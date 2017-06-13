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شاهد..لحظات مرعبة:ثور هائج يهاجم أحد الأشخاص حاول تصويره بالآي باد
صحيفة المرصد:هاجم ثور هائج أحد الأشخاص داخل حلبة مصارعة الثيران ، بعد أن حاول تصويره بواسطة الجهاز اللوحي “الاي باد” الخاص به.
ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو للواقعة التي حدثت في جزيرة تيرسيرا البرتغالية ، والتي توضح أن شابا كان يثير انتباه الثور بقماشة خضراء ، ويجري مسرعا .
وفي الوقت نفسه كان أحد الأشخاص يحاول تصوير الواقعة على جهازه الخاص ، وفي لحظة انشغاله بالتصوير هاجمه الثور بقوة ، وقام برفعه في الهواء قبل أن يسقطه أرضا ويحاول أن يفتك به.
وتدخل منظمو المسابقة فورا لإبعاد الثور الهائج ومحاولة إنقاذ الشخص الذي غرق في دماءه على الأرض .
التعليقات
12 - محمد2017-06-13 22:33:22
ثور نطح ثور
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11 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان2017-06-13 20:36:06
يستاهل الله لا يرده عاش الثور منتصرا
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10 - زائر2017-06-13 19:52:40
يستفزون الثور ومايخافون منه
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9 - خبوقة بوقة2017-06-13 19:29:23
والله يا انه انسحل الشايب سحل ياحرام ولكن هذا ايها الطاعن بالسن نتاج ارهابكم في تعذيب الحيوان المسكين وكما تدين تدان
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8 - سعود2017-06-13 18:56:30
ليته ذابحك الثور ياثور ؟
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7 - ِAlnitak2017-06-13 18:46:58
يستهلون .. أذية حيوانات بس ...
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6 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-06-13 17:49:00
راح فيها الآيباد
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5 - الهاشمي2017-06-13 17:33:23
من يتصارع مع هالحيوانات الخطرة! عقول ناقصة
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4 - نور ع نور2017-06-13 17:19:01
دواعش الثيران
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3 -2017-06-13 17:09:51
قلوا تخاف ياعنتر من الثور قال وش عرف الثور اني عنتر
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-13 16:21:46
ثور هائج وزعلان وأنت واقف قدامه وتبي تصور تستاهل ماجاك .
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1 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-13 16:11:37
الثُّور طالما مركّز .. خآفوا منه 🙄
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