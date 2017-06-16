توقعت أنه لن يعيش طويلاً … الدكتورة الشقحاء المقاطي ترثي ابنها ضحية البنتلي – فيديو
صحيفة المرصد : انتقل أمس الشاب “محمد ناصر الجبلي” البالغ من العمر 28 عامًا إلى رحمة الله تعالى في حادث البنتلي المروِّع الذي وقع عصر الأربعاء الماضي بالرياض لاحقا بوالده العميد ناصر الجبلي بعد 26 يومًا من وفاته و قالت والدته الدكتورة الشقحاء المقاطي أنه كان شاب بار بها و بوالده قبل وفاته وبشقيقاته محافظاً على صلواته و أضافت أنه كان لا يرفض طلبًا لأحد منهم فتوقعت من حسن خلقه وتصرفاته وتعامله مع الجميع أنه لن يعيش طويلاً و قامت برثائه بمقال مؤثر .. فقالت :
كان رحيمًا..
لم أرَ رحمة في أحد مثلما رأيتها فيه..
رحمه الله خير الراحمين.
كان طفلاً بعقل شيخ كبير وقور..
لم يجهل يومًا، ولم أره مر بسن المراهقة أبدًا.
يعرف طبيعة كل الناس وعقلياتهم ونفسياتهم، ويعامل الجميع بالحسنى.
والله ما ذكر لي عن أحد شيئًا إلا ورأيته كما قال.
لا يحب الحديث عن الناس، ويكره الغيبة، ويؤثر الصمت، ويكره كثرة الكلام.
كان قوله قصيرًا مقتضبًا..
يحب الصلاة، ويحرص عليها من أول الوقت.
يوقظني ويوقظ إخوته.
لم يتعبني يومًا في إيقاظه؛ كان نومه خفيفًا.
مجرد أن أناديه من بعيد يجيب “سمي أبشري” فيرمي لحافه ويأتيني.
يحب الفزعة والعون للقريب والبعيد، ويسارع لمساعدة الآخرين. وكنت إذا خفت عليه وقسوت عليه يضحك، ويسرع إلى ضمي وتقبيل يدي، ثم ينزل لقدمي يقبلها، ويقول “وش تبين بس أبشري!بس؟!! ما طلبت شيئًا”.
وإن اتصلت عليه وطلبت إيصالي لانشغال السائق جاء ملبيًا حتى لو خالف رغبته وهواه، أو كان مع أصدقائه، حتى ولو كان قد عزمهم في مطعم وهم في بداية اجتماعهم، يعتذر ويتركهم، ويأخذني أو أخواته إلى حيث نريد.
كان دائمًا ما يفرح إن وجد قدميّ مكشوفتين؛ فيقبلهما ويضمهما.
وكلما دخل أو خرج ورآني في استقباله ضمني بقوة إلى صدره، ولربما رفعني عن الأرض وهو يضحك ويقول: يا زينك.
أو طرحني وأخذ يقبلني.
كان يقفز على أبيه ويقبّل رأسه ويديه، ويضمه إليه إن دخل أو خرج.
رحمه الله.. دائم الابتسامة، دائم الضحكة، يمازح أخواته ويلاعبهن، ولم أره يومًا رفض طلبًا لواحدة أو آذاها بقول أو فعل.
والله ما تضايقت واحدة منهن منه يومًا أو شكته، بل كان دائم الإحسان إليهن.
وكنت أحيانًا أعلم أنه لن يعيش طويلاً؛ فهو ملاك بيننا، وليست هذه داره.
والله ما قلت إلا حقًّا، وهذه شخصيته وطريقته على الدوام.
ليس بينه وبين والده إلا ستة وعشرون يومًا حتى لحقه للدار الآخرة – جمعهما الله في مستقر رحمته، وأنزلهما الفردوس الأعلى -.
التعليقات
إحنا كذا .. الطيّب نستكثر عليه أي لحظة سعادة .. و آخرة المتمّه نشتكيه بعد !
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الله يصبر اهله ويرحمه رحمة واسعه
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جميع اللي علقو على الميت والسرعه بطريقه سيئه وانه وانه..اسأل الله ان يهديهم أو ان يجعلهم في موقفه ومكانه. التمسو العذر ولانعلم مالذي حصل..قديكون غفى او عارض صحي او مشكله في السياره .
