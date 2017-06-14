تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

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صحيفة المرصد: كشفت دراسة تناولت الدولار الأمريكي عن معلومات كثيرة وغريبة عن هذه الورقة شديدة التأثير، منها أن صك عملة السنت الأميركي الواحد، تكلف أكثر من قيمته وتحديدا 2.4 سنت، ما دفع العديد من الأميركيين للمطالبة بإلغاء السنت النحاسي، الذي يعرف في أميركا ياسم الـ”بيني”.

ووفقًا لـ” سكاي نيوز عربية”، كشفت دراسة أجريت عام 2009 أن ما بين 90 إلى 94 بالمئة من أوراق الدولار تحتفظ ببقايا بودرة الكوكايين، ويعود ذلك لحقبة تجارة المخدرات في الولايات المتحدة، التي تركت أوراقا كثيرة تحتفظ ببقايا لا تكاد تذكر للمخدر الأبيض. وساهم تداول العملة الأميركية بين الناس وإيداعها في الصرافات الآلية، على انتقال هذه البقايا إلى بقية الأوراق النقدية.

ومن المعلومات الطريفة أيضا أن الأموال الـ”ورقية”، الملموسة، حول العالم لا تزيد عن 8 بالمئة، بينما تكمن غالبية الأموال في حسابات بنوك رقمية، تستخدم عبر بطاقات ائتمانية أو شيكات.