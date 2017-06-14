بالفيديو: تسريبات لـ”حمد بن جاسم” تكشف رغبته في تقسيم السعودية.. ولهذا السبب استعانت به قطر بعد قطع العلاقات!
صحيفة المرصد: قال تقرير نشره موقع “العربية نت”، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم يمتلك أجندة لزعزعة استقرار المنطقة، مبينًا أن تسريبات بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كشفت عن رغبته في تقسيم السعودية.
وأكد التقرير وفق ما نشره موقع العربية على دور “بن جاسم” في رسم السياسات القطرية، أكد أن رئيس الوزراء وزير خارجية الدوحة السابق يتحمل جزءاً كبيراً منها كونه “صانعاً للسياسة القطرية” لمدة تجاوزت العشرين عاماً، وهو من أول سياسات الدوحة لهذه النتائج. وقال التقرير لهذا السبب استنجدت به قطر بعد قطع العلاقات، وبدأ في الظهور على وسائل الإعلام للدفاع عن سياسات الدوحة.
كما تناول جزء من سيرته الذاتية فبدأ حمد بن جاسم عمله الحكومي من خلال وزارة الشؤون البلدية والزراعة حيث تسلم منصب مدير مكتب الوزير بين عامي 1982-1989 قبل أن يشغل منصب الوزير. وفي 1990 أنيطت به مهام وزارة الكهرباء والمياه بالإنابة لمدة عامين وتوسعت آفاق وطموحات بن جاسم ليصل إلى منصب وزير الخارجية عام 92 ويرسم بعدها ملامح السياسة القطرية التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع منذ الانقلاب في 95. وفي 2003 عين بن جاسم نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تعيينه رئيساً للمجلس عام 2007 مع الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية.
وبحسب التقرير فقد شهدت قطر بسبب سياسته تقارباً مع جماعة الإخوان المصنفة كإرهابية في عدد من الدول العربية وإيواء عناصرهم. كما أن بن جاسم بحسب تقارير مسؤول عن ملف التقارب مع حزب الله وحماس، فيما لم يتردد عن الاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقة جيدة مع إسرائيل و إيران.
التعليقات
حمد بن جاسم***اللهم انتقم من كل من يعادي السعودية ويريد تقسيمها
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هههه اللي يسأل عن القذافي صديقهم غدرو فيه حكومة قطر هههه مالهم صاحب/أما سمعت اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
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🐕حمد بن جاسم اللهم **يخطط لتقسيم ااالسعودية
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الاخونجي عندهم التكفير بدون مايتاكدون هل هو كافر او_لا___على طول يتهمونه بالكفر ويسمون العمليات الانتحارية استشهادية ويكفرون حتى وهم يدرون انه مسلم وهم ضد رجال الأمن
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الحوثي يقصفنا للآن واسشهدو أبناءنا وإخواننا من جنود ومواطنين ومقيمين ونعاني من إرهاب الروافض وإرهاب داعش والاخونج والسرورية الارهابيين المحرضين
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ماهو السر في القطريين مايعطون اسرارهم الا القذافي هل هم يخططون وهو ينفذ ام ماذا
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يالاخونجي الارهابي قطر لها علاقات ممتازة مع إسرائيل وقطر دعمت الحشد الشيعي الإرهابي وهو قتل سنة العراق وهو يهدد بلادنا والحوثي يقصفنا صارت علاقتها مع إيران أكبر مما مضى!
