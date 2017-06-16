بسبب ارتفاع الأسعار : هندي يقرر أكل وجبة واحدة فقط في قطر

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ترجمة صحيفة المرصد : كشف تقرير نشرته الصحافة الهندية عن حجم المأساة التي يعيشها العمال الهنود والعمالة الوافدة في قطر بسبب قرار المقاطعة الخليجية .

وقال أجيت وهو عامل هندي يعمل في مجال الكهرباء لوكالة فرانس برس : إذا استمر الوضع كذلك..فسيكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ، حيث زادت أسعار الغذاء لأضعاف سعرها في اسبوع ، كما أن فرص العمل تقلصت للغاية.

وأكد العامل الذي لم يمضي في وظيفته سوى سبعة أشهر فقط بأنه قلق للغاية على مستقبلة في قطر ، حيث سمع الكثيرين يقولون بأنهم سوف يعيدونهم لبلادهم .

وكشف بأنه يتقاضى الف ريال ، يدفع منهم 600 ريال لأسرته في الهند ، ومع هذه الأزمة يعتقد أنه لن يكون قادرا على الاستمرار لفترة أطول على هذا الوضع.

وفجر مفاجأة بقوله أنه اضطر إلى تخفيض عدد وجباته اليومية إلى وجبة واحدة فقط بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب الذي حدث خلال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة.