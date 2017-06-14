بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

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صحيفة المرصد: قالت الفنانة شمس أن الرجل من وجهة نظرها “الرجل في نظري هو اللي ما أحس إني أرجل منه.. الفأر عنده شنب.. الرجولة عندي ما هي شنب، الرجولة موقف”، مشيرة إلى أنها تحب أخلاق الفرسان والشخص البدوي في تصرفاته فقد يكون أسباني أو بريطاني لكنه بدوي التصرف وبدوي الغيرة الراقية، قائلة عندما أقرأ قصص المستشرقين عن البدو أرى أنها قصص رائعة.

وأضافت شمس أثناء حديثها في برنامج هذا أنا الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية قائلة “الرجل الخليجي ضحية أبوه، فالرجل الخليجي كثير حنون ولكنه ضحية مجتمع، فأجدادنا كانت طريقة معاملتهم للنساء ندية، وإذا تعامل مع المرأة بشكل آخر لا يقولون عنه رجل”.

وأكدت شمس أنها ضد تعدد الزوجات فإذا قرر الزوج الزواج مرة أخرى يمكن أن ينفصلوا حتى لا تصبح الزوجة مغلوبة على أمرها، مؤكدة أنها لا تفهم كيف يمكن لشخص أن يعطي مشاعره لأكثر من امرأة.