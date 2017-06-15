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للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو
ترجمة المرصد : نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية صوراً ومقطع فيديو لحادثة حريق برج لندن السكني الذي التهمته النيران بالكامل أمس الأربعاء.
وأظهرت الصور وجود مياه غزيره في كل طوابق المبنى بسبب جهود رجال الإطفاء في إخماد هذا الحريق الهائل ، كما أظهرت الصور العديد من الأغراض والمتعلقات الشخصية ملقاة على الأرض بعد تدافع أصحابها هرباً من جحيم النيران التي إلتهمت المبنى.
وكانت الكارثة التي حدثت في برج غرينفيل غربي لندن أمس قد خلفت ما لا يقل عن 17 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين.
التعليقات
3 - تركي London2017-06-16 00:33:57
الدفاع المدني انقذ الى الدور 12 والباقي لم يستطيع بالنسبة لمن قال رمي انفسهم فلم يكن هناك رمي شخص لنفسه بل الذي صار بأن المتواجدين داخلها بدأو في رمي اطفالهم فقط
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2 - تركي London2017-06-16 00:30:50
اغلب السكان فيه من المسلمين عرب عدد السكان فيها ينراوح بين 400 و600 عدد الادوار 24 عدد الشقق 127 اربع ادوار كومنتي ورزدينشل فلات
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1 -2017-06-15 23:45:48
من شدةالرعب والخوف من النار والموت يقولون أن اناسا رمواأنفسهم من أعلاالبرج..فهذا نارالدنيافكيف لايخافوامن نار الآخرةجهنم وهي اعظم من نار الدنيا70000مرةوالتي لاانقطاع عنهاولاموت فيهاابداعياذابالله منها
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