فيديو .. مسؤول أمريكي : أدلة جديدة على تورط اعضاء من العائلة الحاكمة في قطر بتمويل الإرهاب

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صحيفة المرصد : أكد مارك كميث مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق أن هناك معلومات جديدة تؤكد تورط العائلة الحاكمة في قطر في عمليات دعم وتمويل الجماعات الإرهابية من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشار كميث خلال حوار مع شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تؤكد تمويل قطر للإرهاب ، وأشار إلى أن قطر لديها خيارين فقط:

إما أن تقف وراء تلك الجمعيات وتدعمها ، أو أن تتخذ القرار الحكيم وتوقف تمويل الإرهاب.