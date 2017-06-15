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الرئيسية / ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور
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المرصد 6 4٬838 4 ساعات

صحيفة المرصد: جدل كبير أثاره خبر القبض على الفنان، طارق النهري، قبل أيام، بسبب تهربه من حكم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه في القضية التي عرفت باسم حريق المجمع العلمي والتي وقعت قبل سنوات.

ووفقاً لموقع”العربية نت”لم تكن ملابسات القصة واضحة، خاصة أن النهري يشارك في الدراما التلفزيونية التي تعرض هذا العام بمسلسلين، أحدهما هو “عفاريت عدلي علام”، وتمكن من تصويرهما خلال الفترة الماضية من دون وجود أي عائق، قبل أن يفاجئ الجميع بالقبض عليه.

وأمام كل ما قيل قررت جيسي النهري ابنة الفنان طارق النهري أن ترد على ما قيل بحق والدها في الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكدت جيسي أنه بعد ما تم تداوله من أخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وجب التصحيح من أصحاب الأمر، مشيرة إلى أن والدها لم يكن متهربا من حكم بالمؤبد ولم يتم القبض عليه، كما أنه لم يذهب إلى النيابة مكلبش اليدين كما ذكر البعض.

كما أوضحت أن قضية المجمع العلمي ما زالت قائمة، ولذلك ذهب والدها من أجل إعادة إجراءات المحاكمة، وبالفعل تحدد لها جلسة في شهر أغسطس المقبل، ووالدها الآن في منزله يمارس حياته بشكل طبيعي.

وطلبت ابنة طارق النهري من الجميع التأكد من الأخبار قبل تداولها، كما شكرت من وقف إلى جوارهم في هذه المحنة سواء بالاتصال أو التواجد الفعلي، كما وجهت الشكر إلى من تحدث عن والدها بشكل غير لائق، خاصة أن هذا الأمر لم يؤثر فيهم بل أظهر لهم دفاع الآخرين عن والدها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - محمد الشهري
2017-06-15 14:50:19
جيسي هاذا اسم **
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5 -
2017-06-15 13:29:16
ما فهمنا شيء. ممكن أحد يوضح لنا الأمر؟! طيب وهذه الصور وبيده المسدس حقيقية.وأدلة إدانة له ،
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4 - مواطن غيور
2017-06-15 13:03:11
احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره هل من مستمع
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3 - زعلان على البلد@ astp.كوم
2017-06-15 12:42:23
هذا مجرم معروف
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2 - 777
2017-06-15 11:30:12
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
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1 -
2017-06-15 11:17:55
اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات
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واللي مايطول العنب .. حامضن عنه يقول ... واحد نفرات يقول بتفلس القنوات هههههههه...
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