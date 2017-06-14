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فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !
ترجمة المرصد: تسببت غيرة امرأة “28 عاماً” في رد فعل عنيف اتجاه فتاة لم تتجاوز 12 عاما ، في احد المتاجر الصغيرة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية لفتاة تقف خارج أحد المتاجر في انتظار والدها الذي كان يقوم بشراء بعض الأشياء من الداخل.
وفي أثناء ذلك مر عدة أشخاص بجوارها ، وفجأة عاد شخص ليتحول نحوها ويريد التحدث إليها ، ثم فجأة عادت السيد مارلينيا اورافاج “28 عاماً” – صديقة هذا الشخص- وركشت نحوهما بسرعة.
وقامت السيدة بدفع صديقها بشدة بغضب بعيدا عن الفتاة ، ثم قامت بضرب الفتاة وإسقاطها على الأرض في مشهد صدم الجميع.
وحاول والد الفتاة اللحاق بالمرأة ولكنه لم يستطع الوصول لها ، وحاول تهدئة ابنته التي انتابتها حالة من الذعر والخوف.
التعليقات
30 - خبير2017-06-14 17:30:57
ليست غيرة البنت كانت تؤشر له وعندما عاد أخرجت من الكيس ما يبدوا انه ** او شراب واعطته إياه فقد تكون بياعة او اسوأ من ذلك بكثير وتستاهل ما جاها وأكثر .
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29 - خبير2017-06-14 17:21:50
ليست غيرة البنت كانت تؤشر له وعندما عاد أخرجت من الكيس ما يبدوا انه *** واعطته إياه فقد تكون بياعة او اسوأ من ذلك بكثير وتستاهل ما جاها وأكثر .
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28 - ثلاث امور شدت انتباهب2017-06-14 17:14:20
الامر الأول المفروض على الفتاه ان لا تقف بهذا الشكل شكلها مشاء الله جميل . الامر الثاني ويش اللي رجع سمران عشان يكلمها ؟ الامر الثالث سيارات الاهونداي الانترا ورنا ورانا حتى في أمريكا
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27 - hima2017-06-14 17:09:02
من مشاكل الاجانب في كل مكان .
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26 - الصراحة2017-06-14 17:06:14
المفروض على ترامب سحق هذي الفئة وترحيلها من الأراضي الامريكية . شوهت سمعة أمريكا بالمشاكل والمخدرات ولاعتداء على الغير . والصراحة اللي لابس قبوع اللي دخل مع الفتاه شكله رخمة جالسه
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25 - شمس ورمل2017-06-14 16:33:01
لايلام ترامب عندما اتخذ قراره بطرد هؤلاء
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24 - alsalam2017-06-14 16:29:31
حب الله ورسوله بس
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23 - بدون قناع2017-06-14 16:27:25
الافريقي اول ماياخذ الجنسية بيعطيها ***ويسوي له عصابة من ابناء جلدته وانواع السطو
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22 -2017-06-14 16:25:56
تعليق مخالف
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21 - خبوقة بوقة2017-06-14 16:14:22
**باين عليه جالس يضحك ولا همه يعني المسألة تحدي بينه وبينها والثورة هاجت من لا شيء على المسكينة ودنيا هو قيانا نمستي نمستي اللهم اني صائم
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20 - حسن حسين2017-06-14 16:13:48
شوفوا الاجانب كيف يوقفوا سياراتهم بطريقة نظامية بنفس الموقف بالتمام
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19 - مــن اخــر السطــر2017-06-14 16:10:24
ياربااه وش تغارين عليه فيه والافريقي ما يبيك الا عشان الجنسية
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18 - دراما حياه2017-06-14 16:06:27
سبحان الله العصابات الافريقيه في كل مكان هههههههههههههههههههه
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17 - ابومحمد2017-06-14 15:42:14
شكلهم ***
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16 - اهلاوي2017-06-14 15:32:24
تعليق ١٤ *** عمرنا مانتقدم وعقليتنا كذا، انت مريض وتحتاج ****يروضك مزبوط عشان تغير فكرك
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15 - اهلاوي2017-06-14 15:26:59
رد على تعليق وقم ١٤ ***
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14 -2017-06-14 15:15:51
مالقت الاهل ***تصادقه قلة وشفيه لاجمال والامقام
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( عدد التعليقات 24,890 )13 - قلم الحقيقه
وهو مادفع الشخص أن تأخذه الجرائة في الرجوع اليها مرة أخرى دون أن تبدي له أي مقاومة أو تنهره وتحاول الابتعاد عنه والهروب من أمامه واللحاق بوالدها داخل المتجر.حقيقة أعجبني الدرس جدآ الذي تلقته من صديقته
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12 - دباسه2017-06-14 15:09:21
لا غيره ولا هم يحزنون هذي أتوقع أنها عصابة تحاول تسرق صغار السن أو لها أهداف معينه لأنهم كانوا عصابة مكونة من 4 أشخاص 3 رجال وامرأة !!
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( عدد التعليقات 24,890 )11 - قلم الحقيقه
وقوفها الفتاة المراهقة بهذا الشكل ولمدة طويلة أمام هذا الشخص وصديقته دون أن تغادر مكانها أو تحاول اللحاق بوالدها داخل المتجر اضافة الى التفاتتها اليهم حين مغادرتهم دليل قوي وقاطع أن تصرفها غير أخلاقي.
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10 - مشعل العتيبي2017-06-14 15:03:53
*** يلعب على الحبلين
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9 - مواطن غيور2017-06-14 15:01:11
ماشاء الله قلم الخريطه متابع حتى في رمضان اللهم أني صايم
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8 - أبو أنس2017-06-14 14:58:13
تعليق 3 من قامت بالضرب بنت شوارع وغيرتها على شخص من طينتها فما دخل الرجال بالموضوع وبهذا التعميم أصلحك الله.
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( عدد التعليقات 24,890 )7 - قلم الحقيقه
واضح جدآ أن الفتاة الصغيرة لعوب وغير منضبطة أخلاقيآ وهناك نوع من الملاطفة بينها وبين الشخص الذي رجع اليها وأعطته قطعة شوكولاته قبل أن تهاجمها صديقته بعنف وقوة.حقيقة تستحق الدرس الساخن الذي حصل لها.
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6 -2017-06-14 14:50:05
اي غيرة واي خرابيط!! هذا هو مجتمعهم كله خيانات والعياذ بالله
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5 - راحت البال2017-06-14 14:48:41
معندها وقت لاكن الرجال عينة زايغة لايقنع الى اذا الوحدة وقفتة عند حدة ولاهو مثل مقطع اليوتيوب البعير والنخلة
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4 - ويستمر الحلم2017-06-14 14:47:06
يوجد هناك ترجمه بتصرف واعتقد هذا المصطلح غاب كثيرا في هذا الزمان
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3 -2017-06-14 14:45:55
ما ألومها الرجال مالهم امان عيونهم زايغه حتى في رمضان
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2 - ملاحظة2017-06-14 14:45:08
الاسلام يثبت نفسه عمليا من ناحية ضرورة المحرم علميا ..لانحتاج لمحاضرات والاف الخطب ..الميدان كفيل بالسلوك البشري واثبات الحق
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1 - حاب ادلو بدلوي2017-06-14 14:43:22
عملية وجود محرم العلمية اسلاميا ..هي من انقذت الفتاة من العصابة رغم ان المحرم اخطأ بوقوف ابنته بعيدا عنه قليلا ..فالاسلام يثبت نفسها عمليا بدون اعتناقه
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بواسطة : بمرتبة مستشار
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