الهلال قرر والاتحاد نفذ !

بقلم : أحمد الشمراني

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• إذا أقدمت على خطوة معنية بالتطوير فمن الطبيعي أن تسبقها دراسات واجتماعات واستشارات قبل أن ترى النور، أتحدث هنا تحديدا عن كرة القدم السعودية التي أظهرت من خلال اجتماع الثلاثاء الماضي القرار الصدمة، وأسميه الصدمة كونه أعلن دون أي مقدمات، ومن الطبيعي أن تأتي ردة الفعل بحجم المفاجأة..!

• لا أعلم هل الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أن يقر الاستعانة بالحارس الأجنبي درس الفكرة واستشار قبل المصادقة عليها المختصين، وهل أخذ رأي الأندية، أم أن القرار اتخذ من خلال أعضاء الاتحاد فقط..!

• منذ أن أقر الاحتراف عندنا والاستعانة بالحارس الأجنبي مرفوضة مرفوضة، فما الذي تغير كي يقر الاتحاد الحالي ما لم يقره من قبله؟

• أسأل وما زالت أسئلتي في طور حسن النية، لكن إن تعاقد الهلال مع الحبسي أو غيره كحارس يؤكد لنا أن القرار برعاية هلالية، وهنا صعب أحسن الظن في هذا القرار الصدمة..!

• هل يعقل الهلال بدأ يبحث عن حارس أجنبي هكذا صدفة دون أن يعلم أن هناك قرارا سيصدر يخول له التحرك بدري بدري..!

• يا عادل عزت أنت مؤتمن على رياضة بلد، فمعيب أن يتم اتخاذ قرار بهذا الحجم لعيون ناد واحد دون أخذ آراء الأندية الأخرى أو حتى إشعارها بمسودة قرار من هذا النوع..!

• يا حمد الصنيع هل أنت من أوعز للهلال بالتحرك مبكرا من خلال الأمين بالتعاقد مع حارس أجنبي على اعتبار أن القرار سيصدر الثلاثاء؟

• لا يهم عندي تُقرون حارسا أجنبيا أو حتى تقلصون الأجانب بقدر ما يهمني أعرف هل القرار قرار اتحاد أم قرار الهلال، لا سيما أن الهلال هو صاحب الفكرة أو المقترح، وبات عطفا على كل ذلك من وجهة نظر الكل هو صاحب القرار..!

• أحبابي في الأندية الأخرى هل تستطيعون إلغاء قرار الهلال الذي نفذه الاتحاد أم أنها صعبة وقوية عليكم، أعرف أن قرار الإلغاء من قبلكم مستحيل لكن أحببت أن أتغشمر معكم..!

• في اعتقادي أن القرار هدفه خدمة نادي الهلال ولا يوجد له هدف آخر بتاتا البتة يا حمد..!

• احتجاجي أو اعتراضي ليس على القرار فحسب، بل على الآلية والطريقة التي اتخذ بها، التي لم تخرج عن شبيك لبيك قراراتنا بين يديك..!

نقلا عن عكاظ