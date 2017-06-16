رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بسبب ارتفاع الأسعار : هندي يقرر أكل وجبة واحدة فقط في قطر

بسبب ارتفاع الأسعار : هندي يقرر أكل وجبة واحدة فقط في قطر

بسبب ارتفاع الأسعار : هندي يقرر أكل وجبة واحدة فقط في قطر
حجم الخط A A A
المرصد 33 2٬304 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد : كشف تقرير نشرته الصحافة الهندية عن حجم المأساة التي يعيشها العمال الهنود والعمالة الوافدة في قطر بسبب قرار المقاطعة الخليجية .

وقال أجيت وهو عامل هندي يعمل في مجال الكهرباء لوكالة فرانس برس : إذا استمر الوضع كذلك..فسيكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ، حيث زادت أسعار الغذاء لأضعاف سعرها في اسبوع ، كما أن فرص العمل تقلصت للغاية.

وأكد العامل الذي لم يمضي في وظيفته سوى سبعة أشهر فقط بأنه قلق للغاية على مستقبلة في قطر ، حيث سمع الكثيرين يقولون بأنهم سوف يعيدونهم لبلادهم .

وكشف بأنه يتقاضى الف ريال ، يدفع منهم 600 ريال لأسرته في الهند ، ومع هذه الأزمة يعتقد أنه لن يكون قادرا على الاستمرار لفترة أطول على هذا الوضع.

وفجر مفاجأة بقوله أنه اضطر إلى تخفيض عدد وجباته اليومية إلى وجبة واحدة فقط بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب الذي حدث خلال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - ريلاكس
2017-06-17 00:10:54
غزه محاصره من عشرات السنين . والعراق حوصر لمدة 12 سنه واليمن 3 سنوات ؟ يعني ماتو من الجوع ومن الحصار؟ أبداً هناك متكفل بالإرزاق ( الله سبحانه وتعالى ) وقطر مالها إلا اسبوع ومصورينها أنها ماتت من الجوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - مناحي
2017-06-17 00:06:03
ما حصل ويحصل لهؤلاء الضعفاء برقبة حكومة قطر فهي المسؤل الأول والأخير عما يحدث وبيدها الحل ، عنادها لن يزيد الأمور الا سوء ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - معيض
2017-06-17 00:05:46
هي واش تستفيد قطر من دعمها للارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-06-17 00:03:59
طيب إذا انت قلق على مستقبلك ... وخايف من غلا المعيشه وندرتها ... وش اللي مقعدك ... ضف عفشك وعلى ديرتك ... ياكثر البلبله ... يعني معقوله دوله بكامل مؤسساتها وخيراتها غير قادره على تنويع مصادرها ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - سواق الددسن
2017-06-16 23:59:58
هههههههههههههاي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - سواق الددسن
2017-06-16 23:58:39
ههههههههههههههههه الله يفضحكم **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - الخالدي
2017-06-16 23:53:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - الخالدي
2017-06-16 23:43:15
هههههههه. اكتو شي ينتصدق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - هنطش
2017-06-16 23:42:37
الله يرحمك يا خالد النفيسه ويطول بعمرك ياسعد الفرج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ررر
2017-06-16 23:38:52
ياسلام هذا مانريده .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - مفسر أحلام
2017-06-16 23:34:02
*** بفلوس الشعب والعمال حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الكلاب الضالة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-06-16 23:06:55
ت19يارجال اليمن له3سنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-06-16 23:03:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-06-16 23:03:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-06-16 23:02:21
1 - 2017-06-16 22:37:29 شادين حيلهم وما علموا ان قطر تستطيع المقاومة 1000 سنة// ما شدو حيلهم ولاشي فقط اتخذو اجراء طبيعي يتخذ ضد كل خائن وغدار ،، يابو الف سنه ما يقدرون يصمدون ١٠٠ يوم ، الباطل ضعيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-06-16 23:01:29
تعليق5 كلم سليم 100%
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - ..
2017-06-16 23:01:13
الاسعار زي ماهي شوي من الشفافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ملحق الصحافه
2017-06-16 23:00:29
وفجر مفاجاءه ههههههه الله يعينه ويرفع عنه ماصابه اذا كان مسلم ولا يجعلنا شماتين باحد من خلقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-06-16 22:59:51
تقتلون القتيل وتمشون في جنازته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-06-16 22:57:44
والله ثم والله ثم والله ان ما زاد ريال واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 -
2017-06-16 22:55:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زعيتر
2017-06-16 22:55:40
الله يكون في عونه شي مايفرح به مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - النابلسي
2017-06-16 22:54:59
تميم سينشر الفوضى في الخليج ويهرب . والضحية هو الشعب على القطريين الامساك بزمام الامر وخلع الورع وابوه وطردهم. بشكل عاجل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ابو حمد
2017-06-16 22:54:56
حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-06-16 22:51:23
يعني مستانسين على هذا الخبر لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - ابو المعاطي
2017-06-16 22:50:18
وهل هذا الامر مفرح !!!! ان نرى ازمة ارتفاع اسعار لمسلمين في شهر رمضان!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 - محمد
2017-06-16 22:46:02
ان شاالله من هذا الحال وردا حكومة قطر الذي تعمت الارهابين في كل مكان لابارك الله في هذي الحكومه الله يعجل بزوالها عاجلآ غير أجل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - نفسيه
2017-06-16 22:45:15
وفجر مفاجأة. ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - نريد مصادمة او مصالحة
2017-06-16 22:44:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو سليمان
2017-06-16 22:44:34
الازمات والكوارث والحروب الاكثر تضررا هم الفقراء واصحاب الدخل الضعيف او اي شخص لايملك سيوله يستطيع ان يمشى اموره على اقل لمدة سنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - محمد الشعيفاني
2017-06-16 22:40:57
مااتشرف اني اكون قطري وهي تدعم الصحوات النفسيه الجهاديه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - مواطن كادح
2017-06-16 22:38:02
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 -
2017-06-16 22:37:29
شادين حيلهم وما علموا ان قطر تستطيع المقاومة 1000 سنة
لا يعجبني(2) اعجبني(11)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مواطن كادح

