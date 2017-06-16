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بالفيديو: سطو مسلح على إحدى مكائن الصراف الآلي غرب الرياض

بالفيديو: سطو مسلح على إحدى مكائن الصراف الآلي غرب الرياض
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المرصد 49 2٬930 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يُظهر تعرض إحدى مكائن الصراف الآلي للسطو المسلح في غرب مدينة الرياض.

وقالت مصادر أمنية، إن عملية السرقة تمت أثناء تغذية الصراف الآلي بالأموال من قِبل شركة “امنكو” حيث قام الجُناة بسرقة مليون ونصف المليون ريال، وفقًا لـ “عاجل”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦
2017-06-16 08:05:51
كلي ثقة في رجال الأمن والبحث الجنائي انهم سيقبضون عليهم قريباً بإذن الله وأتمنى التشهير بهم وقطع رؤسهم
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48 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-06-16 08:00:57
اللي يقول فقر وعنوسه ومادري ايش أقوله خلك في بلدك واخبار البلاوي اللي فيها اما هالحرامية اكيد جايبينهم جايبينهم .. تركيب الكاميرات بشوارع المدن اصبح امر ضروري حتى تكون كل سيارة متابع مسارها ..
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47 - ابو الليل
2017-06-16 07:51:07
نحتاج لشرطه خاصه بامن البنوك والصرافات وتكون تابعه للامن العام ورواتبهم على البنوك
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46 -
2017-06-16 07:49:41
الحل يجب على شركات نقل الأموال تعين حراس بسيارات خاصه و لديهم سلاح وعصا كهربائية ويستحسن ان يكون عسكري سابق و يعرف استعمال السلاح و يكون متتبعين لسيارات نقل المال و الوقوف بمسافة قريبه منها سيارة خاصه
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45 - لعلمك
2017-06-16 07:46:04
بكل اسف رجال حراسات امنيه لا يعرفون من الامن غير البدلة التي يلبسون ، لاحظ تصرفهم لا يتمتعون بأي حدس امني ولا سرعة بديهه ، المفروض رجل الحراسه يقف للحراسه وغيره من ينقل المال ،
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44 -
2017-06-16 07:43:16
للقضاء على السطو على الصرفات لا بد من مرافقه أمنيه لسيارات التغذيه و لا يوجد سلاح مع حراس الأمن الخاصين للبنك فهذا مايسهل عمليه السطو ولو بسلاح كاذب سلاح أطفال فالحراس خائفين من السلاح و القتل
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43 -
2017-06-16 07:40:51
للقضاء على السطو على الصرفات لا بد من مرافقه أمنيه لسيارات التغذيه و لا يوجد سلاح مع حراس الأمن الخاصين للبنك فهذا مايسهل عمليه السطو ولو بسلاح كاذب سلاح أطفال فالحراس خائفين من السلاح و القتل
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42 - سعفان
2017-06-16 07:27:53
تخيلوا كل مواطن له مليون هديه يعلنون ذا الجايزه ان اي واحد لو يقدم خدمه لوطنه يعطونه اياه مثلا يمسك حرامي اويطفي نار اويقدم اختراع اويكتشف جريمه اويحل لغز اويفتن عن ناس ارهابيه اوينقذ غرقان او مصدوم
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41 - روز
2017-06-16 07:20:33
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك والفقر ابتلاء يخليك تعمل وتحمد النعمه وتحس بقيمة القرش وفوق هذا لو صبرت يدخلك الجنه باذن الله
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40 - بلادي وطني
2017-06-16 07:17:12
انا مريت وهم يغذون الصرافه كان بنك مشهور وكانت حركات العاملين مره سريعه وفيه اثنين حراس والمكان محاصر وخفت اقترب من الطريق وكان معهم مسدسات وبلحظات خلصوا وراحوا اما هذولا مختلفين تماما !!
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39 - عمران
2017-06-16 07:10:51
رزم الفلوس تسيل اللعاب
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38 - مجدي 😎
2017-06-16 07:08:25
بكل بساطه حصلوا على مليون ونص ويمكن المسدس لعبه 😂😂
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37 - تذكر
2017-06-16 07:05:18
قبل ١٤ عام تقريبا كان جيب الشرطة ملازم لشركة المجال لتغذية الصرافات
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36 - ابو عذاري
2017-06-16 06:58:58
كيف عرفوا اللصوص الموعد للعملية ومين اطلعهم على الموقع هنا السؤال !!
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35 - مراقب
2017-06-16 06:47:15
الشركات الامنيةالتي لديها نقل أموال وتغذيةصرافات هي المسؤلةوليس رجال الامن والدوريات حسب الاختصاص! الشركات الأمنيةتحصل على الملاين جراء نقل الاموال ولديهاتامين للبنوك ورجال الأمن للشركة مسلحين ومدربين
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34 - سعد
2017-06-16 06:37:01
حسبنا الله على كل فاسد مفسد.
