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فيديو .. مسؤول أمريكي : أدلة جديدة على تورط اعضاء من العائلة الحاكمة في قطر بتمويل الإرهاب
صحيفة المرصد : أكد مارك كميث مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق أن هناك معلومات جديدة تؤكد تورط العائلة الحاكمة في قطر في عمليات دعم وتمويل الجماعات الإرهابية من خلال الجمعيات الخيرية.
وأشار كميث خلال حوار مع شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تؤكد تمويل قطر للإرهاب ، وأشار إلى أن قطر لديها خيارين فقط:
إما أن تقف وراء تلك الجمعيات وتدعمها ، أو أن تتخذ القرار الحكيم وتوقف تمويل الإرهاب.
التعليقات
58 - شغل نغاق2017-06-16 03:19:41
تعليق مخالف
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57 - ابوسالم2017-06-16 03:09:10
قرار قطع العلاقات مع قطر هو عاصفة حزم اخرى فدول التحالف العربي اخذت على عاتقها قرار بنزع شوكها بيدها بصرف النظرعن اي موقف دولي واذا كان هناك دولي داعم كما هو حاصل فهذا يسرع في عملية اصلاح سياسة قطر
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56 -2017-06-16 02:45:17
بغض النظر عن كلام المسؤل الأمريكي *** هع هع هع
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55 - متابع المرصد2017-06-16 02:37:16
حمد بن خليفه صاحب الانقلاب وابناءه ومهندس الانقلاب حمد بن جاسم يجب ان يرحلوا .. بدون رحيلهم لا يكون هناك اي جدوى لتغيير واصلاح لمنهج قطر العدائي والذي طال الجميع
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54 -2017-06-16 02:34:46
صح النوم....صحي ضميرك....وينكم يوم تسوون *** ...وتركتم قطر.
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53 - الرزين2017-06-16 02:26:34
جاستا جديد مليارات ياعم ببلاش
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52 -2017-06-16 02:20:37
صناعة الازمات طريقه غربيه قطر لها ثلاث وعشريين سنه هذه سياستها ليه مسكوت عنها وفجاه صارت بالواجهه
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51 - مسمار2017-06-16 02:14:31
كيف استطاعت امريكا وكوريا الشماليه تجاوز ازمتهم اعلاميا وسياسيا ولم يحدثو فرقعات اعلاميه او ضجيجا سياسيا كحال ازمتنا هذه حتى لم نعد نسمع او نقرا شيئا عن ازمتهم لماذا نسمح للغير بالنفخ تحت الرماد!!
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50 - تقرير استخباراتي أمريكي يرفض تصنيف الإخوان جماعة إرهابية2017-06-16 02:08:50
حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، من تداعيات خطيرة قد يسفرعنها تصنيف السلطات الأمريكية "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا يعني اللعب ع المكشوف
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49 - نعوذ بالله من شر الفتن2017-06-16 02:03:13
امريكا تريد اشعال المنطقة لتتربح منها اقتصاديا وعسكريا شركات الاسلحة لديها اهم من كل دول العالم المهم المكاسب علاقتها مع قطر سمن على عسل والاخونج في امريكا عايشين رضى وزي الفل وماسكين مناصب هناك
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48 -2017-06-16 02:01:58
اليهود والنصارى معروف كفرهم وكرههم للمسلمين. ولكن كل القتل والخيانة والنفاق والتشريد وتفريق المسلمين وتكفيرهم الحادث في المنطقه بفعل أحزاب محسوبة علي اﻹسﻻم من خوارج اﻹخوان وفصلئلهم وإيران
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47 -2017-06-16 01:57:44
امريكا وغيرها من دول الغرب والشرق اﻹستعمارية ربها المصالح. ولكن البﻻ والمصيبة في من نحسبه منا وفينا ونعطيه ظهورنا ثقة وأمان ولكنه اول ما يطعن ظهورنا خيانة قبل اليهود والنصارى مثل اﻹخونج ودولهم
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46 - نعوذ بالله من شر الفتن2017-06-16 01:56:09
امريكا حاصرت دول اقتصاديا بسبب تهم تمويل الارهاب ولا تدعمها عسكريا ولا اقتصاديا قال تجارة قال امريكا تتعامل بوجهين ونفاق والدء يفهم
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45 -2017-06-16 01:53:48
اﻹخونج الخونة دينهم النفاق والتلون وصلوا أوباما للحكم ورفعوه ومدحوه ونفذوا مخططه الربيع اﻹخوانجي .ويوم وصل ترامب عشان فضحهم طاحوا فيه. والعقود التجارية مع اﻹخونج واستلموا اموالها ﻻ بد تنفيذها
