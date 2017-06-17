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خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور
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المرصد 69 7٬455 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، نبأ خطوبة الإعلامية والممثلة الإماراتية رؤى الصبان من الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز.

وانتشر الخبر في مواقع التواصل ، بينما لم يصدر للإعلامييْن أي تعليق رسمي حول الموضوع إلى حد الساعة، كما أطلق النشطاء هاشتاق #رؤى_الصبان والذي وصل للترند .

فيما أخذ الناشطون الموضوع بطريقة طريفة ، وبارك البعض الأخر للإعلاميين مرفقين صورة لهما معاً .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-17 05:11:02
هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ايش يسوى الراتب حتى لو أخذ بشهر 30000 سعودي أعتقد مبلغ بسيط إذا يريد يعيش الحياة على أصول .
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68 -
2017-06-17 05:10:50
عائلة الفايز أصل و فصل سعودين ومن منطقة سدير من حوطة سدير بالتأكيد عائله معروفه ماشاء الله تجار وفقهم الله
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67 - الله يجمعنا
2017-06-17 05:08:18
اتحداك ي صورها يااااااوووه
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66 - المهاا
2017-06-17 05:07:54
عيب السعودي يحلل لنفسه ويحرم على غيره
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65 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-17 05:07:37
تزوّجي دلـــو .. و انعمـــي بالحُريّـــة المُطلقـــة ..
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-06-17 05:06:47
الدلو ينشد للبنت الحُرّة المُستقلّة .. مادامت ماتسوّي شي غلط ..
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63 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-17 05:04:05
تعليق 14 أشك انك رجل مو اُسلوب أنثى مع احترام الشديد ✋🏻
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62 - الناقد
2017-06-17 05:02:52
اللهم إني صائم !!
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61 -
2017-06-17 05:01:26
الأخت 31 صيته الاسم لا يناسب للممثلات او الفنانات المغنيات الاسم لاينفع الا في المسلاسلات البدوية مثل وضحى و ابن عجلان. بلا زعل امزح
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60 - راحت البال
2017-06-17 04:59:08
طبيت صح الله يتمم لكم زواج طويل الامد تاريخ مفتوح
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59 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-17 04:57:33
********* بنت بلدك كانت احق إليّ مافيه خير لأهله مافيه خير للناس !!
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58 - فاطمه
2017-06-17 04:57:29
انشهرت في يوم ووصلت الترند ماكان احد يعرفها المندفنه همها تحصل زوج وشهره وفلوس وكله طاير بالهواء وبالأخير تتطلق وتطلع بالسنابات تلاعب طفلتها
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57 - المواطن الاول
2017-06-17 04:55:01
*** اللهم اني صائم
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56 - زائره
2017-06-17 04:54:28
السعودي يقول السعوديه دره مصونه وبعدين يتزوج خارج الدرر
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55 - ....
2017-06-17 04:53:11
اصلها أردني وكلهم الاثنين مجنسين
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54 - زائره
2017-06-17 04:49:49
فتنته المجرمه تترزز قدامه لما داخ وطخ واعلن الجواب
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53 - ابو كرشه
2017-06-17 04:49:47
تعليق ٤٤ معلوماتك سلق بيض أهيأ بالأصل من أصل مغربي متجنسه اماراتي وهي من مواليد الإمارات بالأساس وبالنسبه للفائز سعودي أصل وفصل أتوقع أفدتك
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52 - بسام
2017-06-17 04:48:53
ضروري يوجد في سعودية مكاتب لتزويج الشباب و الشابات
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51 - ياسمين 🌸
2017-06-17 04:47:57
مبرووك فكرة حلوة لتعزيز العلاقات بين السعودية والإمارات مع إننا مانحتاج ماشاءالله وأتوقع الخبر بيغيض بعض ناس مقاطعينهم 😁
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50 - Sam
2017-06-17 04:47:01
كلة شهر ويتفارقون عن بعض . يعني طلاق .
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49 - منصف
2017-06-17 04:43:59
تعليق 46 هتاف .. امين ان شاء الله تتزوج وترزق بالذرية الصالحة
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48 - عانس
2017-06-17 04:43:00
ابي ادخل الفن يمكن تنفك عقدة العنوسة واتزوج شخص ثري
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47 - الله يصلح الحال
2017-06-17 04:41:50
ف الهشتاق للاسف قالبينها غزل وحسره وقصائد غراميه لا حول ولا قوة الا بالله ، حتى ف رمضان شهر الصيام والطاعات والقران قالبينها غزل وغرام !! حتى ف رمضان !! الله المستعان
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46 - هتاف
2017-06-17 04:40:44
