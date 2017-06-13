معتقل “مغربي” ببلجيكا يفلت من “الترحيل” بحيلة “ذكية” !
صحيفة المرصد: تمكن متشدد “مغربي” يدعى “فؤاد بلقاسم”، من البقاء في سجن مدينة “هاسلت” ببلجيكا، وذلك بعد أن لجأ إلى حيلة فريدة حتى يتفادى إسقاط جنسيته البلجيكية، وترحيله إلى المغرب، إذ طلب الزواج مدنيا، وهو في الزنزانة، حتى يظل بالبلاد الأوروبية.
وأدين “بلقاسم” في تجنيد متطرفين لفائدة تنظيمات متطرفة، فضلا عن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمطالبة بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى “دولة إسلامية”، ويقضي عقوبة بالسجن مدتها 12 عاما، كما أدين بغرامة تقارب 30 ألف دولار.
وتزوج المتشدد المغربي من زوجة بلجيكية من أصل مغربي أيضًا، وأنجب منها 3 أبناء، واختار أن يوثق زواجه مدنيا أمام القانون “حتى يحافظ على الجنسية”، بينما أكدت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الفقر وتكافؤ الفرص، أنها تأمل في أن تكون ثمة إمكانية متبقية لترحيل بلقاسم بعد مغادرة السجن.
يُذكر أن السلطات البلجيكية، كانت قد بدأت في وقت سابق، إجراءات إسقاط الجنسية عن بلقاسم، الأمر الذي يعني أنه سيُرحَل إلى خارج بلجيكا فور مغاردته السجن، لكنه تمكن من الزواج، ما يعني أنه سيبقى، فيما قال منتقدو السماح لبلقاسم بالزواج، إن السلطات سمحت لشخص متشدد أن يستفيد من سماحة قوانين لا يعترف بها.
التعليقات
هذه هي الاشكال التي شوهت سمعة بلاد الحرمين على ان مملكتنا و شعبها الشعب السعودي شعب متعطش للقتل و الذبح باسم الشريعة تحت مسمى الجهاد الذي فسره بعض اراذل الجماعات المتطرفة لمطامعهم الخاصة
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تصديق المتشددين و المدعين بطهارة هذا هو الخطاء هم يلعبون على الغالبيه العظماء حتى الدول لعبوا عليها بإظهار تدينهم وهو خسه في قلوبهم كيد على الاسلام و المسلمين
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هذولي اللي سببوا المشاكل واستغلوا انسانية الدول ثم ويقتلهم
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يكافؤون من يؤويهم من دولهم المتخلفه والتدمير هذا وامثاله هم من يسيئون للاسلام الصحيح واهله
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يهربون الى الدول العلمانية من دولهم الاسلامية ثم اذا استقروا حاربوا العلمانية !!!
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هذي تغرة بالقانون . ومثل دول اوربيه كثير . استفاد الارهابيون والمتشددون واليبراليين وغيرهم من هذه الثغرات القانونية التي يمكن لابسط شخص الاحتيال عليها .
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وزارة لشؤون الفقر وتكافؤ الفرص
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عوايدهم. يحاربون الغرب ويلفون عندهم. 🤛
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ثم يستعينوا بقانونهم ..؟؟
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ماهي حيله هذا غباء من السلطات ببلجيكا .
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