بالفيديو.. الشيخ “المغامسي”: لا يجب على المرأة تغطية وجهها لأن ذلك صناعة فقهية!

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صحيفة المرصد: نهى الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في السعودية، المرأة عن تغطية وجهها، قائلا: “لا يجب على المرأة تغطية وجهها لأن ذلك صناعة فقهية”.

وقال المغامسي خلال حديث ألقاه في أحد المساجد: “هناك من يقول إن وجه المرأة يجب أن يغطى، وآخرون من العلماء أيضاً يقولون إن لديهم أدلة تخبرهم أنهم لا يستطيعون إلزام المرأة بتغطية وجهها لعدم وجود أدلة كافية من قبل هذا الفريق”.

وأضاف: “لذا لا يجوز أن تأتي أنت، ولأنك لا ترى هذا الرأي، فتلزم هذا القائل أنه أراد أن تقع الفحشاء وأن ينتشر البغاء في الأمة، ثم تلزم هذا الرجل بما لم يلزمه الله به”.