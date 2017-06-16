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الداعية ” العريفي” يخرج عن صمته ويعلق لأول مرة عن الأزمة القطرية
صحيفة المرصد: طالب الداعية محمد العريفي قيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
ووجه العريفي عدة تغريدات لقيادة قطر وناداهم بقوله تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة.
وأضاف : أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين والجهاد بالكلمة دفاعاً عن وطننا في المرحلة واجب
وقدم العريفي شكره لخادم الحرمين وفقه الله لحرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية، رغم التجاوزات القطرية، في مجالات سياسية، واجتماعية، واستخباراتية.
التعليقات
115 - اسم2017-06-16 08:22:03
ابوشيخه.انت تقول مالك توجه ولا انتماء لاي من الجماعات المتاسلمه فما رايك بالقطرجبه والاخوانجيه والاردغنجيه وايض مارايك بالSAMSONYET والROLEX ؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب ولاتهرب
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114 - ابوشيخه2017-06-16 08:22:00
المصريين يتطاولون على قطرهل يعلم المصريين أن قطر لا تعتمد على جلب قوتها اليومي من الطراره كمصر لماذا مصرلا تتعلم من اليابان الاكثر زلزال في العالم ومع هذا لا تجدهم يمدون ايديهم كمصر في الطراره وصدقات
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113 - اسم2017-06-16 08:16:20
ابوشيخه.يابوي اتركهم وخلك معاي خلاص مابقى شئ بس 49سؤال ونخلص مارايك انت شخصيا فالاعلام السعودي الذي يهاجم(دويلة)قطرصباحا ومساء فطورا وسحورا هل هواعلام فاسد ام يخالف سياسة دولته ام يتبع الاعلام المصري؟
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112 - ابوشيخه2017-06-16 08:15:05
المصريين دائما تجدهم بكل وقاحه يريدون اقحام المملكة العربية السعودية في مشاكلهم التي لا نهاية لها معروفين المصريين ***
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111 - الطير المسافر2017-06-16 08:14:05
انت فين يا أبوشيخه وحشني يا ***
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110 - ابوشيخه2017-06-16 08:12:21
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109 - فهد122017-06-16 08:12:18
لغز..... فاكهة من الخارج صفراء ومن الداخل بيضاء يكنوها الاخونج باسم ((شيخة)) اعداء الوطن يسمون بناتهم على اسمعا تيمنا بها ؟ خروووووج
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108 - مواطن كادح2017-06-16 08:10:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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107 - اسم2017-06-16 08:09:51
ابوشيخه.خلك معي باقي شوي ونخلص ركز لاتروح بعيد مارايك في موقف اردغان والذي ترك التحالف مع السعوديه وانضم الى التحالف القطري البغيض ؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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106 - ابوشيخه2017-06-16 08:07:49
تعليق (100) يقول ابوشيخه يعاني من المصريين؟ ايه اعاني عندما يطلبون اموالنا اعتقد دول الخليج ليست جمعية خيرية لمصر - المصريين ما شنوف اخوتهم الا عند دول الخليج فقط هل شفتم مصري يقول السودان اخوان لنا؟
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105 - فهد122017-06-16 08:07:47
101 الاعلام المصري يكذب ويفتري على قطر بانها راعية للارهاب كما تزعم طيب حكومتنا حفظها الله اصدرت بيان بأن قطر تدعم الارهاب ؟ فماذا تقول انت ههههههه
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104 - اسم2017-06-16 08:05:26
ابوشبخه.خلك معايا ولا تسرح مارايك (بدويلة) قطر هل هم فعلا وحقيقة داعمين للارهاب وجماعات الاخوان الملاعين ام ان مصر اوهمتنا بذلك ***؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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103 - فهد122017-06-16 08:04:09
اسم بارك الله فيك لقد الجمت ابوشيخة الجاما ويتهرب من الاجابات على اسألتك الحارقة للاخوني الهابط سلمت اخي فبمثلك يعتز الوطن
