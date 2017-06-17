خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، نبأ خطوبة الإعلامية والممثلة الإماراتية رؤى الصبان من الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز.

وانتشر الخبر في مواقع التواصل ، بينما لم يصدر للإعلامييْن أي تعليق رسمي حول الموضوع إلى حد الساعة، كما أطلق النشطاء هاشتاق #رؤى_الصبان والذي وصل للترند .

فيما أخذ الناشطون الموضوع بطريقة طريفة ، وبارك البعض الأخر للإعلاميين مرفقين صورة لهما معاً .