الداخلية : استشهاد وكيل الرقيب “محمد حدادي” إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الدائر بجازان

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صحيفة المرصد : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء الموافق 19 / 9 / 1438هـ ، وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي ، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى .

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك ، والله ولي التوفيق.