عسكرية بالغة السرية، وأخرى في سبيل نشر الطائفية، وزعزعة الأمن، ورصد المواقع العسكرية، ومصورات للحقول النفطية، وتحويل أحد المدانين منزله إلى وكر للاجتماعات مع عناصر الاستخبارات الإيرانية ، وفقاً لصحيفة مكة.
وقد قبضوا ثمنا لعمالتهم :
الأول: مبالغ مالية كبيرة مقابل التجسس على الأسطول الغربي ومساعدته لشراء سيارة من نوع لاندكروزر 2010.
الثاني: 1000 دولار مقابل نشر الطائفية.. وهدايا عينية وأموال متفرقة.
الثالث: 1000 دولار شهريا مقابل استمرار التعاون مع المخابرات الإيرانية.
الرابع: مبالغ مالية مقابل إفشاء الأسرار العسكرية.
الخامس: 40 ألف ريال مقابل رصد طائرات الترنيدو وعدد أسرابها ومخابئها.
السادس: 60 ألف ريال مقابل تقديم تقارير عن الشيعة في القطيف، وتأسيس مركز لنشر الطائفية في مكة المكرمة.
السابع: 550 يورو كراتب شهر ومبالغ نقدية مقابل السعي لتجنيد عملاء لإيران في الجيش والخارجية وأرامكو.
الثامن: تلقيه مبالغ مالية نظير وشايته بأهداف تمرينين افتراضيين للجيش والحرس الوطني، وأنهما يحاكيان الحرب مع إيران كعدو مفترض.
التاسع: 1000 يورو عن كل لقاءين مع الاستخبارات الإيرانية وتقديمه معلومات عن مشروع تطوير صواريخ الهوك.
العاشر: مبالغ مالية مقابل تقديم معلومات عن منظومة طائرات الأواكس والطائرات المقاتلة وتزويده الإيرانيين بأسماء قادة القواعد الجوية.
الرابع عشر: تلقيه مبالغ مالية نظير تقديمه معلومات نفطية ووظيفية للإيرانيين وبضع صور لموقع أحد حقول البترول.
الخامس عشر: هدايا عينية نظير تقديمه معلومات عن الأوضاع السياسية والقواعد العسكرية في السعودية ومعلومات عن إحدى صفقات السلاح.
السادس عشر: مبالغ مالية وجهاز حاسب آلي نظير تزويد الإيرانيين بأعداد الشيعة في مكة، والتعرف على شخصيات بدوائر الحكومة السعودية من أجل ربطه بهم.
العشرون: طلب من الإيرانيين تقديم مساعدة مالية وتجارية وإدارية لحملة الحج العائدة له واثنين من رفاقه تقدر بـ1.6 مليون ريال.
الحادي والعشرون: تلقيه مبالغ مالية مقابل تقديمه معلومات عن العاملين بوزارة الداخلية ومكتب مساعد وزير الداخلية والمباحث العامة، وتعهده للإيرانيين بتزويدهم بجهاز الكتروني يستخدم لأغراض التجسس مقابل مبلغ مالي.
الرابع والعشرون: تلقى مبلغ 10 آلاف يورو نتيجة إصابته خلال مشاركته مع قوات الباسيج الإيرانية ضد القوات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية.
السابع والعشرون: 37 ألف ريال مقابل اختراق وزارة الخارجية والوشاية بمواقع تواجد القواعد الأمريكية.
الثامن والعشرون: مبالغ مالية وهدايا متعددة نظير تزويد الإيرانيين بتقارير عن بعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.
تعليقات ( 26 )
ابن الحجازاتمنى تقطيعهم تقطيع ثلاجه وارسالهم الى طهران حرام فيهم الجنسيه. الانتماء للوطن ليس مجرد اوراق ثبوتيه الانتماء والحب للوطن شي فطري جبل عليه اصحاب الفطره السليمه من ولدعلى ارض وعاش فيهايفديها بدمه فكيف
ابوريانخونه يستحقون الاعدام. الله يحفظ بلدنا من كل شر
بدورالحمد لله
ابو داليالعنة الله عليهم الإيرانيين من المعلومات التي يستقونها نيتهم شينه لا بارك الله فيهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم وزلزل الارض تحت اقدامهم
خليجيعليهم **الله وعلى من طاحو معه خونة خائنين لله وللوطن وللملك فعليهم** الله
ابو شداإلى 17 هذولا ليسوا خرفان بل رخال طال عمرك. وازيد إن جميع مؤيدي السيسي هم من نفس هذه الفصيلة خونه لدين والوطن.