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102 - ابوشيخه2017-06-16 08:03:05
اقسم بالله يـ ساده بدات اشك أن الاخوان هم الاستخبارات الحقيقة لمصر ودليل كانت هناك مناوشات بين السعودية ومصر في ايام جمال عندها دخل الاخوان الى السعودية بداعي الظلم من عبدالناصر ؟ والان الدور على قطر
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101 - ابوشيخه2017-06-16 07:59:26
مصر عندما علمت أن قطر تحاول تقرب تركية للخليج بدا الاعلام المصري كلعاده في الكذب والافتراء بأن قطر دولة تدعم الارهاب وأعتقد أن الاستخبارات الحقيقة لمصر هم الاخوان - الاخوان ذهبو لقطر اصبح هناك شوشره
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100 -2017-06-16 07:58:53
ابو شيخه يعاني من المصريين كثير الله يعينه الدنيا بحوالها ما نعرف ويش سبب حقده عليهم
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99 - اسم2017-06-16 07:58:11
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98 -2017-06-16 07:56:53
اتوقع تميم لو يشوف الجلد اللي حصله ابو شيخه كان استسلم جبهة تروح وجبهة تجي كرة طائرة 😂😂😂😂😂
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97 - ابوشيخه2017-06-16 07:55:53
المصريين يهاجمون تركية - لا أن تركية كانت قريبة لدول الخليج - مصر انزعجت من هذا التقارب - تعتقد أن تركية قد تاخذ دورها في الخليج الان مصر تهاجم قطر بسبب وقف المساعدت ويعتقدون أن قطر تقرب تركية للخليج
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96 - محمد الشعيفاني2017-06-16 07:55:29
صدقني يا ابو شيخه انهم حطوا كميرا مراقبه على الكنبه اللي اقعد عليه بالنهضه بشارع محمد السديري ويرسلون على ** يشوفوني اتحرش فيهم والا لا حتى يغطون القضيه السياسيه بقضيه اخلاقيه.
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95 - ابو الليل2017-06-16 07:55:06
مافي تغريده تدين قطر كل التغريدات تدل على الميول وانا اقول من انت من انتم اللهم اعز المملكه وانصرها على كل اخواني وسروري ورافضي ومجوسي وووو الخ
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94 - اسم2017-06-16 07:53:04
ابوشيخه.لاتسرح بعيد دام انك صاحي وتقرا خلك معانا ماخلصنا .. مارايك في تدويل (دويلة)قطر للازمه ترانا بدينا نخش فالكلام الكبير اللي بيلخبط كيانك ؟؟؟؟؟؟؟ فبك خير جاوب
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93 - محمدالغامدي2017-06-16 07:52:28
لم نسمع رأيك في الاخوان المسلمين
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92 -2017-06-16 07:51:53
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91 -2017-06-16 07:51:17
وبعدين معكم اهجدوا
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90 - ابوشيخه2017-06-16 07:50:43
المصريين يتشدقون ويتغنون بأن قطرتدعم الارهاب ؟ طيب ليش مصر ما تطلب رعاياهم المصريين من قطر كباقي دول الخليج الذين طلبوا رعاياهم من قطر - مصر هي اول دولة تشتكي من قطر وتتهم قطر بأنها داعمة للأرهاب ؟
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89 - اسم2017-06-16 07:49:36
ابوشيخه.لسه ماخلصنا تعال مارايك في انضمام باقي الدول العرببه والاسلاميه للسعوديه وعلى راسهم مصر فالتحالف على دويلة(قطر)***؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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88 - هنطش2017-06-16 07:47:13
المفروض الشيخ محمد العريفي يكون عضو في هيئة كبار العلماء
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87 - سالم2017-06-16 07:47:11
بهالرمضان أفطرنا على قطر حسبي الله عليهم
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86 - اسم2017-06-16 07:46:40
80سعفان. مادري العالم هذي من وين جايه اقولك الحق بابوشيخه
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85 - ابوشيخه2017-06-16 07:46:18
المصريين كلعاده يحاولون اقحام السعودية في هذه المشكلة - لوهم الناس أن هذه المشكلة بين السعودية وقطر ؟ ومصر لا دخل لها ؟؟
