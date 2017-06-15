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الرئيسية / بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار
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واس 5 364 50 دقيقة

صحيفة المرصد: شاركت وكالة الأنباء السعودية المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار وسط روح معنوية عالية في سبيل الذود عن حدود الوطن والدفاع عن مقدراته ومكتسباته، مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
ورصدت ” واس ” قبيل ساعات الإفطار وأثناءه روح التفاني والإخلاص وحب الوطن والفخر والعزة والشجاعة والثبات لدى الجنود البواسل الأبطال، إلى جانب أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الدين والوطن التي أسهمت في دحر المعتدين وكل من يحاول المساس بحدود وأمن هذه البلاد الغالية.
وأكد المرابطون الأبطال أن حدود المملكة وكل شبر فيها ينعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله-، مشيرين إلى أنهم عين ساهرة ودرعاً حصيناً لمواجهة أعداء الدين والوطن، وهم يدافعون بأرواحهم الغالية لينعم هذا الوطن بوحدته وقيادته الرشيدة وأبنائه الأوفياء، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - طارق
2017-06-15 18:52:11
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4 - طارق
2017-06-15 18:51:05
ت 2 , اللي يدور الاجر اقراء تعليقات موطن كادح
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( عدد التعليقات 1,183 )
3 - الديدحان
2017-06-15 18:43:38
اسأال الله العظيم ان يتقبل الله صيامهم وقيامهم ودعائهم وأن يردهم لأهلهم سالمين غانمين . اللهم امين
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2 - مواطن كادح
2017-06-15 18:34:17
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - الشمال
2017-06-15 18:31:26
السلام عليكم ادعوالله ان تمر هاذي الايام على خير تحركات لامر جلل سيقع في الشرق الاوسط
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آخر تعليق
بواسطة : A

قطر ما عندهم الا فندق واحد سوق واقف الحين صار سوق منسدح وكل خمس سنوات نسمع ولد ي...
بواسطة : طلال

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بواسطة : متابع 1

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بواسطة :

اللهم من ناوأ هذه الدولة او خطط ضدها وضد استقرارها او شارك في فتنة ضدها سوء بقول...
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