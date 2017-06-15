فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

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صحيفة المرصد : كشفت الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس عن أسماء المكلفين لرئاسة مجلس إدارة ناديي الأهلي والاتحاد، حيث تم تكليف الأمير فهد بن خالد لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بعد استقالة رئيس النادي السابق أحمد المرزوقي وأعضاء مجلس إدارته، وأنمار الحائلي لرئاسة مجلس نادي الاتحاد بعد انتهاء تكليف إدارة حاتم باعشن.

وأعلنت الهيئة في بيانها الصادر اليوم إلى استمرار تكليف إدارة نادي القادسية برئاسة معدي الهاجري، وعبدالعزيز التويجري رئيساً لمجلس إدارة نادي الرائد، مؤكدة أن مدة تكليف مجالس إدارات هذه الأندية سيكون لسنة واحدة من تاريخ صدور هذه القرارات.