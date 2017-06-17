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ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!
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وكالات 24 1٬207 2 ساعتين

صحيفة المرصد:لجأت ميليشيات الموت الحوثية وعصابات المخلوع صالح إلى احتجاز قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في العديد من المحافظات اليمنية بهدف إمداد عناصرها ، التي لقيت صفعات موجعة وهزائم متلاحقة على يد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ، بالأسلحة والمتفجرات إضافة إلى استخدام تلك الشاحنات في نقل المسلحين إلى مناطق القتال.

وأوضحت مصادر في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت مؤخرا باحتجاز عدد من القوافل الإغاثية منها 200 قاطرة تحمل المواد الإغاثية المخصصة لـ 12 مديرية من مديريات محافظة تعز ، كما قامت باحتجاز 7 قاطرات مخصصة لمديرية عبس بمحافظة حجة تحمل مواد إغاثية للنازحين الموجودين في تلك المحافظة.

وبينت المصادر أن ميليشيا الإجرام الحوثية تشترط تغيير السائقين لتلك القاطرات ومن ثم استبدال محتوى مواد الإغاثة بأسلحة وذخائر واستخدام القاطرات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لنقل العناصر المسلحة التابعة للميليشيا بهدف تعزيز الجبهات المحاصرة في تعز وعبس وميدي واستخدام تلك القوافل للتمويه .

وقالت إن ميليشيا الانقلاب في حال عدم تمكنها من استخدام تلك القوافل في تزويد عناصرها بالأسلحة والمتفجرات ونقل المقاتلين تقوم بالسطو على تلك الشحنات وبيعها عن طريق تجار تابعين للمخلوع أو في أسواق أقاموها لتصريف تلك المسروقات واستخدام ريعها في تعزيز ما يسمى المجهود الحربي أو تذهب لجيوب قادة ما يسمى باللجان الشعبية المنتمين أسريا لزعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي.

وأكد مراقبون أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح يقومون بمنع ونهب وبيع المواد الإنسانية على حساب الشعب اليمني ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والمبادئ الأخلاقية ، مشيرين إلى أن ميناء الحديدة أصبح مثلاً واضحًا لما تقوم به الميليشيات الحوثية من الممارسات غير الإنسانية ضد المساعدات الدولية .

ولفتوا النظر إلى أن استمرار الميليشيات الانقلابية في احتجاز قوافل الإغاثة واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقة المنظمات الدولية أسهم في تردي الأوضاع الإنسانية وينذر بكارثة إنسانية في المحافظات المحاصرة والخاضعة لسيطرتها.

وجاء إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول عن تعرض ثلاث شاحنات تتبع للمركز لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب ليظهر للعالم أجمع المستوى الإجرامي الذي وصلت له ميليشيا الانقلاب.

وبين المركز أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لشاحنات تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واستهدافها لسفينة إماراتية في ميناء المخا اليمني.

وعدّ معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الاعتداء على شاحنات الإغاثة في اليمن ، خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً كبيراً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن.

من جهته استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إقدام ‏الميليشيات الانقلابية على تفجير الشاحنات الإغاثية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة ‏والأعمال الإنسانية ، مؤكدًا أن إقدام الميليشيات على تفجير الشاحنات الإغاثية مؤشر ‏خطير في مسار الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الانقلابية اقترافها بحق الأعمال الإغاثية ‏والإنسانية مما يستوجب إدانة دولية وضغط على أعلى المستويات .

