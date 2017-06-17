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خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور
صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، نبأ خطوبة الإعلامية والممثلة الإماراتية رؤى الصبان من الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز.
وانتشر الخبر في مواقع التواصل ، بينما لم يصدر للإعلامييْن أي تعليق رسمي حول الموضوع إلى حد الساعة، كما أطلق النشطاء هاشتاق #رؤى_الصبان والذي وصل للترند .
فيما أخذ الناشطون الموضوع بطريقة طريفة ، وبارك البعض الأخر للإعلاميين مرفقين صورة لهما معاً .
التعليقات
69 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-17 05:11:02
هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ايش يسوى الراتب حتى لو أخذ بشهر 30000 سعودي أعتقد مبلغ بسيط إذا يريد يعيش الحياة على أصول .
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68 -2017-06-17 05:10:50
عائلة الفايز أصل و فصل سعودين ومن منطقة سدير من حوطة سدير بالتأكيد عائله معروفه ماشاء الله تجار وفقهم الله
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67 - الله يجمعنا2017-06-17 05:08:18
اتحداك ي صورها يااااااوووه
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66 - المهاا2017-06-17 05:07:54
عيب السعودي يحلل لنفسه ويحرم على غيره
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65 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-17 05:07:37
تزوّجي دلـــو .. و انعمـــي بالحُريّـــة المُطلقـــة ..
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64 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-17 05:06:47
الدلو ينشد للبنت الحُرّة المُستقلّة .. مادامت ماتسوّي شي غلط ..
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63 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-17 05:04:05
تعليق 14 أشك انك رجل مو اُسلوب أنثى مع احترام الشديد ✋🏻
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62 - الناقد2017-06-17 05:02:52
اللهم إني صائم !!
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61 -2017-06-17 05:01:26
الأخت 31 صيته الاسم لا يناسب للممثلات او الفنانات المغنيات الاسم لاينفع الا في المسلاسلات البدوية مثل وضحى و ابن عجلان. بلا زعل امزح
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60 - راحت البال2017-06-17 04:59:08
طبيت صح الله يتمم لكم زواج طويل الامد تاريخ مفتوح
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59 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-17 04:57:33
********* بنت بلدك كانت احق إليّ مافيه خير لأهله مافيه خير للناس !!
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58 - فاطمه2017-06-17 04:57:29
انشهرت في يوم ووصلت الترند ماكان احد يعرفها المندفنه همها تحصل زوج وشهره وفلوس وكله طاير بالهواء وبالأخير تتطلق وتطلع بالسنابات تلاعب طفلتها
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57 - المواطن الاول2017-06-17 04:55:01
*** اللهم اني صائم
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56 - زائره2017-06-17 04:54:28
السعودي يقول السعوديه دره مصونه وبعدين يتزوج خارج الدرر
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55 - ....2017-06-17 04:53:11
اصلها أردني وكلهم الاثنين مجنسين
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54 - زائره2017-06-17 04:49:49
فتنته المجرمه تترزز قدامه لما داخ وطخ واعلن الجواب
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53 - ابو كرشه2017-06-17 04:49:47
تعليق ٤٤ معلوماتك سلق بيض أهيأ بالأصل من أصل مغربي متجنسه اماراتي وهي من مواليد الإمارات بالأساس وبالنسبه للفائز سعودي أصل وفصل أتوقع أفدتك
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52 - بسام2017-06-17 04:48:53
ضروري يوجد في سعودية مكاتب لتزويج الشباب و الشابات
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51 - ياسمين 🌸2017-06-17 04:47:57
مبرووك فكرة حلوة لتعزيز العلاقات بين السعودية والإمارات مع إننا مانحتاج ماشاءالله وأتوقع الخبر بيغيض بعض ناس مقاطعينهم 😁
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50 - Sam2017-06-17 04:47:01
كلة شهر ويتفارقون عن بعض . يعني طلاق .
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49 - منصف2017-06-17 04:43:59
تعليق 46 هتاف .. امين ان شاء الله تتزوج وترزق بالذرية الصالحة
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48 - عانس2017-06-17 04:43:00
ابي ادخل الفن يمكن تنفك عقدة العنوسة واتزوج شخص ثري
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47 - الله يصلح الحال2017-06-17 04:41:50
ف الهشتاق للاسف قالبينها غزل وحسره وقصائد غراميه لا حول ولا قوة الا بالله ، حتى ف رمضان شهر الصيام والطاعات والقران قالبينها غزل وغرام !! حتى ف رمضان !! الله المستعان
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46 - هتاف2017-06-17 04:40:44
الله يرزقني وبس عمري وصل 29 ونصف وماتزوجت حسبي الله .