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الله يصبر قلب امه
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🔴 الله يرحمه ويغفر له ، فعلاً هذا شخص ملائكي من يحمل هذا الصفات شخص قمة في الأخلاق . عَظّم الله أجركِ يا يالشقحاء و عَظّم الله أجر بناتك و عَظّم الله أجر المجتمع بفقدان مثل هذا الشاب النبيل .
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صدقت يالمغرد ... ويا ليت الدكتورة ، وهي دكتورة ، تعرضت لسرعة البنتلي الطائرة وهي تسير بسرعة: 250 كيلو متر في الساعة... الله يرحم أموات المسلمين.
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رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والناس شهود الله في الارض فمابال الشهادة حينما تأتي من أم مكلومة في فلذة كبدها وأي شهادة حينما تمدح أم إبنها بتلك الصفات النبيلة غفر الله له ولذويه الصبروالسلوان
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الله يرحمه واحذروا السرعة يا اخوان
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الله يرحمه ويغفر له ويعفوا عنه ويتجوزا عنه ويتقبله ويستهل الدعاء دام امه راضيه عليه ويبدوا والله واعلم فيه خلل في كهرباء السياره وراء السرعه التاليه
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لما شفت الفيدو اول مره وسمعت المعلق قلت في نفسي الله يعين امه واهله على هذا المنظر لكن الي شفته امه صابره ومحتسبه وزين كتبت هذي المرثيه تخفف عن حزنها عليه
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سبحان الله النار ماأحرقت جسده طاح من البنتلي قبل ماتحترق فيه .. فيارب مثل ماأجرته من نار الدنيا فأجره من نار الآخرة .آمين
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هذي والله العالم أنها الريح الطيبة التي قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تأخذ معها كل طيب ويبقى شرار الناس وحقا أرى كل إنسان تقي وطيب جدا بيننا لا يدوم من اشتياق الله له .
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الله يرحمة ويصبر قلبامة وخواته على فراقـة اشتاق لة ابوهـ .. اذا بنتلي تسبب حوادث وموت شيلوها من الاسواق ورجعوا الهايلوكس
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ما نقول إلا الله يرحم أموات المسلمين ويغفر لهم ويتجاوز عنا وعنهم. و مافيه أحد يقود سيارة بسرعة 250 كيلومتر في الساعة ، وفي طريق مزدحم إلا وهو خارج قواه العقلية. الله يرحم أموات المسلمين.
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أتوقع والله اعلم ان عداد السرعة به خلل فني جعلته تتسارع ويصل٢٥٠كلم/س/وإلا بهذي الصفات لايمكن يعرض نفسه والآخرين للخطر/رحمه الله ويجب ان نحسن الظن يااخوان ونحن باواخر الشهر الفضيل،،
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الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله هاذا قضاء الله وقدره الله يحسن عزا ذويه
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الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله هاذا قضاء الله وقدره الله يحسن عزا ذويه
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اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه وامواتنا وامات المسلمين ويلهم اهله الصبر والسلوان.وكفى بالموت واعظا اعتبروا يااخوان واتركوا الناس بحالها لايبتليكم الله بما ابتلاهم من مصيبه
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اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه وامواتنا وامات المسلمين ويلهم اهله الصبر والسلوان.وكفى بالموت واعظا اعتبروا يااخوان واتركوا الناس بحالها لايبتليكم الله بما ابتلاهم من مصيبه
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صدقتي يا دكتورة. وذلك بدليل إنه كان يقود الطيارة قصدي البنتلي بسرعة 250 كيلو متر في الساعة عند وقوع الحادث ، ومعرضاً حياته و حياة المئات من مستخدمي الطريق إلى الهلاك.ترحمي عليه يالشقحاء
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محافظ على الصلاة ويمشي 240 كيف كذا😨😨😨😨😨
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غفر اله له شهادة خير ومن من من امه
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ناداه ملك الموت فذهب مسرعا للقاء ربه وحسابه في شهر رمضان، رحمة الله عليه، مثواه الجنة باذن الله.
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لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون .. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجبر اهلهم في مصابهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا رحمان السموات والأرض .
