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صحيفة وول ستريت جورنال من داخل الدوحة:الوضع المعيشي والاقتصادي في قطر مخيف!

صحيفة وول ستريت جورنال من داخل الدوحة:الوضع المعيشي والاقتصادي في قطر مخيف!
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المرصد 13 2٬974 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، صورة ميدانية عن حالة التوتر والاستنفار في مختلف مرافق الحياة داخل قطر، تختلف تماماً عن الصورة التي تتحدث بها البيانات الرسمية.

وفي تقرير عن الإجراءات الطوارئية التي اتخذتها الحكومة بشأن الطيران القطري، ومطار الدوحة، ومسارات نقل الغاز، ومعروض السلع التموينية، وترتيبات قاعدة العديد العسكرية، سجلت الصحيفة المرجعية في القضايا الاقتصادية، ردوداً وانطباعات وقناعات تتحسب “للأسوأ القادم”.

الغاز القطري

وكشفت أن ناقلات الغاز القطرية قامت بتغيير مساراتها لتفادي المرور في قناة السويس، علما أن مصر لم تغلق القناة في وجه الملاحة القطرية. وقال التقرير إن ناقلات النفط والغاز القطري لجأت الآن إلى موانئ سلطنة عمان وهي تتفادى العبور في المياه المحظورة عليها، الأمر الذي سيرفع تكاليف الشحن ويهدد تنافسية الغاز القطري في الأسواق العالمية.

و ينطبق الأمر نفسه على الخطوط الجوية القطرية التي كما قال مديرها العام أكبر الباكر أن تغيير مساراتها الجوية وضعها أمام تحديات كبيرة تتمثل في ان بعضاً من الـ150مدينة العالمية التي كانت تصلها، ستصبح خطوطها غير تنافسية، فضلاً عن أن بعضها توقف منذ اليوم الأول للمقاطعة.

خوف

ووصفت الشابة البحرينية منال عبدالله (29 سنة) والمقيمة في الدوحة منذ عامين الوضع في الدوحة “لدينا في الدوحة حالة خوف عام تراها اينما ذهبت”، وقالت لمراسل الصحيفة الأمريكية: “أنا شخصياً اشتريت مؤونة ما يزيد عن الشهر الكامل، مثل جيمع الناس هنا، ممن ارعبتهم الحالة بعد فرض المقاطعة على قطر”.

وتنقل الصحيفة عن متخصصين قولهم إن استمرار الوضع الحالي لستة أشهر اخرى سيرفع التضخم (غلاء الأسعار) إلى الضعف. كما تنقل وول ستريت جورنال عن معهد التمويل الدولي (التابع لصندق النقد الدولي) تقديراته بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينخفض هذا العام إلى حدود 1.1%، أي نصف ما كان عليه في نهاية 2016.

خسائر بورصة الدوحة

أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد وصلت خسائره منذ 4 حزيران الحالي إلى 8%، تقابلها تصنيفات ائتمانية للدولة متزايدة الهبوط، بحسب تقرير ستاندرد آند بورز، وذلك تحت ضغط حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف الاقتراض.

مصير قاعدة العديد

وتنسب الصحيفة لمسؤولين عسكريين أمريكان بأن قاعدة العديد العسكرية لم تتأثر ترتيباتها حتى الآن، لكن استمرار خضوع قطر للمقاطعة من الدول العربية المجاورة سيعيق “بالتأكيد” الخطط العسكرية الأمريكية من تلك القاعدة.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر قبل أسبوع متهمة إياها بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - جداوي من غليل
2017-06-15 15:09:52
سبحان الله يمهل ولا يهمل كانو يطقطقون علي مصر ويتامرون علينا واليو هم في قبضة المصاريه اللهم لا شماته بس لازم الوحد ياخذ العبره محد فوق علي طول
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12 - شايفك
2017-06-15 14:48:23
قطر : وكر للارهابيين . قنوات مضللة . واموال الشعب القطري تصرف بسفه على سفك دماء الشعوب الاخرى . كل هذا يطلع منك ياقطر ! لابد ان حكام قطر اصيبوا **. مانشاهده ونسمعه شكل صدمة لابناء الخليج
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11 - مواطن
2017-06-15 14:41:59
ههههههه البغباء يقصد قلم الحقيقية هههههه
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10 - مواطن غيور
2017-06-15 14:37:44
ت٧ نعم انت ***
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9 - ابو ثامر
2017-06-15 14:34:25
***شعب قطر إخوان لنا، وبيننا وبينهم صهر وقرابة، وقبل ذلك مسلمين.
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8 - الزرقوى
2017-06-15 14:24:29
هذا ما جنته على نفسها براقش
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7 -
2017-06-15 14:17:41
( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)
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6 - تركي
2017-06-15 14:13:58
الببغاء،،،،،، طم طم طم طمييييييم 😁😁😁
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5 - ررر
2017-06-15 14:13:00
اللهم اجعل قطر من سوء الي سوء .
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4 - محمد الحربي
2017-06-15 14:08:44
حكام قطر هم اعداءنا عداوتهم لنا كانت بالخفاء وعرفناها لذلك قبل ان يتوجه ال ثاني للمجوس لانقاذهم يجب تغيير نظام الحكم بالقوه العسكريه وقبل ان تصبح قطر ولايه للفقيه
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( عدد التعليقات 24,903 )
3 - قلم الحقيقه
2017-06-15 14:06:30
حسبي الله على ذميم ونظامه القطري الأخونجي الأخواني الارهابي هو المسؤول الأول من خلال سياساته العدوانية تجاه جيرانه واتباع القرضاوي الغوغائي وخططه ***الأمر الذي جعل الشعب القطري بهذا الوضع.
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2 - زعيتر
2017-06-15 14:02:11
شرف عظيم وأي شرف
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1 - زعيتر
2017-06-15 14:02:06
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