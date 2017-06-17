بعدما كشف “أمن المنشآت” حقيقة فيديو اقتحام الموقع الحيوي بالرياض.. القبض على مصور المقطع

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صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من إلقاء القبض على الشاب الذي أقدم على تصوير مقطع فيديو لفرضية أمنية ضمن خطط قوات أمن المنشآت وأدعى أنها عملية أمنية حقيقية.

ودفع انتشار المقطع بين نشطاء التواصل، وكثرة البلبة التي ترددت بشأنه إلى توضيح من قوات أمن المنشآت، حيث نفى المتحدث الإعلامي باسمها العقيد خالد بن سعيد الزهراني، صحة الأنباء المتداولة عن اقتحام إحدى المنشآت الحيوية بمدينة الرياض.

وأكد الزهران أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لفرضية أمنية ضمن خطط قوات أمن المنشآت لرفع مستوى جاهزية رجال الأمن على أرض الميدان بهدف التصدي لأي محاولة اختراق أمني.