بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الهلال أن صفقة انتقال المهاجم السوري عمر خريبين من نادي الظفرة الإماراتي أوشكت على الانتهاء بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي إلى انتقال اللاعب مقابل 20 مليون ريال سعودي لمدة 4 سنوات، موضحة أنه سيتم إعلان الصفقة رسميًّا خلال الساعات القادمة، وفقًا لـ “عاجل”.

وكان “خريبين” البالغ من العمر 23 عامًا قد أعلن رغبته في الاستمرار مع الهلال بعد انتهاء إعارته من الظفرة في نهاية الموسم المنصرم الذي تألق فيه وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري والكأس.