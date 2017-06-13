شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد

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صحيفة المرصد:هاجم ثور هائج أحد الأشخاص داخل حلبة مصارعة الثيران ، بعد أن حاول تصويره بواسطة الجهاز اللوحي “الاي باد” الخاص به.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو للواقعة التي حدثت في جزيرة تيرسيرا البرتغالية ، والتي توضح أن شابا كان يثير انتباه الثور بقماشة خضراء ، ويجري مسرعا .

وفي الوقت نفسه كان أحد الأشخاص يحاول تصوير الواقعة على جهازه الخاص ، وفي لحظة انشغاله بالتصوير هاجمه الثور بقوة ، وقام برفعه في الهواء قبل أن يسقطه أرضا ويحاول أن يفتك به.

وتدخل منظمو المسابقة فورا لإبعاد الثور الهائج ومحاولة إنقاذ الشخص الذي غرق في دماءه على الأرض .