معتقل “مغربي” ببلجيكا يفلت من “الترحيل” بحيلة “ذكية” !

حجم الخط A A A المرصد 10 2٬136 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تمكن متشدد “مغربي” يدعى “فؤاد بلقاسم”، من البقاء في سجن مدينة “هاسلت” ببلجيكا، وذلك بعد أن لجأ إلى حيلة فريدة حتى يتفادى إسقاط جنسيته البلجيكية، وترحيله إلى المغرب، إذ طلب الزواج مدنيا، وهو في الزنزانة، حتى يظل بالبلاد الأوروبية.

وأدين “بلقاسم” في تجنيد متطرفين لفائدة تنظيمات متطرفة، فضلا عن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمطالبة بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى “دولة إسلامية”، ويقضي عقوبة بالسجن مدتها 12 عاما، كما أدين بغرامة تقارب 30 ألف دولار.

وتزوج المتشدد المغربي من زوجة بلجيكية من أصل مغربي أيضًا، وأنجب منها 3 أبناء، واختار أن يوثق زواجه مدنيا أمام القانون “حتى يحافظ على الجنسية”، بينما أكدت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الفقر وتكافؤ الفرص، أنها تأمل في أن تكون ثمة إمكانية متبقية لترحيل بلقاسم بعد مغادرة السجن.

يُذكر أن السلطات البلجيكية، كانت قد بدأت في وقت سابق، إجراءات إسقاط الجنسية عن بلقاسم، الأمر الذي يعني أنه سيُرحَل إلى خارج بلجيكا فور مغاردته السجن، لكنه تمكن من الزواج، ما يعني أنه سيبقى، فيما قال منتقدو السماح لبلقاسم بالزواج، إن السلطات سمحت لشخص متشدد أن يستفيد من سماحة قوانين لا يعترف بها.