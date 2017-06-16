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شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، “تويتر” مقطع فيديو للاعب السابق سعيد العويران في فيديو وثقه أحد الأشخاص متحدثاً فيه عن لقب “الملكي” .
وقال الشخص الذي وثق الفيديو للعويران : “النادي الملكي أكيد معروف وأكيد أنت تعرفه ” .
فيما رد عليه العويران قائلاً : “نادي الملكي هو الأهلي ومعروف من أيام أحمد الصغير الله يرحمه” .
التعليقات
31 - فيصل2017-06-16 05:56:44
رمضان كريم
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30 - واحد نفر2017-06-16 05:52:28
الطواقي انجلطوا ....
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( عدد التعليقات 8,031 )29 - بسمه
بس انت اسقط رأيك ضد زعيمك وقتها تجيك الاضواء والله مو منك من الحرمان🤓
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28 - مخالف النشر٢2017-06-16 05:20:51
ماهي الشغله التى تجد نفسك فيها وتحبها ومصدر سعادتك ورزقك يا سعيد العويرن وتكون لايقه عليك
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( عدد التعليقات 8,031 )27 - بسمه
يااااااااصغيييير مايكبرنا لقب 💙💙
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26 - هلالي2017-06-16 05:17:24
بصراحه لقب الملكي للاهلي ✋🏼 رمضان والكذب شين 😔
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25 - منصف2017-06-16 05:13:25
الرياضة تنمي العقل .. وهذولي ركض في الملاعب وفي الاخير يتهاوشون على اسم الملكي .. سخافة
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24 - شايف كذا2017-06-16 05:08:44
يالله صباح خير
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23 - نور ع نور2017-06-16 05:03:48
الطواقي يبون كل شي اطفال بجد الحمد لله اني عالمي وبطلت متابعة دوري المحسوبيات
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22 - الملكي2017-06-16 04:59:55
يقل الملكي هو الريال فكرته ريالين
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21 - ياكافي2017-06-16 04:57:23
شرهه ياجوهر !!
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20 - 💚🥇الزعيم الملكي🥇💚2017-06-16 04:51:44
الاهلي معروف انه الملكي حتى السنافر والطواقي متأكدين بس يحبون الزعيق بدون فايده الخلاف على لقب الزعيم الاحق فيه الاهلي شامل لكل الالعاب واكثر نادي بطولات وبالارقام للالعاب 💚🥇💚
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19 -2017-06-16 04:44:38
سعيد العويران الملك سعود رحمه الله لقب الهلال بالملكي قبل احمد الصغير يجب عليك الاطلاع على الأخبار قبل الإدلاء بي تصريح
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18 - لوزه2017-06-16 04:37:10
ماهو وقته يالعويران ماسمعنا لك تعليق مع بلدك او دعم لوطنك الأن اغلب اللاعبين أعلنوا وقوفهم مع وطنهم ضد الإرهاب وداعمي الارهاب
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17 - خدمي الوتن2017-06-16 04:31:37
مافيه عقاب يردع حرامية الالقاب والبطولات وترحيل الهمج خدم وبلطجية لا احترام لشعار الوطن السيفين والنخلة ولا لون الوطن الاخضر والابيض تزعيق وتكرنة فقط على الاهلي الملكي
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16 - علي القاضي2017-06-16 04:30:38
سبحان الله العظيم كم الفرق شاسع وكبير بين الاشقاء مشاري العويران وسعيد العويران الله يذكرك بالخير يا الخلوق المؤدب مشاري
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15 - فرجاني2017-06-16 04:30:03
ناس فاضيه تشغل أنفسها في أمور تافهة
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14 - صانع حلوى2017-06-16 04:29:49
اقسم بالله قمة السخافه نشاهدها في الرياضه السعوديه ...العويران ما تقبل شهادته لا في الشرع ولا في العرف والسبب واضح ...نكمل صيامنا احسن وهذولاء اللي يزرعون الفتن من خلال الكورة يبيلهم عاصفة حزم توقفهم
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13 - محمد2017-06-16 04:27:58
صدق العويرن وصدق ماجد عبدالله من أكثر من أربعين سنة وكل الرياضيين يسمون الأهلي الملكي بس فيه نادي ما كفاية سرقة البطولات بواسطة التحكيم ويريد حتى سرقة الألقاب من الأندية المنافسة
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12 - ثوب برمودا2017-06-16 04:27:07
تعليق 3 وللأمانه ترا نادي الخليج تم تغيير مسماه بأمر من الملك فيصل من نادي النسر الى نادي الخليج
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11 - الزعيم الملكي السيفين والنخلة2017-06-16 04:26:16
يكفي شعار الوطن الملكي السيفين والنخلة ولون الوطن الاخضر والابيض للأهلي الملكي الزعيم الراقي نادي الوطن الامبراطور
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10 - نوخذه2017-06-16 04:26:05
وهل يؤخذ بكلام******** شر البلية مايضحك هههههههه
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9 - مضيع الطاسه2017-06-16 04:25:00
بيض الله وجهك يا سعيد العويران
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8 -2017-06-16 04:19:04
تعليق مخالف
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7 - ماجد2017-06-16 04:14:02
الملكي هو الريال مصدقين أنفسهم *******
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6 - شبيك لبيك2017-06-16 04:07:57
والله فاضيين الناس تذكر ربها وذول للحين بسخافاتهم منو الملكي ومنو الزعيق ...اللهم نسألك الجنة
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5 - شبيك لبيك2017-06-16 04:07:55
والله فاضيين الناس تذكر ربها وذول للحين بسخافاتهم منو الملكي ومنو الزعيق ...اللهم نسألك الجنة
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4 - مراقب2017-06-16 04:04:17
هذا الشخص مااهضمه ولا أطيق اشوفه ياخواني بعد انتشار صوره ومقاطع في ***طاح من عيني ولا اواطنه مثل بعض الناس
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3 - جدة كذا اتي وبحر2017-06-16 04:00:55
للحق والأمانة الهلال هو الملكي وهو من يستحق اللقب بجدارة حيث انه الوحيد الذي صدر تسميته بأمر من الملك سعود... مثلما هو الاتحاد العميد وأقدم الأندية السعودية.
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2 - ابو فيصل2017-06-16 03:58:25
تعليق مخالف
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1 - sooonx2017-06-16 03:56:30
المشكله ليست فيمن هو النادي الملكي المشكله في الهلاليين الذين يكذبون الكذبه ويصدقونها
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بواسطة : زائر
قالوا اللي مافيه خير لأهله مافي خير للناس...
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