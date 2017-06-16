تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

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صحيفة المرصد: حذرت باحثة، من شركة مونسانتو الأمريكية، مؤكدة أنه كان خبرا صادما لها، حين علمت بأن الشركة كانت من ضمن الشركات التي وقعت معها وزارة التجارة اتفاقا، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للمملكة.

وأضافت في مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الشركة الشيطانية”: هي شركة بدأت من 50 سنة كشركة منتجات كيميائية، وتعمل في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن مصانعها في أمريكا تسرب مواد كيميائية خطيرة، وبدأ الناس يموتون ويمرضون، والمنطقة التي تواجدت فيها المصانع كان شعبها يميلون إلى الفقر.

وتابعت: حاول البعض أن يعرفوا السبب ووجدوا أن الأسماك منتفخة وتنزف دماء ، واستغرب العلماء وقالوا إنه يوجد نوع من التسمم وبدأ الشك في السفن وبحثوا واكتشفوا تسريب كيميائي حاد جداً ، وأن التسريب يأتي من شركة مونسانتو، والأدهى أن الشركة كانت تعرف وقاموا باستغلال فقر السكان .

واستطردت الباحثة: كذلك المحافظ ورئيس الولاية الأمريكية التي تقع بها المصانع كانوا على علم بذلك ، ولكن بالرشاوي لزمت الحكومة الصمت ، والعلماء بدأوا بالتحدث عن الأمر ، والسكان قاموا بمظاهرة، رافعين قضية على الشركة ، وقد حصلوا على حكم تعويض يقدر بـ 700 مليون دولار وهو ما يعني أن الحق معهم ، وهذه الكارثة الأولى.

وواصلت حديثها قائلة: انتقلت الشركة بعد ذلك لتعمل في الأطعمة والزراعة، فكانت الكارثة الأخرى، وأجروا تعديل باستخدام المعامل الصيدلانية، وبدأوا باسم العلم والتكنولوجيا، وعدلوا جينياً أو وراثياً ، كأن يأخذ العلماء جين من كائن حيوي ليضيفوه إلى كائن حيوي آخر، وبدأوا بالقطن، والذرة وفول الصويا.

وأضافت: “العلماء اكتشفوا أيضًا أن المواد التي جربتها الشركة على فئران المعامل، أدت إلى إصابة الفئران بأمراض وأورام خبيثة”.