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يا الاخونجي حنا ما نسامح من يدعم الحوثي ليقصفنا حكومة قطر تدعم الحوثي وقالت بقناة الجزيرة الانجليزية الحكومية اتهمتنا بأننا ارهابيين اتهمتنا ظلما لتوصله للغرب وشعوبهم لكي يكونون ضدنا
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الله يرحم الملك عبدالله وابو فهد ما يبقصر يبعمل الواجب الله يوفقه
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صدق القذافي حين قال من انتم و انا اقول اين كنتم اقول الفول اطيب مع الزيت
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ت ٤٧ التسريبات طالعه من ايام الملك عبدالله وبكرم نفسه وشيمته تجاوز وعفا واعتذر حمد في ذلك الوقت ورغبة المرحوم بدفن الماضي والتسامي فوق عبث السفهاء تكرم عليهم وسامحهم
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وما يحيق المكر السيء إلا بأهله.قبل حوالي 17 سنة جمعتني الصدفة في ابها مع قطريين يبدو إنهما من عليه القوم. وتطرق الحديث الى الوزير -حمد- فأقسم احدهما إنه انسان سيء جاهل. لا يحفظ من القرآن حتى اقصر سورة
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مصیرکم باذن الله سوف یکون مثل مصیر الهالک الذی علمکم السحر معمر القذافی اما حکامنا فی السعودیه فهم تاج العرب والمسلمین فمهما حاولتم او خططتم فسوف ینقلب السحر علی الساحر باذن الواحد الاحد الفرد الصمد
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ليس تعاطفا مع قطر لكن لماذا كنا ساكتين كل هذه السنين وكنا سمن على عسل والملك قبل كم شهر راح هناك ليش التسجيلات تطلع الحين ابغى احد يفهمني لااننا بشر فجاءة انقلب كل شيء
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مشكلة قطر انها مثل الجرذي الي يبغا يسوي نفسه أسد !!! متى تعرفون حجمكم يا***؟!!!
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38 - عصويد🎃🎃 انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا بيت // لأنك بقيت طول عمرك ترضع ولم تفكر في غير ذلك
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38 - عصويد🎃🎃 انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا// بلاك رخمة غير قادر أن تعيش سويا بل تحتاج لمرشد يهديك سواء السبيل
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لولوفيهاالخيرماكان فتحت طريق للعراق الله يرحم صداام... العرب فيكم العيب
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يا بشر !! من هؤلاء البشر ؟!
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الظاهر القذافي كان ماسك عليهم أدلة وتسجيﻻت تفضح مؤامرات النظام القطري وعمالته ونفاقه وما يضمر في قلبه من شرور. ولهذا سلخوه ولم يعطوه مجال ولكن الله يفضح كيد الخائنين
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قطر ستثور القبائل الاصيله على تميمه او سيغتال لانه طلع الانصياع والحسد والمكر
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ماتلاحظون الامريكان عادي مااستنكرو ولاتكلمو يحاولون يسترون عليهم الوظع فيه شي الله يكفينى شرهم
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انا احب بابا 🏠 بابا كويس بنا لنا بيت جديد بعد ان قارب عمري الان ال40 ,, من عرق جبينة راتبة 2700 والله الاولاد 9 👬👫 شغل🚕🚕 قصة كفاح حفظ الله بابا لة الفضل بعد الله فليس لاحد فضل علينا
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الي يلعب بالنار تحرق اصابيعك يامتر
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ليش يافطر لاكن مازلنا نعتبر دوله شقيقه الله يسامحك
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ههههههههه ... قطر اللي مساحتها متر تتأمر على قارة .. هزلت والله .. راس مالهم دسته طراطيع ابو عصفور ونمحيها من الوجود ..
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يحتار المسلمون ؟ من هؤلاء البشر
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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القذافي كان يسجل خيانات بعض الدول الخليجية مثل قطر وزيرها وامير قطر بالسواليف فاتحينها بحري والقذافي رحمة الله علية حفظ التسجيل ليوم عارفة انها ستظهر للعلن لونهم تعلمو لغة الاشارة كان منكشفو قطر لماذا
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نعم ما يقومون به ليس من الاسلام في شئ !! ليس من الاسلام !! ليس من الاسلام
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حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله لاجل من يعمل هؤلاء العملاء يعني هم قتلوا صدام والقذافي مخطط صهيوني
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لا أعلم اي يدين يدينون به ؟! ما اجزم به أنه ليس من الاسلام بشئ !!