الله يرزقني وبس عمري وصل 29 ونصف وماتزوجت حسبي الله .
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45 - \/\/
2017-06-17 04:37:39
الاعلاميات اكثرهن مطلقات ومنهن هذي وبلا زواج والسمعة طيبة مايحتاج والمثل يقول لكل ساقط لاقط لكن اللي تبي تتزوج محليا تغير جنسيتها حتى يسقط التكافئ عنها
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44 - الصريح جدا
2017-06-17 04:36:08
اتوقع اذا هو من عايلة الفائز فهو بالاصل من الاردن وهي اردنيه متجنسه يعني وافق شن طبقه
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43 - loving liberal
2017-06-17 04:32:34
اهوا كذا تحلوا على المكشوف والعالم تشوف اما البراقع ياحكم غشوا بلوف مافيهم الي كاملات بالوصوف الا عيون من البراقع طائرات بس افتكر عمرهافي الثلاثينيات
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42 - ليآآآآآن ❤
2017-06-17 04:28:13
صيته لاتووقفين حياااتك ع رجل. عيشي وانبسطي. وللمعلوميه المرأه تقدر تعيش بدون رجل. بس الرجل لا. بس هماا ماخذين مقلب انا ميتين عليهم 🤔
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41 - اشراقت
2017-06-17 04:27:02
حتى لو حمود عاش مؤخرا بدبي .بس مدام فيه جينات سعودي محافظ لابد يطلع الضب المتكرن جواه ويعقدها..يغار بشده مثلا مايبي احد يكلمها نشوف لاحقا
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40 - الفففف مبررروك
2017-06-17 04:26:37
فترررة ويصحى من غيبوبته مانقول الا ربي يوفقهم وان شاء الله ماتكون خطوبة شهرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ليآآآآآن ❤
2017-06-17 04:24:12
والحلاوه المقرطسه ليه تركها ورااح للحلووى المكشوفه 😂😂تناااااااقض.
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38 - اشراقت
2017-06-17 04:23:28
صيته هههه.ابشرك لو اتزوجهم سعودي يصير حنون فري منفتج كريم راقي دوم مبتسم زي زوج احلام..ونحن لانه مانطلع ع قنواة ازواجنا معقدين
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37 -
2017-06-17 04:23:19
شكلي بدخل الفن ابي أكون مشهورة كثير فنانات مصريات ولبنانيات ومغربيات تزوجو من ناس كاش وعلى مستوى يمكن اتزوج واحد كاش وانيق الحين صارت المشهورة مرغوبة اكثر من غيرها صراحه انا أفكر ادخل الفن فرصه لاتعوض
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
36 - رمضان مهلا
2017-06-17 04:23:08
مو سعودي اصيل السعودي الاصيل مايرضى يتزوج إلا من قبيلته ،انصاف سعوديين يعني نص سعودي ونص لا
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( عدد التعليقات 24,984 )
35 - قلم الحقيقه
2017-06-17 04:21:35
شكل وطنها ومسقط رأسها المملكة العربية السعودية والا ماخرجت بهذا الجمال الباهر.نتمنى من سعيد الحظ أن يكون عند حسن ظنها به وأن لاتكون لوثة البعض العقلية من أصله وجنسه متمسكة ومتمكنة منه. .
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
34 - اشراقت
2017-06-17 04:20:09
مبروك وترا حمود عينه زايغه عسى يقنع لانه واخد وحده جميله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - الللهم اهدي الجميع
2017-06-17 04:19:50
الحجاب جمال المرأه وزينتها بالحشمة
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32 - نوف
2017-06-17 04:17:53
الف مبروك وعقبالي يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - صيته😣
2017-06-17 04:15:10
هالمذيعات والممثلات حياتهم حلوه وفوقها حريه وفلوس وسفرات وأزواج وذريه وصحه ، وحنا عبايه وستر واخرتها ***
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
30 - """"""""
2017-06-17 04:14:18
وفقهم الله متمنين لهم حياة سعيدة لا تنسون أعزمونا العنوان في المرصد خذوة منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-06-17 04:13:22
هاشتاق كلا وثقافته واهتمامه لكن هل هو محلي بحت ما اضن
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28 - الصريح
2017-06-17 04:12:23
هههههه شكله ما له نفس في المغاتير
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27 - نور
2017-06-17 04:12:15
حمود فايز البارقي ... أتوقع اسمه كذا ... مو حمود الفايز ... على العموم إللي تبي تعرس بواحد كاش لازم تنشهر بالأول وكم من الفنانات المصريات تزوجوا من ناس كاش وبعدهم انتقلت العدوى ... لكن البارقي مسكين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 -
2017-06-17 04:10:57
بكره يجيك واحد مطفي الضو ويخطب هيفاء وهبي مثل يلي يخطب ايفانكا وهي متزوجه وزوجها يهودي صهيوني بس تراه ماجاء معها في الزياره أللهم إني صائم
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25 -
2017-06-17 04:10:52
تعليق مخالف
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24 - &&&
2017-06-17 04:10:12
بارك الله لهم و بارك عليهم و جمع بينهم على خير و برفا و البنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عابد فهد
2017-06-17 04:06:27
ما ادري ايش يزعلون البنات اذا احد تزوج من الخارج 😂😂😂.. ترون عادي الحياة كذا..
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22 - شايف كذا
2017-06-17 04:02:09
لائقين على بعض ماشاء الله الف مبروك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 -
2017-06-17 03:56:21
ويقولون ليه *** يستقبلون المذيعات والفنانات ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - الفهمي الزهراني