الله يجزاك الجنة ....
بواسطة : برق _ الحرم

(((((((حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ......وجزاكم الله خير الجزاء )))))...
بواسطة : سـارونھَہّ

أكثروا من قول ﴿ ربي أغفر لي و لوالديّ ﴾ فإنها تجمعُ بين ثلاث عبادات : البر ، وال...
بواسطة :

اسالو مبارك والملك فهد والملك عبد اللة رحمهم اللة عن البشير هو منفذ اوامر لاسقاط...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
124 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
290 0
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
273 2
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
717 8
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
341 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
483 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
342 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
276 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
165 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
225 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
272 6
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
480 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
183 0
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
212 4
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
795 44
mm

عادل التويجري

الصملة!
722 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
718 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
598 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
465 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
653 15
الاخبار الدولية
تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

 المرصد 11 808 22 دقيقة
ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟

ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟

 المرصد 12 2٬495 10 ساعات
بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

 واس 24 1٬694 20 ساعة
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

 المرصد 34 9٬050 22 ساعة
المرصد الرياضي
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 26 10٬336 12 ساعة
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 13 3٬674 1 يوم
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 48 4٬356 1 يوم
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 17 4٬459 2 يومين
اخبار فنية
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 30 9٬410 10 ساعات
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 11 8٬718 2 يومين
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 23 8٬494 2 يومين
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 83 9٬552 3 أيام
اخبار منوعة
“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

 المرصد 15 2٬903 5 ساعات
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

 المرصد 19 7٬347 24 ساعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 4٬066 2 يومين
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 122 22٬249 2 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

 الديلي ميل 24 7٬861 9 ساعات
شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

 المرصد 77 10٬458 12 ساعة
بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!

بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!

 المرصد 23 7٬644 13 ساعة
شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

 المرصد 57 7٬906 21 ساعة
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 29 4٬871 10 ساعات
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬232 4 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬859 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬745 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 42 3٬758 11 ساعة
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 81 10٬408 19 ساعة
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬398 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬857 أسبوعين
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬816 2 يومين
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬111 2 يومين
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬896 2 يومين
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬216 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 24 1٬997 1 يوم
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬623 3 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬374 3 أيام
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬745 أسبوعين
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 13 1٬524 18 ساعة
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 36 11٬707 1 يوم
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 46 6٬620 1 يوم
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬514 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 220 2٬633 14 ساعة