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44 - ابو اسد2017-06-16 01:51:29
حنا الشعوب اللي ضايعين في الطوشه وحنا الضحيه اه يمه
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43 -2017-06-16 01:49:24
بيع امريكا طائرات لقطر هو بالنسبة لها تجارة توفر لها وظائف وأما إرهاب قطر فموضوعه آخر. وقطر عندنا شركات عالميه للزراعة تشتري أراضي زراعية بمﻻيين الكيلومترات في كل العالم وتزرع محاصيل زراعية تحتكر أسعا
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42 - نعوذ بالله من شر الفتن2017-06-16 01:44:05
امريكا تريد اشعال النار تقول قطر تمول الارهاب وتبيع لها طائرات متقدمة ولديها قاعدة فيها وذهبت سفينتين لحمايتها
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41 -2017-06-16 01:40:51
اضربو قطر وارتاحو.
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40 - متأمل2017-06-16 01:38:56
هذه العائلة طغت وتمردت وحقدت وخرّبت .ولن يتم إجتثاث الإرهاب إلا بإجتثاثها .وتنصيب حكومة تحافظ على مصالح الشعب القطري والخليجي والمصالح الدولية في الخليج .ولا ننسى أن هذه العائلة سيصيبها عقوبة العقوق
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39 -2017-06-16 01:31:16
خطا قطر تتحمله دول الخليج و الدول العربيه هي من أعطت قطر الضو الأخضر بالعبث و الفساد صبر ٢٠ سنه على الايذاء امر غير مقبول او معقول الان يأدول الخليج لا تلومو الا انفسكم فأنتم من سمح لحاكم قطر بالعبث
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38 -2017-06-16 01:29:57
والله ادله جديده على نفاق اﻻمريكان
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37 - يسمونه2017-06-16 01:29:19
ما لن تشاهده على الجزيرة 🤔
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36 - نور ع نور2017-06-16 01:28:20
الحل هوه الدعاء لله بلا امريكاااا
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35 - خلاص2017-06-16 01:27:12
يحوطونها ويقلبونها قوانتنامو
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34 - البتول2017-06-16 01:23:36
هههههههههه لمريكان تقول قطر مموله للارهاب طيب ليش قواعدهم بقطر موجوده ,,, ياعرب اصحوا ههههه
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33 - فهد122017-06-16 01:21:33
الحل الحقيقي لقطر وتركيا هو ((العلاج النفسي)) فالاول قط يرى نفسه اسد ملئه الحقد على ال سعود والاخر حاقد على مصر حقد لاحدود له منبعه النفس الخبيثة واوهام الخلافة
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32 - مراقب2017-06-16 01:20:21
الله يستر
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31 - السفياني2017-06-16 01:19:10
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) اعتبروا ياأولى الالباب. الان قطر افقر دوله عربيه اعتبروا
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30 - سعودي أيام الزمن الجميل 💼 👓2017-06-16 01:17:58
زمن فتن
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29 -2017-06-16 01:16:07
العرب بسبب خلافاتهم هم من اعطى فرصة ﻻمريكا بالتدخل واﻻبتزاز
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28 -2017-06-16 01:15:52
السياسة الأمريكية سياسة كذب ونصب وللأسف كثير من الدول العربية رضخت لسياستهم القذرة
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27 -2017-06-16 01:12:52
تعليق مخالف
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26 -2017-06-16 01:12:12
دعوهم في غيهم يعمهون دوله رزقهاالمال واستعمله في مضرة الاسلام و المسلمين الايه يوم لاينفع مال و بنين الا من انا الله بقلب سليم هم والعياذ بالله قلوبهم سوداء تحمل حقد وحسد و تنشر الكره بين المسلمين
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25 -2017-06-16 01:11:27
كلمت الشربتلي ما عاد يورد موز للخليج وما سمع الكﻻم
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24 -2017-06-16 01:10:33
