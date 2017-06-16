قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة
صحيفة المرصد: علق الكاتب والمحامي القانوني متعب العريفي، على الأزمة القطرية، بقوله إن الدولة حين تُمارس حقها السيادي في قطع العلاقات الدبلوماسية فهذا الحق يتفق مع القانون الدولي ودستور الدول وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن النظام القطري تجاوز الحدود والأعراف الدولية واحترام حقوق الجوار والتعدي على سيادة المملكة.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” تحت عنوان “أين إنسانية قطر في سوريا والعراق”: “الدعم القطري” يكون عن طريق ممارساته المعلنة والخفية في دعم واحتضان المنظمات والشخصيات التي هي مصنفة على القوائم الدولية وفِي بلادها ضمن الإرهابيين، فالسعودية والدول الخليجية الأخرى حينما فرضت على دولة قطر المقاطعة الدبلوماسية هي لم تمنع عن قطر التعامل مع دول أخرى أو تحاصرها، إنما يوجد لها منافذ عن طريق أجواء دول أخرى تمثل عداء مباشرا لدول الخليج بما فيها قطر والشعب القطري الشقيق.
وتساءل الكاتب في نهاية مقاله: أين إنسانية قطر تجاه الشعب السوري والعراقي والحصار العسكري المفروض الذي سبق فرض على العراق وأطفال العراق في ذلك الوقت !؟ وأين الإنسانية حينما تم حصار غزة والشعب الفلسطيني !؟ هذا هو الحصار وإنما دولة قطر فهي غير ! …محاصرة ولديها الأموال وتستطيع جلب الكافيار لشعبها بأموالها الطائلة بدل أن تصرفها على الميليشيات والمنظمات الإرهابية.
التعليقات
لو أردنا أن نعدد جرائم قطر الإرهابية فهي لاتعد ولا تحصى ونحتاج إلى مجلدات .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا لم يستطيعوا ان يشتروا من اسواق الاحساء فبنظرهم هذا حصار ، ، واذا لم تستطيع الخطوط القطريه اخذ مسافرين من الاراضي السعوديه فهذا حصار ، واذا لم يشتروا مواد البناء والاسمنت من السعوديه ارخص فهذا حصار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الا قول أين الإنسانيه عندما سحب الجنسيه من 6000 قطري من قبيلة الغفران و سحب جوزاتهم و حرمهم من الصحة و التعليم وجميع الخدمات بارغم انهم قطرين اب عن جد و لكن الوقوف مع الحق يودي الى المهالك مع متغطرس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههاييي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم احفظ السعوديه وأهلها من كل شراللهم من أراد بها شرا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اللهم لك الحمدوالشكر على أن جعلت عبدك الملك عبدالعزيز حاكمآ لهذه الأرض الطاهره واللهم أجزه عناكل خير وصل اللهم وسلم على نبينامحمد
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أضف تعليق