بسبب ارتفاع الأسعار : هندي يقرر أكل وجبة واحدة فقط في قطر
ترجمة صحيفة المرصد : كشف تقرير نشرته الصحافة الهندية عن حجم المأساة التي يعيشها العمال الهنود والعمالة الوافدة في قطر بسبب قرار المقاطعة الخليجية .
وقال أجيت وهو عامل هندي يعمل في مجال الكهرباء لوكالة فرانس برس : إذا استمر الوضع كذلك..فسيكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ، حيث زادت أسعار الغذاء لأضعاف سعرها في اسبوع ، كما أن فرص العمل تقلصت للغاية.
وأكد العامل الذي لم يمضي في وظيفته سوى سبعة أشهر فقط بأنه قلق للغاية على مستقبلة في قطر ، حيث سمع الكثيرين يقولون بأنهم سوف يعيدونهم لبلادهم .
وكشف بأنه يتقاضى الف ريال ، يدفع منهم 600 ريال لأسرته في الهند ، ومع هذه الأزمة يعتقد أنه لن يكون قادرا على الاستمرار لفترة أطول على هذا الوضع.
وفجر مفاجأة بقوله أنه اضطر إلى تخفيض عدد وجباته اليومية إلى وجبة واحدة فقط بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب الذي حدث خلال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة.
التعليقات
غزه محاصره من عشرات السنين . والعراق حوصر لمدة 12 سنه واليمن 3 سنوات ؟ يعني ماتو من الجوع ومن الحصار؟ أبداً هناك متكفل بالإرزاق ( الله سبحانه وتعالى ) وقطر مالها إلا اسبوع ومصورينها أنها ماتت من الجوع
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ما حصل ويحصل لهؤلاء الضعفاء برقبة حكومة قطر فهي المسؤل الأول والأخير عما يحدث وبيدها الحل ، عنادها لن يزيد الأمور الا سوء ،
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هي واش تستفيد قطر من دعمها للارهاب
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طيب إذا انت قلق على مستقبلك ... وخايف من غلا المعيشه وندرتها ... وش اللي مقعدك ... ضف عفشك وعلى ديرتك ... ياكثر البلبله ... يعني معقوله دوله بكامل مؤسساتها وخيراتها غير قادره على تنويع مصادرها ؟؟
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هههههههههههههاي
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ههههههههههههههههه الله يفضحكم **
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هههههههه. اكتو شي ينتصدق
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الله يرحمك يا خالد النفيسه ويطول بعمرك ياسعد الفرج
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ياسلام هذا مانريده .
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*** بفلوس الشعب والعمال حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الكلاب الضالة
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ت19يارجال اليمن له3سنه
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1 - 2017-06-16 22:37:29 شادين حيلهم وما علموا ان قطر تستطيع المقاومة 1000 سنة// ما شدو حيلهم ولاشي فقط اتخذو اجراء طبيعي يتخذ ضد كل خائن وغدار ،، يابو الف سنه ما يقدرون يصمدون ١٠٠ يوم ، الباطل ضعيف
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تعليق5 كلم سليم 100%
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الاسعار زي ماهي شوي من الشفافيه
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وفجر مفاجاءه ههههههه الله يعينه ويرفع عنه ماصابه اذا كان مسلم ولا يجعلنا شماتين باحد من خلقه
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تقتلون القتيل وتمشون في جنازته
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والله ثم والله ثم والله ان ما زاد ريال واحد
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الله يكون في عونه شي مايفرح به مسلم
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تميم سينشر الفوضى في الخليج ويهرب . والضحية هو الشعب على القطريين الامساك بزمام الامر وخلع الورع وابوه وطردهم. بشكل عاجل.
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حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب
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يعني مستانسين على هذا الخبر لاحول ولا قوة الا بالله
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وهل هذا الامر مفرح !!!! ان نرى ازمة ارتفاع اسعار لمسلمين في شهر رمضان!!!!
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ان شاالله من هذا الحال وردا حكومة قطر الذي تعمت الارهابين في كل مكان لابارك الله في هذي الحكومه الله يعجل بزوالها عاجلآ غير أجل
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وفجر مفاجأة. ههههههههه
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الازمات والكوارث والحروب الاكثر تضررا هم الفقراء واصحاب الدخل الضعيف او اي شخص لايملك سيوله يستطيع ان يمشى اموره على اقل لمدة سنة
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مااتشرف اني اكون قطري وهي تدعم الصحوات النفسيه الجهاديه.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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شادين حيلهم وما علموا ان قطر تستطيع المقاومة 1000 سنة
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