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الرئيسية / ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟

ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟

ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟
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المرصد 24 5٬126 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تضامنه مع السعودية، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل سريع للازمة بين المملكة ودول الخلج من ناحية وقطر من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن باكستان تتضامن مع المملكة العربية السعودية وشعبها، كما نقل عن الملك سلمان قوله، إن “الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي في مصلحة جميع الدول الإسلامية”.

وأصدر مكتب نواز شريف الثلاثاء (13 يونيو 2017) بيانًا عقب عودته من زيارة سريعة للسعودية؛ حيث سعى رئيس الوزراء الباكستاني يرافقه قائد الجيش العماد قمر جاويد باجوا وكبار الوزراء إلى تهدئة التوترات بين الجانبين.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل، أمس الإثنين، في قصر السلام بجدة نواز شريف، وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية)، وعدد كبير من مستشاري خادم الحرمين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - ماجد
2017-06-13 23:24:46
يا عالم الدول ما لها أمان ممكن تغدر فيك وتخونك على حسب مصالحهم والدليل أيام احتلال العراق للكويت كل الي وقف ضد السعودية الي كنا نساعدهم
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23 - عيصو
2017-06-13 23:17:35
*** وان شاء الله تنتهي ازمة قطر وترجع الامور طبيعية
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22 -
2017-06-13 23:05:07
عااااجل ضغط دولي على فك الحصار
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21 - قصيمي معتق
2017-06-13 23:02:07
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,037 )
20 - برق _ الحرم
2017-06-13 22:34:20
((((ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات... لماذا طيروا طرح اردوغان المغلف بالتعاليم الاسلامية ...((أخبرني لاخبرك)) لسنا من أصحاب التقيا أحزاب شرار_ العجم يكون طار في الهواء شاشي وانت متدرأ شي ))))
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19 - محمد
2017-06-13 22:26:37
هذ ا اللي نبغاه
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( عدد التعليقات 24,037 )
18 - برق _ الحرم
2017-06-13 22:25:29
((((15 - كلمات خلدها التاريخ....ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات ***في الطرح ... أحسن القول حتى نقرأ ماتقول ولاتكن ...ممن (((لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ....ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا _ذِمَمُ )))))
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17 - الدوحة
2017-06-13 22:23:22
باقي دور بنغلاديش **
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16 - ابونظاره
2017-06-13 22:22:34
ارتفع ظغطهم الاخونجيه من هذا الخبر
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15 - كلمات خلدها التاريخ
2017-06-13 22:22:24
ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات ***في الطرح
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( عدد التعليقات 24,037 )
14 - برق _ الحرم
2017-06-13 22:19:34
((((11 - كلمات خلدها التاريخ.....ت9برق الحزم****....مغسلين رجول حمير اليهود تعلمها ...ومغسلين رجول الترك هي في قطر تمسح عليها وتبارك موطائها )))))
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13 - كلمات خلدها التاريخ
2017-06-13 22:18:36
برق الحزم اسأل ***
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( عدد التعليقات 24,037 )
12 - برق _ الحرم
2017-06-13 22:17:36
((((8 -برق الحزم خليك على اليمن وعاجل...... لنا ماتراه في اليمن .... من أخبار لايستطيع عبد ولا كلب عجمي ان ينكرها .... والوطن واحد ..في الجنوب او الشمال لن تستطيع شرار العجم الوصول اليها )))))
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11 - كلمات خلدها التاريخ
2017-06-13 22:14:41
ت9برق الحزم****
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10 -
2017-06-13 22:12:31
برق الحزم تغير في***
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( عدد التعليقات 24,037 )
9 - برق _ الحرم
2017-06-13 22:11:18
(((4 - كلمات خلدها التاريخ..ت2برق الحزم متى ** ..لانعلم ماهو سؤالك وما خلده التاريخ .. أن رسولـنا مـن صـنعنـا .. بـناة مجد _أكارم...رسولـنا شمـس حـــق.. أضاء وجه_ الـعـوالــم فقل لسفهاء العجم ذلك ))))
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8 -
2017-06-13 22:10:22
برق الحزم خليك على اليمن وعاجل
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7 - لماذا
2017-06-13 22:09:43
كن مع السعودية ولن تخسر ان شاء الله
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6 - عابد فهد
2017-06-13 22:09:22
والله ما احد راح ينفعنا بلا باكستان بلا هم..😂😂😂
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5 - الإسلام السياسي
2017-06-13 22:05:04
الإسلام كلمه ***
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4 - كلمات خلدها التاريخ
2017-06-13 21:56:35
ت2برق الحزم متى **
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3 - ههه بس متبسكن
2017-06-13 21:42:15
والنعم في باكستان ورجالها
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( عدد التعليقات 24,037 )
2 - برق _ الحرم
2017-06-13 21:35:57
((((((الموقف الباكساني ثابت وغير مستغرب ......دعم الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي في مصلحة جميع الدول الإسلامية......ويجب معاقبة جميع الدول التي تدعم الارهاب للضرر بالاسلام وأمته )))))
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1 - سامح
2017-06-13 21:31:02
كفو باكستان الدوله الاسلاميه العظمى
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