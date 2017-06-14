بالفيديو: تسريبات لـ”حمد بن جاسم” تكشف رغبته في تقسيم السعودية.. ولهذا السبب استعانت به قطر بعد قطع العلاقات!

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صحيفة المرصد: قال تقرير نشره موقع “العربية نت”، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم يمتلك أجندة لزعزعة استقرار المنطقة، مبينًا أن تسريبات بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كشفت عن رغبته في تقسيم السعودية.

وأكد التقرير وفق ما نشره موقع العربية على دور “بن جاسم” في رسم السياسات القطرية، أكد أن رئيس الوزراء وزير خارجية الدوحة السابق يتحمل جزءاً كبيراً منها كونه “صانعاً للسياسة القطرية” لمدة تجاوزت العشرين عاماً، وهو من أول سياسات الدوحة لهذه النتائج. وقال التقرير لهذا السبب استنجدت به قطر بعد قطع العلاقات، وبدأ في الظهور على وسائل الإعلام للدفاع عن سياسات الدوحة.

كما تناول جزء من سيرته الذاتية فبدأ حمد بن جاسم عمله الحكومي من خلال وزارة الشؤون البلدية والزراعة حيث تسلم منصب مدير مكتب الوزير بين عامي 1982-1989 قبل أن يشغل منصب الوزير. وفي 1990 أنيطت به مهام وزارة الكهرباء والمياه بالإنابة لمدة عامين وتوسعت آفاق وطموحات بن جاسم ليصل إلى منصب وزير الخارجية عام 92 ويرسم بعدها ملامح السياسة القطرية التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع منذ الانقلاب في 95. وفي 2003 عين بن جاسم نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تعيينه رئيساً للمجلس عام 2007 مع الاحتفاظ بمنصب وزير الخارجية.

وبحسب التقرير فقد شهدت قطر بسبب سياسته تقارباً مع جماعة الإخوان المصنفة كإرهابية في عدد من الدول العربية وإيواء عناصرهم. كما أن بن جاسم بحسب تقارير مسؤول عن ملف التقارب مع حزب الله وحماس، فيما لم يتردد عن الاحتفاظ في نفس الوقت بعلاقة جيدة مع إسرائيل و إيران.