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84 - اسم2017-06-16 07:45:30
ابوشيخه. وش رايك بشكل عام فمثلث الشر بصراحه (قطر_ايران_تركيا) هل هم عدو لك انت شخصيا ام... مجرد اخوان مسلمين لك ؟؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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83 - ياسمين2017-06-16 07:45:06
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82 - ابوشيخه2017-06-16 07:43:52
تعليق مخالف
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81 - اسمرعبرالملكـــي2017-06-16 07:42:54
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80 - سعفان2017-06-16 07:42:09
فعلا مصر ماهي مريحه فجأه تنقلب علانا ولا تنسون الجزيرتين اللي تباهم وزعلوا لما وقفنا المعونات
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79 - اسم2017-06-16 07:41:45
ابوشيخه.مارايك في استعانة(دويلة)قطر باخوان تركيا الملاعين وضمها لهم فالتحالف مع ايران ضد السعوديه ؟؟؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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78 - اسم2017-06-16 07:39:22
ابوشيخه.مارايك في استعانة(دويلة)قطر بمجوس ايران وضمها لها فالتحالف ضد السعوديه
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77 - اسم2017-06-16 07:37:50
ابو شيخه.مارايك في مطالب السعوديه من(دويلة)قطر فتسليم قائمة ال67 الاخوان المفسدين الارهابيين ووقف دعم ال12تنظيم ارهابي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فيك خير جاوب
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76 - ابوشيخه2017-06-16 07:37:46
المصريين يحاولون ايهامنا وذر الرماد في اعيوننا بأن قطر داعمة للأرهاب ؟
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75 - عمر2017-06-16 07:37:20
تصدقون معرف نفسيه هو نفسه ابو شيخه . شفتوا كيف يعترف على نفسه انه نفسبه كافي عليه هذا الاعتراف الله يشفيه
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74 - العنزي2017-06-16 07:35:20
امريكا تدعم قطر وتامرها لضرب السعوديه وعند اول شراره تنسحب امريكا وتجعلها لقمه سهله الابتلاع وسوف ترا يطبلون لقطر انتي الدوله العضماء وانتي خوفتي الخليج لعبه وفخ عظيم لقطر
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73 - اسم2017-06-16 07:33:55
ابوشيخه. الان انا فضيت لك مارايك في دولة قطر العميله والمتسببه بالاذى لدولتنا من عام 1995م ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو فيك خير جاوب
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72 - ابوشيخه2017-06-16 07:33:11
المصريين يتغنون بخطر الاخوان على مصر؟ يقولون أن قطر تدعم الاخوان ؟والمصريين يطالبون بسجن الاخوان الى في قطر؟ المشكلة أن كبار الاخوان وكبار مؤسسين هذا الحزب في سجون السيسي لماذا لا يتم شنقهم لا نعلم ؟
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71 - مصري2017-06-16 07:33:03
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70 - العنزي2017-06-16 07:32:09
يالعريفي ثق ثقه تامه ان قطر ليست محل اهتمام للمملكه العربيه السعوديه سكرت حدودها فقط طبقوا المثل اللي يقول باب يجي منه ريح سده واستريح ودعم امريكا لقطر فخ عظيم وشر قد اقترب تتطبل لقطر لضرب السعوديه
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69 - اسم2017-06-16 07:31:31
60مشعل.ثم يجيك ابوشيخه واشكاله ويحلف ايمان واقسام انه ليس اخواني وفعلا انا صدقت انه ليس اخواني هو*** هو من اصحاب الROLEX
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68 - اسم2017-06-16 07:28:09
61ابوشيخه.اترك الكذب يادجال مصر تحارب قطر عشان وقف المساعدات طيب (واحنا نحارب قطر ليش) استح على وجهك واوقف مع بلدك نحن يااحمق من نحارب قطر ومصر تقف معنا بنفس الوقت اللي تدافع فبه عن اعدائنا
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67 - محمد الشعيفاني2017-06-16 07:26:00
ابو شيخه يعطيك العافيه اسألهم ماهي التهمه الموجه لي هل هي سياسيه ام اخلاقيه .
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66 - الخلاصه2017-06-16 07:23:23
تعليق مخالف
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65 - اسم2017-06-16 07:22:57
45فهد12**** هذي الاشكال(الحقد)اعمى قلوبهم حتى اصبحوا يرون عدوناوهو ظاهرللغبي حبيب واخوانا المصريين وهم اشقاءوحلفاء يراهم عدو الله يشافيه ولا يبلانا
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64 - ابوشيخه2017-06-16 07:19:54
تعليق مخالف
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63 - اسم2017-06-16 07:17:34
46ابوشيخه.الان تركت اعدائنا واعداء سلمان الحزم على حدودنا قطر وحلفائهم الملاعين مجوس ايران وتركيا الاخوان وحولت مدفعك على احلافنا وعلى راسهم عمك السيسي اللي وضع يده فيد بطلنا سلمان
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62 - راعي الأوله2017-06-16 07:17:13
يجب ان يعلم الجميع ان مافي شي بالسياسه اسمه يحبك وصديقك كل الدول تبحث عن مصالحها يعني اليوم معك وبكره ضدك ولكن يجب توحيد الصف تحت ظل قيادتنا الرشيده
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61 - ابوشيخه2017-06-16 07:15:36
المصريين يهاجمون قطر نعرف لماذا يهاجمونها ليس بداعي أنها تدعم الاخوان هذه كذب وأفتراء مصر تهاجم قطر بسبب ايقاف المساعدات على مصر - بدا الاعلام المصري يهاجم قطر بداعي أن قطر تدعم الاخوان ؟ ----- يتبع
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60 - مشــعل2017-06-16 07:14:43
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59 - اسم2017-06-16 07:11:54
40ابوشيخه.لا انت موضوعك منتهي اجل ازمة الخليج ومشكلتنا الان مع(مصر)وايران وتركيا معاهم ضدنا احنا وقطر
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58 - ابوشيخه2017-06-16 07:11:40
تعليق مخالف
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57 -2017-06-16 07:08:15
تعليق مخالف
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56 - ابوشيخه2017-06-16 07:07:46
تعليق مخالف
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55 - اسم2017-06-16 07:07:15
34ابوشيخه.يعني مصر هي الدوله الوحيده التي تتهم قطر بدعم الارهاب لا (وتتبلى)عليها وش رايك باقي دول العالم تؤيد قطر واحنا معاهم ماقلتلك شكلك فوق السحاب
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54 - محمد الشعيفاني2017-06-16 07:07:05
تعليق مخالف
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53 - و عليكم2017-06-16 07:05:21
تعليق مخالف
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52 - ت 272017-06-16 07:05:05
ت 27 - قلم الحقيقه - فركت خشم ابوشخشخه***
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51 - اسم2017-06-16 07:03:57
28ابوشيخه.ماقلتلك والله منسم الان مصر ليست في تحالف اليمن وليس لها عمق استراتيجي اجل وش رايك فعمق قطر وتركيا الاسنراتيجي اكيد محبب لك ولا تهرب
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50 - ابوشيخه2017-06-16 07:02:33
****مصر الان يحاولون التقليل من قطر ؟ قطر هذه هي عضو في مجلس التعاون - أبى من ابى وشاء من شاء من ****- قطر مجاوره لـ بلاد التوحيد عشان كذا عم الاسلام في قطر ودول الخليج رغم انفكم يـ ***
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49 - اسم2017-06-16 07:00:55
24ابوشيخه.والله العظيم انك*** الان تركت قطر وتركيا وايران اللي وقفوا صف واحد ضدنا وجيت على مصر اللي وقفت معانا وحتى انضمامهم قبل الامارات والبحرين تقول انها عدوه لنا من جد لله في خلقه شئون
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48 - اسم2017-06-16 06:56:20
14ابوشيخه.ياخوي اي مطاوعه اللي فقطر يذكرون الله انت من فين تفهم ***
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47 - ابوشيخه2017-06-16 06:50:55
الى تعليق (43) فعلا نحن محسودين وبذات من الحوثيين والزيود والمصريين واللبنانيين هؤلاء فيهم حسد وفيهم خبث وفيهم سموم اللعن من سموم العقارب والثعابين هؤلاء اللعن من النووي على أبناء الخليج انها الحقيقة
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46 - ابوشيخه2017-06-16 06:48:06