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33 - مراقب
2017-06-16 06:35:54
الحمدلله على سلامة رجال الأمن والموظفين الفلوس تروح وتجي والفلوس تتعوض وولاكن سلامة وحياة الانسان اهم ، فكهم الله من هالمجرمين المسلحين الحمدلله والشكر
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32 - عصويد
2017-06-16 06:34:34
تعليق مخالف
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31 - مواطن كادح
2017-06-16 06:28:58
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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30 - حمد
2017-06-16 06:26:47
تابع ثواني من 53 الى 56
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29 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-16 06:23:47
لجلب المال هُنا في خمسة ردود https://al-marsd.com/89228.html
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28 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-16 06:21:45
أي برج 😂 ؟!
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27 - سامي
2017-06-16 06:19:00
المهم الحمد الله على سلامة الموظفين
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26 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-16 06:18:27
تعلّم صنعة وكد 😂 معليش اتعب على نفسك اشوي ..
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25 - طلال
2017-06-16 06:16:42
طيب كم عدد الفلوس $$$$
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24 - احمد
2017-06-16 06:15:34
نادر او قليل قبض على سارق صرفات
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23 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩
2017-06-16 06:14:52
الملح والقبلة وين نكد ؟؟!!😁 مابوه الا فتات وعراميش !!
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22 -
2017-06-16 06:14:32
يجب إلغاء تغذية الصرافات التي بالشوارع ومحطات البنزين والإقتصار بتغذية الصرافات التي في مباني البنوك فقط مع تشديد الأمن. كما هو حاصل في بعض المناطق.
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21 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩
2017-06-16 06:13:23
جابوا عمليات السطو المسلح اللي قبلهم ونزلوا خبرهم بالصحف حتى تردع ضعاف النفوس التالين من هالحنشل الله يهداهم ولايهدهم 😠😠😠😠
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20 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-16 06:12:22
طيّب هذا انتوا ماشاء الله بصحتكم .. كـدّوا ..
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19 - عدي 88
2017-06-16 06:11:00
تعليق مخالف
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18 - فيصل
2017-06-16 06:10:34
اكيد في نهار رمضان
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17 - الله يديم الامن والامان
2017-06-16 06:09:02
المفروض شركه الحراسه معهم سلاح وكذلك لا يقل عددهم عن 10 اشخاص
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16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-16 06:07:43
طيّب هذا انتوا ماشاء الله بصحتكم .. كـدّوا ..
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15 - عدي 88
2017-06-16 06:07:13
تعليق مخالف
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14 - وطني الحبيب
2017-06-16 06:05:12
لاواحدمن الموظفين حاط مسواك مدري يدخن قمة الاستهتار المفروض بدل المسواك معه مسدس على الأقل بكل برود وفِي ثواني تروح ملايين مدري ايش القصة!!!!!
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13 - عدي 88
2017-06-16 06:04:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - 2020
2017-06-16 06:04:25
عاطل ساهر يميني والظريبه يساري واجار البيت امامي والديون خلفي الشكوي لله بس
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11 - أطفال الشوارع ياناس قنبلة موقوتة
2017-06-16 06:04:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
10 - عدي 88
2017-06-16 06:02:54
الشباب يعاني من البطالة والبنات من العنوسة واﻻسرة من السكن وكبار السن من علاج المستشفيات هذا هو الفقر
لا يعجبني(5) اعجبني(14)
9 - أطفال الشوارع ياناس قنبلة موقوتة 😠😠
2017-06-16 06:02:51
تعليق 1 انت صاحي تبغى تشغل الأمن ودوريات الشرطة بآلاف الصرافات المنتشرة بكل مكان وهم ناقصين ماهو مكفيهم ملايين الأجانب وأمنهم 😠😠😠
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8 - نواف
2017-06-16 06:01:56
أتمنى تطبيق حد السرررقة بكل سارق فالمملكة لانه الوضع زاد جدا
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7 - عدي 88
2017-06-16 06:00:34
نتجاهل امور كثيرة حتى تظهر للعلن فقر وبطالة وعنوسة وازمة سكن تشكل حلقات سلسلة واحده
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
6 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-16 05:59:11
سطو مسلح طيب فين الرصاص؟
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5 - مواطن
2017-06-16 05:59:00
نص القرآن قطع اليد
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4 - وطني الحبيب
2017-06-16 05:58:38
الله يغفرالذنب مانبغانظلم احد بس نظرات الموظفين كانهم جالسين ينتظرون العصابة المفروض يكون معهم سلاح ملايين هذي ماهي لعبه أيضا تلغى هذي الصرافات في الشوارع ويكتفابالفروع الاساسية نظرا لخطورة
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3 - مواطن
2017-06-16 05:58:13
إعادة حد السرقة هو الحل
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2 - بوسمر
2017-06-16 05:56:20
مشكل كتير حرامي كبير فلوس كثير نفر قليل تنين نفر سوي خطر كافي عذاب أكل كباب ريش النعام ودي مدام جيبي فلوس مخ خربان واحد طفران
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1 - زيطا زنبليطا
2017-06-16 05:55:39
تعبنا وحنا نقوول السبب الرئيسي يتحملة مغذين الصرافة يمنع منعا باتا تغذية اي صرافة بدون وجود فرقة دوريات امنية في الموقع بس خويانا مستعجلين مافيهم يتصلو وينتظرو وصول الدورية وهذه النتيجة
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