بالفيديو: سطو مسلح على إحدى مكائن الصراف الآلي غرب الرياض

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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يُظهر تعرض إحدى مكائن الصراف الآلي للسطو المسلح في غرب مدينة الرياض.

وقالت مصادر أمنية، إن عملية السرقة تمت أثناء تغذية الصراف الآلي بالأموال من قِبل شركة “امنكو” حيث قام الجُناة بسرقة مليون ونصف المليون ريال، وفقًا لـ “عاجل”.