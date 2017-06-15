للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو

حجم الخط A A A المرصد 3 1٬495 2 ساعتين

ترجمة المرصد : نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية صوراً ومقطع فيديو لحادثة حريق برج لندن السكني الذي التهمته النيران بالكامل أمس الأربعاء.

وأظهرت الصور وجود مياه غزيره في كل طوابق المبنى بسبب جهود رجال الإطفاء في إخماد هذا الحريق الهائل ، كما أظهرت الصور العديد من الأغراض والمتعلقات الشخصية ملقاة على الأرض بعد تدافع أصحابها هرباً من جحيم النيران التي إلتهمت المبنى.

وكانت الكارثة التي حدثت في برج غرينفيل غربي لندن أمس قد خلفت ما لا يقل عن 17 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين.