الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير

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صحيفة المرصد : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/9/18هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / متعب علي سعيد القحطاني، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك بالتنسيق مع سلاح المهندسين . والله ولي التوفيق .