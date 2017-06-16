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عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !
صحيفة المرصد-وكالات : أعلن العالمان الروسيان دينيس كوماروف ودميتري شاخوف أن نهاية العالم قريبة، وذلك بسبب حقيقة أن الشمس سوف تتوقف عن إصدار الطاقة وتبرد. وعبر العديد من الباحثين مرارا، على أنه وبعد مرور آلاف السنين سوف يتم تضخم الشمس إلى حد كبير جدا، حيث لن تبقي على أي كائن حي على الكرة الأرضية، وسوف يصبح كوكب الأرض غير صالح للعيش. ولكن لدى العالمين الروسيين نظرة مختلفة في هذا الشأن، حيث يعتبران أن اختفاء البقع من الشمس يدل على أنها سوف تتوقف عن الإشعاع وإصدار الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تجمد الكرة الأرضية ولن يبقى أي أثر للحياة على الكوكب.وبطبيعة الحال، فإن هذا الاستنتاج يعد مجرد نظرية. وإذا تأكد ذلك فإنه من غير المرجح حدوثه في السنوات القليلة القادمة.
التعليقات
9 - loving liberal2017-06-16 15:08:02
الجواتغير في شي غيرمالوف وغير قابل للحياة على الاطلاق جفاف وحراره قاتله لاي عود اخضر والعلم عند الله محتمل تحدث كوارث امارياح عاتيه اوبراكين وزلازل والظلم انتشر والفساد والعقوق واكيد لها عواقب وخمه
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8 -2017-06-16 15:07:40
لودرس الشمس كيف ما تحترق وتختفي من ملايين السنين مومن بقع او كيف اختفت البقع وقالك عالم
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( عدد التعليقات 1 )7 - ابويوسف
الساعه 10:30 درجه الحراره بعروس الشمال 35 كيف بردت والبقع الي اختفت احترقت اول ابرد ايام البقع بمشاهده الحمم البركانيه تعرف متى البقع دليل البروده
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( عدد التعليقات 1 )6 - ابويوسف
المشكله ان هذه الابحاث يصرف عليها مبالغ وهى ضرب من الخيال متى ماهنق بحث مخرج تسعه صاروخ ارض جو على قولت المصريين رزق الغلابه على المجانين
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5 - كراش ال قمطه2017-06-16 14:49:39
كلام ملاحدة لايعتد به حنا عندنا ديننا الاسلام ناخذ منه
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4 - ررر2017-06-16 14:48:49
بسبب كثرة الهرج والمرج . اقتربت الساعه .
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3 - اخلاق حنا في رمضان2017-06-16 14:45:06
صحيح لاحضنا ان الشمس بارده اقول جيبوهم الايام اللي جايه حفر الباطن وهم يغيرو كلامهم في ساعتين بس قال تبرد قال قاعدين في روسيا براد جيبوهم الحفر
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2 - سالم2017-06-16 14:38:44
متى ؟؟ ملينا
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1 -2017-06-16 14:37:08
بحجم الذنوب التي نتمادى بها, والخطأ الذي لا نتوقف عن تكراره : نستغفرك ربي ونتوبُ إليك !.
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بواسطة : بصيص نور في نفق مظلم
*** يستخدم التقيه...
بواسطة : ابوبندر
نعم - القوه لابارك الله في الضعف...
بواسطة : loving liberal
الجواتغير في شي غيرمالوف وغير قابل للحياة على الاطلاق جفاف وحراره قاتله لاي عود...
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