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خراب فساد نقض عهود وموثيق وكذب بواح
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تلاقت مصالح أهل الشر والفساد فخرجت لنا قطر مارقة عن دول الخليج وأهل الخليج !!
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حقد وكراهية للمسلمين والعرب لا أعلم من أين تشربوها ؟
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**** اعوذ بالله منكم ...وش الحقد والحسد والمؤامرات والتدابير !! حقد اسود دفين مالي قلوبهم الله يجعل تدبيرهم تدميرهم.. كانوا أداة بيد الامريكان وبريطانيا واليهود للقضاء على وحدة المسلمين
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هنا دولة التوحيد اعزها الله بالاسلام ظاهرنا وداخلنا نفس الشي ماعندنا شخصيتين مجوسيه ظاهره ومخفيه مافيه احد تامر علينا الا ان الله يذله ويمزقه شر ممزق والحمد لله الامثله كثيره من الحقودين
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🍃🍁وبكل بجاحة ياحمد ترغب في تقسيم السعودية آمين يارب العالمين يرد كيدك في نحرك ونحر كل معتدٍ أثيم 🍁🍃
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هؤلاء حمد جاسم وغيره من القطريين لايملكون من القرارات شيء وانما تملى عليهم من اسيادهم لجعل دول الخليج غير مستقرة
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حسبي الله ونعم الوكيل ككل هذا حقد على السعودية طيب ليه مو عجبهم الأمان والأمن ولا
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هذا الشرذمه لاغرابة منهم غرتهم الفلوس ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل
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اعتقد ان القضاء على معمر جاء بتدبير من قطر بعد تسريب مكالمته مع الأمير حمد ومع حمد بن جاسم
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ضاعت
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اللهم من اراد بلاد الحرمين وشعبها بمكروه فأشغله بنفسه وشتت شمله وفرق جمعه واجعل دائرة السو عليه . اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر
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***كل من هم على شاكلته و الله لن يستطيع ان يمس شبرًا من بلادنا الغاليه فكلنا فداءا لها و جنودا لخادم الحرمين الشرفين نأتمر بأمره و له منا السمع والطاعه اطال الله في عمر سيدي سلمان
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هذي السياسة تشبه لحد كبير خيوط العنكبوت ما تدري من أولها من تاليها
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كريه وحقود هالشخص
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ندرء بك يالله في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ المملكة قيادتا وحكومتا وشعبا اللهم وفق ولي امرنا ونائبيه وسخر لهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم من ارادنا بسوء اشغله بنفسه ورد كيده في نحره
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التسجيلات هذي قدبمة لماذا لم تتخذ الاجراءات في حينه ؟؟
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(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
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سبحان المعز المذل .... من قرائتي للتاريخ وملاحظاتي ...والله لااعلم دولة ولااي شخص حاول ان يعادي وطننا الغالي لو بس مجرد محاولة الا خذله الله وحط من قدره ... اعيدو قراءة التاريخ ولاحظوا النهايات
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ايش الوقاحه هذي ؟؟ وتقولها كذا بالفم المليان لاحيا ولاشيمه يا ***؟؟
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هذا شخص عدواني ولا ينتمي الي الخليج بغير المشالح قلب اسود تفكير اعمي حقد وحسد اجرام من تنظر الي وجهه القبيح ونظراته الحاقده لا تتامل خير وين مايحط قدمه شروغطرسه وغرور واناني من داخله قلب ايراني
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اقول **** ايران .....ماسريت وطنك وبلادك اللي طردتك شر طرد ه ... كيف تتجرا وتفكر مجرد تفكير في سيدة العالم كله السعوديه حماها ربي ..
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****لاانت ولامن يتحالف معك كائن من يكون ان يتجرأ ويقسم شبر واحد من ارضنا الطاهره ....... فنحن بعزة الله ثم برجاالها لن ينجسها عدو ولن يغتصبها حاقد ... وسيردالله كيدالخائنين
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سمعت له تسجيل جديد وهو يلطم ويصيح فكرته الكويتية سلوى المطيري 😂😂😂😂😂
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