ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟

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صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تضامنه مع السعودية، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل سريع للازمة بين المملكة ودول الخلج من ناحية وقطر من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن باكستان تتضامن مع المملكة العربية السعودية وشعبها، كما نقل عن الملك سلمان قوله، إن “الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي في مصلحة جميع الدول الإسلامية”.

وأصدر مكتب نواز شريف الثلاثاء (13 يونيو 2017) بيانًا عقب عودته من زيارة سريعة للسعودية؛ حيث سعى رئيس الوزراء الباكستاني يرافقه قائد الجيش العماد قمر جاويد باجوا وكبار الوزراء إلى تهدئة التوترات بين الجانبين.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل، أمس الإثنين، في قصر السلام بجدة نواز شريف، وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية)، وعدد كبير من مستشاري خادم الحرمين.