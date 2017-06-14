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بالفيديو: تسريبات لـ”حمد بن جاسم” تكشف رغبته في تقسيم السعودية.. ولهذا السبب استعانت به قطر بعد قطع العلاقات!

بالفيديو: تسريبات لـ”حمد بن جاسم” تكشف رغبته في تقسيم السعودية.. ولهذا السبب استعانت به قطر بعد قطع العلاقات!
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المرصد 62 9٬514 7 ساعات

صحيفة المرصد: قال تقرير نشره موقع “العربية نت”، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم يمتلك أجندة لزعزعة استقرار المنطقة، مبينًا أن تسريبات بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كشفت عن رغبته في تقسيم السعودية.

وأكد التقرير وفق ما نشره موقع العربية على دور “بن جاسم” في رسم السياسات القطرية، أكد أن رئيس الوزراء وزير خارجية الدوحة السابق يتحمل جزءاً كبيراً منها كونه “صانعاً للسياسة القطرية” لمدة تجاوزت العشرين عاماً، وهو من أول سياسات الدوحة لهذه النتائج. وقال التقرير لهذا السبب  استنجدت به  قطر  بعد قطع العلاقات، وبدأ في الظهور على وسائل الإعلام للدفاع عن سياسات الدوحة.

كما تناول جزء من سيرته الذاتية فبدأ حمد بن جاسم عمله الحكومي من خلال وزارة الشؤون البلدية والزراعة حيث تسلم منصب مدير مكتب الوزير بين عامي 1982-1989 قبل أن يشغل منصب الوزير. وفي 1990 أنيطت به مهام وزارة الكهرباء والمياه بالإنابة لمدة عامين وتوسعت آفاق وطموحات بن جاسم ليصل إلى منصب وزير الخارجية عام 92 ويرسم بعدها ملامح السياسة القطرية التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع منذ الانقلاب في 95. وفي 2003 عين بن جاسم نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تعيينه رئيساً للمجلس عام 2007 مع الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية.

