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الداخلية : استشهاد وكيل الرقيب “محمد حدادي” إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الدائر بجازان
صحيفة المرصد : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء الموافق 19 / 9 / 1438هـ ، وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي ، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك ، والله ولي التوفيق.
التعليقات
( عدد التعليقات 24,128 )27 - برق _ الحرم
(((((((عـــــــــــاجل ....(((5))) غارات_عنيفة .......لمقاتلاتنا _الكواسر ..... على مواقع المليشيات ....في ((حرض وميدي)) وميدي حجـــــــة )))))
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( عدد التعليقات 24,128 )26 - برق _ الحرم
(((( سلمتي _ سلمتي _سلمتي .....مقاتلاتي _الكواسر .....يحفظك _الله ....مسدد _الرمي))))
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( عدد التعليقات 24,128 )25 - برق _ الحرم
(((((عـــــــــــــــاجل ......غارتين _عنيفة _جدا ...... لمقاتلاتنا _الكواسر ..... تعاود دك مواقع تجمعات المليشيات التي تم قصفها في ((( الظـــــــاهر ))) بصعـــــــــــــــدة ))))
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24 - مواطن كادح2017-06-14 21:51:44
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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23 - مواطن كادح2017-06-14 21:51:18
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .
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( عدد التعليقات 24,128 )22 - برق _ الحرم
((((((((عـــــــــــــــاجل (((3))) غارات عنيفة ...... لمقاتلاتنا _الكواسر .....تقصف مواقع مستحدثة _ للمليشيات ..... في (((منطقة _العمري ))) بذباب _تعـــــــــــز ))))))
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( عدد التعليقات 24,128 )21 - برق _ الحرم
((((عـــــــــاجل .....الان ....تحليق كثيف ....لمقاتلاتنا _الكواسر.... في سماء ((صرواح _مأرب ))) .... وتشعلها....بالقنابل _الضوئية ..... لا أظن انهم لايرونه .... سنرى مايحق بالبغال _ فيها ))))
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( عدد التعليقات 24,128 )20 - برق _ الحرم
ــــــ((((((((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )))))))ــــــ
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( عدد التعليقات 24,128 )19 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
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( عدد التعليقات 24,128 )18 - برق _ الحرم
(((((لا_ لا_ لاَ ....سَقْفَ _يُرْضِينِي.........(( سِوَى_عَدَمِ _الرِضَا)) .... وعلى رمـــادِي اعْتَدتُ قَدْحَ زِنادِي ))))
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( عدد التعليقات 24,128 )17 - برق _ الحرم
(((((عـــــــــــــــاجل ...... سلسلة _غارات _عنيفة _جدا ...... لمقاتلاتنا _الكواسر ..... تحرق تجمعات المليشيات بعدة مواقع في ((( الظـــــــاهر ))) بصعـــــــــــــــدة ))))
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( عدد التعليقات 24,128 )16 - برق _ الحرم
(((((( صــــــــــــــيد _غـــــــــــــزير _جـــــــــــداً .....في صعــــــــــدة ))))))
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( عدد التعليقات 24,128 )15 - برق _ الحرم
((((الله أكبر .....الله أكبر .........الله أكبر .......الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر )))))
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14 - ههههههههههههههه2017-06-14 20:33:49
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,128 )13 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=SVyPKbKxyCM
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12 -2017-06-14 19:55:14
الا يوجد تمشيط للحدود من ألغام الارضيه يجب مسح جميع الحدود واخراج الأغام لسلامة الجنون رحمها الله واسكنهم فسيح جناته ورزق اهلهم الصبر والسلوم نحن نعامل مع عدو مدعوم من اعداء لديهم خبرة عسكرية ايران
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( عدد التعليقات 24,128 )11 - برق _ الحرم
(((((عـــــــــــــاجل ..... تحليق كثيف ومنخفض .... لمقاتلاتنا _الكواسر ....في سماء صنعاء ومحيطها وتفتح النار ))))
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( عدد التعليقات 24,128 )10 - برق _ الحرم
(((((((تبت_ ايادي أهل الغدر _الاوغاد بحكم الجوار .. لايملكون الا الخيانة...ودس النار .... في الخفاء ... ويبشرون ((بشهب_ السماء)) التي تصليهم وتحرقهم وهم ينظرون ))))))
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( عدد التعليقات 24,128 )9 - برق _ الحرم
ـــ(((((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)))))ـــ
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( عدد التعليقات 5,901 )8 - العنيد
اللهم انصر جنودنا فاليمن نصراً مؤزراً عاجلاً غير آجلا وأثلج صدورنا بتكبيرات النصر قبل تكبيرات العيد إنك وليُّ ذلك والقادر عليه 🙏🏽🇸🇦
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7 - مراقب2017-06-14 17:47:29
اللغم اخطر سلاح على وجه الارض حسبي الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 5,901 )6 - العنيد
ربي ارحم شهدائنا جميعا الذين قدموا اليك وحلوا ضيوفا بجوارك تاركين الاهل والمال والولد مدافعين عن الحق لاعلاء راية الاسلام ودحر العدو الظالم 🇸🇦(( رحم الله البطل محمد حدادي الغالي والحبيب في قلوبنا 🇸
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5 -2017-06-14 17:44:28
الله يرحمه شهيد باذن الله ، تعبنا وحنا نقول اعلنوا الحدود بمسافة 30 كم منطقة قتل لاي شئ يتحرك حتى لو قطو ، لكن مافيه اذان صاغية..كيف زرع اللغم؟ هل هناك اختراق؟ اصحوا وش صاير اعيدوا الترتيبات والمراجعة
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4 - مواطن2017-06-14 17:06:38
لعنه الله ع ادناب الفرس الكلاب الجرب الملاعين الخبثاء. اللهم احمي وطناورجال امننا وايدهم بنصرك ادوعو للجنود الوطن. يا مسلمين
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3 - ولد_الشايب2017-06-14 16:32:51
الله يرحمه ويغفر له
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2 - صنداحي2017-06-14 16:32:30
الله يرحمه. ويكفينا شر الخونة المندسين. عمل إجرامي مدبر من عميل مندس
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1 - مواطن غيور2017-06-14 16:14:19
الله يرحمه ويغفرله
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بواسطة : عبودي
طول عمر خادم الحرميين وحفظه الله...
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