بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!
صحيفة المرصد: قالت الفنانة شمس أن الرجل من وجهة نظرها “الرجل في نظري هو اللي ما أحس إني أرجل منه.. الفأر عنده شنب.. الرجولة عندي ما هي شنب، الرجولة موقف”، مشيرة إلى أنها تحب أخلاق الفرسان والشخص البدوي في تصرفاته فقد يكون أسباني أو بريطاني لكنه بدوي التصرف وبدوي الغيرة الراقية، قائلة عندما أقرأ قصص المستشرقين عن البدو أرى أنها قصص رائعة.
وأضافت شمس أثناء حديثها في برنامج هذا أنا الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية قائلة “الرجل الخليجي ضحية أبوه، فالرجل الخليجي كثير حنون ولكنه ضحية مجتمع، فأجدادنا كانت طريقة معاملتهم للنساء ندية، وإذا تعامل مع المرأة بشكل آخر لا يقولون عنه رجل”.
وأكدت شمس أنها ضد تعدد الزوجات فإذا قرر الزوج الزواج مرة أخرى يمكن أن ينفصلوا حتى لا تصبح الزوجة مغلوبة على أمرها، مؤكدة أنها لا تفهم كيف يمكن لشخص أن يعطي مشاعره لأكثر من امرأة.
الفنانة #شمس في #هذا_أنا
الرجل في نظري هو اللي ما أحس إني أرجل منه.. الفأر عنده شنب.. الرجولة عندي ما هي شنب، الرجولة موقف pic.twitter.com/tPGW4JtjNd
— خليجية (@Khalejiatv) ١٣ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
الفأر عنده شنب ... طيب القرده ***واخلاق بعد
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اللهم اني صااااايم
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الله يسعدك,انسانة حكيمة وتجلب الفرح والسعادة.
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وانا افضل المرأه الشريفه المحتشمه ***
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فكر**
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اللي يعدد مو ***
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مجتمع ذكوري للاسف يتزوج ويحبها وبعد فترة يفكر ف الزواج من جديد ويتزوج ويصير زي *** يجمع من هالحريم
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نعم موقف خاصه وقفته تالي ****
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1000 رحمة ونور على روحك صدام حسين
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قلبك إذا عطش فاسقه بالقرآن، وإذا استوحش فاشغله بذكر الرحمن
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المرأة المتمردة واسعة الخيال ليس كل رجل يحتويها **** ويخرجها من طغيان الأحلام إلى الواقع الجميل إلا قلة قليلة من الرجال الحقيقيين المتمكنين في التعامل الزوجي بحب وقدره***
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ت37 هذا وانت متزوج الله يصلحك وصايم الله يهديك
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ولا نعرف سببا يجفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر الله ولا نعرف سببا يحيي القلب وينيره فورا مثل ذكر الله
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اللهم اني صائم
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طقاقه تهز كتوفها و... تتكلم بالرجوله والغيرة والصح وماينبغي علينا فعله هههههههههههه والله انا ف اخر الزمان
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دائمآ ◽لا املك إلا أن أحترم آراء هذه 《البوة》 الحنونة.
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والمطلوب.!! ما همنا رأيك .. ما انتي الا مطربة
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ماشاءالله عليها ذكيه ومثقفه وشخصيتها قويه وواثقه من نفسها
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فالموضوع الذي نتكلم عنه هنا شرعا هو (التكاملية) بين الطرفين فهذا التكامل ينص القران والحديث على ان من يخفق في اكمال الاخر فهو سيء
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اللي حاط عدم اعجاب تراه لايعرف الشرع انما قارى سطحي له او متلقي فقط ..فليس الذكر كالانثى هذا كل مريم لخدمة بيت المقدس اذا نذرته لخدمته فولدت انثى ..وللرجل عليهن درجة هذا دور الزوج في القوامة..
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يعنني فلفسوسة واتفلفس بالفسفلة كم مره تزوجت واعطت مشاعرها وين تأثير نظرياتها ع حياتها وهي مطلقة واي غيره وهذي حياتك ولبسك وحركاتك وتوجهاتك وافكارك عطينا رأيك باللي عايشين بما يسمى صداقة مع اكثر من طرف
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الشرع لايقر بان هذا رجل وهذه انثى بل هو راقي علميا ينص ان المراة مكملة للرجل والرجل مكمل للمراة .. فمن يخفق في اكمال الاخر فهو سيء ..