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جبر الله مصابكم ورحم الله ميتكم وجميع أموات المسلمين اللهم صلِ على محمد
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الله.يلهمكم الصبر و السلوان
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رحمة الله عليه .. يبدو اني استعجلت بالحكم عليه
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رحمه الله رحمة واسعه وهذا قضاء الله وقدره اللهم اخلفه دارا خيرا من داره واهلا خير من اهله واربط على قلب والدته واخواته ب** اصحابها وصغر عقولهم فالواجب علينا الدعاء له وللمسلمين
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الله يرحمه ويرحم والده ويحسن عزاءكم فيهما ويعوضكم الصبر ويعظم لكم الاجر ، هذه الدنيا وحالنا فيها هكذا. اصبروا فجزاء الصبر الجنة.
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عظم الله أجرك ياام محمد لاعزاء لمن مات وهو بهذه الصفات ولي اقارب رحمهم الله اختارهم المولى في عز شبابهم وهم كما ذكرت انتقلوا الى الدار الحق التي اختارها لهم الرحمن الرحيم جمعنا الله بهم في جنة النعيم.
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الله يرحمة لاكن السرعة كانت 248يعني سرعة جنونية حسب رصد ساهر وشكرا
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الله يصبرك على فراقهما ويجبر كسر قلبك
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الله يرحمه ويرحم من مات على الاسلام ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) السرعه قتل للنفس المحرمه نسئل الله له المغفره وان يخلف على والدته بالخلف الصالح
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الله يرحمهم ويسكنهم جناته ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويصبر قلب أمه واهله وانا لله وإنا اليه راجعون
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عظم الله اجركم واحسن الله عزائكم . اذا احب الله العبد ابتلاه . وكل نفساً ذائقة الموت . فقد قدر الله عليه بان ينتظره ملك الموت بهذا اليوم والساعه والدقيقه والثانيه وبنفس الموقع والوسيله نسئل الله رحمته
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الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين ، اما لم يجهل يوماً فماذا نسمي الرعه العاليه 240 اليست جهل ولعب بروحه وارواح العالم من مرتادي الطرقات
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ما شاء الله عليك خلاص قررت يعني الأمور بيدك.
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يا اخي امه الفاضله دكتوراه في الفقه والعقيده وناس معروفه وتقول هالكلام بنفسها رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته
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رحمة الله رحمة واسعة مثل هذا لا يبكى علية احد ماشاءالله اااااابشري اختاة ان شاءالله منزلتة في عليين يكفي انك و والدة رحمة الله راضين عنة الل يصبرقلبك ويعوضك الجنة ويرحمنا اذا صرنا الى ماصاروا الية
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الله يرحم اموات المسلمين
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رحمة الله على ابنك البار واسكنه فسيح الجنان وربط على قلبك
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وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *
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الله يعظم اجرك ويربط على قلبك ولايحرمك الاجر ان شاء الله . والله يغفر لهم و يجمعك بهم بالجنة
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صار الواحد ماوده يتزوج وتجيه ذريه يتعلق بها وينصدم بها بعدين / الدنيا ماعاد به امان لما اطلع والا اخوي يطلع امي المسيكينه تغرقنا بهالدعوات وتودعنا كل يوم كأنها مو شايفتنا مره ثانيه والله اتألم علشانها
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مثل عمتي الله يرحمها كان انسانه صالحه بمعنى الكلمه ولا ازكيها وكانت تخاف من حب الناس ومدحهم لها وكانت تقول انا بشر فيني الخير والشر وماتت من مرض مفاجئ مااهملها طويلا الله يرحمها ويوسع قبرها
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نسئل الله له الرحمه ودام هذاي شهاده امه ان شاء الله انه من اهل الخير واهل الجنه
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نسال الله له الرحمة والمغرة ويدخله جناته.. رضا الله في رضا الوالدين طالما ان الام والاب راضين عنه فابشر بوعد الله سبحانه ورسوله الكريم. ربنا يصبر والدته واخواته وذويه ويرحم اباه وموتانا وموتى المسلمين
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دام هو بهالمواصفات وهالبر وهالصلوات ... وراه ماسح طبلون البنتلي 260 كيلو ليش ؟؟ زاهد من هالدنيا ؟؟؟ يالله لاتبلانا ...
