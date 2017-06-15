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بالفيديو.. الشيخ “المغامسي”: لا يجب على المرأة تغطية وجهها لأن ذلك صناعة فقهية!
صحيفة المرصد: نهى الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في السعودية، المرأة عن تغطية وجهها، قائلا: “لا يجب على المرأة تغطية وجهها لأن ذلك صناعة فقهية”.
وقال المغامسي خلال حديث ألقاه في أحد المساجد: “هناك من يقول إن وجه المرأة يجب أن يغطى، وآخرون من العلماء أيضاً يقولون إن لديهم أدلة تخبرهم أنهم لا يستطيعون إلزام المرأة بتغطية وجهها لعدم وجود أدلة كافية من قبل هذا الفريق”.
وأضاف: “لذا لا يجوز أن تأتي أنت، ولأنك لا ترى هذا الرأي، فتلزم هذا القائل أنه أراد أن تقع الفحشاء وأن ينتشر البغاء في الأمة، ثم تلزم هذا الرجل بما لم يلزمه الله به”.
التعليقات
201 - متابع 12017-06-15 19:07:29
تعليق مخالف
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200 - ....2017-06-15 19:07:10
استغفر الله الذي اله الاهو الحي القيوم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته
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199 - سعد2017-06-15 19:07:07
جزاك اللة خير
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198 - متنـح2017-06-15 19:06:23
من بعـــــد ماصــــور مع بـــعض النـاس قام يــخنــبق
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197 - تيمبو2017-06-15 19:03:48
نبرأ الى الله من كلامك هذا مصير من يدخل الفلسفة في امور الدين لاحول ولا قوة الا بالله
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196 - محمد2017-06-15 19:03:23
ليس بغريب الوسطية والاعتدال عليك وانت من مدينة رسول الله صلى الله علية وسلم.
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195 - اسم2017-06-15 19:02:28
اما الاختلاف الفقهي فموجود ومن ارادت الكشف براحتها وهي مسلمه ومحترمه ولها كل التقدير ولن يثنيها احد بعد موافقة محارمها ولكن لاتقول رب العزه امر بذلك لانك لم تحجبي الوجه الذي هو مراة جمالها وفتنتها
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194 - عجيب2017-06-15 19:02:05
اللهم أني صايم ودي اتكلم لاكن صايم.
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193 - عبدالرحمن الشهري2017-06-15 19:01:08
سمح الشرع لكبيرة السن ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة هل معناه تتعرا فالمعنى ان تكشف وجهها النظرة الشرعية للمخطوبة كماامربه الشرع فينظر الخاطب الى ماذا .فينظر لوجهها. وامر سؤال زوجات النبي من وراء حجاب
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192 - زائر2017-06-15 18:59:44
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191 - يمني محبوب 💫💫💫2017-06-15 18:58:43
ابتلينا بقوم يضنون ان الّلَھّ لم يهدي سواهم ...
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190 - اسم2017-06-15 18:58:21
والعرب تقول حجب الشئ اي بمعنى اخفاه والمسلمين يقولون الحجاب اي الاخفاء فاذا ظهر وجه المراه فماالذي يريده ربها ان تخفيه وهل انا بحاجه لو رايت وجهها ان ارى شيبا اخر لاحكم على جمالها ومفاتنها
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189 - حقاااني...2017-06-15 18:57:58
سأنقل لكم التفصيل من كلام الشيخ عبدالعزيز الطريفي في الحجاب بعد الافطار والا بامكانكم الاطلاع على كلامه من قوقل
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188 - ملاحظة2017-06-15 18:57:09
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187 - مفسر أحلام2017-06-15 18:56:13
هذا نوه متمشيخ وبحلل ويحرم ******
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186 - حقاااني...2017-06-15 18:55:53
وفي النهاية : هذه كتب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بين أيدينا ليس فيها نص يجيز كشف وجه المرأة ومن وقف فليُفد وقول أتباعهم ليس قولاً لهم .
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185 - اسم2017-06-15 18:53:37
160الصريح.اقول لك قال الله ورسوله تقول لي قال فلان وفلان.كلام الله والرسول فالحجاب واضح مايحتاج تفسير ولاغيره وامهات المؤمنين خير من مثلن الحجاب الاسلامي الصحيح وارجعوالحديث السيده عائشه رضي الله عنها
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184 - العلم الاكيد2017-06-15 18:53:27
الناس لا تدور على الجسم او الصوت .. بل تدور على الشكل فأذا صلح الوجه صلم الجسم كله . فذالك نقول ان وجه المرأة فتنة . فالكل يبحث عن الجمال والشكل . واحذر من شيوخ الفتن والضلال لقد اعمى الله بصيرتهم
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183 - حقاااني...2017-06-15 18:53:01
خاطرة للشيخ عبدالعزيز الطريفي في تغطية وجه المرأة عند الأئمة الأربعة عبد العزيز الطريفي
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182 - حلحيل2017-06-15 18:52:40
اغلب الظن ان المغامسي طالب علم ويفهم في الدين اكثر من ما يفهمه اصحاب التعليقات ادناه.