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اذا كانت الزوجة معدمة او مريضة هل فكر شمس يحل وضعها بالانفصال لسبب التعدد لماذا تقيس العالم حسب شخصيتها هل هي *** ؟
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اوه ثقافه وعقليه ****
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العنيد ///// أعد مراجعة اﻵية قبل نشرها جزاك الله خيرا ( السفهاء)
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الرجوله في دينك وأخلاقك وعفوك وكل خلق دعا اليه رسولنا الحبيب لاكن الشنبات والهياط وحمل السلاح والقصايد وذبح الغنم ليست بالضروره رجوله
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بلاش تغمير يمين ويسار الدين واضح والتعدد واضح بالكتاب والسنة ، اما المشاعر وشلون تصرف !!! فهذا السؤال له ملايين الاجابات في التحلل الاخلاقي ***الفني
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اخي الصائم احفظ لسانك عما لا يليق به واحفظ بصرك واشغل نفسك بذكر الله يقيك الله الفتن وإياك ان يضيع منك رمضان فربما لاندركه بعد هذا العام، اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين
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ما فهمة شيء من كلامها !! اش تعني بـ الدوي في تصرفاته و الغيرة الراقية ههههه كيف تفهمها ، الرجولة موقف ،، موقف باص هو أكيد قصدها مواقف. ****
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المرآه بدون دين وحياء كا ذكر بدون شنب ، وازيدكم من الشعر بيت ان ذكر هذا ما فيه خير بعد
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الله يهدي الجميع فالكلمة اذا طلعت محاسب عليها وعند رب العالمين يوم الحساب لاتضيع الحقوق اللهم احفظ الستنا واستر علينا وان يهدي الله الجميع لما يحب ويرضى
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لا حول ولا قوة إلا بالله .... فتنة المال والنساء يالله لطفك وعافيتك ... ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا
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... تظل في قلب الرجل إمرأه واحده مميزه حتى لو كان يحب أكثر من واحده, عكس النساء التي إذا حبت شخص فغنها تحبه هو فقط والباقي يصطفلون ...
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إنتي لا تفهمي كيف لرجل ان يعطي مشاعره لاكثر من إمرأه لانكي لا تعرفين كيف يحس ويفكر الرجل, الرجال ليسوا كالإناث وربي خلق الإمكانيه عنهم إن يحبوا أكثر من إمرأه لكن مهما كان ... يتبع
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يا اخوان نحن في شهر رمضان شهر الصوم والعباده وانتو صايمين لا تجرحون صيامكم
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هزلت، ذي وأمثالهاومثيلاتهاقدوات؟!!! إن هذا لشيئ عجاب.
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ماتقول هده ****
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7 - قلم الحقيقه شكلك من ***،
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القطو يحب خناقه
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البعض على باله ان الرجولة عنف وتسلط ونرجسية وفرد عضلات ويستقوي على الي اضعف منه
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كلام شمس حلو لانها حلوة الشمائل وحلوة الجمال وبعض كلامها صحيح وبعضه خطاء صحةقولها الجل ضحية ابوه بدون تعميم والخطاء تظرتها في التعدديجب معرفةالهدف من التعدد اولا اذا كان للترفيه لاباس اذاكان لكثرة ا
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شمـــــــــــــــــــــــــــــس فديتـــــــــــــــــــــــك يانور الحياة وحريتها .
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كلامك يخط بمداد من ذهب مثل نور الشمس مشرق على الحياة لايتضايق أو ينزعج منه الا الظلاميين الأخونجيين أعداء المرأة وأعداء الحرية.
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كلامك يخط بمداد من ذهب مثل نور المش مشرق على الحياة لايتضايق أو ينزعج منه الا الظلاميين الأخونجيين أعداء المرأة وأعداء الحرية.
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أول صفات المره السيئة هي قلة الدين، وحق للإنسان أن يخاف من ... المرأة الخراجة الولاجة ...
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كلامها صحيح الرجولة ماهي شنب الرجولة موقف
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انتي مين عشان تتكلمي في شرع ربي قال الله عز وجل فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
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نظرة المرأة الصالحة للدنيا تختلف تماما عن ***.. فالأولى تنظر للدنيا على الحقيقة التي هدانا الله لها .. أما ***فتنظر للدنيا بأنها لعب ولهو ومتعة ...
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ما هو تعريف المرأة عندك ياشمش
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اللهم اجعل ماتبقى من رمضان سبيلاً لنا إلى مرضاتكك ومغفرتكك وعفوكك ورحمتكك
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