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انا للله وانا اليه راجعون اللهم الهم اهله الصبر والسوان
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مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك
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الله يرحمه ويصبر قلب امه يات35 قٌلْ خيرا او اصمت حتى الميت ماسلم من السنتكم اعوذ بالله من قسوة القلوب
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الله يرحمه ويغفر له ويعين أمه ويساعدها
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رحمه الله واسكنه جنته وجمع لامه واخواته بين الاجر والعافية وهذا حال الدنيا ذهب لرب غفوررحيم ربط الله على قلب والدته واخواته قولوا اميييين
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اللهم صب عليهم الصبر صبا وأربط على قلوبهم ..أحسن الله عزائكم وعوضكم خيرا .. الحمدلله انه مشهودله بالبربوالديه وحسن خلقه ووصله مع اخواته.
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*** تعليق رقم 20
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انالله وانااليه راجعون..لله مااعطى وله ماأخذ وكل شئ عنده بمقدار..الله يرحمه ووالده ويغفرلهم ويتجاوز عنهم ويجمعهم واياكم في الفردوس الأعلى من الجنه..اسأل الله العظيم أن يربط على قلوبكم ويجبركم .
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أن لله وأن اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله.إن لله مأخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى،فأصبر واحتسب.
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ت33 & ت 35 حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ما تخافون من الله هو راح لربنا سبحانه يا تترحمون عليه أو تسكتون ما يحس بالعذاب إلا امه الله يعينها ويصبرها ويعظم أجرها فقدت حبيبين الزوج والولد
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الله يرحمه ويغفر له
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هذا مقدرومكتوب وأكرمآ من الله له أن اخرجه من ألسيارة لكي لايحترق داخلها.. عليه رحمة ألله وأسأله سبحانه أن يعوضك وأخواته الجنه ويلهمكم ألصبر وألسلوان. أنا لله وانا أليه راجعون
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اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ، وألهم ذويه الصبر والسلوان واخلف عليهم بخير منه.
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إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويرحم ابوه ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة الله يصبرها ويعينها على فراقهم لاحول ولا قوة إلا بالله
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الله يعظم اجرك يااختي ويرحمه رحمة واسعه بس لي تعليق بسيط كان طفلاً بعقل شيخ كبير وقور.. لوكان كذا ماعتقد انه بيسرع ٢٤٨ كم في الساعه
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الله يغفر له ويرحمه وينور عليه قبره ويرزقه الفردوس الأعلى في الجنه ... عظم الله أجركم الله يصبركم ويثبتكم ...بشروه بالخير ان شاء الله ... ياسلام توفى وأمه راضيه عنه الله يرحمه ... يازين الولد البار
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34بأمرك الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين إنالله وإنا إليه راجعون اللهم توفناوأنت راضي عنا
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ربط الله على قلبك واحسن عزاك وغفر له واسكنه فسيح جناته .
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اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ، وألهم ذويه الصبر والسلوان واخلف عليهم بخير منه ،
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اطالب الام برفع قضية على مصور المقطع فوراً شوفي مكتب محاماه الان
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
الله يرحمه ويغفرله ولوالده ..ويكفيه انك امه وتقولين عنه هذا الكلام......عظم الله اجركم واحسن عزائكم....بعض التعليقات تظهر الجانب السيىئ والمقزز في بعض الانفس..لاحول ولا قوة الا بالله
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كل واحد يموت يدعون اهله انه كان وكان وكان
لا يعجبني(14) اعجبني(5)
يا غامدي ادع للرجل بالرحمه ماهو وقت تعليقاتك
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م س ف ر جزاك الله خيرا اللهم لاشماته ولكن ماترى كأنها جاية تخطب له بنت الحلال! !!!! فبماكسبت أيديكم ويعرفون كثير
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اسأل الله ان يرحمة ويغفر لة وان يتجاوز عنة وانيجمعكم به في اعلى الفردوس مع والدة واسألة تعالى ان يلهمكم الصبر والاحتساب وان يعوظكم بهما خير هذه الدنيا لاتبقى على حال من سرة زمن سائتة ازمان رحمة الله
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احمد الغاامدي أستغفر.ربك من الشماته وانتقادهاا وكأنك ملاك من السماااء الله يررحمه ويغفرله ويرحم ابووه ويصبررر قلب امه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويبشر بالخير الله سبحانه سوف يكرم نزله وضيافته اما انتي ايتها الوالده نسأل الله ان يجبر مصابك ويعوضك خير دنيا واخره امين امين 🙌🏻