وبحسب التقرير فقد شهدت قطر بسبب سياسته تقارباً مع جماعة الإخوان المصنفة كإرهابية في عدد من الدول العربية وإيواء عناصرهم. كما أن بن جاسم بحسب تقارير مسؤول عن ملف التقارب مع حزب الله وحماس، فيما لم يتردد عن الاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقة جيدة مع إسرائيل و إيران.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:41:13
حمد بن جاسم***اللهم انتقم من كل من يعادي السعودية ويريد تقسيمها
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61 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:39:02
هههه اللي يسأل عن القذافي صديقهم غدرو فيه حكومة قطر هههه مالهم صاحب/أما سمعت اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
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60 - ريماRima
2017-06-14 16:36:36
🐕حمد بن جاسم اللهم **يخطط لتقسيم ااالسعودية
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59 - ريماRima
2017-06-14 16:34:37
الاخونجي عندهم التكفير بدون مايتاكدون هل هو كافر او_لا___على طول يتهمونه بالكفر ويسمون العمليات الانتحارية استشهادية ويكفرون حتى وهم يدرون انه مسلم وهم ضد رجال الأمن
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58 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:31:23
الحوثي يقصفنا للآن واسشهدو أبناءنا وإخواننا من جنود ومواطنين ومقيمين ونعاني من إرهاب الروافض وإرهاب داعش والاخونج والسرورية الارهابيين المحرضين
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57 - القلم الحر
2017-06-14 16:30:36
ماهو السر في القطريين مايعطون اسرارهم الا القذافي هل هم يخططون وهو ينفذ ام ماذا
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56 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:28:56
يالاخونجي الارهابي قطر لها علاقات ممتازة مع إسرائيل وقطر دعمت الحشد الشيعي الإرهابي وهو قتل سنة العراق وهو يهدد بلادنا والحوثي يقصفنا صارت علاقتها مع إيران أكبر مما مضى!
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55 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-14 16:26:30
يا الاخونجي حنا ما نسامح من يدعم الحوثي ليقصفنا حكومة قطر تدعم الحوثي وقالت بقناة الجزيرة الانجليزية الحكومية اتهمتنا بأننا ارهابيين اتهمتنا ظلما لتوصله للغرب وشعوبهم لكي يكونون ضدنا
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54 - الثقفي
2017-06-14 14:56:00
الله يرحم الملك عبدالله وابو فهد ما يبقصر يبعمل الواجب الله يوفقه
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53 - 72
2017-06-14 14:52:48
صدق القذافي حين قال من انتم و انا اقول اين كنتم اقول الفول اطيب مع الزيت
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52 - 5005
2017-06-14 14:47:48
ت ٤٧ التسريبات طالعه من ايام الملك عبدالله وبكرم نفسه وشيمته تجاوز وعفا واعتذر حمد في ذلك الوقت ورغبة المرحوم بدفن الماضي والتسامي فوق عبث السفهاء تكرم عليهم وسامحهم
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51 - المطنوخ
2017-06-14 14:32:01
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50 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-06-14 14:09:02
وما يحيق المكر السيء إلا بأهله.قبل حوالي 17 سنة جمعتني الصدفة في ابها مع قطريين يبدو إنهما من عليه القوم. وتطرق الحديث الى الوزير -حمد- فأقسم احدهما إنه انسان سيء جاهل. لا يحفظ من القرآن حتى اقصر سورة
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49 - غصن اخضر
2017-06-14 14:08:19
مصیرکم باذن الله سوف یکون مثل مصیر الهالک الذی علمکم السحر معمر القذافی اما حکامنا فی السعودیه فهم تاج العرب والمسلمین فمهما حاولتم او خططتم فسوف ینقلب السحر علی الساحر باذن الواحد الاحد الفرد الصمد
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48 - عاطل مع مرتبة القرف
2017-06-14 14:07:15
تعليق مخالف
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47 - ام البنات
2017-06-14 13:57:30
ليس تعاطفا مع قطر لكن لماذا كنا ساكتين كل هذه السنين وكنا سمن على عسل والملك قبل كم شهر راح هناك ليش التسجيلات تطلع الحين ابغى احد يفهمني لااننا بشر فجاءة انقلب كل شيء
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46 - ابراهيم التميمي
2017-06-14 13:45:21
مشكلة قطر انها مثل الجرذي الي يبغا يسوي نفسه أسد !!! متى تعرفون حجمكم يا***؟!!!
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45 - فيك نزعة
2017-06-14 13:34:21
38 - عصويد🎃🎃 انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا بيت // لأنك بقيت طول عمرك ترضع ولم تفكر في غير ذلك
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44 - فيك نزعة
2017-06-14 13:31:58
38 - عصويد🎃🎃 انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا// بلاك رخمة غير قادر أن تعيش سويا بل تحتاج لمرشد يهديك سواء السبيل
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43 - الطميحي07
2017-06-14 13:28:09
لولوفيهاالخيرماكان فتحت طريق للعراق الله يرحم صداام... العرب فيكم العيب
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42 - حساب المواطن لنا نحن الموطنين !!