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45 - \/\/2017-06-17 04:37:39
الاعلاميات اكثرهن مطلقات ومنهن هذي وبلا زواج والسمعة طيبة مايحتاج والمثل يقول لكل ساقط لاقط لكن اللي تبي تتزوج محليا تغير جنسيتها حتى يسقط التكافئ عنها
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44 - الصريح جدا2017-06-17 04:36:08
اتوقع اذا هو من عايلة الفائز فهو بالاصل من الاردن وهي اردنيه متجنسه يعني وافق شن طبقه
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43 - loving liberal2017-06-17 04:32:34
اهوا كذا تحلوا على المكشوف والعالم تشوف اما البراقع ياحكم غشوا بلوف مافيهم الي كاملات بالوصوف الا عيون من البراقع طائرات بس افتكر عمرهافي الثلاثينيات
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42 - ليآآآآآن ❤2017-06-17 04:28:13
صيته لاتووقفين حياااتك ع رجل. عيشي وانبسطي. وللمعلوميه المرأه تقدر تعيش بدون رجل. بس الرجل لا. بس هماا ماخذين مقلب انا ميتين عليهم 🤔
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41 - اشراقت2017-06-17 04:27:02
حتى لو حمود عاش مؤخرا بدبي .بس مدام فيه جينات سعودي محافظ لابد يطلع الضب المتكرن جواه ويعقدها..يغار بشده مثلا مايبي احد يكلمها نشوف لاحقا
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40 - الفففف مبررروك2017-06-17 04:26:37
فترررة ويصحى من غيبوبته مانقول الا ربي يوفقهم وان شاء الله ماتكون خطوبة شهرة
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39 - ليآآآآآن ❤2017-06-17 04:24:12
والحلاوه المقرطسه ليه تركها ورااح للحلووى المكشوفه 😂😂تناااااااقض.
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38 - اشراقت2017-06-17 04:23:28
صيته هههه.ابشرك لو اتزوجهم سعودي يصير حنون فري منفتج كريم راقي دوم مبتسم زي زوج احلام..ونحن لانه مانطلع ع قنواة ازواجنا معقدين
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37 -2017-06-17 04:23:19
شكلي بدخل الفن ابي أكون مشهورة كثير فنانات مصريات ولبنانيات ومغربيات تزوجو من ناس كاش وعلى مستوى يمكن اتزوج واحد كاش وانيق الحين صارت المشهورة مرغوبة اكثر من غيرها صراحه انا أفكر ادخل الفن فرصه لاتعوض
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36 - رمضان مهلا2017-06-17 04:23:08
مو سعودي اصيل السعودي الاصيل مايرضى يتزوج إلا من قبيلته ،انصاف سعوديين يعني نص سعودي ونص لا
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( عدد التعليقات 24,984 )35 - قلم الحقيقه
شكل وطنها ومسقط رأسها المملكة العربية السعودية والا ماخرجت بهذا الجمال الباهر.نتمنى من سعيد الحظ أن يكون عند حسن ظنها به وأن لاتكون لوثة البعض العقلية من أصله وجنسه متمسكة ومتمكنة منه. .
