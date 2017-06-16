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شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟
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المرصد 31 4٬378 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، “تويتر” مقطع فيديو للاعب السابق سعيد العويران في فيديو وثقه أحد الأشخاص متحدثاً فيه عن لقب “الملكي” .

وقال الشخص الذي وثق الفيديو للعويران : “النادي الملكي أكيد معروف وأكيد أنت تعرفه ” .

فيما رد عليه العويران قائلاً : “نادي الملكي هو الأهلي ومعروف من أيام أحمد الصغير الله يرحمه” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - فيصل
2017-06-16 05:56:44
رمضان كريم
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30 - واحد نفر
2017-06-16 05:52:28
الطواقي انجلطوا ....
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( عدد التعليقات 8,031 )
29 - بسمه
2017-06-16 05:27:33
بس انت اسقط رأيك ضد زعيمك وقتها تجيك الاضواء والله مو منك من الحرمان🤓
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28 - مخالف النشر٢
2017-06-16 05:20:51
ماهي الشغله التى تجد نفسك فيها وتحبها ومصدر سعادتك ورزقك يا سعيد العويرن وتكون لايقه عليك
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( عدد التعليقات 8,031 )
27 - بسمه
2017-06-16 05:19:54
يااااااااصغيييير مايكبرنا لقب 💙💙
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26 - هلالي
2017-06-16 05:17:24
بصراحه لقب الملكي للاهلي ✋🏼 رمضان والكذب شين 😔
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25 - منصف
2017-06-16 05:13:25
الرياضة تنمي العقل .. وهذولي ركض في الملاعب وفي الاخير يتهاوشون على اسم الملكي .. سخافة
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24 - شايف كذا
2017-06-16 05:08:44
يالله صباح خير
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23 - نور ع نور
2017-06-16 05:03:48
الطواقي يبون كل شي اطفال بجد الحمد لله اني عالمي وبطلت متابعة دوري المحسوبيات
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22 - الملكي
2017-06-16 04:59:55
يقل الملكي هو الريال فكرته ريالين
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21 - ياكافي
2017-06-16 04:57:23
شرهه ياجوهر !!
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20 - 💚🥇الزعيم الملكي🥇💚
2017-06-16 04:51:44
الاهلي معروف انه الملكي حتى السنافر والطواقي متأكدين بس يحبون الزعيق بدون فايده الخلاف على لقب الزعيم الاحق فيه الاهلي شامل لكل الالعاب واكثر نادي بطولات وبالارقام للالعاب 💚🥇💚
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19 -
2017-06-16 04:44:38
سعيد العويران الملك سعود رحمه الله لقب الهلال بالملكي قبل احمد الصغير يجب عليك الاطلاع على الأخبار قبل الإدلاء بي تصريح
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18 - لوزه
2017-06-16 04:37:10
ماهو وقته يالعويران ماسمعنا لك تعليق مع بلدك او دعم لوطنك الأن اغلب اللاعبين أعلنوا وقوفهم مع وطنهم ضد الإرهاب وداعمي الارهاب
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17 - خدمي الوتن
2017-06-16 04:31:37
مافيه عقاب يردع حرامية الالقاب والبطولات وترحيل الهمج خدم وبلطجية لا احترام لشعار الوطن السيفين والنخلة ولا لون الوطن الاخضر والابيض تزعيق وتكرنة فقط على الاهلي الملكي
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16 - علي القاضي
2017-06-16 04:30:38
سبحان الله العظيم كم الفرق شاسع وكبير بين الاشقاء مشاري العويران وسعيد العويران الله يذكرك بالخير يا الخلوق المؤدب مشاري
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15 - فرجاني
2017-06-16 04:30:03
ناس فاضيه تشغل أنفسها في أمور تافهة
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14 - صانع حلوى
2017-06-16 04:29:49
اقسم بالله قمة السخافه نشاهدها في الرياضه السعوديه ...العويران ما تقبل شهادته لا في الشرع ولا في العرف والسبب واضح ...نكمل صيامنا احسن وهذولاء اللي يزرعون الفتن من خلال الكورة يبيلهم عاصفة حزم توقفهم
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13 - محمد
2017-06-16 04:27:58
صدق العويرن وصدق ماجد عبدالله من أكثر من أربعين سنة وكل الرياضيين يسمون الأهلي الملكي بس فيه نادي ما كفاية سرقة البطولات بواسطة التحكيم ويريد حتى سرقة الألقاب من الأندية المنافسة
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12 - ثوب برمودا
2017-06-16 04:27:07
تعليق 3 وللأمانه ترا نادي الخليج تم تغيير مسماه بأمر من الملك فيصل من نادي النسر الى نادي الخليج
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11 - الزعيم الملكي السيفين والنخلة
2017-06-16 04:26:16
يكفي شعار الوطن الملكي السيفين والنخلة ولون الوطن الاخضر والابيض للأهلي الملكي الزعيم الراقي نادي الوطن الامبراطور
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10 - نوخذه
2017-06-16 04:26:05
وهل يؤخذ بكلام******** شر البلية مايضحك هههههههه
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9 - مضيع الطاسه
2017-06-16 04:25:00
بيض الله وجهك يا سعيد العويران
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8 -
2017-06-16 04:19:04
تعليق مخالف
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7 - ماجد
2017-06-16 04:14:02
الملكي هو الريال مصدقين أنفسهم *******
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6 - شبيك لبيك
2017-06-16 04:07:57
والله فاضيين الناس تذكر ربها وذول للحين بسخافاتهم منو الملكي ومنو الزعيق ...اللهم نسألك الجنة
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5 - شبيك لبيك
2017-06-16 04:07:55
والله فاضيين الناس تذكر ربها وذول للحين بسخافاتهم منو الملكي ومنو الزعيق ...اللهم نسألك الجنة
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4 - مراقب
2017-06-16 04:04:17
هذا الشخص مااهضمه ولا أطيق اشوفه ياخواني بعد انتشار صوره ومقاطع في ***طاح من عيني ولا اواطنه مثل بعض الناس
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3 - جدة كذا اتي وبحر
2017-06-16 04:00:55
للحق والأمانة الهلال هو الملكي وهو من يستحق اللقب بجدارة حيث انه الوحيد الذي صدر تسميته بأمر من الملك سعود... مثلما هو الاتحاد العميد وأقدم الأندية السعودية.
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2 - ابو فيصل
2017-06-16 03:58:25
تعليق مخالف
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1 - sooonx
2017-06-16 03:56:30
المشكله ليست فيمن هو النادي الملكي المشكله في الهلاليين الذين يكذبون الكذبه ويصدقونها
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آخر تعليق
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