2017-06-14 13:27:42
يا بشر !! من هؤلاء البشر ؟!
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41 -
2017-06-14 13:19:04
الظاهر القذافي كان ماسك عليهم أدلة وتسجيﻻت تفضح مؤامرات النظام القطري وعمالته ونفاقه وما يضمر في قلبه من شرور. ولهذا سلخوه ولم يعطوه مجال ولكن الله يفضح كيد الخائنين
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40 - نور على نور
2017-06-14 13:17:04
قطر ستثور القبائل الاصيله على تميمه او سيغتال لانه طلع الانصياع والحسد والمكر
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39 - غرايب
2017-06-14 12:56:40
ماتلاحظون الامريكان عادي مااستنكرو ولاتكلمو يحاولون يسترون عليهم الوظع فيه شي الله يكفينى شرهم
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38 - عصويد🎃🎃
2017-06-14 12:55:25
انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا بيت جديد بعد ان قارب عمري الان ال40 ,, من عرق جبينة راتبة 2700 والله الاولاد 9 👬👫 شغل🚕🚕 قصة كفاح حفظ الله بابا لة الفضل بعد الله فليس لاحد فضل علينا
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37 - غرايب
2017-06-14 12:54:13
الي يلعب بالنار تحرق اصابيعك يامتر
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36 - فارس نحد
2017-06-14 12:48:31
ليش يافطر لاكن مازلنا نعتبر دوله شقيقه الله يسامحك
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35 - الغربية
2017-06-14 12:47:43
ههههههههه ... قطر اللي مساحتها متر تتأمر على قارة .. هزلت والله .. راس مالهم دسته طراطيع ابو عصفور ونمحيها من الوجود ..
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34 - مرحب
2017-06-14 12:46:12
تعليق مخالف
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33 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:45:58
يحتار المسلمون ؟ من هؤلاء البشر
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32 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:43:37
حسبنا الله ونعم الوكيل
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31 - سلام
2017-06-14 12:43:19
تعليق مخالف
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30 - راحت البال
2017-06-14 12:43:10
القذافي كان يسجل خيانات بعض الدول الخليجية مثل قطر وزيرها وامير قطر بالسواليف فاتحينها بحري والقذافي رحمة الله علية حفظ التسجيل ليوم عارفة انها ستظهر للعلن لونهم تعلمو لغة الاشارة كان منكشفو قطر لماذا
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29 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:43:02
نعم ما يقومون به ليس من الاسلام في شئ !! ليس من الاسلام !! ليس من الاسلام
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28 - فارس
2017-06-14 12:43:01
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله لاجل من يعمل هؤلاء العملاء يعني هم قتلوا صدام والقذافي مخطط صهيوني
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27 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:40:53
لا أعلم اي يدين يدينون به ؟! ما اجزم به أنه ليس من الاسلام بشئ !!
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26 - سلام
2017-06-14 12:39:00
تعليق مخالف
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25 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:38:45
خراب فساد نقض عهود وموثيق وكذب بواح
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24 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:37:11
تلاقت مصالح أهل الشر والفساد فخرجت لنا قطر مارقة عن دول الخليج وأهل الخليج !!
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23 - نزعة شيطانية التقت باخونجية !
2017-06-14 12:35:27
حقد وكراهية للمسلمين والعرب لا أعلم من أين تشربوها ؟
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22 - المهاااااا
2017-06-14 12:33:57
**** اعوذ بالله منكم ...وش الحقد والحسد والمؤامرات والتدابير !! حقد اسود دفين مالي قلوبهم الله يجعل تدبيرهم تدميرهم.. كانوا أداة بيد الامريكان وبريطانيا واليهود للقضاء على وحدة المسلمين
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21 - غرم الله
2017-06-14 12:32:38
هنا دولة التوحيد اعزها الله بالاسلام ظاهرنا وداخلنا نفس الشي ماعندنا شخصيتين مجوسيه ظاهره ومخفيه مافيه احد تامر علينا الا ان الله يذله ويمزقه شر ممزق والحمد لله الامثله كثيره من الحقودين
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20 - المُزن
2017-06-14 12:29:23
🍃🍁وبكل بجاحة ياحمد ترغب في تقسيم السعودية آمين يارب العالمين يرد كيدك في نحرك ونحر كل معتدٍ أثيم 🍁🍃
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19 - مرزوق
2017-06-14 12:25:36
هؤلاء حمد جاسم وغيره من القطريين لايملكون من القرارات شيء وانما تملى عليهم من اسيادهم لجعل دول الخليج غير مستقرة
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18 -
2017-06-14 12:20:32
حسبي الله ونعم الوكيل ككل هذا حقد على السعودية طيب ليه مو عجبهم الأمان والأمن ولا
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17 - اخو من طاع الله
2017-06-14 12:20:17