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34 - اشراقت2017-06-17 04:20:09
مبروك وترا حمود عينه زايغه عسى يقنع لانه واخد وحده جميله
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33 - الللهم اهدي الجميع2017-06-17 04:19:50
الحجاب جمال المرأه وزينتها بالحشمة
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32 - نوف2017-06-17 04:17:53
الف مبروك وعقبالي يارب
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31 - صيته😣2017-06-17 04:15:10
هالمذيعات والممثلات حياتهم حلوه وفوقها حريه وفلوس وسفرات وأزواج وذريه وصحه ، وحنا عبايه وستر واخرتها ***
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30 - """"""""2017-06-17 04:14:18
وفقهم الله متمنين لهم حياة سعيدة لا تنسون أعزمونا العنوان في المرصد خذوة منهم
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29 -2017-06-17 04:13:22
هاشتاق كلا وثقافته واهتمامه لكن هل هو محلي بحت ما اضن
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28 - الصريح2017-06-17 04:12:23
هههههه شكله ما له نفس في المغاتير
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27 - نور2017-06-17 04:12:15
حمود فايز البارقي ... أتوقع اسمه كذا ... مو حمود الفايز ... على العموم إللي تبي تعرس بواحد كاش لازم تنشهر بالأول وكم من الفنانات المصريات تزوجوا من ناس كاش وبعدهم انتقلت العدوى ... لكن البارقي مسكين
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26 -2017-06-17 04:10:57
بكره يجيك واحد مطفي الضو ويخطب هيفاء وهبي مثل يلي يخطب ايفانكا وهي متزوجه وزوجها يهودي صهيوني بس تراه ماجاء معها في الزياره أللهم إني صائم
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25 -2017-06-17 04:10:52
تعليق مخالف
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24 - &&&2017-06-17 04:10:12
بارك الله لهم و بارك عليهم و جمع بينهم على خير و برفا و البنين
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23 - عابد فهد2017-06-17 04:06:27
ما ادري ايش يزعلون البنات اذا احد تزوج من الخارج 😂😂😂.. ترون عادي الحياة كذا..
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22 - شايف كذا2017-06-17 04:02:09
لائقين على بعض ماشاء الله الف مبروك
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21 -2017-06-17 03:56:21
ويقولون ليه *** يستقبلون المذيعات والفنانات ؟!
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20 - الفهمي الزهراني2017-06-17 03:54:44
الله يهنيهم ببعض وبالرفاه والبنين ...مبروك مقدما للعروسين.
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19 -2017-06-17 03:52:49
ويقولون ليه**** يستقبلون المذيعات والفنانات ؟!
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18 - الله يصلح الحال2017-06-17 03:48:57
ف الهشتاق قالبينها غزل !! حتى ف رمضان قالبينها غزل !! لا حول ولا قوة الا بالله ، صلوا ياجماعة الخير لا تفوتكم صلاة الفجر
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17 - عمر2017-06-17 03:48:08
هلا هلا وفي هذه الايام المباركة
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16 - البرنس2017-06-17 03:48:04
لا وحاطه الصليب علي صدرها
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15 - عمر2017-06-17 03:47:04
الله يوفقه في هذه الايام المباركة
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14 - ريح الخزامى الغامدي2017-06-17 03:40:42
افاااااا طيب وش شعورك والعالم العربي والإسلامي يعرفون المعزبة والا تخيل وانت جالس مع الربع بالاستراحة والأخت طالعة على القناة وكلكم تشوفونها ، وَذَا يغمز والثاني يضحك وانت توزع ابتسامات 😉😉😉
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13 - فرجاني2017-06-17 03:39:49
الجوازه دي مش هتم يعني مش هتم
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12 -2017-06-17 03:38:59
يعني اللي تدخل لمجال الفن والإعلام والاستعراض والشهرة صارت تنخطب وتتزوج واللي مالها بذا المجال ماحد درى عنها
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11 -2017-06-17 03:36:48
والله مادرينا عنكم ؟؟؟ قال إيه تجتاح تويتر ؟؟ ليه هم أول ناس ينخبطوا لبعض ... ؟؟؟
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10 - القلم الحر2017-06-17 03:34:47
منه المال ومنه العيال ومنها الوفاء والحب والرومنسيه والعطاء
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9 - منقاش2017-06-17 03:33:49
اخوكم والله ما درى عن واحد منهم .. ولا عمره سمع فيهم
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8 - Maha2017-06-17 03:33:25
واحنا **قاعدين
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7 - عابد فهد2017-06-17 03:32:57
غريبة غالبا نسمع العكس.
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6 - منقاش2017-06-17 03:32:28
يجتاح .. .. ايش المبالغة هذي ؟؟
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5 - نفسيه2017-06-17 03:29:17
ماعاد به رجال ماتت الغيره
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4 - مواطن كادح2017-06-17 03:27:51
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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3 - ️ااببووححمموودد2017-06-17 03:23:07
**◽اشك أن السالفة**⁉️
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2 -2017-06-17 03:22:02
وافق شن طبقة
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1 - تناقض2017-06-17 03:21:40
** ويركضون ورى الفنانات
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آخر تعليق
بواسطة : العمري
كلام زين اتمنا لك التوفيق...
بواسطة : Ggccxx محمد الشهري
هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ا...
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