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اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واسكنه الفردوس الأعلى .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ت25 شعب ماشاف خير مفكرين البنتلي بس للأمراء
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يارب انه في عشر العتق من النار كما وعدت ارحم عبدك واغفر لنا وله واسكنه فسيح جناتك واغفر لنا معه انت انت الغفار الرحيم والله اننا بشر وقد رحمناه لما سمعنا عنه فارحمه انت الرحيم الغفار
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يرحمه .. من أين له بالبنتلي؟
لا يعجبني(23) اعجبني(1)
الله يرحمه ويغفر له احمد الغامدي قل خيرا او اصمت لاتتشمت ما احد يعرف الظروف ربما حصل خلل في السياره جعلها تتسارع لاقصى سرعه غفر الله لك
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الحمد الله على قضاء الله وقدره ،، الله الي عطاك محمد والله الي أخذه منك ،، ماأحد يموت قبل يومه ،،،، ادعيله بالرحمه ،، الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
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عظم الله أجرهم وصبر اهلة وأن يعوضهم خير وانا للة وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يرحمه ويعوض اهله خير السرعة قاتلة السرعه موت محقق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى
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**الله يرحمه ولايجعلنا بأقوال بدون أفعال ولايكسرقلوبنا في عزيزعلينا أستغفرالله
لا يعجبني(24) اعجبني(1)
أنا والحمد لله كنت افحط واطامر على الجدران أما الآن فقط اهابد وارامح في ذا المرصد يعني عاقل وبار في قروب العائله
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الله يرحمه ويرحم والده ويسكنهم فسيح جناته .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يرحمه لو بعقل شيخ ما مشی 284 كم الإنسان ينغر بالرفاهيه ونسي أنها تمشي علی هواء الله يصبر أمه فهي التي ستفقده ورحم الله والدهم هذه الدنيا تجمع في لحظه وتفرق في لحظه الحذر كل الحذر من السرعه فهي ال
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
عظم الله أجرها في زوجها وابنها وأحسن عزائها ورحم الله موتاها واسكنهم فسيح جناته
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الله يرحمه أتمنى اللي يموتون بالحوادث الناس الشرانية والمفحطين والدرباوية والهمج بس
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الله يرحمه بس يعني اللي طيب يموت بسرعة المفروض اللي يموت الشراني
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المزن أشكرك على طيبة قلبك والله أنا مافطر كبدي غير أمه الله يصبرها
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يعني ايش استفدت من تصويرك للحادث والمتوفي ياخوي ما فكرت ان له أهل يشوفون هالمقطع ليتك راعيت هالمشاعر وما صورت لو كان واحد متعطل موتره ماحد وقف له وساعده لكن حادث وتصوير الكل يوقف ويصور الله المستعان
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الله يرحمه اللهم اربط على قلب أمه وعوضها خيرا مما أخذ منها
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🍃🍁ياحبيبتي أسأل الله العلي العظيم في هذه الليلة المباركة أن يجبر كسرك ويربط على قلبك وقلوب أخواته ويلهمك الصبر والسلوان، الله يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال وينور قبره ويوسع مدخله آمين🍃🍁
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الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين والمسلمات المقاطي قبيله من قبائل عتيبه برقا لتوضيح
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الله يغفر له ويرحمه.(دائما تفائلو بالخير يحصل بأمرالله)
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رحمه الله واسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر أهله في مصابهم وأسأل الله أن يلهمهم الصبر وان لله راجعون
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الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ..لاحول ولا قوة الا بالله
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الله يرحمه,ويجمعه بوالده في الفردوس الاعلى,,وفعلا اغلب الشباب إلي يموتون وهم صغار السن تكون عليهم اخلاق ميهب على احد وفيهم حنيه على اهلهم وعلى الاقارب,لذلك يكون فقدهم صعب ومحزن
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رحمه الله اتمنى ساهر كل 100 متر لان فيه جيل متربي على السوني يخليه اكبر متهور
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اللهم يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين
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رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. سرعة سيارة المرحوم بهذه السرعة الفائقة لابد وأن هناك خللآ ما في السيارة جعلها تسير بهذا السرعة
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