هذا الشرذمه لاغرابة منهم غرتهم الفلوس ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل
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16 - متابع
2017-06-14 12:14:39
اعتقد ان القضاء على معمر جاء بتدبير من قطر بعد تسريب مكالمته مع الأمير حمد ومع حمد بن جاسم
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15 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-14 12:09:59
ضاعت
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14 - ابو عبدالله
2017-06-14 12:06:30
اللهم من اراد بلاد الحرمين وشعبها بمكروه فأشغله بنفسه وشتت شمله وفرق جمعه واجعل دائرة السو عليه . اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر
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13 - ليثاوي
2017-06-14 11:57:36
***كل من هم على شاكلته و الله لن يستطيع ان يمس شبرًا من بلادنا الغاليه فكلنا فداءا لها و جنودا لخادم الحرمين الشرفين نأتمر بأمره و له منا السمع والطاعه اطال الله في عمر سيدي سلمان
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12 - سيفي واه
2017-06-14 11:53:42
هذي السياسة تشبه لحد كبير خيوط العنكبوت ما تدري من أولها من تاليها
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11 - عبدالكريم
2017-06-14 11:47:49
كريه وحقود هالشخص
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10 -
2017-06-14 11:44:00
ندرء بك يالله في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ المملكة قيادتا وحكومتا وشعبا اللهم وفق ولي امرنا ونائبيه وسخر لهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم من ارادنا بسوء اشغله بنفسه ورد كيده في نحره
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9 - مــن اخــر السطــر
2017-06-14 11:40:26
التسجيلات هذي قدبمة لماذا لم تتخذ الاجراءات في حينه ؟؟
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8 - راصد
2017-06-14 11:38:34
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
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7 - رشدي
2017-06-14 11:27:02
سبحان المعز المذل .... من قرائتي للتاريخ وملاحظاتي ...والله لااعلم دولة ولااي شخص حاول ان يعادي وطننا الغالي لو بس مجرد محاولة الا خذله الله وحط من قدره ... اعيدو قراءة التاريخ ولاحظوا النهايات
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6 - منطقي
2017-06-14 11:22:21
ايش الوقاحه هذي ؟؟ وتقولها كذا بالفم المليان لاحيا ولاشيمه يا ***؟؟
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5 - زائر
2017-06-14 11:20:37
هذا شخص عدواني ولا ينتمي الي الخليج بغير المشالح قلب اسود تفكير اعمي حقد وحسد اجرام من تنظر الي وجهه القبيح ونظراته الحاقده لا تتامل خير وين مايحط قدمه شروغطرسه وغرور واناني من داخله قلب ايراني
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4 - محب للخير
2017-06-14 11:20:09
اقول **** ايران .....ماسريت وطنك وبلادك اللي طردتك شر طرد ه ... كيف تتجرا وتفكر مجرد تفكير في سيدة العالم كله السعوديه حماها ربي ..
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3 - عازف
2017-06-14 11:17:43
****لاانت ولامن يتحالف معك كائن من يكون ان يتجرأ ويقسم شبر واحد من ارضنا الطاهره ....... فنحن بعزة الله ثم برجاالها لن ينجسها عدو ولن يغتصبها حاقد ... وسيردالله كيدالخائنين
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2 -
2017-06-14 11:15:34
سمعت له تسجيل جديد وهو يلطم ويصيح فكرته الكويتية سلوى المطيري 😂😂😂😂😂
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1 - ولله العزة
2017-06-14 11:06:38
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 سكاي نيوز 18 2٬058 1 يوم
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬822 5 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬689 6 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬162 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬347 أسبوع واحد
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬742 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬044 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬718 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 5 4٬658 5 ساعات
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 18 3٬090 8 ساعات
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬238 3 أيام
“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

“النقد” تحدث التعرفة البنكية.. تعرف على تفاصيلها وكذلك رسوم الخدمات المصرفية !

 المرصد 58 10٬529 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 5 3٬281 17 ساعة
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 19 5٬047 17 ساعة
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬721 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

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شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

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توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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