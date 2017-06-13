ماذا قال “نواز شريف” في أول تعليق بعد عودته إلى باكستان قادمًا من الرياض؟
صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، تضامنه مع السعودية، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل سريع للازمة بين المملكة ودول الخلج من ناحية وقطر من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن باكستان تتضامن مع المملكة العربية السعودية وشعبها، كما نقل عن الملك سلمان قوله، إن “الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي في مصلحة جميع الدول الإسلامية”.
وأصدر مكتب نواز شريف الثلاثاء (13 يونيو 2017) بيانًا عقب عودته من زيارة سريعة للسعودية؛ حيث سعى رئيس الوزراء الباكستاني يرافقه قائد الجيش العماد قمر جاويد باجوا وكبار الوزراء إلى تهدئة التوترات بين الجانبين.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل، أمس الإثنين، في قصر السلام بجدة نواز شريف، وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية)، وعدد كبير من مستشاري خادم الحرمين.
التعليقات
يا عالم الدول ما لها أمان ممكن تغدر فيك وتخونك على حسب مصالحهم والدليل أيام احتلال العراق للكويت كل الي وقف ضد السعودية الي كنا نساعدهم
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*** وان شاء الله تنتهي ازمة قطر وترجع الامور طبيعية
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عااااجل ضغط دولي على فك الحصار
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تعليق مخالف
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((((ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات... لماذا طيروا طرح اردوغان المغلف بالتعاليم الاسلامية ...((أخبرني لاخبرك)) لسنا من أصحاب التقيا أحزاب شرار_ العجم يكون طار في الهواء شاشي وانت متدرأ شي ))))
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هذ ا اللي نبغاه
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((((15 - كلمات خلدها التاريخ....ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات ***في الطرح ... أحسن القول حتى نقرأ ماتقول ولاتكن ...ممن (((لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ....ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا _ذِمَمُ )))))
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باقي دور بنغلاديش **
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ارتفع ظغطهم الاخونجيه من هذا الخبر
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ت9برق الحزم لماذا تستخدمون كلمات ***في الطرح
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((((11 - كلمات خلدها التاريخ.....ت9برق الحزم****....مغسلين رجول حمير اليهود تعلمها ...ومغسلين رجول الترك هي في قطر تمسح عليها وتبارك موطائها )))))
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برق الحزم اسأل ***
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((((8 -برق الحزم خليك على اليمن وعاجل...... لنا ماتراه في اليمن .... من أخبار لايستطيع عبد ولا كلب عجمي ان ينكرها .... والوطن واحد ..في الجنوب او الشمال لن تستطيع شرار العجم الوصول اليها )))))
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ت9برق الحزم****
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برق الحزم تغير في***
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(((4 - كلمات خلدها التاريخ..ت2برق الحزم متى ** ..لانعلم ماهو سؤالك وما خلده التاريخ .. أن رسولـنا مـن صـنعنـا .. بـناة مجد _أكارم...رسولـنا شمـس حـــق.. أضاء وجه_ الـعـوالــم فقل لسفهاء العجم ذلك ))))
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برق الحزم خليك على اليمن وعاجل
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كن مع السعودية ولن تخسر ان شاء الله
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والله ما احد راح ينفعنا بلا باكستان بلا هم..😂😂😂
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الإسلام كلمه ***
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ت2برق الحزم متى **
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والنعم في باكستان ورجالها
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((((((الموقف الباكساني ثابت وغير مستغرب ......دعم الحرب المشتركة ضد الإرهاب هي في مصلحة جميع الدول الإسلامية......ويجب معاقبة جميع الدول التي تدعم الارهاب للضرر بالاسلام وأمته )))))
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كفو باكستان الدوله الاسلاميه العظمى
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