المصري ابوريحه يقول مصر رئيسها السيسي؟ نعرف ان رئيسها السيسي شكلك مب واثق هههههههههه مصر معروفة عبر التاريخ بتبطحها للخليج عشان تجمع قوتها وقوت شعبها من الطراره والصدقات والمعلونه التي تاتي من الخليج
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45 - فهد122017-06-16 06:46:35
اكبر واسوء خيانة هي خيانة الوطن باي شكل من الاشكال ومن ذلك مهاجمة حلفاءالوطن والدفاع عن اعداء الوطن فخيانة الوطن لا تصدر الا من واطي عديم الاخلاق والدين
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44 - ابوشيخه2017-06-16 06:42:13
تعليق مخالف
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43 - راعي الأوله2017-06-16 06:40:22
اننا محسودين على النعم التي نعيشها وهذا يفسر كثرة الاعداء فهذا الحوثي وهناك النظام القطري وداعش والرافضة المجوس والمندسين بيننا من الخونة الذين يطعنون ليل نهار في علمائنا ومشايخنا وولاة امرنا احذروا
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42 - متأمل2017-06-16 06:39:25
تعليق مخالف
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41 - فهد122017-06-16 06:36:53
تعليق مخالف
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40 - ابوشيخه2017-06-16 06:36:02
المصري يقول العدو لنا هي قطر؟ لا اقنعتنا مرهـ - أجل قطر عدو هاهـ والله ماالعدو الا انتم يالمصريين اقل شي السعودي يروح قطر معزز مكر - السعودي يروح مصر يختطفونه ويهددون أهله بدفع مليون جنية أو يتم قتله
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39 - فهد122017-06-16 06:31:56
ابوشيخة ترى حكومتك اللي حكومة المملكة حفظها الله اعلنت المقاطعة مع قطر مو مع مصر واعلنت ان وطنك تظرر بسبب قطر مو بسبب مصر بس ماتنلام لانك واضح انك***
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38 - ابو اسامه2017-06-16 06:30:04
على العين،والراس جميع رجال الدين والمجتهدين وللتذكير لحمهم مسموم ولا نرضى لا نحن ولا خالقنا من يتلفظ عليهم ارجوكم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
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( عدد التعليقات 24,928 )37 - قلم الحقيقه
تعليق مخالف
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36 - ابوشيخه2017-06-16 06:27:14
أجل وش دخل العمال في الخطط السرية ؟؟ الا بسالك وش تقصد بالخطط السرية ؟؟ يارب يجاوب يارب أنتظرك يـ عزيزي
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35 - فهد122017-06-16 06:26:31
تعليق مخالف
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34 - ابوشيخه2017-06-16 06:25:19
مصر أكثر دولة عربية واسلامية تشتكي من قطر الشقيقة وتدعي أن قطر دولة داعمة للأرهاب ؟ طيب لماذا لا يتم سحب سفيركم وجلب المصريين من قطر الداعمة للأرهاب - ماذا تنتظرون ؟ أعلم ماذا تريدون من قطر المليارات
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( عدد التعليقات 24,928 )33 - قلم الحقيقه
مصر رئيسها السيسي وضع يده مع يد الملك سلمان رعاه الله اضافة ليد الرئيسي الأمريكي متعاونين ضد الارهابيين من الأخونج ***
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32 - فهد122017-06-16 06:23:25
24 مرسي انتهى ****
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( عدد التعليقات 24,928 )31 - قلم الحقيقه
حكومتنا السعودية هي من تقول أن قطر ونظامها الارهابي هي داعمة للارهاب***
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30 - الى ابو شيخة2017-06-16 06:21:49
وش دخل العمال في الخطط السرية للمنظمات خبل انت ولا ايش
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29 - فهد122017-06-16 06:20:30
تعليق مخالف
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28 - ابوشيخه2017-06-16 06:19:41
قال أيش قال مصر العمق الاستراتيجي لا واضح ان مصر العمق الاستراتيجي ودليل لم نشاهد الجيش المصري في التحالف في اليمن ومصر وقفت بجانب روسيا ضد الشعب السوري لدعم السياحة في مصر على حساب السوريين هههههههه
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( عدد التعليقات 24,928 )27 - قلم الحقيقه
النظام القطري عدو لبلادنا وكذلك الأخونجية الأخوان الذين يقفون معه ولايطلق عليهم أخوة.القرضاوي وعصابته من المصريين أتحدى الأخونجي أبو شخشخة الخبيث يهاجمهم أو يتعرض لهم لأنهم من جنسه أخونج ارهابيين.
