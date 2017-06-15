بالفيديو.. الداعية “عدنان إبراهيم” يتحدث عن تاريخ حركة “الحشاشين” ويكشف سبب تسميتهم بهذا الاسم
صحيفة المرصد: تحدث الدكتور الداعية “عدنان إبراهيم” عن تاريخ الحشاشين وسبب تسميتهم بهذا الاسم فقال أن يطلقون على أنفسهم الدعاة الجدد أو الدعوة الجديدة ولكنهم حشاشين وهم جماعة الحسن صباح من قلعة ألموت في فارس وهي طائفة إسماعيلية نزارية مثل شخص اسمه نزار المصطفى لدين الله فبايعوه أنه الإمام وهو الإمام الحق ومن في نسله طبعًا.
وأضاف “إبراهيم” أثناء حديثه في برنامج “صحوة” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية ويقدمه الدكتور أحمد العرفج أنه تم تسميتهم بالحشاشين لأنهم فعلًا يتعاطون الحشيش وكان هذا الرجل يأتي أيضًا بالشباب المتهور ويحدثهم عن الدين، وكان عنده نساء وجواري فكن يرتدين أحسن اللباس ويأتي إلى مكان مثل حديقة وبه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيه كل شيء.
وأشار إلى أنه بعدما يفعل الحشيش فعله يقول لهم أنا الآن أنقلكم للجنة فيصدقون وكان له عليهم طاعة عجيبة فإذا قال لشخص اقتل نفسك يقتل نفسه فكانوا يطيعونه طاعة عمياء، مؤكدًا أنهم لهم عقلية مجرفة.
كما تطرق “إبراهيم” للحديث عن المهدي المنتظر قائلًا أنه بالنسبة لمحمد بن إسماعيل فتم إشاعة أنه المهدي المنتظر لجمع الناس والحفاظ عليهم من بطش العباسيين ولكنه ليس المهدي، ولكن اختلف معه القرمطي، وقال له أنا لن أزعن حمدان هذا وبعث أبا سعيد الجنابي إلى البحرين وعمل دولة، هذه الدولة التي جاء ابنه أبو طاهر وأخذوا الحجر الأسود 20 سنة، مؤكدًا أن الحلاج كان قرمطيًا في الأرجح وذلك بناءًا على ما أكده المستشرق الفرنسي الذي درس شخصية الحلاج وقضى حياته يدرسه فكان إسماعيليًا قرمطيًا.
د. #عدنان_إبراهيم يتحدث عن تاريخ حركة "الحشاشين" وسبب تسميتهم بهذا الاسم#صحوة@Arfaj1@DrAdnanIbrahim pic.twitter.com/fhFmEmX56B
— خليجية (@Khalejiatv) ١٥ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
هذا يطلق علية داعية ! هذا من ***آخر الزمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحلاج كان على طريقة ابن العربي في وحدة الوجود وكان يقول انا الله والله انا (فأذا سويته ونفخت فيه من روحي) جزء مهم من الخالق في المخلوق . لم يكن من القرامطه ابدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الرجل يطعن في الصحابه الكرام بالهمز واللمز كيف يسكت عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العرفج ***يكون في علمكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واقع ........
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وكان هذا الرجل يأتي أيضًا بالشباب المتهور ويحدثهم عن الدين،و يمنينهم بالنساء و الحشيش مثل شيوخ الدواعش المحيسني و امثاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا يخلط ماعنده سالفة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إلى المااااضي 10 لماذا تخرج في مثل هذه الاخبار وتختفي عن أخبار حرب جنودنا مع الحوث ومع عصابة ايران ?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والعلم عند الله ان لقناة روتانا والعرفج بالذات هدف بعيد وغير مريح للقلب وذلك من خلال اصراره الدائم على ان تكون روتانا ملعب لعدمان ابراهيم الله ي****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خخخ صحوه وشباب البومب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للاسف شخص تطاول على هيئة كبار العلماء بالسعودية والهيئة حذرت منه وتطاول على الصحابة *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندهم دكاكين اسمها دكاكين آل البيت يتكسبون من ورائها شاهد الملا الفالي في برنامج ملالي كيف يبيع الورود ويروج لها في الحسينيات يتكسب من ورا هالمغفلين هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكتب على يوتيوب 💢ردة فعل الجزائريين عندما تقول انا شيعي 💢 تجربه اجتماعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((فلم بجدوا هؤلاء طريق الي دخول سوريا الا عبر ***.... وهنا يجري تسليمهم الي اشخاص يتولون ايصالهم الي مواقع بدواعي تدريبهم تشابه معسكرات جيش الحشاشين ويدس لهم صنوف المخدرات ويجذبون لهم النساء ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((( من قرأة الواقع المرير .... عند بدء الثورة في سوريا وظهور نزعة جهادية لشباب أمة الاسلام لنصرة أهل الشام ظهرت فكرة السيطرة عليهم بطريقة جبش الحشاشين ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((( هل وجدت حسن زميرة ...في أرض سوريا ...يزرع فجل او يزرع حشيش ))))))
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
(((((( قم بس روح كربلاء و قم ...... تجد الحشاشين الجدد بالكوم ...ولن نتحدث من أين اتو العلويين ؟ ))))))
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
(((( هذا الداعية المحشور في الدعوة الي ((الله الواحد الاحد)) حشر... لايقل شره عن شرهم ..... وفتواهم الخزعبلانية من أراد رؤيتي فعليه بحشيشتي ..حتى يجرهم الولي السفيه بقرالله بطنه كالانعام خلفه )))))
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
انا معلي من هسوالف ذي كلها نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا ياللي عندهم الاخبار
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا داعيه ***بس
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الله يحفظ فضيلة الشيخ الداعيه عدنان ابراهيم قاهر الاخونج والصحويين.
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
انا معلي من هسوالف ذي كلها نبي حساب المواطن متى ينزل علمونا ياللي عندهم الاخبار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
((((حتى لايختلط الامر على الناس بين قديما ... وفي عصرنا هذا ماذا تعرف عن ((حشيشة _المهدية )) ومن يروج لها بفتواه ومن يتعاطها بكثرة .... اتباعه .... ونسائهم لايقرؤون القرآن الا بحضورها ؟))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومن قال ان هذا الادمي... داعية؟؟؟؟؟ استغفر الله العظيم .... شن هجوم على علمائنا بالمملكة....
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
هل هذا الشخص بالفعل داعية ؟
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا الذين يدعون المسلمين لعبادة الله وحدة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بدعاة الفساد في الارض ومن يقف معهم وانزل الرعب فيهم
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
*** لازم نجد لهم حل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
لا يعجبني(2) اعجبني(107)
أضف تعليق