هب دولة واحده سفلت بامريكا و ضربت بقرارات امريكا عرض الحائط ****
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23 - الصامت2017-06-16 01:10:18
تعليق 9 كبر مخك صفقه الطائرات من عهد اوباما وخفضها الكونجرس الى 36 ولسه مافسح عنها كلام اعلام قطري ***
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22 - مراقب2017-06-16 01:10:13
توهم بايعيتنم طائرات حربية جديدة أف ١٥ ؟؟ وش العلم ؟؟
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21 -2017-06-16 01:09:51
والله كل مصائب المنطقة من تحت رؤوس اﻹخونج وإيران وإسرائيل. مثلث برمودا اﻹرهابي إللي طيحت البشر والدول
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20 -2017-06-16 01:07:59
غيروا طقم الحمام وريحوا الناس من رائحة طقم النظام القطري
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19 - النمس2017-06-16 01:05:23
الأنسان الي تسرحه وتضويه امرأه نهاية يروح بين الرجول ،،،،
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18 - برماوي وافتخر2017-06-16 01:05:20
يارب تنجح المساعي *** ويوافق دعواتكم
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17 -2017-06-16 01:04:56
في البداية أقول إن الرجل كثيراً مايقول "ماعندي، مطفر، جيبي فاضي على الحديده" ويكررها على مسامعنا كثيراً، ويدعي بأنه فقراوي ...
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16 - نور ع نور2017-06-16 01:03:50
ابرة بنج لنا الحل هو الله يسلط عليهم الله يبلاهم بالزلازل والبراكين والهم والغم
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15 -2017-06-16 01:03:44
والله مالهم امان بيكره يقلبو علينا
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14 - وهم2017-06-16 01:03:21
نحن حماه الحرم من كل فاسد****
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13 -2017-06-16 01:03:00
لديهم خطة لتجفيف اموال العرب
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12 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-06-16 01:01:55
سبحان الله وبحمده
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11 -2017-06-16 01:01:49
امحق سياسة الي استحو ماتو
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10 - سار 8882017-06-16 01:01:46
أنا متاكد انكم ناوين بلادنا بشر وتخططون لبعيد اسال الله ان يرد كيدكم في نحوركم
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9 - عدي 882017-06-16 01:00:03
حسبي الله ونعم الوكيل يلعبون على الطرفين توهم بايعين طائرات وبيسوون مناورات معاهم ويصرحون قطر ارهابية
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8 - دليم2017-06-16 00:58:59
تعليق مخالف
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7 - زعيتر2017-06-16 00:58:07
تستهبلون علينا اليوم تسلحونهم بالمليارات والحين تقول يدعمون الاٍرهاب ليه تسلحهم طيب
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6 - محمد2017-06-16 00:52:03
اسهل لشي تغير العائله الحاكمه في قطر وبكذا ينتهي كل لشي
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5 -2017-06-16 00:44:03
في البداية أقول إن الرجل كثيراً مايقول "ماعندي، مطفر، جيبي فاضي على الحديده" ويكررها على مسامعنا كثيراً، ويدعي بأنه فقراوي ...
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4 - النمس2017-06-16 00:43:51
عائله فاسده بالوراثه والعياذ بالله
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3 - فاطمه2017-06-16 00:43:11
تعليق مخالف
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2 -2017-06-16 00:42:49
سبحان الله المتعاطفين مع قطر لا نراهم الا فالفضاء الالكتروني فالمجالس والوتساب وحياتنا العامة الكل يتناقل خيانة قطر وخبثها كنا في فطور جماعي ومعنا بعض العرب الاجانب ** ا
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1 - سالم2017-06-16 00:40:42
حكومة قطر ماعاد لهم حجه يا الموت او الاستسلام
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بواسطة : واااااا قلباااه
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