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181 - محلل2017-06-15 18:52:21
استعد يا مغامسي للهجوم الشرس من الناس الذين تأدلجوا خلال عقود انهم الأفضل وان مذهبهم هو الصحيح ومن يخالفه فهو مبتدع أو فاسق أو زنديق ولا تلوم الجمهور لوم الحفاظ الذين لحسوا مخ العامة ودمروا عقولهم
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180 - اسم2017-06-15 18:42:51
172العنيد.اذا يفترض منك ان تسمع لفتاواه وان تبدا بتطبيقها ***حتى نجده نموذجا كما قلت فنحتذي بك وبه ولا الكلام غير والتطبيف غير
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179 - من هوا العالم؟؟2017-06-15 18:42:14
قال تعالى .. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. الله يصلح حال هذا الشيخ ويهديه الى السراط المسنقيم
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178 - الازدي2017-06-15 18:41:56
كلام الله الواضح لا يوجد به خلاف فقهي ولاكن تبرر لنفسك تخفيف وتحديد ذقنك اكثر الشيوخ الآن مصنوعين حسبنا الله ونعم الوكيل
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177 - اخلاق حنا في رمضان2017-06-15 18:41:21
الله يعينك على هالكائنات التي لاتعترف باي شيء مخالف لما تعودو عليه الله يعينك واجعلها زكاة علمك وتحمل السب والشتم والاذى كشأن كل المصلحين في الدنيا اعانك الله واعان اهلك جعلها الله في ميزان حسناتك
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176 - اسكيوزمي2017-06-15 18:40:50
عندنا فهم خاطيء للفتاوي ... يا اخي الفتوى لاتجب الا على المفتي ومن قبل بالفتوى .
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175 - الفارس2017-06-15 18:40:30
يالمغامسي اترك عنك الأمور الي اعلى منك لسنا بحاجة لشطحاتك لدينا هيئة كبار العلماء تفتينا وهي مرجعنا وانت احذر تظل الناس فتهلك. هذا ابليس بداء يدخل في نفسك العظمة وانه لك حق الافتاء فتعوذ من الشيطان
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174 - الهاشمي2017-06-15 18:39:59
اولاً انَـت ليت من هيئة كبار العلماء ولست مخولاً با الافتاء يجب محاسبتك ومنعك من الظهور في المنابر لانك بديت تتعدى على من هم اهلاً للافتاء
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173 - الازدي2017-06-15 18:39:16
ياشيخ الآيه نصها صريح فيه أمر واضح قل للنساء المؤمنين يدلين على خمرهن من جلابيبهن. والدلو يأتي من أعلى البئر لامن وسطها كلام الله ليس كلام شيوخ وحنا عرب ونعرف للغة القرآن
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( عدد التعليقات 5,902 )172 - العنيد
الشيخ صالح المغامسي عالم جليل .. نسأل الله أن ينفع بعلمه.. ويمحق من يتطاول عليه
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171 - الفارس2017-06-15 18:35:59
كل من درس وتخرج من مدرسة ابو زقم صار يسمي نفسة شيخ وبداء يفتي يحلل ويحرم وكأن الي حواليه رؤسهم كرمب. الان اسمع وأطيع المفتي بفتواه الي تحرم كشف وجه المرأة او اطيع امام المسجد المغامسي الي يجيز الكشف
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170 - زمن2017-06-15 18:34:18
خريج لغه عربيه أيهم أفقه في الدين هو أم شيوخنا الأفاضل بن باز وابن عثيمين وأمثالهم كثر أم هذا وأحمد الغامدي واشباههم يتصنعون الدين على هواهم وليسو أصحاب اختصاص
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169 - الفارس2017-06-15 18:32:24
بصفته من يفتي من أجاز له الافتاء وهو كليوم طالع علينا طلعة مرة يقولك مايكفر الروافض وهم يدعون ان علي الآه. والقرأن محرف. ويسبون امهات المؤمنين والصحابة.***ويكفرون السنة.
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168 - سعيد2017-06-15 18:32:19
تعليق مخالف
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167 - مواطن كادح2017-06-15 18:31:43
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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166 - 1601602017-06-15 18:31:35
صريح .. لاتقارن نسائكم ***.. بنسائنا ***
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165 - زمن2017-06-15 18:31:22
الشيخ عمري من حروب المدينه والظاهر أن الوضع مايتحمل حلل الموسيقى وقال إن الروافض مسلمين والحين يقول لايجب تغطيه الوجه للمرأه انا والظاهر لي أن الدين مخترق منه وأمثاله والله اعلم
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164 -2017-06-15 18:28:16
إلى قناة السعودية الاولى 👈👈 أرجو وضع مشائخ علماء فضلاء 👈👈 يعني مافي هالبلد إلا هالولد
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163 -2017-06-15 18:26:38
نحترم كلام الله بالقرآن بوجوب تغطية الوجه والأحاديث الصحيحة هذا الصح
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162 -2017-06-15 18:23:57
صويلح مغامسي أنت****فأنت لست عالم مفتي.فأهجد وخلك ساكت.فهالأمور كبيرة ****
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161 - مسعد2017-06-15 18:23:07
الشيخ لم يقول بكشف الوجه ولكن قال أحترموا الإختلاف الفقهي وهذا هو المطلوب كلٍ فيما يراه إما الكشف او التغطية فكلٍ له دليله لولا الإختلاف لما وجدة المذاهب الأربعة شي من التروي
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160 - الصريح2017-06-15 18:22:54
لعل هذا بداية التغيير ورفع الظلم عن النساء الآن المغامسي قال بعدم وجوب غطاء الوجه وسبقه أحمد الغامدي وعائض القرني والإمام الألباني وسبقهم علماء المذاهب الأربعة والتابعين والصحابة والمفسرين
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159 - .2017-06-15 18:22:16
الله يعينك ياشيخ المغامسي من العقول المغيبة والردود الهمجية التي لا تقبل النقاش ولا الدليل !! وعن نفسي مقتنعه بكلامك واثابك الله
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158 - عاشق سراب2017-06-15 18:21:55
وهز ياوز وهز ياوز
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157 - عاشق سراب2017-06-15 18:20:49
سبحان الله كان الدين الإسلامي توه ينزل علينا من السماء في ليله صار جايز
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156 - الخطاب2017-06-15 18:20:27
واجب العلماء حفظ دنيا الناس من الظلم كما يحفظون دينهم من المعاصي، فقد جاء النبي ﷺ بـ(الكتاب) لحفظ الدين وبـ(الميزان) لحفظ الدنيا .
