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الرئيسية / بالفيديو.. الداعية “عدنان إبراهيم” يتحدث عن تاريخ حركة “الحشاشين” ويكشف سبب تسميتهم بهذا الاسم

بالفيديو.. الداعية “عدنان إبراهيم” يتحدث عن تاريخ حركة “الحشاشين” ويكشف سبب تسميتهم بهذا الاسم

بالفيديو.. الداعية “عدنان إبراهيم” يتحدث عن تاريخ حركة “الحشاشين” ويكشف سبب تسميتهم بهذا الاسم
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المرصد 34 1٬897 5 ساعات

صحيفة المرصد: تحدث الدكتور الداعية  “عدنان إبراهيم” عن تاريخ الحشاشين وسبب تسميتهم بهذا الاسم فقال أن يطلقون على أنفسهم الدعاة الجدد أو الدعوة الجديدة ولكنهم حشاشين وهم جماعة الحسن صباح من قلعة ألموت في فارس وهي طائفة إسماعيلية نزارية مثل شخص اسمه نزار المصطفى لدين الله فبايعوه أنه الإمام وهو الإمام الحق ومن في نسله طبعًا.
وأضاف “إبراهيم” أثناء حديثه في برنامج “صحوة” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية ويقدمه الدكتور أحمد العرفج  أنه تم تسميتهم بالحشاشين لأنهم فعلًا يتعاطون الحشيش وكان هذا الرجل يأتي أيضًا بالشباب المتهور ويحدثهم عن الدين، وكان عنده نساء وجواري فكن يرتدين أحسن اللباس ويأتي إلى مكان مثل حديقة وبه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيه كل شيء.
وأشار إلى أنه بعدما يفعل الحشيش فعله يقول لهم أنا الآن أنقلكم للجنة فيصدقون وكان له عليهم طاعة عجيبة فإذا قال لشخص اقتل نفسك يقتل نفسه فكانوا يطيعونه طاعة عمياء، مؤكدًا أنهم لهم عقلية مجرفة.
كما تطرق “إبراهيم” للحديث عن المهدي المنتظر قائلًا أنه بالنسبة لمحمد بن إسماعيل فتم إشاعة أنه المهدي المنتظر لجمع الناس والحفاظ عليهم من بطش العباسيين ولكنه ليس المهدي، ولكن اختلف معه القرمطي، وقال له أنا لن أزعن حمدان هذا وبعث أبا سعيد الجنابي إلى البحرين وعمل دولة، هذه الدولة التي جاء ابنه أبو طاهر وأخذوا الحجر الأسود 20 سنة، مؤكدًا أن الحلاج كان قرمطيًا في الأرجح وذلك بناءًا على ما أكده المستشرق الفرنسي الذي درس شخصية الحلاج وقضى حياته يدرسه فكان إسماعيليًا قرمطيًا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - الهاشمي
2017-06-15 11:10:03
هذا يطلق علية داعية ! هذا من ***آخر الزمان
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33 - ابراهيم
2017-06-15 11:04:59
الحلاج كان على طريقة ابن العربي في وحدة الوجود وكان يقول انا الله والله انا (فأذا سويته ونفخت فيه من روحي) جزء مهم من الخالق في المخلوق . لم يكن من القرامطه ابدا
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32 -
2017-06-15 10:50:39
هذا الرجل يطعن في الصحابه الكرام بالهمز واللمز كيف يسكت عنه
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31 -
2017-06-15 10:48:26
العرفج ***يكون في علمكم
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30 - ومن متى صار داعيه ...............
2017-06-15 10:43:48
واقع ........
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29 - 72
2017-06-15 10:40:17
وكان هذا الرجل يأتي أيضًا بالشباب المتهور ويحدثهم عن الدين،و يمنينهم بالنساء و الحشيش مثل شيوخ الدواعش المحيسني و امثاله
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28 - 9
2017-06-15 10:35:25
هذا يخلط ماعنده سالفة
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27 - (( سؤااال ))
2017-06-15 10:28:03
إلى المااااضي 10 لماذا تخرج في مثل هذه الاخبار وتختفي عن أخبار حرب جنودنا مع الحوث ومع عصابة ايران ?
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26 - محمد الغامدي
2017-06-15 10:27:27
والعلم عند الله ان لقناة روتانا والعرفج بالذات هدف بعيد وغير مريح للقلب وذلك من خلال اصراره الدائم على ان تكون روتانا ملعب لعدمان ابراهيم الله ي****
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25 - وشك وشك
2017-06-15 10:25:43
خخخ صحوه وشباب البومب
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24 - ولد حصه
2017-06-15 10:22:55
للاسف شخص تطاول على هيئة كبار العلماء بالسعودية والهيئة حذرت منه وتطاول على الصحابة *****
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23 - الحشاشين
2017-06-15 10:15:17
عندهم دكاكين اسمها دكاكين آل البيت يتكسبون من ورائها شاهد الملا الفالي في برنامج ملالي كيف يبيع الورود ويروج لها في الحسينيات يتكسب من ورا هالمغفلين هههههه
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22 - نكير
2017-06-15 10:09:01
اكتب على يوتيوب 💢ردة فعل الجزائريين عندما تقول انا شيعي 💢 تجربه اجتماعيه
