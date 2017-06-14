فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

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ترجمة المرصد: تسببت غيرة امرأة “28 عاماً” في رد فعل عنيف اتجاه فتاة لم تتجاوز 12 عاما ، في احد المتاجر الصغيرة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية لفتاة تقف خارج أحد المتاجر في انتظار والدها الذي كان يقوم بشراء بعض الأشياء من الداخل.

وفي أثناء ذلك مر عدة أشخاص بجوارها ، وفجأة عاد شخص ليتحول نحوها ويريد التحدث إليها ، ثم فجأة عادت السيد مارلينيا اورافاج “28 عاماً” – صديقة هذا الشخص- وركشت نحوهما بسرعة.

وقامت السيدة بدفع صديقها بشدة بغضب بعيدا عن الفتاة ، ثم قامت بضرب الفتاة وإسقاطها على الأرض في مشهد صدم الجميع.

وحاول والد الفتاة اللحاق بالمرأة ولكنه لم يستطع الوصول لها ، وحاول تهدئة ابنته التي انتابتها حالة من الذعر والخوف.