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155 - ابو شوق2017-06-15 18:19:19
مدحناه ****فى ابطحين
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154 - الصريح2017-06-15 18:18:40
غطاء الوجه تم بالاكراه ثم تعود عليه الناس وتعود عليه النساء واليوم لو أفتى كل العلماء بعدم وجوبه فلن يصدق العامة لأنه أصبح عادة حتى في الحجاز والجنوب والشمال رغم أنه عادة جديدة عليهم .
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153 - عاشق سراب2017-06-15 18:18:28
أجل ***فيه بعض المعممين اجازوة
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152 - زموووووح2017-06-15 18:18:11
عشانه اعترف بالراي الاخر وانه هناك خلاف بين الفقهاء في هذي المسالة من قديم الزمن حتى ايام الصحابة وهناك من الصحافة من راي ان وجهة المراة ليس بعورة والشيخ اخذ بهذا الراي خلاص لازم نذمه اه ياخونجية
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151 - المر2017-06-15 18:18:02
المذهب الشافعي والمالكي والحنفي كلهم اجازوا كشف الوجه الشيخ صالح شيخ فاضل قال صناعه فقهيه الحنابله لم يرجحوه مع العلم انه واجب في الحج والعمره كشف الوجه والكفين
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150 - ابو محمد2017-06-15 18:16:28
اذا المرأة لم تغطي وجهها وجملة المفاتن في الوجه فلاعضاء الباقية غير العورة اقل فتنة من الوجه والله اعلم
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149 - الخطاب2017-06-15 18:16:22
عندما شرع الله الحجاب بقوله (يدنين عليهن من جلابيبهن) حذر بعده المنافقين لأنهم أشد خصوم العفاف (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض)
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148 - الصريح2017-06-15 18:16:13
101أحمد الغامدي قال لو كنت صادق خل زوجتك تكشف ويوم كشفت قالو ****وهالحين تقولوا نفس الكلام للمغامسي والشيخ الألباني قالوا يفتي بالكشف ويغطي حريمه ويوم ذهب لأحدهم مع زوجته كاشفة طردوه ثم فصلوه من عمله
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147 - 4 streets2017-06-15 18:13:47
الشرهه علي الي جابك للقناه .... المشكله يعرفون من انت و وش ملك ...
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146 - سعد التميمي2017-06-15 18:12:03
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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145 - ليبرالي2017-06-15 18:11:50
خطوه الى الامام ،، نشكر الشيخ الوسطي المعتدل المغامسي
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144 - صافي2017-06-15 18:11:12
شاطر .. و لكن هناك آية كريمة تشرح الحجاب و لو لم يكن هناك غطاء وجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تشرع النظرة الشرعية إلى المخطوبة ! بكره تستضيفك mbc أنت و زوجتك بارك الله فيك
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( عدد التعليقات 1,183 )143 - الديدحان
هذا الانسان يتخبط بالفتاوي ويعارض كبار العلماء . حسبي الله ونعم الوكيل .
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142 - مزارع رمن أرض الطيبين2017-06-15 18:10:23
بارك الله فيك ياشخنا الجليل صالح المغامسي اذا قصدك الحجاب فهو شرعا حلال والدليل عند استخراج الجواز والبطاقة الشخصية الحرمة تصور متحجبة
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141 - ابو فهد2017-06-15 18:09:21
من باب التصحيح المغامسي شهادته في اللغة العربية
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140 - الاسم2017-06-15 18:08:10
المشايخ لايتبعهم الا ساذج
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139 - خالد الفضلي2017-06-15 18:08:04
طلع لنا شيخ ميزوا بالسعوديه يجب على وزير الاسلاميه اقالته ووقفه عن الخطابه شكله الشيخ ****
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138 - محمد الجعيد2017-06-15 18:06:35
بداء ينقص زيت
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137 - صانع حلوى2017-06-15 18:06:01
مساءلة غطى الوجه هذا فيها خلاف بين فقهاء الامه فجميع المذاهب السنيه ماعدا الحنابله اجازو كشف الوجه وفي النهاية تظل مساءلة فقهية فالتزمو الهدوء ودعو عنكم التجريح لأحد والدين هو النصيحه وليس العداوه
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136 - عربي2017-06-15 18:05:04
ابن باز وغيرهم من كبار العلماء أوجبو تغطية الوجهه . استغفر الله العظيم يالغامسي
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135 - ابو فهد2017-06-15 18:04:22
اللي أعرفه أن المغامسي شهادته في الأدب ... يعني ماهو متخصص في العلم الشرعي.
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134 - الخطاب2017-06-15 18:03:03
لو اشتغل الناس بتعبئة عقولهم بالعلم كما يشتغلون بتعبئة جيوبهم بالمال، لاختصروا الطريق إلى العزة والسعادة .