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21 - محمد الصاعدي
2017-06-15 09:34:58
تعليق مخالف
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20 - ابو شدا
2017-06-15 08:59:55
الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)
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19 - ابو شدا
2017-06-15 08:58:03
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ الله
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18 - ابو شدا
2017-06-15 08:08:48
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,167 )
17 - برق _ الحرم
2017-06-15 07:53:27
((فلم بجدوا هؤلاء طريق الي دخول سوريا الا عبر ***.... وهنا يجري تسليمهم الي اشخاص يتولون ايصالهم الي مواقع بدواعي تدريبهم تشابه معسكرات جيش الحشاشين ويدس لهم صنوف المخدرات ويجذبون لهم النساء ))
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( عدد التعليقات 24,167 )
16 - برق _ الحرم
2017-06-15 07:46:42
(((( من قرأة الواقع المرير .... عند بدء الثورة في سوريا وظهور نزعة جهادية لشباب أمة الاسلام لنصرة أهل الشام ظهرت فكرة السيطرة عليهم بطريقة جبش الحشاشين ))))
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( عدد التعليقات 24,167 )
15 - برق _ الحرم
2017-06-15 07:14:07
(((((( هل وجدت حسن زميرة ...في أرض سوريا ...يزرع فجل او يزرع حشيش ))))))
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( عدد التعليقات 24,167 )
14 - برق _ الحرم
2017-06-15 07:07:47
(((((( قم بس روح كربلاء و قم ...... تجد الحشاشين الجدد بالكوم ...ولن نتحدث من أين اتو العلويين ؟ ))))))
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( عدد التعليقات 24,167 )
13 - برق _ الحرم
2017-06-15 06:57:06
(((( هذا الداعية المحشور في الدعوة الي ((الله الواحد الاحد)) حشر... لايقل شره عن شرهم ..... وفتواهم الخزعبلانية من أراد رؤيتي فعليه بحشيشتي ..حتى يجرهم الولي السفيه بقرالله بطنه كالانعام خلفه )))))
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12 - زائر
2017-06-15 06:52:51
انا معلي من هسوالف ذي كلها نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا ياللي عندهم الاخبار
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11 - الخالدي
2017-06-15 06:51:24
هذا داعيه ***بس
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10 - المااااضي
2017-06-15 06:51:02
الله يحفظ فضيلة الشيخ الداعيه عدنان ابراهيم قاهر الاخونج والصحويين.
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9 - زائر
2017-06-15 06:50:42
انا معلي من هسوالف ذي كلها نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا ياللي عندهم الاخبار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 24,167 )
8 - برق _ الحرم
2017-06-15 06:49:39
((((حتى لايختلط الامر على الناس بين قديما ... وفي عصرنا هذا ماذا تعرف عن ((حشيشة _المهدية )) ومن يروج لها بفتواه ومن يتعاطها بكثرة .... اتباعه .... ونسائهم لايقرؤون القرآن الا بحضورها ؟))))))
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7 - واضح
2017-06-15 06:45:40
تعليق مخالف
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6 - الفالح
2017-06-15 06:39:09
ومن قال ان هذا الادمي... داعية؟؟؟؟؟ استغفر الله العظيم .... شن هجوم على علمائنا بالمملكة....
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5 - ابو منصور
2017-06-15 06:35:36
هل هذا الشخص بالفعل داعية ؟
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
4 - مواطن كادح
2017-06-15 06:32:41
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
3 - اليوسي
2017-06-15 06:30:47
اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا الذين يدعون المسلمين لعبادة الله وحدة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بدعاة الفساد في الارض ومن يقف معهم وانزل الرعب فيهم
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
2 -
2017-06-15 06:30:33
*** لازم نجد لهم حل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - خطاب
2017-06-15 06:22:57
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
لا يعجبني(2) اعجبني(107)

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آخر تعليق
بواسطة :

لهم يومين من يوم دخلوا واي ضجه اعلاميه والله محد درى...
بواسطة :

ماجاوبتي كالعادة تتهربين من الرد على نقاطي...
بواسطة : غريبه

ياحظهم...
بواسطة : ماجد الدوخي

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