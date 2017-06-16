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الرئيسية / تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية
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المرصد 34 4٬340 3 ساعات

صحيفة المرصد: حذرت باحثة، من شركة مونسانتو الأمريكية، مؤكدة أنه كان خبرا صادما لها، حين علمت بأن الشركة كانت من ضمن الشركات التي وقعت معها وزارة التجارة اتفاقا، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للمملكة.

وأضافت في مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الشركة الشيطانية”: هي شركة بدأت من 50 سنة كشركة منتجات كيميائية، وتعمل في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن مصانعها في أمريكا تسرب مواد كيميائية خطيرة، وبدأ الناس يموتون ويمرضون، والمنطقة التي تواجدت فيها المصانع كان شعبها يميلون إلى الفقر.

وتابعت: حاول البعض أن يعرفوا السبب ووجدوا أن الأسماك منتفخة وتنزف دماء ، واستغرب العلماء وقالوا إنه يوجد نوع من التسمم وبدأ الشك في السفن وبحثوا واكتشفوا تسريب كيميائي حاد جداً ، وأن التسريب يأتي من شركة مونسانتو، والأدهى أن الشركة كانت تعرف وقاموا باستغلال فقر السكان .

واستطردت الباحثة: كذلك المحافظ ورئيس الولاية الأمريكية التي تقع بها المصانع كانوا على علم بذلك ، ولكن بالرشاوي لزمت الحكومة الصمت ، والعلماء بدأوا بالتحدث عن الأمر ، والسكان قاموا بمظاهرة، رافعين قضية على الشركة ، وقد حصلوا على حكم تعويض يقدر بـ 700 مليون دولار وهو ما يعني أن الحق معهم ، وهذه الكارثة الأولى.

وواصلت حديثها قائلة: انتقلت الشركة بعد ذلك لتعمل في الأطعمة والزراعة، فكانت الكارثة الأخرى، وأجروا تعديل باستخدام المعامل الصيدلانية، وبدأوا باسم العلم والتكنولوجيا، وعدلوا جينياً أو وراثياً ، كأن يأخذ العلماء جين من كائن حيوي ليضيفوه إلى كائن حيوي آخر، وبدأوا بالقطن، والذرة وفول الصويا.

