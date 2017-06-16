الداعية ” العريفي” يخرج عن صمته ويعلق لأول مرة عن الأزمة القطرية

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صحيفة المرصد: طالب الداعية محمد العريفي قيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

ووجه العريفي عدة تغريدات لقيادة قطر وناداهم بقوله تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة.

وأضاف : أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين والجهاد بالكلمة دفاعاً عن وطننا في المرحلة واجب

وقدم العريفي شكره لخادم الحرمين وفقه الله لحرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية، رغم التجاوزات القطرية، في مجالات سياسية، واجتماعية، واستخباراتية.

