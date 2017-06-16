رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !
حجم الخط A A A
المرصد 9 677 40 دقيقة

صحيفة المرصد-وكالات : أعلن العالمان الروسيان دينيس كوماروف ودميتري شاخوف أن نهاية العالم قريبة، وذلك بسبب حقيقة أن الشمس سوف تتوقف عن إصدار الطاقة وتبرد. وعبر العديد من الباحثين مرارا، على أنه وبعد مرور آلاف السنين سوف يتم تضخم الشمس إلى حد كبير جدا، حيث لن تبقي على أي كائن حي على الكرة الأرضية، وسوف يصبح كوكب الأرض غير صالح للعيش. ولكن لدى العالمين الروسيين نظرة مختلفة في هذا الشأن، حيث يعتبران أن اختفاء البقع من الشمس يدل على أنها سوف تتوقف عن الإشعاع وإصدار الطاقة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تجمد الكرة الأرضية ولن يبقى أي أثر للحياة على الكوكب.وبطبيعة الحال، فإن هذا الاستنتاج يعد مجرد نظرية. وإذا تأكد ذلك فإنه من غير المرجح حدوثه في السنوات القليلة القادمة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - loving liberal
2017-06-16 15:08:02
الجواتغير في شي غيرمالوف وغير قابل للحياة على الاطلاق جفاف وحراره قاتله لاي عود اخضر والعلم عند الله محتمل تحدث كوارث امارياح عاتيه اوبراكين وزلازل والظلم انتشر والفساد والعقوق واكيد لها عواقب وخمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-06-16 15:07:40
لودرس الشمس كيف ما تحترق وتختفي من ملايين السنين مومن بقع او كيف اختفت البقع وقالك عالم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
7 - ابويوسف
2017-06-16 15:06:51
الساعه 10:30 درجه الحراره بعروس الشمال 35 كيف بردت والبقع الي اختفت احترقت اول ابرد ايام البقع بمشاهده الحمم البركانيه تعرف متى البقع دليل البروده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
6 - ابويوسف
2017-06-16 14:51:58
المشكله ان هذه الابحاث يصرف عليها مبالغ وهى ضرب من الخيال متى ماهنق بحث مخرج تسعه صاروخ ارض جو على قولت المصريين رزق الغلابه على المجانين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - كراش ال قمطه
2017-06-16 14:49:39
كلام ملاحدة لايعتد به حنا عندنا ديننا الاسلام ناخذ منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - ررر
2017-06-16 14:48:49
بسبب كثرة الهرج والمرج . اقتربت الساعه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - اخلاق حنا في رمضان
2017-06-16 14:45:06
صحيح لاحضنا ان الشمس بارده اقول جيبوهم الايام اللي جايه حفر الباطن وهم يغيرو كلامهم في ساعتين بس قال تبرد قال قاعدين في روسيا براد جيبوهم الحفر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - سالم
2017-06-16 14:38:44
متى ؟؟ ملينا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 -
2017-06-16 14:37:08
بحجم الذنوب التي نتمادى بها, والخطأ الذي لا نتوقف عن تكراره : نستغفرك ربي ونتوبُ إليك !.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

يامن تقول اللون الأسود يرجع إلى الفراعنة خذالحديث أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أ...
بواسطة : بصيص نور في نفق مظلم

*** يستخدم التقيه...
بواسطة : ابوبندر

نعم - القوه لابارك الله في الضعف...
بواسطة : loving liberal

الجواتغير في شي غيرمالوف وغير قابل للحياة على الاطلاق جفاف وحراره قاتله لاي عود...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
97 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
214 0
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
204 2
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
667 6
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
317 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
449 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
320 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
258 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
158 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
216 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
163 1
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
341 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
138 0
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
156 2
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
769 43
mm

عادل التويجري

الصملة!
710 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
702 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
589 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
463 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
652 15
الاخبار الدولية
ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟

ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟

 المرصد 4 524 52 دقيقة
بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

 واس 7 1٬503 11 ساعة
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

 المرصد 33 8٬552 13 ساعة
“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

 المرصد 42 9٬893 11 ساعة
المرصد الرياضي
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 20 6٬339 3 ساعات
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 12 3٬521 16 ساعة
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 47 4٬291 1 يوم
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 17 4٬429 1 يوم
اخبار فنية
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 6 855 27 دقيقة
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 9 8٬566 1 يوم
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 23 8٬438 1 يوم
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 83 9٬530 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

 المرصد 18 6٬715 15 ساعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 4٬044 1 يوم
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 120 21٬611 2 يومين
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 37 11٬802 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

 المرصد 55 6٬249 3 ساعات
بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!

بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!

 المرصد 18 5٬047 4 ساعات
شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

 المرصد 51 6٬945 11 ساعة
بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

 المرصد 74 7٬588 13 ساعة
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 9 677 40 دقيقة
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬228 3 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬856 7 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬742 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 19 1٬979 2 ساعتين
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 63 8٬166 10 ساعات
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬396 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬841 أسبوعين
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬796 1 يوم
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬098 1 يوم
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬887 2 يومين
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬212 2 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 10 1٬917 21 ساعة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬622 3 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬366 3 أيام
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬744 أسبوعين
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 11 1٬331 9 ساعات
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 33 10٬944 15 ساعة
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 46 6٬449 1 يوم
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬507 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 41 1٬466 5 ساعات