شباب الوطنلعنه الله عليهم الخونه** عبيد المجوس خانو وطنهم. جهنم والى مزبلهالتارخ فجره لا عهد لهم اللهم دمر من يخون وطننا الحبيب يارب احفظ عليناالامن والاامان
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
ابو شداوين خمبوقه ما تكون نامت. هذي أخبار يكمن ما تليق لها.
__لإذا كنت علي خلاف مع أبيك في البيت ، ودخل بيتكم حرامي ، إياك أن تظن بسبب كرهك لأبيك أن الحرامي يقف الي جانبك ضد والدك .. الحرامي يستهدف البيت كله
السهليمهما تكلمت لن اوفيهم حقهم من الكلام هؤلاء** السفلة المنحطين يجب *** لعنهم الله في الطرقات قبل اعدامهم
وينهمخنبوقه وسويميه ورخمه لن نرى لهم تعليقات هنا ولو تقية هيا اخرجوا من جحوركم الم تقولوا انكم تنويريون ووطنيون احرار اين وطنيتكم المزيفه
عبد اللهما أرخص ثمنهم!!! باعوا وطنهم وأنفسهم لعدو متربص، عليهم من الله ما يستحقون، وحمى الله الوطن والمواطنين من كيد الكائدين.
عدد التعليقات:583
ابونواف...خووووووونه باعو انفسهم للشيطان بمقابل بخس وخزي وعار القصاص الحكم الشرعي والردع لمن يسير في طريقهم
رشديكل من يسهل عليه بيع وطنه وارضه للعدو ... يسهل عليه بيع عرضه
ابعدو عملاء ايران من المراكز الحساسهمن يثق بالصفويين والروافض ابعدوهم عن المراكز الحساسه
عبدالعزيز العقيلي الهذليحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى كل خائن يريد الشر بنا وبديننا ووطننا وأمننا ورغد عيشنا وجمع كلمتنا اللهم سلط عليهم واخزهم وبدد شملهم هم ومن كان خلفهم ياكريم
النووووور✨حسبي الله عليهم ونعم الوكيل للأسف الدولة وظفتهم وهي آمنه فيهم وغدروا فيها لسببين حقدهم الدفين وطفاسة نفوسهم على ذا الطفسة اللي ياخذونها مقابل خيانتهم للوطن ..الله يفرحنا بقص رؤسهم ويهلك ملالي إيران
هرطقهحرام فيهم بس السيف المفروض تنتف وصله وصله. وش ذي المبالغ لخيانة وطنهم مبالغ ماتجي قيمة زربة غنم القصاص والسحل والصلب اقل شي
النووووور✨حسبي الله عليهم ونعم الوكيل للأسف الدولة وظفتهم وهي آمنه فيهم وغدروا فيها لسببين حقدهم الدفين وطفاسة نفوسهم على ذا الطفسة اللي ياخذونها مقابل خيانتهم للوطن ..الله يفرحنا بقص رؤسهم ويهلك ملالي إيران
النبراسهؤلاء الروافض شر لا بد من اجتثاثهم فقد جندوا انسهم لكي يكونوا مطايا لايران .
مديرة مياه الثرواتلعنهم الله إلى يوم القيامة يبيعون بلدالحرمين بلد الأمن والأمان والاستقرار يهودالعرب اوسخ بشرنسال أن يحمي بلداننا ويحفظ قادته
حسبي الله ونعم الوكيلعدم الوعي والإدارك بما تنطوي عليه النوايا يسلم الانسان نفسه ويرضخ لإرادة المغرضين والاعداء ليفشي أسار مجتمعه وامته ودولته مقابل مال زائل بميل الي مايضر وطنه ويبيع ولائه وضميره علي من يضره مستقلاً جهله
مواطننسأل الله الحي القيوم ان يفضح كل خائن لدينه ووطنه يارب نسمع قصاصهم قريب