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شاهد: كاميرا توثق لحظة إشعال شخص النار في سيارة فارهة بتبوك.. هكذا كان ردة فعله بعدما وجد أدخنة اللهب!
صحيفة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بإشعال النار في أحد السيارات الفارهة بمحافظة تيماء بمدينة تبوك.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته أحد كاميرات المراقبة، لحظة إشعال الشخص النار في السيارة، حيث أبان المقطع شخص يرتدي قناعًا أسود وملابس غريبة يسير في الشارع، الذي بدا خاليًا من المارة، ثم بدأ يحوم حول السيارة، ويلتفت يمينًا ويسارًا.
وأوضح المقطع الشخص وهو يقترب من السيارة، ثم بدأ بسكب مادة سائلة في جوانبها وعلى زجاجها الأمامي، وأشعل فيها النار، ثم لاذ بالفرار بالجري بأقصى سرعة.
التعليقات
18 - روز2017-06-13 11:13:00
الواحد المفروض كل يوم يستودع نفسه واهله وماله وسيارته مع الذي لا تضيع ودائعه
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17 - مجدي 😎2017-06-13 11:10:16
الانتقام لذييييذ ياهووووه
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16 - عمران2017-06-13 11:06:36
محمد الجعيد هذي كامرة شارع ماهو مصور لكن ممكن من كامرة الشارع اللي صورت الحادثه تقرب بالزوم فقط
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15 - ياسمين🌸2017-06-13 11:04:02
وين الأكشن انتهى المقطع وماشفت انفجار بالعكس انطفت
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14 - مراد2017-06-13 11:00:49
ارجوالله انيوقعه بشر اعماله ةان يكشف ستره اهلك الله اصحاب الحقد والنمامه
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13 - محمد الجعيد2017-06-13 11:00:02
اللي يصور غبي مايعرف يصور المفروض قرب الصورة اكثر هذا تصفيه حسابات بين اشخاص وعمليه انتقام من خصمه
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12 - شعب حسود2017-06-13 10:44:49
أنا متعاطف مع الأجانب اللي تسبونهم ليل نهار وكله بدافع الحسد والمقطع يثبت ذلك
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11 - شط البحر2017-06-13 10:43:33
هونداي اصبجت اجل سيارة فارهه ؟؟ !!!
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10 - شعب حسود2017-06-13 10:43:01
لا جديد لا أول ولا آخر مره وكل القصص القديمة ماسمعنا بالقبض عليهم
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9 - منطقي2017-06-13 10:42:35
الاخ راكان تعليق 5 ..... ليس ضروريا ان تكون فارهه حتى لو هونداي المهم انها مال الناس ولايجوز اتلافها الا بالحق فمهما كانت فصاحبها لن يرخصها والله يعلم كم تعب حتى يشتريها لياتي هذا الحقود ويحرقها
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8 - أمل2017-06-13 10:41:24
اعوذ الله من سواد قلوب البعض وترا واضح ان بيته قريب والدليل هرب على رجليه بدون سياره يعني أقلها يومين ماجبتوه على الدنيا السلام جيبوه وقطعوا يديه ورجليه
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7 - راشد2017-06-13 10:36:54
بهذا الفعل لقد ظلم نفسه و العياذ بالله ان النفس لا مارة بالسوالا من رحم ربي اذا بينك و بين صاحب السيارة عداوة خلك بطل وقابله في أقسام الشرطة في المحكمة في اي دائرة حكوميه هذا فعل الجبناء واجهه لا تغدر
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6 - شايف وساكت2017-06-13 10:32:58
هذا الفعل الحاقد لم يأتي من فراغ .... فهناك اسباب ودوافع جعلته يفعل هذه الفعلة الشنيعة ..... اللهم اكفنا شر انفسنا وشر كل من فيه شر
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5 - راكان2017-06-13 10:32:43
سوف يتم القبض عليه ومعاقبته الله لا يبلانا. وبعدين هذي مو سياره فارهه. هذي هونداي
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4 - مواطن2017-06-13 10:27:08
بس يومين ويلقي جزاه ويدفع قيمة السياره
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3 - غازي بن شبيب2017-06-13 10:25:01
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2 - مرسي2017-06-13 10:19:11
( الم يعلم ان الله يرى )
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( عدد التعليقات 12,673 )1 - ابويوسف
كان يراقب بحرص بعدها جلس يحرق على راحته فيه اتصال مع شخص اخر اقرب برج جوال تحديد المكالمات المشبوهين لكن مامن كونن
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آخر تعليق
بواسطة : راحت البال
المفروض انت وفايز الملكي تقطون في قتاة فصائية لكم ليستفيد المشاهد منكم...
بواسطة : بدون قناع
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بواسطة : ع
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