2017-06-17 03:54:44
الله يهنيهم ببعض وبالرفاه والبنين ...مبروك مقدما للعروسين.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
19 -
2017-06-17 03:52:49
ويقولون ليه**** يستقبلون المذيعات والفنانات ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الله يصلح الحال
2017-06-17 03:48:57
ف الهشتاق قالبينها غزل !! حتى ف رمضان قالبينها غزل !! لا حول ولا قوة الا بالله ، صلوا ياجماعة الخير لا تفوتكم صلاة الفجر
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
17 - عمر
2017-06-17 03:48:08
هلا هلا وفي هذه الايام المباركة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - البرنس
2017-06-17 03:48:04
لا وحاطه الصليب علي صدرها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
15 - عمر
2017-06-17 03:47:04
الله يوفقه في هذه الايام المباركة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
14 - ريح الخزامى الغامدي
2017-06-17 03:40:42
افاااااا طيب وش شعورك والعالم العربي والإسلامي يعرفون المعزبة والا تخيل وانت جالس مع الربع بالاستراحة والأخت طالعة على القناة وكلكم تشوفونها ، وَذَا يغمز والثاني يضحك وانت توزع ابتسامات 😉😉😉
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13 - فرجاني
2017-06-17 03:39:49
الجوازه دي مش هتم يعني مش هتم
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12 -
2017-06-17 03:38:59
يعني اللي تدخل لمجال الفن والإعلام والاستعراض والشهرة صارت تنخطب وتتزوج واللي مالها بذا المجال ماحد درى عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 -
2017-06-17 03:36:48
والله مادرينا عنكم ؟؟؟ قال إيه تجتاح تويتر ؟؟ ليه هم أول ناس ينخبطوا لبعض ... ؟؟؟
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10 - القلم الحر
2017-06-17 03:34:47
منه المال ومنه العيال ومنها الوفاء والحب والرومنسيه والعطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - منقاش
2017-06-17 03:33:49
اخوكم والله ما درى عن واحد منهم .. ولا عمره سمع فيهم
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8 - Maha
2017-06-17 03:33:25
واحنا **قاعدين
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7 - عابد فهد
2017-06-17 03:32:57
غريبة غالبا نسمع العكس.
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6 - منقاش
2017-06-17 03:32:28
يجتاح .. .. ايش المبالغة هذي ؟؟
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5 - نفسيه
2017-06-17 03:29:17
ماعاد به رجال ماتت الغيره
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
4 - مواطن كادح
2017-06-17 03:27:51
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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3 - ️ااببووححمموودد
2017-06-17 03:23:07
**◽اشك أن السالفة**⁉️
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2 -
2017-06-17 03:22:02
وافق شن طبقة
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
1 - تناقض
2017-06-17 03:21:40
** ويركضون ورى الفنانات
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آخر تعليق
بواسطة : العمري

كلام زين اتمنا لك التوفيق...
بواسطة : Ggccxx محمد الشهري

هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ا...
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عائلة الفايز أصل و فصل سعودين ومن منطقة سدير من حوطة سدير بالتأكيد عائله معروفه...
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تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

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علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

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تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

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ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬830 2 يومين
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬126 2 يومين
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

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8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

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بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

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بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

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شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

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بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

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قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

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هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

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4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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