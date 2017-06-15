بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

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صحيفة المرصد: شاركت وكالة الأنباء السعودية المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار وسط روح معنوية عالية في سبيل الذود عن حدود الوطن والدفاع عن مقدراته ومكتسباته، مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ورصدت ” واس ” قبيل ساعات الإفطار وأثناءه روح التفاني والإخلاص وحب الوطن والفخر والعزة والشجاعة والثبات لدى الجنود البواسل الأبطال، إلى جانب أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الدين والوطن التي أسهمت في دحر المعتدين وكل من يحاول المساس بحدود وأمن هذه البلاد الغالية.

وأكد المرابطون الأبطال أن حدود المملكة وكل شبر فيها ينعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله-، مشيرين إلى أنهم عين ساهرة ودرعاً حصيناً لمواجهة أعداء الدين والوطن، وهم يدافعون بأرواحهم الغالية لينعم هذا الوطن بوحدته وقيادته الرشيدة وأبنائه الأوفياء، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.