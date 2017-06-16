قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

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صحيفة المرصد: علق الكاتب والمحامي القانوني متعب العريفي، على الأزمة القطرية، بقوله إن الدولة حين تُمارس حقها السيادي في قطع العلاقات الدبلوماسية فهذا الحق يتفق مع القانون الدولي ودستور الدول وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن النظام القطري تجاوز الحدود والأعراف الدولية واحترام حقوق الجوار والتعدي على سيادة المملكة.

وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” تحت عنوان “أين إنسانية قطر في سوريا والعراق”: “الدعم القطري” يكون عن طريق ممارساته المعلنة والخفية في دعم واحتضان المنظمات والشخصيات التي هي مصنفة على القوائم الدولية وفِي بلادها ضمن الإرهابيين، فالسعودية والدول الخليجية الأخرى حينما فرضت على دولة قطر المقاطعة الدبلوماسية هي لم تمنع عن قطر التعامل مع دول أخرى أو تحاصرها، إنما يوجد لها منافذ عن طريق أجواء دول أخرى تمثل عداء مباشرا لدول الخليج بما فيها قطر والشعب القطري الشقيق.

وتساءل الكاتب في نهاية مقاله: أين إنسانية قطر تجاه الشعب السوري والعراقي والحصار العسكري المفروض الذي سبق فرض على العراق وأطفال العراق في ذلك الوقت !؟ وأين الإنسانية حينما تم حصار غزة والشعب الفلسطيني !؟ هذا هو الحصار وإنما دولة قطر فهي غير ! …محاصرة ولديها الأموال وتستطيع جلب الكافيار لشعبها بأموالها الطائلة بدل أن تصرفها على الميليشيات والمنظمات الإرهابية.