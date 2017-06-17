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بعدما كشف “أمن المنشآت” حقيقة فيديو اقتحام الموقع الحيوي بالرياض.. القبض على مصور المقطع
صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من إلقاء القبض على الشاب الذي أقدم على تصوير مقطع فيديو لفرضية أمنية ضمن خطط قوات أمن المنشآت وأدعى أنها عملية أمنية حقيقية.
ودفع انتشار المقطع بين نشطاء التواصل، وكثرة البلبة التي ترددت بشأنه إلى توضيح من قوات أمن المنشآت، حيث نفى المتحدث الإعلامي باسمها العقيد خالد بن سعيد الزهراني، صحة الأنباء المتداولة عن اقتحام إحدى المنشآت الحيوية بمدينة الرياض.
وأكد الزهران أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لفرضية أمنية ضمن خطط قوات أمن المنشآت لرفع مستوى جاهزية رجال الأمن على أرض الميدان بهدف التصدي لأي محاولة اختراق أمني.
التعليقات
9 - الفهمي الزهراني2017-06-17 07:22:39
الذي اعرفه أن التصوير محرم في ثكنة عسكرية أو قاعدة أو منطقة عسكرية لأن هذا يضر بأمن البلد ويعرضه حينما تنقل معلومات لأعداء الوطن. ربما الشاب لا يقصد الأذى ولكن يجب معاقبته ليكون عبرة لمن اعتبر.
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8 - بخن بخن2017-06-17 07:10:46
يجب ان يؤدب مثل هولاء السفهاء
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( عدد التعليقات 12,717 )7 - ابويوسف
قرصه اذن ومايعوده ليه تكبير الموضوع التصوير اصبح الكل يصور خصوصياته مشى
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6 - طلال2017-06-17 07:07:37
فيه فتاوى الدواعش تحريم جوال ابو كاميرا
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5 - طلال2017-06-17 07:05:30
عندي جوال ابو كاميرا من يشري
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4 - الصامت2017-06-17 06:59:42
هذا احد اذناب سعد السفيه والمسعري فهم اهل الكذب والتدليس يريد شره برمضان
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3 -2017-06-17 06:58:57
ناس فاضيه وشغاله تصوير لو يشوف دوريه واقفه عند بيت صورها وكتب اسم مقطع عشان يزيد عدد المشاهدات ويكثرهم في مواقع التواصل الإجتماعي.
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2 - ابو شدا2017-06-17 06:58:13
بعض الناس سبحان الله عنده كم الدوده ما يرتاح إلا إذا جاه واحد وقتلع دودته. وش دخلك تحرج ع رجال الأمن حتى لوكان الأمر صحيح فيه جهات مسؤوله تصرح بالخبر كما تعودنا منهم حفظهم الله.عليكم به.
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1 - فيصل2017-06-17 06:55:49
ياليت يسجنونه سنتين علشان يكون عبرة ، فأمن الوطن وكذلك التطفل على خصوصية العامة امر ليس بالسهر تمريرة
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بواسطة : الارجوحة كسرت
يوم 27...
بواسطة : الارجوحة كسرت
مات ولامامات الله ياخذه ويشل قلبة حسبي الله ونعم الوكيل...
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