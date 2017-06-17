لم تشفع لهن صرخاتهن.. شاهد ماذا فعل الجيش اللبناني بهاتين الفتاتين بعدما طرحهما أرضاً!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون لبنانيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عنيف من قبل عناصر من الجيش اللبناني على فتاتين طرحهما أرضاً وانهالوا عليهما ضرباً.

ووقع الاعتداء أمس الجمعة بعدما تصادم بين عدد من المتظاهرين من المجتمع المدني أمام ساحة البرلمان في وسط بيروت، بين عناصر من الجيش اللبناني والقوات الأمنية التابعة لحرس المجلس النيابي.

وحازت تلك الفيديوهات على انتقادات واسعة، لا سيما أن هذا الاعتداء وقع أمام المجلس النيابي الذي يفترض أنه حامي الحريات والديمقراطيات في لبنان.

وجاء “الاعتداء” يوم احتفل معظم النواب اللبنانيين بإنجاز التصويت بعد سنوات من المماطلة والتأجيل والتمديد مرتين للنواب، على قانون الانتخاب.

في المقابل، أوضحت قيادة شرطة مجلس النواب أن المتظاهرين عمدوا إلى رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس للتدخل لتحريره من أيديهم.