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133 - خنبوقه الخبله2017-06-15 18:01:00
من شفته موقف والناس تتراكض تسلم عليه وتحب يده عرفت .انه مابالباب احد
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132 - مدرب تنمية بشرية2017-06-15 17:57:00
زادت نكسات الشيخ طلعلنا بشيعه وردو عليه برد ناري حتى الشيخ الشيعي الي تاب واصبح سني قاله اتقي الله ورد عليه برد قوي والان صناعة فقهية ههههههه لبد من منعك من الضهور في القنوات واي شيخ يفتي بلا علم وجب
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131 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-15 17:56:57
معليش أم الغلا لا تزعلين حقك عليه .
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130 - ابو ابراهيم٢2017-06-15 17:55:52
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: " تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "
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129 -2017-06-15 17:54:52
اجل تبغى النساء يكشفن بالمغامسي ؟ ***
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128 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-15 17:53:39
على قولت المصرييين أيه دا حتى أنت يا المغامسي جبت العيد كيف لا تغطي وجهها ومن متى احليتم هذا ياجماعة ورب الكعبة صار الإفتاء فوضه ؟؟. طيب المرأة اسم الله عليها إذا كان الوجهة قمر والخدود تفاح 🍎
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127 - بو نواس2017-06-15 17:52:20
الحديث عن الخلاف بوابة عبور للفواحش ونشر الانحلال والخلوة والاختلاط .. اتقي الله ياشيخ .. فلا يغرك التطبيل الاعلامي والشهرة التي حصلت عليها من محبة الناس لك .. فلا تفقد هذه المحبة بهذه الفتاوي ***
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126 - @@@@@2017-06-15 17:50:19
شكله ***الشيخ
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125 - بو نواس2017-06-15 17:49:37
تعليق مخالف
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124 - اسد2017-06-15 17:46:51
انت مثل هذاك الشيخ الا صورة مع حريم في مختلط قال انا مستهدف وهنا فوق المنابر حسبنا الله ونعم الوكيل اقووول اربضو اربضو ماخدن حولكم ولادر عنك انت وربعك وفتاواك
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123 - ،.2017-06-15 17:45:46
اغلب العالم الاسلامي اقول الاغلبيه ومذاهبهم اربعه حنابله شافعي حنفيه مالكيه مش مغطين الوجه ومغطين شعرالراس وساترين الجسم كامل لايظهرمكشوف الاالوجه فقط ياشيخ المغامسي هل جوابكم يطابق هذه الحاله س.اجب؟؟
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122 - مريبض المريبض2017-06-15 17:45:25
تعليق رقم 59 كلامك غير صحيح غطاء الوجه من عرفنا امهاتنا وقريباتنا قبل 40 سنه وهن يتغطين عن الرجل الأجنبي
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121 -2017-06-15 17:45:00
ميزو السعودية هههههههههه
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120 - البرق2017-06-15 17:44:30
للمعلوووووووميه انت ومشايخ الا يفتون من الراس العالم تفتحت خلاص من الامور ذي ماحد ترا والله يهتم لها سوالفكم ذي وعيالنا نعرف وش يلبسون وش يسترهم تفمر يوم تفتون بنجري وراكم نطبق في هالمهازل ريح احسن
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119 - عسكول الواااافي2017-06-15 17:43:03
تعليق مخالف
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118 - النابلسي2017-06-15 17:43:03
كلام الشيخ مجتز من درس .ولكن لايعفيه ان يبرر للمعارضين ويستشهد بقولهم في مسألة ليس فيها خلاف ولا جدل فالاية صريحة وواضحة للجاهل من الناس بحرمة كشف الوجه.وعليه وامثاله ان لا يوردوا مثل ذلك في دروسهم .
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117 -2017-06-15 17:42:11
يعني ياشيخ نأخذ كلامك وكلام العلماء وإلا كلام الله الذي أمرالنبي بأن يقول لنسائه وبناته ونساء المسلمين يدنين عليهن من جلابيبهن حتى لا يعرفن فيؤذين وهذه آية فرض الحجاب .
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116 - البرق2017-06-15 17:41:33
هذا الاادمي لم اتقبله يوم وكنت ****لذالك ياشيخ على قولتهم دامك شيخ مع ان الزمن ذا كلا شيخ نفسه نزل ****بدون غطاء للوجه وابد صدقني اذا ماكنت حتى القفاز والشراب ماتخوج بدونه لذالك خلك بصلااري
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115 - المر2017-06-15 17:40:48
هي عادات وصارت ثابته مايقدرؤون يتركوها
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114 - ابو الليل2017-06-15 17:39:44
عندما توضع الناس ثقتها في احدهم ثم يخذلهم وقتها لايوجد احد تثق به
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113 - نويفع2017-06-15 17:39:12
تعليق مخالف
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112 - جبال سدير2017-06-15 17:38:34
مادام الميكرفون الاحمر موجود في الصورة فلا تستغرب فاانت في المغرب
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111 - أم غلا2017-06-15 17:36:19
ماذا بقي لتحلل؟ ؟ ؟!!!!
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110 - أم غلا2017-06-15 17:35:43
هيئة كبااااار العلماء يجب أن تقف في وجه كل من تصدر للإفتاء بدون إذن.
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109 - حوسان2017-06-15 17:35:11
تعليق مخالف
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108 - تعليق مخالف2017-06-15 17:35:03
نحنون شعوب مغلوب ع أمرنا كلمه اجيبها وتودينا ولو تسأله هل تغطي اهل بيتك قال نعم اجل ليش تخوض في هذا الموضوع ***
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107 -2017-06-15 17:34:49
تعليق مخالف
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106 - أم غلا2017-06-15 17:34:32
أليس للإفتاء أهله ؟ ؟ ؟!!!!!أين المفتي عن هؤلاء.
