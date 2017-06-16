عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

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صحيفة المرصد-وكالات : أعلن العالمان الروسيان دينيس كوماروف ودميتري شاخوف أن نهاية العالم قريبة، وذلك بسبب حقيقة أن الشمس سوف تتوقف عن إصدار الطاقة وتبرد. وعبر العديد من الباحثين مرارا، على أنه وبعد مرور آلاف السنين سوف يتم تضخم الشمس إلى حد كبير جدا، حيث لن تبقي على أي كائن حي على الكرة الأرضية، وسوف يصبح كوكب الأرض غير صالح للعيش. ولكن لدى العالمين الروسيين نظرة مختلفة في هذا الشأن، حيث يعتبران أن اختفاء البقع من الشمس يدل على أنها سوف تتوقف عن الإشعاع وإصدار الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تجمد الكرة الأرضية ولن يبقى أي أثر للحياة على الكوكب.وبطبيعة الحال، فإن هذا الاستنتاج يعد مجرد نظرية. وإذا تأكد ذلك فإنه من غير المرجح حدوثه في السنوات القليلة القادمة.