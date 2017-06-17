لم تشفع لهن صرخاتهن.. شاهد ماذا فعل الجيش اللبناني بهاتين الفتاتين بعدما طرحهما أرضاً!
صحيفة المرصد: تداول مغردون لبنانيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عنيف من قبل عناصر من الجيش اللبناني على فتاتين طرحهما أرضاً وانهالوا عليهما ضرباً.
ووقع الاعتداء أمس الجمعة بعدما تصادم بين عدد من المتظاهرين من المجتمع المدني أمام ساحة البرلمان في وسط بيروت، بين عناصر من الجيش اللبناني والقوات الأمنية التابعة لحرس المجلس النيابي.
وحازت تلك الفيديوهات على انتقادات واسعة، لا سيما أن هذا الاعتداء وقع أمام المجلس النيابي الذي يفترض أنه حامي الحريات والديمقراطيات في لبنان.
وجاء “الاعتداء” يوم احتفل معظم النواب اللبنانيين بإنجاز التصويت بعد سنوات من المماطلة والتأجيل والتمديد مرتين للنواب، على قانون الانتخاب.
في المقابل، أوضحت قيادة شرطة مجلس النواب أن المتظاهرين عمدوا إلى رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس للتدخل لتحريره من أيديهم.
التعليقات
جيش لبنان والجيش السوري هؤلاء سفله حثاله طراطير مرتشين يقودهم اسفل السفله زعران وقطاعين طرق هؤلاء خدام للجيش الاسرائيلي
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10 - البسطويسي 2017-06-17 15:08:12 حرام هالزين ينضرب >>>>> زين مين يا احول هذه الأجساد شبعت منها العين ،،***
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الاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس للتدخل لتحريره من أيديهم.>>>> بعد كل هذا الأعتداء على رجل الأمن وتجرده من سلاحه وش ودكم يسوون لهم ؟؟؟
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اين هذه شجاعه الجيش والتي ظهرت على الفتاتين وحزب اللات والفرس يغتال ويشرد المواطنين اللبنانيين !!
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حرية الهيود والنصارا من تابعم
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غريبه ما اطلقو عليهم الرصاص وقالو ارهابيين ، بعدين المظاهرات حرام شرعاً
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حرام هالزين ينضرب ***
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فاليخرس الليبراليهالناعقون في بلادنا الذين ليس همهم الا الاسائة للمرأة السعوديه وانها مهانه وان المجتمعات الاخرى لاتهين المرأة . وتناسوا ماذا يعمل بالمرأة في بلاد الحريات والاهانات التي يتعرضون لها
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شو هالحكي ؟؟ لو كانو هالصبايا من حزب الشيطان لماعملتو فيهم هيك
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اللحين احنا في آخر الزمان.
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هاى المراجل
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ياعيب الشوم تضربون بنات ولَك لو فيكم ذره من الرجوله قابلو الحوثي .
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اللهم إني صائم 😎✋
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جبناء شجعان على النسوان ولو إنه إسرائيلي لم يقفوا امامه دقيقة .وهذا حال جيوش العرب تستقوي على النساء والأطفال والواقع يشهد .
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العنف أصبح اعتيادي في لبنان
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