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105 - ابن البلد2017-06-15 17:34:29
وش حكايك يالمغامسي كل يوم جاب لنا قول غريب ... آراءك احتفظ بها لنفسك ... نسأل الله تعالى الثبات على دينه
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104 - تركي2017-06-15 17:34:16
طيب ورينا الي عندك ..
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103 - الحكيم2017-06-15 17:34:11
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ ذلِكَ أَدنى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾الايكفي القرآن دليل
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102 - أم غلا2017-06-15 17:33:15
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتن كقطع الليل....إنه آخر الزماااان
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101 - طيب2017-06-15 17:32:56
إن كنت صادقاً، خلنا نشوف وجه ***بدون غطاء مثل أحمد الغامدي.
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100 - أم غلا2017-06-15 17:31:46
حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله
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99 - كجمغلو2017-06-15 17:29:15
ايش اللي صاير يا ناس ..... من كنا نعدهم من افضل ما نسمع لهم اصبحو يسيرو عكس ما كنا نتوقع .. لماذا التناقض في الامور هذه .... هل من يحلل كشف الوجه يرضاها لأهله .... عن نفسي لا اسمع الا للقران والسنة
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98 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:29:14
البعض تجده مع عدم تغطية الوجه ولو تشوف خواته وأمه إلا كلهن محجبات مايرضى عليهن بإن يكشفن أما بنات الناس يبيهن يكشفن!؟"خروج
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97 - المطنوخ2017-06-15 17:27:09
ياشيخ هل ***تخرج مكشوفة الوجه اجبني ان كنت تملك الشجاعة اتقى الله في نساء المسلمين
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96 - 20302017-06-15 17:26:39
مشايخة آخر موديل
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95 - حبروك2017-06-15 17:26:25
أتحداه يسمح *** تكشف وجهها
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94 - جرهم2017-06-15 17:26:05
ياصفيح المغامسي ليس نبي مرسل والقران اثبت الحقيقه والرسول اكد بقوله وفعله وانت اذا ماقدرت تغطي !! ذامعك لبسها برمودا !! عادي
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93 - رقيب عتيد2017-06-15 17:25:07
تعليق مخالف
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92 - hima2017-06-15 17:25:06
بارك الله في هذا الانسان,اغلب المشاكل في البلد من تحت راس تغطية الواجه والتنقب.
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91 - الصريح2017-06-15 17:23:44
79 أنا ما أجبر أحد ولا أقدر أجبر أحد على فعل شيء ولكن المتطرفين هم الذين أجبروا النساء على غطاء الوجه بالقوة وكذبوا عليهم وقالوا لهم أن غطاء الوجه واجب وأنه هو الرأي الوحيد وهو رأي يخالف أهل السنة .
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90 - جرهم2017-06-15 17:22:28
ياصفيح لا تكذب على المجتمع الله يهديك !! شكلك جاي من مكان غير معروف على الخارطه !!! اي متطرفين !! يازينك ساكت
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89 - الصريح2017-06-15 17:22:25
79 أنا ما أجبر أحد ولا أقدر أجبر أحد على فعل سيء ولكن المتطرفين هم الءين أجبروا النساء على غطاء الوجه بالقوة وكذبوا عليهم وقالوا لهم أن غطاء الوجه واجب وأنه هو الرأي الوحيد وهو رأي يخالف أهل السنة .
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88 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:22:22
مستحيل تجد كاشفة الوجه ومافيها مكياج وعدسات لاصقة ورموش وعطر فتفتن الرجال
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87 - غِمد عِـطاف2017-06-15 17:21:38
بغض النظر كشف المرأة لوجهها حلالاً ام حراماً غيرتي تمنعني من أن أكشف وجهها للرجال ليكون محط أنظارهم و تخيلاتهم ! شيخ صالح نحبك كثيراً فلا تزيد في الشطح و النطح.
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86 -2017-06-15 17:20:36
تعليق مخالف
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85 - الصريح2017-06-15 17:19:39
أذا كان المتطرفون صادقون ونيتهم سليمة لماذا أخفوا ويخفون على الناس الرأي الراجح في موضوع غطاء الوجه الموجود في كتب الفقه والتفسير وأقوال الصحابة والتابعين ولماذا يجبرون النساء على رأي مرجوح ؟!
