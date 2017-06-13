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الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير
صحيفة المرصد : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/9/18هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / متعب علي سعيد القحطاني، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك بالتنسيق مع سلاح المهندسين . والله ولي التوفيق .
التعليقات
26 - وايزن توك2017-06-13 23:33:28
رحمه الله رحمة الأبرار و اسكنه فسيح جناته نحسبه عند الله شهيدا وحامي حمى بلاد الحرمين
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25 - جومنجي2017-06-13 23:31:02
الله يرحمه ويدخله جنات النعيم
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24 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦2017-06-13 22:32:14
رحم الله الجندي أول البطل متعب القحطاني غفر الله له ولموتى المسلمين . إنا لله وإنا إليه راجعون
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23 - محمد2017-06-13 22:29:00
الله يرحمه ويجعله مع الشهداء حسبنا الله على هذولي الزيود الحوثيين
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22 - الرزين2017-06-13 22:12:59
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتقبله مع الشهداء والصالحين وجميع موتى المسلمين متى نخلص من هالحوب والصراعات في المنطقه حرام جنودنا يموتون في رمضان
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21 -2017-06-13 22:11:18
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتقبله مع الشهداء
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20 - إستشاري صح2017-06-13 22:07:23
إن شاء الله شهيد في شهر رمضان إنها لمنزلة عالية ، اللهم صبّر اهله واخلف عليهم بخير واخلف على حرس الحدود وصبّر زملاؤه . (إنا لله وإنا إلية راجعون )
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( عدد التعليقات 24,037 )19 - برق _ الحرم
(((عــاجل ...تقارير _ فجر اليوم... مقاتلاتنا_الكواسر اصطادت قيادي ميداني مع 15من العناصر في (الثعبان) ونجح الجيش الملكي السعودي في قتل أكثر من 20 عنصر لللمليشيا خلال تصدي لمحاولة تسلل قرب نجران)))
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18 -2017-06-13 21:51:04
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتقبله مع الشهداء والصالحين وجميع موتى المسلمين ،
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( عدد التعليقات 24,037 )17 - برق _ الحرم
((((عـــــــاجل .... ((3)) غارات _عنيفة .....لمقاتلاتنا _الكواسر ....تباغت مواقع تجمعات المليشيات في (((ميدي وحرض))) حجــــــــــــــة وتصرع وتصيب العشرات منهم )))
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( عدد التعليقات 24,037 )16 - برق _ الحرم
((((الله أكبر .....الله أكبر .........الله أكبر .......الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر )))))
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( عدد التعليقات 24,037 )15 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXmF-HRaYY
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14 - بدر2017-06-13 21:39:31
لاحول ولا قوة الا بالله كارثه و حلت علينا من الاعداء الذين كنا نحسبهم جيران والله حسيبهم ولكن صار عدوان على الاسلام و المسلمين بقتل الانفس البرئه ما مصلحة ***
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( عدد التعليقات 24,037 )13 - برق _ الحرم
(((((((عـــــــــــــــــاجل ......((مقاتلاتنا _الكواسر ))).... تعاود.... التحليق_الكثيف_المنخفض_ جدا .......... في سمــــــــاء _صنعـــــــــــاء ومحيطها....وتفتح ....النـــــار )))))
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12 - ابوخالد2017-06-13 21:31:33
رحمه ربي واسكنه جنة الخلد يارب
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11 - ابو العتاهية2017-06-13 21:30:08
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله الله من الشهداء وان يصبر اهله وذويه على ما اصابهم ... اللهم انصر دولتنا على هؤلاء الطغاة المفسدين في الارض فقد ارهبو العباد باعمالهم اللهم امييين
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10 - خالد2017-06-13 21:24:29
***** اللهم ارحم شهدائنا
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9 - فهد2017-06-13 21:17:37
الخنازير في اليمن لو لم يجد دعم من اعدائنا في ايران و قطر لما حاربو وان حاربو المدة للقضاء عليهم اسبوع الى اسبوعين ولكن الجار *** دعمهم و ساندهم بالمال و شراء السلاح من ايران لمحاربتنا فسحق له
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( عدد التعليقات 5,831 )8 - العنيد
اللهم انصر جنودنا فاليمن نصراً مؤزراً عاجلاً غير آجلا وأثلج صدورنا بتكبيرات النصر قبل تكبيرات العيد إنك وليُّ ذلك والقادر عليه 🙏🏽
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( عدد التعليقات 5,831 )7 - العنيد
ربي ارحم شهدائنا جميعا الذين قدموا اليك وحلوا ضيوفا بجوارك تاركين الاهل والمال والولد مدافعين عن الحق لاعلاء راية الاسلام ودحر العدو الظالم (( رحم الله الفقيد الغالي على قلوبنا متعب القحطاني،،،
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6 - فهد2017-06-13 21:09:59
يجب على المسئولين مسح جميع الحدود واستخراح الالغام المزوعه من اعداء الاسلام فهذا ليست اامره الةلى بلا تعددت فذه الكارثه ومراقبت الحدود بشكل مكثف لتجنب الكوارثه و التفجير من الاعداء الحمير
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5 - السفياني2017-06-13 21:02:07
الله يرحمه
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( عدد التعليقات 24,854 )4 - قلم الحقيقه
رحم الله الشهيد رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته . خدم وطنه وأخلص لقيادته وقدم روحه الطاهرة في سبيل الله ثم سبيلهم وليس كحال جرذان الأخونجية الأخوان خونة مرتزقة قدمو بيعتهم في سبيل الشيطان خليفتهم
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3 - نور ع نور2017-06-13 20:47:54
شهيد باذن الله
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( عدد التعليقات 24,037 )2 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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( عدد التعليقات 24,037 )1 - برق _ الحرم
(((((((تقبله الله في الشهداء .......والمجازر والشموس لابد منها ))))))
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آخر تعليق
بواسطة : جومنجي
الله يرحمه ويدخله جنات النعيم...
بواسطة : برق _ الحرم
(((((((( لن تقوم أمبراطوريات العجم البائدة ..... وكل من يقف معهم او يعاونهم مجرد...
بواسطة :
تعليق مخالف...
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