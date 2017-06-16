شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ، “تويتر” مقطع فيديو للاعب السابق سعيد العويران في فيديو وثقه أحد الأشخاص متحدثاً فيه عن لقب “الملكي” .

وقال الشخص الذي وثق الفيديو للعويران : “النادي الملكي أكيد معروف وأكيد أنت تعرفه ” .

فيما رد عليه العويران قائلاً : “نادي الملكي هو الأهلي ومعروف من أيام أحمد الصغير الله يرحمه” .