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84 - عبدالرحمن الحربي2017-06-15 17:19:10
عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سيكون فى آخر امتى اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا ولا ابائكم فإياكم واياهم رواه احمد ومسلم فى صحيحه . وقال بعض اهل العلم هؤلاء المضلون
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83 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:18:45
تدرون وش يسبب كشف الوجه يتبعه نزع الحجاب بالتدريج ثم الأذنين تخرج ثم يكون شفاف ثم بالأخير ينزع وهذا رأيناه من كثير من الخليجيات والعربيات
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82 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 17:18:38
60 - جرهم المرأه عندما تكشف وجهها فكأنما كشفت عورتها المغلظه(( هذا علم جديد مبتكر بتقنية نانو سد ذريعة ))
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81 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-15 17:17:47
زمان ما كان هناك نظرة شرعية ◽الرجل كان يسبر المرأة في السكة وهي شايلة البرسيم خارجة من المزرعة او وهي تسرح بالغنم ويشوفها ◽النظرة الشرعية أتت لنا مع الهمبرجر والكتشب😎✋
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80 - محمد2017-06-15 17:17:46
اخ الصريح اذا تبغى ما تغطي ***لك الحريه لاتغطيهم خليهم يخرجون من غير غطى كل واحد له حريته مالك في غيرك لاتجبر او تبغى تقنع احد انه يخلي اهله من غير غطى
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79 - زائر من الفضاء2017-06-15 17:16:10
الكل يبغى تصويت **
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78 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:16:08
يلمحون ساترهن الغطاء وبهن وبهن والغرض يبونها تكشف لكي يكون نظرات ثم اختلاط ثم حب أو لعب
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77 - حاتم2017-06-15 17:16:04
58 والله يا طليح منت صادق .انا من جيزان .والله انك منت صادق ولمعلوميتك جيزان اهل علم وادب وفقه وعمري شارف الخمسين في هذي المنطقه .وكلامك مردود عليك
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76 - الصريح2017-06-15 17:15:36
63 كلامك غير صحيح وهو من الأكاذيب التي يروجها المتطرفون ويقولون أن غطاء الوجه موجود في المملكة منذ بداية الإسلام . أما السب والشتم فيمكنك ممارسته مع أبناء حارتك وليس معي
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75 - ابو شدا2017-06-15 17:15:31
استغفر الله العظيم بيسير لدينا فريق من المشايخ يقترب من ****في بلاد الحرمين قريب وقريب جداً. الله يستر.
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74 - المر2017-06-15 17:15:17
يغطين وجوهوهن فرصه للحرميات في الاسواق تسرق ماحد يعرفها
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73 - معاهد ومبايع ال سعود2017-06-15 17:15:00
أيه علمهم الله يسعدك ذبحونا المتاسلمين كلش حرام و كلش مايجوز وطلعت الشغله لاهي بحرام وهي بدعة اضحكو من ٦٠ سنة الله المستعان بس تكفي ياشيخنا علمهم بالصح تراك عالم جليل ايه .
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72 -2017-06-15 17:14:56
اسمع ياالمغامسي انت واعظ ولست بفقيه خل الفتوى للعلماء رح للبلاد التي تكشف فيها المراه عن وجهها وشف الفواحش كيف وقعة بسبب كشف وحه المراه
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71 - عبدالله2017-06-15 17:14:16
ياشيخ صالح والله انا نحبك فالله بس لاتفتي وتغير اتجاهك خلك مثل مانت معروف لك كم يوم تطلع باشياء مالها داعي. قال خلاف بين الفقهاء وليس لا يجب على المرأة تغطية وجهها.
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70 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:14:03
اللي مايبي يفتي بفتوى صحيحة ياليت يلتزم الصمت ايانا كان هذا الشخص
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69 - المر2017-06-15 17:12:19
الكثير ساترهن الغطا والاوجيههن عره الله يستر
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68 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:12:04
ودي اقول اللي بقلبي وأوضح للي مايدري ومخدوع بالبعض لكن؟؟؟؟مجبورة على الصمت
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67 - فاهم اللعبة2017-06-15 17:11:51
اي تحريرلله يهديك نسف كل مابنى عليهالعلمامن ادلههذايشق عصاة الامه هل ترضى***** قل غيرها وانا اخوك ه**** .
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66 - الهوى شرقي2017-06-15 17:11:42
الحمد لله اختلافنا في الفرعيات اما الاصول فلا خلاف فيها ... اما الروافض فقد اختلفوا حتى في الوان العمم . ***. وصيام رمضان واتيان الذكر هل يفطر الصائم . واكل حشرة الارنب هه
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65 - المر2017-06-15 17:11:25
عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت اسماء علينا انا والنبي صل الله عليه وسلم وكانت بملابس شفافه فاعرض عنها وقال يااسماء اذا بلغت المراه المحيض لايرى منها الاوجهها وكفيها حديث صحيح
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64 - جرهم2017-06-15 17:10:55
ياصريح انت غير صحيح كانت النساء في الماضي يلبسن اللثام وهويغطي اكثر الوجه يوم كانت الحرمه تسوا عشره من اشكالك !!
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63 - صبحي2017-06-15 17:09:19
المغامسي الله يهديك اخاف تصير مثل الشيخ ميزو المصري.
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62 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:08:39
آيات نزلت بفرض تغطية الوجه هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأسألو أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون عندك موقع الشيخ ابن باز رحمه الله عالم من كبار العلماء وضرب امثله من أحاديث وآيات قرآنية
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61 - جرهم2017-06-15 17:08:27
المرأه عندما تكشف وجهها فكأنما كشفت عورتها المغلظه فالناضر لوجهها يرا عورتها والعكس !!!!! لذلك يجب ان تغطي وجهها !!! والقران واضح قال فقه قال
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60 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 17:08:04
مسألة فقهية لا يستدعي الامر فيها تلك الجلبة
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59 - الصريح2017-06-15 17:07:35
أعرف أغلب مناطق المملكة وقبل 40 عاما كان غطاء الوجه غير معر ف في أغلب الحجاز والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال المملكة وإنما فرض بعيد ثورة جهيمان وفق رأي فقهي ضعيف وأخفي رأي أهل السنة عن الناس .