وكان نائب وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد السلام باعبود قد كشف في وقت سابق أن الحوثيين وحلفائهم، نهبوا 63 سفينة إغاثية وصادروا 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني ، مؤكدا أن الميليشيا الانقلابية دمرت الحياة في اليمن وجعلت أكثر من 20 مليون بحاجة لمساعدات متعددة، فيما يحتاج أكثر من 24 مليون للخدمات الصحية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - بنت البلد
2017-06-17 18:03:27
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم مايخافون الله
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23 - بنت البلد
2017-06-17 18:01:24
حسبي الله ونعم الوكيل
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22 - ،.
2017-06-17 17:59:23
اخرجوايهاالمجرمين حوثيون وصالح واتباعه اخرجومن ارض اليمن اذهبوللشيطان الاكبربقم اذهبولراس ومصدري لفتن والحروب والقلاقل والفتن ايران ام الارهاب الله لايردكم انتم وايران الارهابيه كلاكماارهابيون مجرمون:
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21 - حفظ الله الوطن
2017-06-17 17:14:14
لابد من تغيير العمالة التي تستخدمها شركة بن لادن في بناء السور بصينيين او كوريين كيف تخلي عدوك يبني بيتك
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20 - حفظ الله الوطن
2017-06-17 17:11:42
نحن طيبين على نياتنا
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19 - المواطن الاول
2017-06-17 17:10:05
تعليق مخالف
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18 - حفظ الله الوطن
2017-06-17 17:08:34
وراكبين افخم السيارات وساكنين في افخم الفنادق الكارثة ان اغلبهم يمنيين
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17 - المواطن الاول
2017-06-17 17:08:32
تعليق مخالف
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16 - حفظ الله الوطن
2017-06-17 17:05:38
ت 12 السبب من بن لادن هو من اخر المشروع له عشرات السنين وعمال بن لادن ماخذينها تماشي في المناطق الجنوبية ولا سو شي واغلب العمنال يمنيين على سوريين على لبنانيين
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15 - منصور
2017-06-17 17:04:50
هؤلاء اذناب الفرس يجب القضاء عليهم وإلاسوف ينتشربلاهم بالبلد
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14 - صنداحي
2017-06-17 17:03:57
تعليق مخالف
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13 - الظاهر لن تتحرر اليمن وستبقى مثل فلسطين
2017-06-17 17:01:55
لان العرب استقدموهم ورحبو بهم وتوافدو الفلسطينيين على الدول العربية وتركو ارضهم فاليمن لا سمح الله سيحدث لها ماحدث لفلسطين
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12 - جدة /مكة 2021
2017-06-17 16:59:47
كل إنسان وله نظر ورأي. الحوثيين حاربونا عام 2009م المفروض عمل سور بطول الحدود والأماكن الصعبة اعملوا فيها حفريات عميقة خل العملية تكلف 5 مليار ريال ودار مادخلك شر والقوات الجوية عندنا 100/100 .
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11 - تمسكن الى ان تتمكن
2017-06-17 16:58:24
تمثل في تمثيل ياناس ليش نضحك على بعض اليس الحوثيين يمنيين والانقلابيين يمنيين وراضين مع بعض ياناس هذي تمثيليات بينهم شوفو وش حصلو الي عندنا من امتيازات حتى المخالفين صارو باقامات رسمية
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10 - حمود
2017-06-17 16:51:57
تعليق مخالف
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9 - الصامت
2017-06-17 16:44:27
احنا ماذبحنا واخرنا في اليمن غير الخيانه
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8 - انسان
2017-06-17 16:38:25
الحرامي حرامي ماهمه حلال من حرام وهذا نهجهم في الحياه عليهم من الله مايستحقون
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7 - خلف
2017-06-17 16:25:05
والحشد الشيعي أيضا يستولون على إغاثة المسلمين .. أين الأخبار عنهم ؟
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( عدد التعليقات 6,009 )
6 - العنيد
2017-06-17 16:24:14
الحوثيه لعنة الله عليهم وعل من عاونهم تربية المجوسه 🐢🐑
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( عدد التعليقات 6,009 )
5 - العنيد
2017-06-17 16:22:03
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اعداء الله الانسانيه ، حتى المساعدات والنعم ماسلمت منكم ، ربي انتقم منهم فإنهم لايعجزونك ، واخرج امة محمد من بينهم سالمين
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4 - خلف
2017-06-17 16:20:39
في العنوان مكتوب ميليشيا الحوثي !!!! نعرف أنها ميليشيا وليست جيش نظامي
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3 - و عليكم
2017-06-17 16:14:22
اضحك علي واضحك عليك.
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2 - متعب بن سلمان
2017-06-17 16:09:07
ايش الحل ؟ مستحيل تتوقف الاغاثه ومصيرها في بطون الانقلابين .. أتوقع دعايه مستحيل يسيطرو على 559قافله او سفن حرب اعلاميه لتوقف الحرب
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1 - ورقة
2017-06-17 15:57:18
وقفوا الاغائة والسلام ختام ويتحمل المخلوع والحوثي الكارثة ولو يتم ارسال اليمنين الموجوديت بالسعودية ليشكلوا عبء اقتصادي عليهم سينهارون بسرعة
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آخر تعليق
بواسطة : سار 888

كم هم كرماء معكم ومازال فيض كرمهم يهطل عليكم وعسي أن يؤتي ثمره اذا عندكم عقول تف...
بواسطة : إستشاري صح

تعليق مخالف...
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : بنت البلد

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم مايخافون الله...
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