وأضافت: “العلماء اكتشفوا أيضًا أن المواد التي جربتها الشركة على فئران المعامل، أدت إلى إصابة الفئران بأمراض وأورام خبيثة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - مراقب
2017-06-16 08:17:37
ماشاء الله عليها ملمة بكل تاريخ وعمرالشركة موسانتو وفِي هفواتها وأخطارها وعلاقاتها ونفوذها وصناعاتها ومشاكلها قمة الثقافة .
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33 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-16 08:16:39
جزاك الله خيراً 🌷🌷 ولكن نريد توضيح كل المنتجات التي تصدرها الشركة لنا ؟؟ لابد توضيح كملي جميلك الله يرضى عليك 🌷
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32 - شايب مودرن
2017-06-16 08:02:59
لله درك يا ريم الحبيب والله انك بمائة رجل من هاللي همهم بس ورى الديسلايكات والتقليل من قدرات المبدعين امثالك
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31 - هنطش
2017-06-16 08:02:16
أبد الدوله والشيوخ ابخص يعرفون مصلحه الدوله والمواطن و عندنا علماء دين عندهم اطلاع في ماهو حلال وحرام ولهم نظره ثاقبه ومتطوره ومستقبليه لي الف سنه قادمه شكر حكومه
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30 - 🔹{..خالد..أبو..عُمر..}🔹
2017-06-16 07:17:55
ان كان كلامها صحيح فهذي مصيبه بل كارثه ...☠... الله يستر علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين والمسلمات وابنائهم
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29 -
2017-06-16 07:09:54
ما شاء الله تبارك الله هذي الأخت اسمها ريم الحبيب من السعوديه وهي محامية و مارست مهنة المحاماه في امريكا لمدة 5 سنوات والان اهتمامها ينصب على الزراعه .هذي يفترض انها تكون وزيرة الزراعه .احترامي لك ريم
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28 - مجدي 😎
2017-06-16 07:00:05
تتخيلوا كل المصايب الي عملها فينا حاكم قطر ولا جانا شئ الحمدلله ربي حامي أرض الحرمين
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27 - فاطمه
2017-06-16 06:55:03
ابو ايفنكه سحركم بافنكه جايبها معه وخلاكم توقعون وانتم مغمضين
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26 - روز
2017-06-16 06:52:59
الحمدلله بناتنا وعيالنا المخلصين في كل مكان يارب احفظنا واحفظ بلادنا وسخر لها من يخدمها ويحرسها ويرد كيد الأعداء في نحورهم
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25 -
2017-06-16 06:49:51
ﻻقدر وعملة في السعوديه وحصل أضرار للمواطنين احد يقدر ينصفهم من اﻻمريكان الصين وﻻ وزاره قدرة تفكنا من بضايعهم المغشوشه فما بالكم بأمريكا
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24 - شايب
2017-06-16 06:48:45
مايحتاج نحوله لقطر السوق القطري مشبع بالمنتجات الاسرائلية والايرانيه واموالها لدعم الجيش الاسرائيلي والحشد الشعبي
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23 - ياسمين🌸
2017-06-16 06:40:59
حولوها لقطر مع التبرعات
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22 - sar-al-sa
2017-06-16 06:30:43
بناء على هذا التقرير الفيديوي القيم والمفيد والمخلص يصبح حظر التعمل مع montanto واجب انساني ووطني وامني طالما motsnto مستهجنه في ال USA بل ويتعدى حظر التعامل الى شركه bayer طالما لهما صله بلعض
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21 - حتى منديل ماهي لابسة
2017-06-16 06:10:42
من غاضات البصر المتأثرة بالصحوة والدليل اذا رجعت لبست منديل على راسها او تغطت
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20 - المحقق كوسه
2017-06-16 06:07:45
مصدقك رغم التاتو على الذراع
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19 -
2017-06-16 06:06:22
ايش منتجات هذا الشركه طيب عشان نعرف
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18 - من جده
2017-06-16 05:54:08
ينهوالعقد ويريحونا والله يامرضى المستشفيات يحزنون بعد نزيدالأعدادبمنتجات هذي الشركةالسامةالكل ذمها
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17 - تقارير عن الشركة وتورطها من عام 2015 وعندنا فاهمين الاستثمار غلط
2017-06-16 05:42:16
حسب آراء الحقوقيين فإنه شركة "مونسانتو" أنتجت تنتج منذ بداية القرن العشرين مجموعة كاملة من التوكسين الذي ألحق ضررا كبيرا غير قابل للاصلاح بالمحيط وبصحة سكان الكرة الأرضية.
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16 - سعد التميمي
2017-06-16 05:40:26
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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15 - يعني بياكلونها بالتحذير او بدون تحذير
2017-06-16 05:39:43
تحذرين او ماتحذرين الربع على قلبهم زي العسل وياكم اكلنا مقالب هههههههههههههه
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14 -
2017-06-16 05:38:16
طيب وضحي اش الأشياء التي توردها لنا
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13 - أبو مازن
2017-06-16 05:35:40
افااااااااا يترامب ما توقعها منك العلوم هاذي
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12 - عمر
2017-06-16 05:35:11
ت 9 , صح حصل
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11 - ابو منصور
2017-06-16 05:34:17
يا خادم الحرمين الحق علينا..وفكونا من هذه الشركة. إنها تحمل الأمراض والموت الزؤام للمواطنين..تغور الشركة في ستين داهية وضعها ترنب..وأمريكيا. انتبهوا يا حكامنا على الشعب لا يروح ملح
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10 - شايف كذا
2017-06-16 05:29:40
بيض الله وجهك شكلها من بناتنا
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9 - طلال
2017-06-16 05:29:03
بين البايع والشاري يفتح الله
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8 - احمد
2017-06-16 05:26:43
الحذر الحذر
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7 - ابوشيخه
2017-06-16 05:25:05
تعليق مخالف
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6 - ابوشيخه
2017-06-16 05:16:09
تعليق مخالف
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5 - احمد الحارثي
2017-06-16 05:14:02
امريكا كل طلباتها ملباه ... ولا احد.يستطيع ان يعترض عليها ولا على شركاتها ..
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
4 - ابوشيخه
2017-06-16 05:13:22
تعليق مخالف
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3 - ابوشيخه
2017-06-16 05:10:12
تعليق مخالف
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2 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-06-16 05:06:24
😳😳😳😱😱😱😱😱
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1 - عابد فهد
2017-06-16 05:06:09
اي شي من امريكا كأنه نازل من السماء عندنا..لذلك هم ماضون..
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آخر تعليق
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بواسطة : مراقب

ماشاء الله عليها ملمة بكل تاريخ وعمرالشركة موسانتو وفِي هفواتها وأخطارها وعلاقات...
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