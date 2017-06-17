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افتتاح مسجد داخل كنيسة في ألمانيا !

افتتاح مسجد داخل كنيسة في ألمانيا !
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المرصد 6 772 1 ساعة

صحيفة المرصد : افتتح في ألمانيا، الجمعة، أول “مسجد ليبرالي” يمكن لجميع المسلمين أن يصلوا فيه معا تاركين صراعاتهم الدينية وطوائفهم وراءهم للتركيز على قيمهم الإسلامية المشتركة.

وأطلق على المسجد اسم “ابن رشد- غيته”، ليجمع بين اسمي الفيلسوف الأندلسي ابن رشد والكاتب الألماني يوهان فولفغانغ غيته.

ويقع في شارع تسوق مزدحم في حي موابيت للمهاجرين، الذي يعج بالمطاعم الهندية والفيتنامية والمقاهي الشرق أوسطية.

ولن يكون بمقدور رواد هذا المسجد رؤية مئذنة أو سماع صوت المؤذن، فالمسجد يشغل غرفة كبيرة في الطابق الثالث من كنيسة لوثرية قديمة.

ويعيش أكثر من أربعة ملايين مسلم في ألمانيا، ومعظمهم من تركيا وكذلك من البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - متأمل
2017-06-17 05:00:29
حل توافقي وتسامحي .. الدين لله وكلٌ يعبد الله على ما هداه ..
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5 - علي العمري
2017-06-17 04:55:55
تعليق ٢ ايش تبي يهدو الكنسيه. له الف سنه علشان يبنوا مسجد ديم الطمع فينا. قوي
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4 - وليد
2017-06-17 04:20:27
ت 3 , طيب الطابق الارضي مواقف سيارات
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3 - عمر
2017-06-17 04:18:37
عمار من اربع طوابق , الطابق الاول مسيح الطابق الثاني يهود الطابق الثالث مسلمين الطابق الرابع الماسونية اهم شي الماسونية
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2 -
2017-06-17 04:14:37
ليش ما سوو مكان لحاله استغفر الله الله يعز الإسلام والمسلمين
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1 - sma_abha
2017-06-17 04:12:26
يريدون ان يلبسوا على المسلمين دينهم .... هذا المسجد يسمح بان يصلي الرجال والنساء مع بعض وبدون حجاب أو حتى غطاء للرأس كما يمكن للمرأة ان تؤم الرجال فيه للصلاة
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آخر تعليق
بواسطة : العمري

كلام زين اتمنا لك التوفيق...
بواسطة : Ggccxx محمد الشهري

هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ا...
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