الرئيسية / بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!
بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الهلال أن صفقة انتقال المهاجم السوري عمر خريبين من نادي الظفرة الإماراتي أوشكت على الانتهاء بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي إلى انتقال اللاعب مقابل 20 مليون ريال سعودي لمدة 4 سنوات، موضحة أنه سيتم إعلان الصفقة رسميًّا خلال الساعات القادمة، وفقًا لـ “عاجل”.
وكان “خريبين” البالغ من العمر 23 عامًا قد أعلن رغبته في الاستمرار مع الهلال بعد انتهاء إعارته من الظفرة في نهاية الموسم المنصرم الذي تألق فيه وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري والكأس.
التعليقات
14 - محمد ابراهيم تكروني2017-06-17 13:59:34
تمت الصفقه بعد وساطه بين عوصمان ابن محمد تكروني
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13 - محمد ابراهيم تكروني2017-06-17 13:54:57
ت10عند تكروني الخبر اليقين
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12 - محمد ابراهيم تكروني2017-06-17 13:53:34
شيخ الهلاللين عبدالرحمن يذكر في كتابه أن المؤسس الفعلي الأزرق هو محمد ابراهيم مكي وكان المكان قديم في كراج لسيارات وتم اعتماد اسم الهلال
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11 - راحت البال2017-06-17 13:52:31
ابي افهم الاندية دائم نسمع عنها انها مديونه طيب وهل اصفقات مع الاعب الاجنبي وكل سنة تسدد ديونهم لاكن الي ابي اعرف كيف ترجع الديون بغمضت عين
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10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-17 13:52:09
إذا أراد 《المحلي》 فك عقدة 《العالمية》 عليه إحضار لاعبين 《فايف ستار》 خريبين وزعيط ومعيط كلها مسكنات 《لطواقي》 لن تسمن ولن تغني من جوع ◽أو الاكتفاء ب《السنافر》 الموجودين بالفريق وإيهامهم أن العالمية سهلة🤣
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9 -2017-06-17 13:35:46
ت5 العنيد والله العظيم أول مره اعرف أن مؤسس الأزرق محمد ابراهيم مكي تكروني الحيين أكتب بالله عليك محمد ابراهيم
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8 -2017-06-17 13:32:28
ت4 أبو الأمجاد أكتب على قوقل المؤسس محمد ابراهيم مكي تكروني
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7 -2017-06-17 13:26:17
أبو الأمجاد كم هاذ الاعب عظيم ترك وطنه من أجلنا سمعت له مقطع قديم يقول أنه يحب السعوديه وبذات الهلال كم انت عضيم وأهلن بك في معقل الزعماء
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6 - و عليكم2017-06-17 13:20:48
لاعب ***
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( عدد التعليقات 6,007 )5 - العنيد
ألي يدفع أكثر أحبه أكثر ((( هذاا الكلام ))
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4 - ابو الأمجاد2017-06-17 12:48:03
أي لاعب يلعب للزعيم المكي العظيم لايريد اللعب لغيره ولنا في اللعيبة السابقين عيره ولي هامسون رادوي طارق والقائمة تطول ليس كمثل بعض النويديات الطحلبية او تابعتهم البربرية الفقراويه اللي مشاكلهم بجلاجل
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3 - الله كريم2017-06-17 12:20:23
ياخوي عطوني ٢ مليون وبيت وأبدع لكم بالموسم
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2 - ابوسليمان2017-06-17 11:26:26
هعههههههه حتشفون يا طواقي مقلب وبعدين تطبق المقولة يا من شراء بحلاله عله
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1 - مواطن كادح2017-06-17 11:22:33
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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