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26 -2017-06-16 06:19:15
شيخ محمد العريفي وفقه الله ياشيخ انت تنصح من لا يسمح وعائش في الغي و المكابرة فعل الحميع نسيانه و تركة حتى يعود مذموم مدحور بلا جداول مع جاهلين اتركون مفتيهم ينفعهم بعد ان سبو المفتي و العلماء اكرهم
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25 - 8802017-06-16 06:18:18
غانم المعارض يحسب انه يمدح قطر بتنصره مايدري في لحظة تبيعه فهي تشتهي نوع معين من البشر ليس خبل منكت بل خبيث مدبر
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24 - ابوشيخه2017-06-16 06:15:36
دام مصر تقول في قنواتها وصحفها بأن قطر دولة داعمة للأرهاب لماذا لا تجلب المصريين من قطر المعروفة بدعمها اللأرهاب ؟ المصريين هدفهم هوه زرع الفتن بين دول الخليج اقسم بالله انها الحقيقة يـ سادهـ يـ كرام
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23 -2017-06-16 06:14:58
قطر انا اول واحد حذرت منها من زمان انا اول من اكتشفتهم يحبون اثارت الفتن ويقابلك بوجه ويتكلم عليك بوجه ثاني ولايتمنى لك الخير ..اتوقع مرض اجتماعي فيهم يموت الزمار واصابع تلعب
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22 - ابوشيخه2017-06-16 06:11:55
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21 - تعليق 142017-06-16 06:11:18
اصبح وصوم أحسن لك ،، ويش دخل مصر ) اقل شي مصر لم تخون مثل الحكومة القطرية ، مصر هي العمق الاستراتيجي ) لعلمك تركيا ايران قطر دفعو مليارات الدولارات لسحب مصر الى طرفهم ) لكن الله لم يوفقهم ) نسيت مرسي
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( عدد التعليقات 24,928 )20 - قلم الحقيقه
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19 - علي الشهري2017-06-16 06:07:37
كلام جميل من الشيخ العريفي واتمنا ان ينفذ القطريين طلبه وان نعود اخوه كما كنا ويتركو الخيانه
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18 - صعفق2017-06-16 06:07:33
المغامسي امس واليوم العريفي وبكره القرني ص****
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17 - و عليكم2017-06-16 06:06:57
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16 - و عليكم2017-06-16 06:04:53
والله مافيهم خير. كل ما فعلوه من إرهاب لازال البعض يتوسل فيهم خير.
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15 - ابوشيخه2017-06-16 06:03:38
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14 - ابوشيخه2017-06-16 05:58:56
المصري يقول قطر بيت الداء وتجميع المطاوعة ؟ اقل شيء قطر تجمع المطاوعة أقل شيء هذولي المطاعة يذكرون الله مصر تغص بالمراقص والكنائس التي اصبحت اكثر من المساجد يدعون انهم مسلمين ومن هناك يعشون الفجور؟
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( عدد التعليقات 24,928 )13 - قلم الحقيقه
الجزيرة القطرية هي بيت الداء وتجمع ثعابين الأخوان وعقاربهم داخل قطر الذي بناه النظام القطري وأسكنهم بداخله وهي الناطق الرسمي والاعلامي لسياساته المعادية لبلادنا وقيادتنا لم يأتي لها ذكر في تغريداتك.
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12 - راعي الأوله2017-06-16 05:51:05
الحذر .الحذر ممن يشكك في علمائنا ومشايخنا وولاة امرنا فهم اشد لأعداء خطرا لانهم يسعون لتفكيك المجتمع وتشتيته لأغراضهم الدنيئه والمكشوفه فهم يدسون السم في العسل
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11 - معلم متقاعد2017-06-16 05:48:55
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( عدد التعليقات 24,928 )10 - قلم الحقيقه
من يعادون بلادنا وحكومتنا ويتآمرون علينا كالنظام القطري لايجب أن يطلق عليهم بأخوة بل بأعداء.
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9 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-16 05:44:43
قطر ؟!
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8 - نفسيه2017-06-16 05:42:29
ت 1 . أصصص ههههه أخرس هههههه
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( عدد التعليقات 24,928 )7 - قلم الحقيقه
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6 - نفسيه2017-06-16 05:40:38
نرجو من ابوطعميه وخواته عدم التعليق الموضوع يخص السعوديه والخليج. مفهوم ***
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5 - راعي الأوله2017-06-16 05:39:23
الوطن غالي ولا يقدر بثمن اللهم احفظ علينا الامن والامان.انظروا للدول من حولكم واحمدوا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
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4 - بدرهاري2017-06-16 05:39:05
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3 - و عليكم2017-06-16 05:38:14
والله مافيهم خير. كل ما فعلوه من إرهاب لازال البعض يتوسل فيهم خير.
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2 - نفسيه2017-06-16 05:37:02
شيخ حبيب وطيب .وذكي جداً . بارك الله فيه.
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بواسطة : ابن طيبه
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