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58 - البتول2017-06-15 17:07:10
المقطع ناقص
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57 - عـــــهُــــــــــــود2017-06-15 17:06:52
تعليق مخالف
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56 - فاهم اللعبة2017-06-15 17:06:25
قامو شيوخ الغفله يبررون للمتشيخ خلاص جلست في مسجد كذا سنة قمت تفتي بما تعرف ومالا تعرف نرى ارفتوى للراسخون في العلم الايه سلامة البنقالي وش علمه
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55 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 17:05:54
مسألة فقهية لكل فقيه فيها رأي
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54 - عـــــهُــــــــــــود2017-06-15 17:05:51
تعليق مخالف
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53 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:05:48
الحمدلله أي فتوى أبيها ادخل لموقع ابن باز رحمه الله واجد الفتوى الصحيحة اللي أبيها
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52 - كداد العرب2017-06-15 17:05:05
مو على كيفه نأخذ بقول اللي يخالف في نص صريح من القرآن الكريم " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن " الله يهديك بدل ماتبعد عن النصوص الشاذه قاعد تنشرها .
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51 - منقاش2017-06-15 17:04:44
اشوفها قوية واضحة من الشيخ
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50 - ابوعلي٩٩٠2017-06-15 17:04:36
ت 9 كلامك عين العقل لماذا وجدت النظرة الشرعيه عند طلب الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.؟؟؟؟؟ المغامسي
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49 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 17:04:27
مسألة يدركها الان العامة قبل الخاصة من الفقهاء على انها خلاف بين فقهاء
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48 - الهوى شرقي2017-06-15 17:03:47
الفيديو والمحاضره مهي كامله
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47 - الصريح2017-06-15 17:03:34
في جنوب المملكة وأغلب الحجاز وشمال المملكة لم يكن غطاء الوجه معروفا نهائيا منذ بداية الإسلام وطيلة 1400 سنة وبعد ثورة جهيمان أجبر النساء على غطاء الوجه وللأسف أن ذلك الاجبار تم بواسطة أجهزة حكومية .
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46 - كايد الكايد2017-06-15 17:02:24
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
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45 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 17:02:00
قال الله تعالى (إذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )وفيه آيات أخرى
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44 - الهوى شرقي2017-06-15 17:01:48
28 لا جايين من السفاري سيرينغيتي . وش العشب وش قصة جدك حفظه الله هو يحلم ..
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43 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 17:01:23
لم يأتي بجديد !! فهو مخزون ارث فقهي سني على المذاهب الاربعة قديم ليس جديد مبتع
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42 - الصريح2017-06-15 17:01:06
أخطر ما أبتلي به الأمة هم المتطرفون الذين أوجبوا على الناس أمور لم يوجبها الله عليهم مثل غطاء الوجه لم يكن معروف في أغلب المملكة والجزيرة العربية طيلة 1400 سنة وفجأة فرض على النساء بالقوة .
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41 -2017-06-15 17:00:33
الغطوه جات مع **الأولى قبل 100 سنه
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40 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 16:59:46
الشيخ حرر مسألة فقية خلافية كفك اشتباك بين معاصرين
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39 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 16:59:39
اللهم اكفنا شر الاخونج والسرورية واحفظ أهل السلف اللي يسيرون على القرآن والسنة
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38 - جرهم2017-06-15 16:58:44
الشيخ يركز على الفقه وترك ماقال الله في القران وماكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففي القران ييدنين عليهن من جلابيبهن !! وغيرها والرسول يقول وفرو واعفو لحاكم والشيخ يخالف فعله الرسول والقران
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37 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 16:58:11
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها فإذا بعدو كشفنا"
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36 - زائر من الفضاء2017-06-15 16:58:01
توجد عدة ملاحظات **
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35 - بكل بساطة الشيخ حرر مسألة فقية خلافية2017-06-15 16:57:29
لم يأتي بجديد
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34 - خبير2017-06-15 16:57:18
مقطع فيديو مجتزأ. الزبده هل نساء ****يغطين وجوههن أم كاشفات ؟ هنا مربط الفرس .
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33 - الهوى شرقي2017-06-15 16:56:45
16 احسنت
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32 - الصريح2017-06-15 16:56:30
16 أبحث اولا عن معنى الجلباب وتفاصيله أما الآية فهي تنص على (أدنى أن يعرفن) وليس كما تقول (أدنى ألا يعرفن) أنت تحرف الآية واتمنى أن يكون جهلا وليس عمدا كما يفعل المتطرفون لاجبار النساء على غطاء الوجه
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31 - المُزن2017-06-15 16:55:56
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله ، والآية الكريمة بأمر الرسول صل الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين كافة بالغطاء حتى لايُعْرفنْ.يعني نكذب الآية الكريمة ونقول أمر فقهي ؟!! يارب رحمتك وغفرانك ً🍁🍃
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30 - أبو سحاااب2017-06-15 16:55:19
المقطع مقتضب لو سمعنا المحاضرة كاملة لحكمنا على ما سمعنا هل أفتى أم رأي فقط .
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29 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 16:55:09
حسبي الله ونعم الوكيل اصلا نزلت آيات تأمر بتغطية الوجه بهذا الزمن يخرج لنا؟؟ويقعدون يفتون على هواهم فيضلون الناس
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28 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-15 16:54:48
يقول جدي حفظه الله ◽سابقا وانا طفل أتذكر النساء لا تغطي وجهها والاسطوانات تردح في كل بيت والتلفزيون يعج بما إذ وطاب من المطربات ◽والربيع لا ينقطع سنويا عن البراري والسهول وكانت الحشائش تغطي نصف الرجل
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27 - القباني2017-06-15 16:53:43
تعليق مخالف
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26 - النابلسي2017-06-15 16:53:41
تعليق ٨ انسان. قصف قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي مختصر مختصر مختصر مختصر اتصل على الشيخ وابلغه ذلك . نعم ماهي النظرة الشرعية اذا.اذا كنا نعرف تقاسيم وجه ورجل وطول وعرض المرأة لله درك على هذا الرد
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25 - ريما🔳🌹Rima2017-06-15 16:53:38
علماء أهل السلف أو جبوا تغطية الوجه للمرأة ادخلو موقع بن باز رحمه الله وتشفون الفتوى على وجوب الحجاب ومن القرآن
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24 - الصريح2017-06-15 16:53:06
8 النظرة الشرعية مسمى مستحدث ولم يأمر بها الرسول بالطريقة المهينة التي تتم اليوم والتي تشبه طريقة بيع الرقيق . الرسول كان يأمر أصحابه أن يذهيوا وينظرو للمخطوبة بشكل عفوي ولم يكن النساء يغطين وجوههن .
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23 - القلم الحر2017-06-15 16:52:18
اقول يا زينك ساكت تراك ما تفرق عن احمد الغامدي انتم ****
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22 - الهوى شرقي2017-06-15 16:52:11
13 العمري والله انتم مصيبتكم ادهى . اذا نحن اختلفنا في الحجاب .. انتم ***
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( عدد التعليقات 24,181 )21 - برق _ الحرم
(((((((( نحن في شهر القرآن فاستشهد بذكر الرحمن .... ان كنت من على حق )))))))
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20 - اللهم اني صايم2017-06-15 16:51:02
اتق الله يارجل الله ماشفناه بالعين لكن بالعقل عرفناه والله لو تمشي الحريم كاشفات الوجه بالشارع غير تصير كارثه (( ألااااا الحجاب خط أحمر علم ))
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19 - الهوى شرقي2017-06-15 16:50:23
الشيخ المغامسي جزاه الله خير .ولا نقول فيه الا خيرا . يمكن يقصد شي لان الفيديو والمحاضره ماهي كاملة ... وحتى لو اختلفنا معه والله نحبه فالله شيخ جليل
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18 - ماجد2017-06-15 16:50:20
بالخير سويلك الشيخ بدى ينقص نص علبه
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17 - الصريح2017-06-15 16:50:08
الذين أوجبو غطاء الوجه ليس لديهم أدلة صريحة ولا صحيحة مثل من لا يرون عدم وجوب غطاء الوجه وهم أغلب مذاهب أهل السنة والصحابة والتابعين .
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16 - النابلسي2017-06-15 16:49:59
اقول يا شيخ صالح لا تخوض فيما لا يفقه العوام وتقع. فتغطية الوجه لانحتاج الى علماء او غيرهم ليرشدونا . فالاية واضحة وضوح الشمس .يدنين عليهن من جلابيبهن والهدف كي لايعرفن فكيف نعرف المرأة اذا هي مغطاه
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15 - ماجد2017-06-15 16:49:01
بالخير سويلك
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( عدد التعليقات 24,181 )14 - برق _ الحرم
((((أعلم أنهن حرائر المؤمنين ....لسن أماء لخلق الله الا من ارتضت لنفسها ذلك ))))))
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13 - علي العمري2017-06-15 16:48:08
الله يحفظك يا شيخ. عندنا فكر رجعي ومتشددا. صعب يقبل هذا. لنه. ٣٠ سنه. في. التشداد والضلام الديني وتبغه تغير هذا الفكر في يوم
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12 - يعني2017-06-15 16:47:23
مافيه سالفه غير المرأه ؟؟
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( عدد التعليقات 24,181 )11 - برق _ الحرم
(((((((أتق_ الله ...... أتق _الله )))))
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10 -2017-06-15 16:45:02
الامه بحرب مع اصحاب الفكر المنحرف الشاذ من المنافقين والرافضه واعوانهم والشياخ حفظه الله يشطح بفتاوى وخلافات فقهيه تم الرد عليها من كبار العلماء والمشايخ المعتبرين مالهدف؟؟
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( عدد التعليقات 24,181 )9 - برق _ الحرم
((((((فمارأيك بمنزل رب العزة والجلال ...... لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام .... هل هو صناعة فقيه )))))))
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8 - انسان2017-06-15 16:44:27
ولماذ جعلوا النظره الشرعيه قبل الزواج اذن طالما انه بمقدوره الرجل ان يشاهد وجه من يريد ان يتزوجها في اي مكان خارج بيتها الله المستعان على ماتصفون
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-15 16:43:29
المرأه الله يعينها عليكم .
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6 - فارس نحد2017-06-15 16:42:49
لن نسمع كلامك ولاكن هناك من يسيء فهمك فيقول ان الشيخ اباح كشف المراءه لوجهها فابتعد عن الشبهات هناك من يصيد في الماء العكر
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( عدد التعليقات 24,181 )5 - برق _ الحرم
ـــ(((((( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ..الاية )))))ـــ
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4 - باختصار2017-06-15 16:42:14
تغطية الوجه يحمي المراة ويحفظها من الفتن ويحفظ الرجل من الـوقـوع في الفتنه وتحمي المجتمع من الـوقـوع في المنكرات والخيانات الزوجية
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3 - فيصل2017-06-15 16:41:56
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-15 16:39:28
جزاك الله خير صف مع أحمد الغامدي مفتي ال mbc
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1 - نواف2017-06-15 16:39:00
ياشيخ صالح والله اني احبك فالله بس لاتفتي وتغير اتجاهك خلك مثل مانت معروف لك كم يوم تطلع باشياء مالها داعي
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